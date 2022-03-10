Доброе утро!

Всего месяц назад Путин требовал от НАТО вернуться к состоянию на 1997 год – теперь к состоянию на 1998 год вернулась инфляция в России. В воздухе повисло слово “дефолт”, хотя экономисты (Татьяна Михайлова, Олег Буклемишев) уверяют: дефолт – это наименьшая неприятность из тех, что ожидают Россию. В остальном так:

Российская авиация уничтожила роддом и детскую больницу в Мариуполе. Чернобыльская АЭС обесточена. В Вашингтоне ожидают, что Россия применит химическое оружие.

Минобороны России признало, что в Украине есть солдаты-срочники; виновных в их отправке туда обещали наказать.

В России создают единый реестр лиц, связанных с "иностранными агентами".

Новые санкции ЕС коснулись участников “встречи Путина с бизнесом” и всех членов Совета Федерации.

Фронтовые сводки

Российская армия не прекращает бомбардировки и обстрелы осажденных украинских городов. В среду вечером авиабомба разорвалась во дворе больницы и роддома в Мариуполе – ранены по меньшей мере 17 человек, в том числе беременные женщины (видео). Президент Зеленский в очередном своем видеообращении спросил по-русски: “Там что были маленькие бендеровцы? Беременные женщины собирались стрелять по Ростову? Кто-то в роддоме унижал русскоязычных? Что это было — денацификация больницы?” Эвакуацию мирного населения из Мариуполя наладить так и не удалось. Власти города заявляют о 1207 погибших жителях. Мариупольцы уже неделю сидят в подвалах без еды, воды, тепла и электричества – вот фотографии.

Продолжаются обстрелы Харькова и городов Харьковской области. Глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов пишет в фейсбуке, что взятый в блокаду Изюм “практически уничтожен” – это подтверждают и местные журналисты. Новые удары наносились по Сумам и Ахтырке. Российские военные заняли город Скадовск на побережье Черного моря; мэр города говорит, что они вынесли все компьютеры из здания горсовета.

На Чернобыльской АЭС с начала войны работает одна и та же смена, по сути взятая в плен. Украинские власти обратились к МАГАТЭ с просьбой обеспечить ротацию персонала. Хуже того: в связи с повреждением ЛЭП станция оказалась полностью обесточенной, что в течение нескольких дней может привести к нарушению условий хранения отработанного ядерного топлива и радиоактивным выбросам. Здесь суть этих процессов объясняет глава "Энергоатома" Украины Петр Котин.

Минобороны России утверждает, что под Харьковом "готовится провокация с использованием отравляющих веществ с целью обвинить РФ в применении химического оружия". Во время войны в Сирии за подобными заявлениями России всегда следовала химическая атака – причем не с той стороны, на которую Россия указывала, а со стороны сирийских правительственных войск, действовавших при поддержке российской армии. В Белом доме считают, что под Харьковом произойдет то же самое. Ранее США отказались передавать Украине польские военные самолеты.

Наступление российской армии несколько замедлилось. Президент Украины Владимир Зеленский призвал российских солдат “уходить, чтобы выжить”. Минобороны России неожиданно признало, что в Украину действительно есть солдаты-срочники, и пообещало наказать виновных в их отправке туда, то есть само себя. По подсчетам Русской службы “Би-би-си”, похоронки пришли уже по меньшей мере в 39 российских регионов (это если учитывать только официальные сообщения региональных властей); здесь – рассказ о погибших уроженцах Карелии, тут – о пленных российских солдатах. США оценивают потери российской армии в 5–6 тысяч убитыми и 15–18 тысяч ранеными.

Если верить украинским военным экспертам, российская армия действует в “режиме агонии”. Если анализировать документальные свидетельства, она медленно, но продвигается к своим целям. Основным преимуществом украинской армии является моральная правота – об этом говорит бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили, приехавший воевать на стороне Украины.

По подсчетам ООН, с начала войны в Украине погибли 516 мирных жителей, 908 получили ранения. На самом деле эта цифра значительно выше, поскольку люди гибнут в том числе и в городах, доступа в которые нет. Вот фотографии 14-го дня войны.

В моей стране заблокировали Настоящее Время Что делать

Чем это кончится

Советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк, участвующий в переговорах с российской делегацией, отмечает, что Россия перешла к “сирийскому сценарию” войны (то есть полному уничтожению украинских городов авиацией и артиллерией). Тем не менее, он испытывает оптимизм в связи с переговорами: по его словам, на фоне успехов украинской обороны российские “завышенные ожидания” резко снизились, но украинским переговорщикам пока до конца не удалось “ввести представителей Российской Федерации в состояние объективной оценки окружающего мира”. Подоляк верит, что война закончится переговорами Путина и Зеленского в третьей стране и подписанием неких гарантий безопасности.

Представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Россия не ставит своей целью свержение действующей украинской власти, а хочет только “защитить Донбасс” и провести “денацификацию”. С точки зрения Подоляка, это признак медленного приближения к “объективной оценке мира”.

Но есть и другие точки зрения: писатель Виктор Шендерович уповает на смерть Путина, не указывая, однако, каким путем она может наступить; американский экономист Джеффри Зонненфельд видит единственный выход в утрате Путиным власти под давлением западных санкций; экономист Владислав Иноземцев убежден, что под гнетом западных санкций российский народ будет чем дальше, тем более охотно страдать, затягивать пояса и боготворить Путина, а остановить войну смогут только украинская армия и украинские добровольцы. Ждать что-либо от российских элит тоже не приходится: источники в высших кругах утверждают, что о планах полномасштабного вторжения в Украину не знал почти никто, после начала войны около четверти руководителей госкомпаний задумались об отставке, но в отставку не ушли, потому что “это приравнивается к бегству, а за бегство расстреливают”.

Руководитель Bellingcat Христо Грозев считает, что через 7–10 дней Россия “заморозит” войну, не признав ее законченной, после чего наступит черед для смены режима внутри самой России.

Золото в слитках

В России стало по сути невозможно легально купить валюту, но россиян это не особо смущает за отсутствием такой потребности. В качестве альтернативного инструмента хранения сбережений предлагаются золотые слитки – теперь при их покупке не надо платить НДС (причина такой щедрости, видимо, в том, что после введения западных санкций у России возникли большие сложности с превращением золотых резервов в деньги). Центробанк решил не открывать Московскую биржу для торговли акциями 10 марта – она не открывается уже в десятый раз с начала войны.

“Единая Россия” подготовила законопроект о введении внешнего управления в иностранных компаниях по решению суда в случае прекращения их деятельности, скоро его внесут в Госдуму. Список из 59 “претендентов” на национализацию уже составлен (туда вошли, в частности, Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M). А компании продолжают уходить:

Sony приостанавливает продажу консолей и игр в России, Nintendo тоже;

Epson приостанавливает экспорт своих принтеров и сканеров в Россию и Беларусь.

Издательский дом Condé Nast, издающий журналы Vogue, GQ, Glamour и Tatler, приостановил работу в России;

Amazon прекратил отправку товаров в Россию и Беларусь;

Discovery остановит вещание своих каналов в России (это Discovery Channel, Animal Planet, TLC, Eurosport).

В покер тоже будет не поиграть: PokerStars уходит из России.

Санкции тоже множатся:

Евросоюз ввел дополнительные санкции в отношении 14 крупных бизнесменов и членов их семей, а также в отношении Совета Федерации в полном составе.

Лондон готовит поправки к законам, которые позволят задерживать российские самолеты в Великобритании и сделают полеты или посадку таких воздушных судов в стране уголовным преступлением. Кроме того, новые торговые санкции запретят экспорт в Россию всех британских авиакосмических технологий и сопутствующих услуг – таких как страхование.

Вот истории россиян, у которых война с Украиной и последовавшие за ней санкции перечеркнули труды многих лет, а то и десятилетий.

Террор крепчает

В России создадут единый реестр лиц, связанных с "иностранными агентами" – соответствующие поправки готовятся в Госдуме. В этот реестр попадут сами физлица – “иностранные агенты”, учредители и руководители организаций – “иностранных агентов”, а также сотрудники этих организаций, в том числе бывшие.

Ко второму чтению в законопроект о дистанционном электронном голосовании внесены поправки, затрудняющие наблюдение на выборах (упраздняется институт членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, снимается лимит на максимальное число избирателей на участке, затрудняется участие в выборах “иностранных агентов” и облегчается перенос выборов на какие угодно даты). Обсуждаются также поправки в Уголовный кодекс, запрещающие баллотироваться на выборах в течение пяти лет после снятия судимости по делам против безопасности России.

Продолжаются задержания участников антивоенных акций (с начала войны – больше 13 800 задержанных). В Петербурге над задержанными и арестованными издеваются, в Екатеринбурге им назначают зверские штрафы (вот история оштрафованной на 530 тысяч рублей), во Владивостоке к “яблочникам”, сфотографировавшимся с лозунгом “Нет войне”, нагрянули с обыском. Петербургский университет готов отчислять студентов, задержанных на антивоенных акциях, и зачислять без экзаменов участников “спецоперации” в Украине.

В Гомельской области (это Беларусь) подростка обвиняют в “содействии экстремистской деятельности” за то, что он снял российскую военную технику и отправил фотографию в телеграм-канал, признанный в Беларуси “экстремистским”.

В отношении бывшего координатора штаба Навального в Петербурге Дениса Михайлова возбуждено уголовное дело о незаконном обороте боеприпасов – у него дома якобы нашли восемь патронов и девять пуль; сам он в ИВС.

Якутское издание Ykt.Ru объявило о закрытии из‑за цензуры после 23 лет работы. В России заблокировали сайт белорусского независимого издания Zerkalo.io, а в Беларуси признали “экстремистскими” материалы Deutsche Welle.

Три ссылки

Уехавшие и оставшиеся. Режиссер Валерий Балаян и его дочь Вероника рассказывают о своей долгой эвакуации из Киевской области. Или рассказы киевлян, решивших никуда не ехать.

Режиссер Валерий Балаян и его дочь Вероника рассказывают о своей долгой эвакуации из Киевской области. Или рассказы киевлян, решивших никуда не ехать. Разжигание мира. Беседа лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова с латышским философом, главредом журнала Rigas Laiks Улдисом Тиронсом – о войне.

Искренне Ваши,

Семь Сорок