Обнищание ожидается осенью

Доброе утро!

В России, возможно, начались гонки на лафетах: Владимир Жириновский умер теперь уже официально (тут рассказывается, как его придумками сейчас пользуется Путин). Но война продолжается:

После Бучи внимание журналистов переключилось на Бородянку – еще один поселок под Киевом с многочисленными жертвами среди гражданского населения.

Армия Украины ждет массированного российского наступления на Донбассе, жителей Луганской и Донецкой областей просят эвакуироваться.

США и Великобритания ввели новые санкции в отношении России: запрещены инвестиции в РФ, введены ограничения против “Сбера”; американский список лиц, попавших под персональные санкции, пополнился дочерями Путина.

В Госдуму России внесен законопроект, позволяющий Генпрокуратуре закрывать СМИ без суда.

Бородянка – и снова Буча

Журналистов пустили в Бородянку – поселок городского типа в Киевской области неподалеку от Гостомеля, сильно пострадавший за месяц российской оккупации. Вот короткие рассказы жителей Бородянки и окружающих ее деревень о том, как они пережили оккупацию и что знают о жертвах среди мирного населения. Вот видео из Бородянки: люди, снующие вокруг разрушенных обстрелами многоэтажек, рассказывают, что российские военные не давали им спасти соседей, оказавшихся под завалами. Еще видео – о работе спасателей; и еще одно – с рассказами о том, как российские военные намеренно обстреливали жилые дома из танков и угрожали местным жителям убийством. До кучи – репортаж “Би-би-си” из той же Бородянки. По сообщениям местных властей, за время российской оккупации в Гостомеле пропали без вести около 400 мирных жителей, в Бородянке – около двухсот.

Несмотря на поток свидетельств об убийствах гражданских лиц в Буче, Россия продолжает настаивать, что ничего такого не было: вот фрагмент заседания Совбеза ООН, в ходе которого российский посланник Василий Небензя ссылается на текст “Медузы”, якобы свидетельствующий, что никаких убийств не было, а украинский посланник Сергей Кислица приводит прямо противоположную по смыслу цитату из того же текста. В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Буча нужна была Западу для введения очередного раунда санкций. Здесь “Медуза” реконструирует хронологию происходившего в Буче и разбирает основные российские пропагандистские версии, а здесь – еще одна порция свидетельств жителей Бучи о зверствах российских оккупантов.

По данным расследования, проведенного украинским изданием "Слідство.Інфо", каждый третий российский военный из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ России, которая, как утверждают власти Украины, участвовала в оккупации Бучи, ранее воевал в Сирии.

Обзор других вопиющих случаев нарушения правил ведения войны читайте здесь. Встречаются и случаи нарушения со стороны украинской армии: журналисты The New York Times подтвердили подлинность видео, на котором украинский военный добивает двумя выстрелами раненого российского солдата.

Фронтовые сводки

Горсовет Мариуполя сообщает в своем телеграм-канале, что в городе начали работать российские мобильные крематории – якобы чтобы замести следы. Проверить эту информацию невозможно, ее источник не указан, украинское руководство города – судя по его участию в официальных онлайн-мероприятиях – из Мариуполя эвакуировалось, а в городе орудуют новые “руководители” из “народных республик”. Тем не менее, бои там продолжаются, в том числе и за контроль над портом. Здесь руководитель "Института Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко рассказывает, что известно о российском флоте в Азовском и Черном морях. По его словам, для высадки морского десанта в районе Одессы у российского флота сейчас не хватает сил, но возможны провокации со стороны Приднестровья: находящийся там российский контингент якобы пришел в движение.

Украинская армия ждет массированного российского наступления на Донбассе, в связи с чем жителей Луганской и Донецкой областей, а также некоторых районов Харьковской области, просят как можно скорее эвакуироваться в более безопасные места. Вот трагический репортаж об эвакуации стариков из Северодонецка; в Угледаре Донецкой области российские военные обстреляли очередь, стоявшую за гуманитарной помощью. По оценке одного из специалистов Пентагона, решение Москвы сосредоточить усилия на Донбассе может привести к тому, что война разгорится с новой силой и продлится “дольше, чем кому бы то ни было хотелось”. Одновременно, как предсказывалось ранее, Россия не прекращает ракетные удары по другим районам Украины. Так, утром в среду была уничтожена нефтебаза в Днепропетровской области.

О жизни в оккупированном Херсоне здесь рассказывает мэр города Игорь Колыхаев: он и его подчиненные продолжают работать под украинским флагом, обеспечивая город необходимым для жизни – российским фсбшникам не удалось добиться от них подписания каких-либо бумаг. Городская полиция, по словам Колыхаева, тоже отказалась сотрудничать с россиянами и ушла в отставку. Показательных расправ в Херсоне пока нет, но есть множество случаев исчезновения людей, а в пригородах бесчинствуют люди из так называемых “ДНР” и “ЛНР”.

Вот новые фотографии войны.

Солдаты поневоле

В Беларуси милиция стреляла на поражение в троих жителей Бобруйска, которых в МВД назвали причастными к терроризму на железной дороге. Здесь глава "Беларускага Гаюна" Антон Мотолько рассказывает о "рельсовой войне" и заодно поясняет, как его мониторинговый проект ищет мародеров среди российских военнослужащих. По данным Мотолько, из Беларуси выехали от половины до 70% российских войск; все военные объекты, которые использовались российской армией, находились под российским же руководством – белорусской армии никто не доверял. Особое недовольство у белорусских военных вызывает то, что российская армия ковырялась в зоне отчуждения ЧАЭС, а их потом заставили мыть военную технику.

Журналисты Русской службы “Би-би-си” проанализировали официальные сообщения о гибели российских военнослужащих в Украине и обнаружили, что 20% из них – офицеры. Скорее всего, это объясняется тем, что тела офицеров все-таки стараются переправить на родину – в отличие от тел рядовых. Вот подборка бесед с матерями российских солдат-срочников, которые по-прежнему остаются в Украине – они полны такой “решимости” вернуть своих сыновей домой, что попросили журналистов не называть ни своих реальных имен, ни имен их сыновей.

По данным “Псковской губернии”, около 60 псковских десантников отказались ехать воевать в Украину, и теперь им угрожают уголовными делами. Меж тем, как объяснил “Медиазоне” военный юрист, завести против них дело о дезертирстве невозможно, поскольку Россия не объявляла войну Украине, а в стране не введено военное положение. Максимум, что можно сделать в такой ситуации с контрактником, – это уволить его.

Международная реакция

США и Великобритания объявили о новых санкциях в отношении России в связи с военными преступлениями в Буче. Обе страны запретили инвестиции в Россию. Кроме того, CША ввели полные блокирующие санкции против “Сбера” и “Альфа-банка”, а список лиц, попавших под персональные санкции, пополнился дочерями Путина и Лаврова, министрами, полпредами и сотрудниками администрации Путина, а также мэрами Москвы и Петербурга. Отдельно вводятся санкции против “крупнейших и критически важных” российских госкомпаний, список которых будет обнародован в сегодня. Возможно, в порядке подготовки к дальнейшим американским санкциям с сайта “Национальной медиа группы”, владеющей всеми крупнейшими СМИ в России, исчезло упоминание о любимой гимнастке Путина, председателе совета директоров НМГ Алине Кабаевой.

Российскому олигарху Константину Малофееву в США предъявлены обвинения в обходе санкций, введенных против него в 2014 году в связи с Донбассом, – это позволит конфисковать его имущество, образовавшееся путем обхода (Малофеев просто нанял американского гражданина представлять свои интересы, а тот его сдал). По словам президента Байдена, введенные ограничения должны свести на нет достижения российской экономики за последние 15 лет.

Под британские санкции попали “Сбер” и Московский кредитный банк, а также российские богачи и их родные: глава "Алросы" Сергей Иванов, глава "Газпром нефти" Александр Дюков, гендиректор КамАЗа Сергей Когогин, основатель "ФосАгро" Андрей Гурьев, основной бенефициар "Акрона" Вячеслав Кантор, совладелец НОВАТЭКа и "Сибура" Леонид Михельсон, а также Борис Ротенберг – футболист и сын Бориса Ротенберга.

Ранее санкции против России расширила Канада (Михельсон попал и под них). Евросоюз пока не смог согласовать главный пункт своих новых санкций – запрет на импорт российского угля, но разногласия носят технический характер и сегодня, как ожидается, будут преодолены. Отдельно канцлер ФРГ объявил в Бундестаге, что Германия продолжит поставки оружия Украине, потому что цель всех людей доброй воли состоит теперь в том, чтобы Россия не выиграла эту войну. Того же мнения придерживается и госсекретарь Энтони Блинкен.

О полной остановке деятельности в России объявила американская компания Intel – один из крупнейших в мире производителей микрочипов и компьютерной техники. По данным Reuters, китайские НПЗ по настоятельной рекомендации правительства перестали заключать новые контракты с российскими поставщиками. Сервисы “ЛитРес” и MyBook снимут с продажи электронные версии книг о Гарри Поттере по требованию правообладателя.

Греция высылает 12 российских дипломатов; о высылке сотрудников российских дипмиссий объявили также Норвегия, Португалия и Люксембург. Первый глава МИД России Андрей Козырев объясняет, что это чисто символический жест: каждый дипломат на счету, когда между странами налаживается сотрудничество, а когда оно полностью свернуто, численность дипкорпуса не имеет никакого значения.

Минфин России впервые не смог заплатить по евробондам с замороженных валютных счетов – это значит, что в начале мая страну ждет дефолт по внешнему долгу. Но и это особого значения не имеет. Курс доллара в России впервые за полтора месяца упал ниже 80 рублей, но, как объясняет экономист Игорь Липсиц, это тоже ничего не значит: при фактическом запрете на покупку валюты можно сделать курс и 62 копейки за доллар. За теневым рынком валюты с его реальным курсом теперь будет следить полиция – с целью пресечения и уничтожения. По прогнозам Липсица, реальное воздействие западных санкций россияне почувствуют на себе месяца через два, а обнищание наступит осенью.

Нижняя палата парламента Чехии признала Голодомор геноцидом украинского народа, а новоизбранный премьер Венгрии Виктор Орбан согласился платить за российский газ рублями и пригласил Путина в Будапешт на переговоры о мире. В Киеве намекнули, что серьезно не рассматривают возможность встречи Зеленского и Путина при посредничестве Орбана.

Крепчало

Российская Госдума одобрила законопроект, предусматривающий арест на 15 суток или штрафы до 50 тысяч рублей за публичное отрицание "решающей роли советского народа" в победе над нацизмом. Нельзя также “отождествлять” действия СССР и Третьего Рейха. На волне тотальной увлеченностью историей Верховный суд России по требованию Генпрокуратуры отменил приговор трем сотрудникам НКВД, осужденным за то, что в 1934 году они не предотвратили убийство товарища Кирова. Теперь можно ходатайствовать о их реабилитации. Заседание было закрытым, материалы дела засекречены, и что заставило Генпрокуратуру проявить интерес к этому делу именно сейчас, мы узнаем, конечно, но не сегодня.

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий Генпрокуратуре закрывать СМИ без суда и возлагающий на журналистов ответственность за цитирование “фейков” других изданий. Пока этот закон не принят, заблокированные СМИ подали иск к Роскомнадзору и Генпрокуратуре с требованием признать незаконность их блокировки.

Тем временем МВД и Генпрокуратура придумывают, как бы получить доступ в режиме реального времени к базам данных банков и операторов связи. Пока в качестве основания называется необходимость борьбы с киберпреступностью – потом, вероятно, получат без всякого обоснования.

Активно применяются уже существующие законы – и только что принятые, и давно опробованные:

В отношении горно-алтайской газеты “Листок” составлен протокол о “призывах к санкциям” против России. Изданию грозит до 500 тысяч рублей штрафа.

На жителя Смоленска заведено уголовное дело о "дискредитации" российской армии из-за замены ценников в супермаркете на таблички с антивоенными надписями.

Крымскотатарскому активисту назначили 40 тысяч рублей штрафа и двухдневный арест за посты о “геноциде” в Украине.

В Петербурге на активиста Антона Козина составили административный протокол по той же статье за расклейку антивоенных листовок, но из отделения полиции так и не отпустили. Зато в городе исправно публикуется статистика: с начала войны назначено 2 857 штрафов за все антивоенное. Кстати, человека в толстовке с надписью “Путин вор” оштрафовали – за ту же толстовку – в третий раз (50 тысяч рублей).

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов украинских журналистов Дмитрия Гордона и Фахрудина Шарафмала. Оба обвиняются в России по уголовным делам – видимо, в расчете на то, что когда Украина будет оккупирована, их посадят.

В Приморье по обвинению в мошенничестве арестован бывший кандидат в губернаторы от КПРФ Андрей Ищенко. Ищенко победил на выборах в 2018 году, из-за чего их результат пришлось отменить. Другого “неправильного” победителя губернаторских выборов 2018 года, хабаровчанина Сергея Фургала, обвинили в убийствах (потому что он, в отличие от Ищенко, имел наглость вступить в должность).

Из человеческого: вот разговор с учительницей английского из Пензы, против которой возбуждено уголовное дело о “дискредитации” российской армии, вот беседа с режиссером Сергеем Левицким, уволенным с поста худрука главного в Бурятии драмтеатра и заодно из Bocтoчнo-Cибиpcкoй акaдeмии кyльтypы и иcкyccтв за антивоенные высказывания, а вот монолог айтишника из Сибири, который с началом войны бежал в Кыргызстан, а теперь собирается вернуться домой, хоть и не знает, что будет дальше.

Что дальше?

А дальше на частоте заблокированного в России Euronews начнет вещание "Соловьев.Live". Если соглашаться с оценками, высказанными социологом Григорием Юдиным вот в этом большом интервью, это плохой знак: Юдин утверждает, что переход от авторитаризма к тоталитаризму в России можно будет считать свершившимся, когда от народонаселения начнут требовать не только покорности, но и энтузиазма.

Семь ссылок

Российский колониализм. Рассказ о целях и методах покорении Сибири. Или отрывок из книги американского историка Франсин Хирш “Империя наций. Этнографическое знание и формирование Советского Союза” (изд-во “НЛО”) – о принципах территориально-административного деления, разрабатывавшихся в 1920-е годы.

Рассказ о целях и методах покорении Сибири. Или отрывок из книги американского историка Франсин Хирш “Империя наций. Этнографическое знание и формирование Советского Союза” (изд-во “НЛО”) – о принципах территориально-административного деления, разрабатывавшихся в 1920-е годы. Русские разговоры. Беседа с Линор Горалик о “Вестнике оппозиционной русскоязычной культуры” (он же ROAR – Russian Oppositional Arts Review), о создании которого она объявила сразу после начала войны. Или рассказ Дмитрия Волчека о фестивале Bergamo Film Meeting, открывшемся спецпоказом “Сталкера”, и разговорах с почетным гостем фестиваля, режиссером Прийтом Пярном об идущей сейчас войне.

Беседа с Линор Горалик о “Вестнике оппозиционной русскоязычной культуры” (он же ROAR – Russian Oppositional Arts Review), о создании которого она объявила сразу после начала войны. Или рассказ Дмитрия Волчека о фестивале Bergamo Film Meeting, открывшемся спецпоказом “Сталкера”, и разговорах с почетным гостем фестиваля, режиссером Прийтом Пярном об идущей сейчас войне. Психологическое. Беседа с социальным психологом, а ныне беженкой из Николаева Натальей Алексеенко о реакции украинцев на войну; краткое введение в теорию поколений и разбор сценариев адаптации, характерных для бумеров, иксов, зумеров и миллениалов. Или рассказ историка Сергея Бондаренко о том, что снится людям в эпохи войн и репрессий.

Искренне Ваши,

Семь Сорок