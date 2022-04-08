“Нас больше, надо идти до конца”

Доброе утро!

Pink Floyd выпустил первый с 1994 года новый трек – он записан совместно с Андреем Хлывнюком из “Бумбокса”, а все средства от его продажи пойдут на гуманитарную помощь для Украины. Но войну это не остановило:

Россия готовится к масштабному наступлению на Донбассе; в Украине продолжается эвакуация населения Донецкой и Луганской областей.

Генассамблея ООН исключила Россию из Совета по правам человека.

Евросоюз согласовал пятый пакет санкций в отношении России; США лишили Россию и Беларусь режима благоприятствования в торговле.

В Москве главреда “Новой газеты” Дмитрия Муратова облили красной краской, смешанной с ацетоном.

Фронтовые сводки

На фронтах уже который день особых перемен нет. По данным американского военного ведомства, российских войск у Киева и Чернигова больше не осталось. Киевляне и жители пригородов массово возвращаются домой из эвакуации, несмотря на просьбы местных властей повременить с этим.

Россия готовит крупномасштабное наступление на Донбассе, и главной задачей украинских властей стала эвакуация мирного населения из Луганской и Донецкой областей – вот как подальше от зоны боевых действий увозят больных и стариков. Глава Северодонецкой военной администрации Александр Стрюк рассказывает, что город находится под постоянными обстрелами, парализующими работу всех служб – эвакуироваться, однако, хотят не все. В четверг эвакуации помешал авиаудар по железнодорожным путям возле станции Барвенково в Харьковской области, но через несколько часов сообщение было восстановлено. Исход людей с востока и юга Украины неизбежно увеличит приток беженцев в Европу.

Больная тема – жизнь в условиях оккупации. Вот рассказ жительницы Херсона о том, как ее насиловали российские военные прямо у нее дома. По словам Иванны, жительницы села Чернобаевка под Херсоном, таких ужасов, как в Буче, российские военные там не творят (она объясняет это необходимостью создать позитивную картинку для российской телепропаганды), однако село сильно пострадало от обстрелов, там почти нет еды, но эвакуироваться украинские военные не рекомендуют. 21 марта российские военные похитили старосту села Старая Збурьевка на Херсонщине Виктора Маруняка – вестей от него нет, а человек он очень известный. Гибель по меньшей мере одной главы местной администрации – Ольги Сухенко из поселка Мотыжин под Киевом и ее семьи – документально подтверждена. Здесь об этой семье рассказывает Дарья Беленицына, девушка сына Ольги Сухенко Александра, убитого вместе с родителями.

Мариуполь

Организованная эвакуация остающихся в полностью разрушенном Мариуполе мирных жителей так и не налажена. Об этом президент Украины говорил в обращении к парламенту Греции (в Мариуполе до войны была большая греческая община). Вместе с выступлением Зеленского были показаны обращения двух этнических греков – добровольцев батальона "Азов", защищающего Мариуполь. Это возмутило левую оппозицию: председатель “Сиризы” Алексис Ципрас назвал "Азов" неонацистским образованием.

В своем вечернем обращении к украинцам Зеленский сказал, что если весь мир так поразила Буча, то в Мариуполе такая Буча – почти на каждой улице. По данным Зеленского, российские военные в Мариуполе сейчас перемещают тела погибших в городе в другие места, чтобы потом обвинить в их убийстве украинскую армию. И в этом нет ничего невозможного – вот подробный разбор действий российской пропаганды после выхода интервью Марианны Подгоруской, героини репортажа AP об обстреле мариупольского роддома.

Впрочем, свидетельств из Мариуполя много: вот история семьи Галины Мороховец, чудом выжившей после попадания снаряда в общежитие, где вместе с ними укрывались около 170 человек. Некоторое время Мороховец с зятем и дочерью провели в мариупольской больнице, в которой их ужаснули горы трупов. Врачи мало чем могли помочь за отсутствием медикаментов. Как работают военные медики на передовой, читайте тут (у них хотя бы есть лекарства).

Мэр города Тростянца Харьковской области, освобожденного после месячной российской оккупации, тоже рассказывает в основном о больнице, уничтоженной россиянами: “Перед тем как танки расстреляли больницу, российский офицер туда зашел, посмотрел и был очень удивлен уровнем ремонта, качеством, созданным для людей. И на утро был дан приказ это все расстрелять”.

И снова Буча

Попытки российских властей откреститься от военных преступлений, совершенных в Буче и других предместьях Киева, вызвали потоки доказательств, что убийства мирных жителей были совершены именно во время оккупации. Вот несколько видео с дронов, снятые в конце марта: видно, что тела убитых уже тогда лежали там, где их впоследствии обнаружили украинские военные. Немецкое издание Der Spiegel рассказывает о перехваченных немецкой разведкой разговоров российских военных в Буче – немецкие военные пришли к выводу, что убийства мирных жителей были осознанной стратегией, направленной на запугивание населения.

Вот разговор с мэром Бучи Анатолием Федоруком, вот беседа с бучанским прокурором Русланом Кравченко, а вот рассказ украинского айтишника Дмитрия Майбороды, который нашел один из своих телефонов, конфискованных у него российскими военными в поселке Бервица под Киевом, в подмосковном госпитале.

Расследовать военные преступления в Буче призвала – о чудо из чудес – российская компания “Русал”.

Вот новые фотографии войны.

Другие воюющие стороны

Пресс-секретарь Путина Песков признал, что потери российской армии в Украине “значительные”. По данным “Важных историй”, в Украине погибли 55 десантников 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка, который дислоцируется в Ставрополе. В город Лугу Ленинградской области прибыли два тела – с матерью одного из убитых, Анастасией Авровой, поговорили корреспонденты “Север. Реалий”, вот цитата: “Если бы эта война была не нужна, ее бы, наверное, и не было. И сын бы был живой”.

Вот опрос на улицах Москвы и Архангельска об успехах российской армии – большинство отвечают в таком духе: “Нас больше, надо идти до конца, а то эти нацики никогда не успокоятся”. Как петербургским школьникам объясняют, кто такие украинские “нацисты” и почему “нацистскую” Украину возглавляет еврей, читайте тут (спойлер: “В данном случае вопрос к жителям Украины: как может быть президент еврей и при этом герой Бандера и Шухевич, который участвовал в этнических чистках евреев?” – вот и всё объяснение).

Главу Чечни Рамзана Кадырова – видимо, за большую пиар-активность вокруг взятия Мариуполя, которое происходит у него в телеграме ежедневно – возвели в чин генерал-лейтенанта. А YouTube по требованию Роскомнадзора заблокировал один из роликов с песней “Хотят ли русские войны” в исполнении Марка Бернеса.

Служба экспресс-доставки СДЭК отключила трансляции из нескольких российских и белорусских отделений на границе с Украиной – именно по этим видео вычисляли российских военных, отправлявших домой награбленные под Киевом вещи. Жителя Бобруйска задержали за "распространение информации о передвижении военных", против него возбудили сразу два уголовных дела. Массово задерживают и белорусских железнодорожников, подозреваемых в ведении “рельсовой войны” – власти фактически приравняли их к террористам. Задержания, правда, приводят к еще большей нехватке кадров, что не способствует нормальному функционированию железной дороги.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров обвинил Украину в затягивании войны и отходе от договоренностей, достигнутых в Стамбуле, а Лукашенко неожиданно заявил, что переговоров Москвы и Киева без участия Беларуси быть не может. “Мы исходим не из того, что нас в одну корзину погрузили с Россией”, – сказал он.

НАТО и военная помощь Украине

Сенат США одобрил программу ленд-лиза для Украины – это позволит более эффективно передавать Киеву оружие. В чем больше всего нуждается украинская армия, здесь рассказывает бывший замначальника штаба Военно-морских сил Украины Андрей Рыженко. Австралия решила передать Украине 20 боевых бронетранспортеров Bushmaster собственного производства.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на саммите НАТО в Брюсселе, что “битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну” и попросил у НАТО больше оружия (просьбу встретили с пониманием). Вот интервью генсека НАТО Йенса Столтенберга, адресованное российским читателям: Столтенберг обосновывает поставки оружия Киеву правом Украины на самозащиту (интервью состоялось до того, как весь мир увидел свидетельства российских военных преступлений в Буче).

По слухам, страны – члены НАТО раскололись по вопросу о дальнейших отношениях с Россией: те, кто знает Россию близко, то есть страны Балтии и Центральной Европы, настаивают на полном разрыве отношений с Москвой, а те, кто не испытывал на себе всей тяжести российской заботы, хотят сохранить возможности для переговоров.

Международное

Генассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека. За это решение проголосовали 93 страны, против – 24, воздержались – 58. Президент Сербии, голосовавшей за, сказал, что это было сделано под давлением США. В российских новостях пишут, что Россия сама вышла из Совета, и это правда: когда стало ясно, что резолюцию примут, то есть примерно за пять минут до голосования, Россия сама вышла из Совета (правда, голосовавшие узнали об этом уже потом).

Евросоюз согласовал пятый пакет санкций в отношении России, включающий полное эмбарго на импорт российского угля. Кроме того, Брюссель вводит запрет на экспорт в Россию вооружений; торговым судам под российским флагом запрещается входить в порты Евросоюза, а грузовому транспорту – въезжать в ЕС. Сегодня о введении этих санкций объявят официально. Накануне Европарламент принял резолюцию с требованием отказаться от импорта российских газа и нефти, но обязывающей силы она не имеет – только рекомендательную.

США запретили поставлять “Аэрофлоту”, Azur Air и UTair американские компоненты, в том числе и из других стран, и обнародовали список лиц и компаний, против которых вводятся дополнительные ограничения (это в основном энергетические и кораблестроительные компании). Сенат США единогласно исключил Россию и Беларусь из режима наибольшего благоприятствования в торговле (ранее этот режим отменялся лишь для КНДР и Кубы). Кроме того, американский Сенат, тоже единогласно, одобрил запрет на импорт российской нефти – теперь закон должен подписать президент Байден.

Страны G7 запретили инвестиции в “ключевые сферы” российской экономики, Латвия запретила выдачу ВНЖ в обмен на инвестиции для граждан России и Беларуси, Австрия и Хорватия высылают российских дипломатов, в Эстонии по обвинению в нарушении международных санкций задержаны бывшие сотрудники Sputnik Meedia. Позиция Израиля, остающегося едва ли не единственной приличной дверью, в которую еще впускают Владимира Путина, обсуждается здесь.

Россия в ответ на это всё ввела санкции против членов парламентов Австралии и Новой Зеландии.

Крепчало

Главного редактора "Новой газеты", лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова облили смешанной с ацетоном красной краской в поезде “Москва – Саратов”. Предположительно, это сделали люди из "Сообщества Памяти Павла Яковлевича Поповских", и их, конечно, не поймали.

Роскомнадзор заблокировал сайт издания Wonderzine за статьи об ЛГБТ и применил “меры понуждения” против Google: теперь Google будут маркировать как "нарушителя российского законодательства", а самой компании запретят рекламировать себя и свои ресурсы на территории России. Посмотрев на это всё, Apple вернула в свой магазин приложение “Навальный”.

Кары:

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в третий раз оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье о "дискредитации" российской армии.

Депутата омского горсовета Дмитрия Петренко арестовали на семь суток из‑за сравнения буквы Z с нацистской символикой. Ранее против него возбудили уголовное дело о “дискредитации” российской армии за пост о жертвах среди мирного населения в Мариуполе.

Уголовное дело по той же статье возбуждено в отношении новосибирского школьника – за комментарий в чате. Всего таких уголовных дел 21.

Административное дело по статье о “дискредитации” армии возбуждено в отношении московского муниципального депутата Любови Якубовской. Она репостнула статью заслуженного учителя России Тамары Эйдельман о расстреле в Буче.

И о нравах: социологический портрет россиян, уехавших из страны с началом войны; признаки скорого роста преступности (например, россияне массово скупают оружие); и разящие в самое сердце фотографии интерьеров трехэтажной квартиры на Каменном острове в СПб, которую за 700 тысяч рублей в месяц сдает Светлана Кривоногих – мать третьей дочери Путина. (Кстати, двух первых накануне признал дочерями Путина его пресс-секретарь – сам Путин называет Марию Воронцову и Катерину Тихонову “эти женщины”).

Все остальное

В центре Тель-Авива неизвестные открыли стрельбу по прохожим: два человека убиты, восемь ранены. Это пятнадцатое вооруженное нападение в Израиле за последние две недели.

В Беларуси журналистке "Белсата" Катерине Андреевой, осужденной за трансляцию с акции протеста, предъявили обвинение в госизмене. В чем эта госизмена состояла, никто не знает. Муж Андреевой, политолог Игорь Ильяш связывает новое обвинение с тем, что Катерине оставалось сидеть всего пять месяцев.

Суд в Буэнос-Айресе вынес приговор по делу о двенадцати чемоданах кокаина в российском посольстве. 39-летний бывший полицейский Иван Близнюк получил семь лет и семь месяцев тюрьмы. Его приятель, 42-летний корабельный механик Александр Чикало, – шесть лет. Оба выходцы из России, больше двадцати лет прожившие в Аргентине. Под следствием они провели больше четырех лет. Вину они не признали.

Семь ссылок

Историки. Военные будни украинских историков: кто-то служит в теробороне, кто-то спасает архивы, а кто-то просто продолжает отстаивать правду об истории – в том числе об истории Второй мировой войны. Или рассказ о том, как чешская нация рождалась в спорах о двух исторических фейках – поддельных рукописях.

Военные будни украинских историков: кто-то служит в теробороне, кто-то спасает архивы, а кто-то просто продолжает отстаивать правду об истории – в том числе об истории Второй мировой войны. Или рассказ о том, как чешская нация рождалась в спорах о двух исторических фейках – поддельных рукописях. Война в других профессиях. Авторы “Википедии” объясняют, почему они отказались подчиняться российской военной цензуре; российские журналисты рассказывают, как они покинули страну, чтобы продолжить работать; российские ученые рассуждают о последствиях изоляции от мирового исследовательского сообщества.

Авторы “Википедии” объясняют, почему они отказались подчиняться российской военной цензуре; российские журналисты рассказывают, как они покинули страну, чтобы продолжить работать; российские ученые рассуждают о последствиях изоляции от мирового исследовательского сообщества. Горе и мусор. Фрагмент из книги антрополога и теолога Дугласа Дэвиса “Смерть, ритуал и вера: риторика погребальных обрядов” (изд-во “НЛО”), посвященный критике стадиальных теорий горя. Или отрывок из книги журналиста Адама Минтера “Планета свалок: Путешествия по многомиллиардной индустрии мусора” (изд-во “Бомбора”) об электронных отходах и одном из крупнейших центров их обработки в Китае.

Искренне Ваши,

Семь Сорок