Музыка дискредитировала армию

Доброе утро!

Генеральная ассамблея ООН осудила российскую аннексию четырех регионов Украины. В поддержку резолюции проголосовали 143 из 193 государств-членов ООН. Против выступили пять: Россия, Беларусь, Северная Корея, Сирия и Никарагуа. Воздержались 35 государств, в том числе Индия и Китай. Ранее Россия наложила вето на подобную резолюцию в Совете безопасности ООН. В остальном так:

В среду российская армия нанесла удары по подстанциям в Сумской и Днепропетровской области; обстрелам подверглись Запорожье, Николаев, Никополь.

Западные страны обещают усилить военную поддержку Украины.

Источники “Важных историй” в ФСБ утверждают, что безвозвратные потери российской армии в Украине могут составлять более 90 тысяч человек.

ФСБ России объявила о задержании подозреваемых в подрыве Крымского моста, но версия ведомства вызывает сомнения.

В Москве проводят мобилизационные облавы в гостиницах и хосписах.

Суд в Петербурге отправил под домашний арест пенсионерку, оставившую записку на могиле родителей Путина.

США планируют ввести санкции против российской алюминиевой отрасли.

Чехия с 25 октября запретит въезд российским туристам с шенгенскими визами.

Военные сводки

В среду российская армия нанесла удары по электроподстанциям в Сумской и Днепропетровской области. Как сообщил ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко, в результате ракетных ударов 10–11 октября повреждена треть энергетической структуры Украины. Как страна будет справляться с этим, здесь рассказывает бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков. Вот рассказ об одной из жертв ракетного обстрела Киева 10 октября – враче-гематологе больницы "Охматдет" Оксане Леонтьевой; ее пятилетний сын остался круглым сиротой.

В ночь на среду обстрелам подверглись Никополь, Николаев и Запорожье – вот интервью с главой Запорожской районной госадминистрации Олегом Буряком о том, как город выживает под ударами российских ракет. Запорожская АЭС в результате обстрелов электросетей снова оказалась обесточенной. При обстреле рынка в Авдеевке Донецкой области погибли по меньшей мере семь человек, еще восемь получили ранения (российское Миноброны рапортовало об уничтожении склада боеприпасов). Вечером в среду система ПВО сработала в российском Белгороде. В ночь на четверг атаке дронов-камикадзе подверглась Киевская область.

Существенных перемен на фронтах нет. Вот репортаж из освобожденного недавно поселка Архангельское Херсонской области, но никаких новых данных о продвижении украинских военных на юге страны не поступает. Генштаб ВСУ сообщает, что больницы Луганской области не справляются с наплывом раненых – это, видимо, должно означать, что бои идут, но пока ничего не освобождено. О том, как изменится война с наступлением глубокой осени, массового прибытия на фронт российских мобилизованных и снятого с хранения оружия, здесь рассказывает украинский военный аналитик Михаил Жирохов (по его оценкам, серьезные проблемы с боеприпасами должны начаться у России лишь в марте-апреле 2023 года). О том, что ждет белорусскую армию в случае войны с Украиной, читайте тут.

США намерены создать в Украине эшелонированную систему противовоздушной и противоракетной обороны, в которой будут сочетаться средства малой, средней и большой дальности – с таким заявлением американские военные выступили по итогам шестой встречи в формате “Рамштайн”. Новые поставки систем ПВО, ракет к ним, а также другого оружия и снаряжения пообещали Украине Германия, Нидерланды, Канада, Франция и Великобритания.

Российская мобилизация

Источники “Важных историй” в российских спецслужбах утверждают, что безвозвратные потери российской армии в Украине могут составлять более 90 тысяч человек (к таким потерям относятся убитые, пропавшие без вести и раненые, уже не способные вернуться в строй). Среди убитых “на передовой” в Украине – трое полицейских из Красноярского края; как они там оказались и что делали – неизвестно.

В Украине публикуют все больше видео с российскими мобилизованными, взятыми в плен; правозащитник Павел Чиков утверждает, что под Лисичанском Луганской области убит первый мобилизованный в России адвокат – Андрей Никифоров из Петербурга.

В пунктах сбора мобилизованных в Свердловской области умерли еще два человека (всего таких смертей по всей стране – не менее 20). Вот обзор всего зловещего, что происходит с российскими мобилизованными, вот подробный анализ постов, которые оставляют в соцсетях те, кто еще не попал на фронт, а вот история петербуржца с болезнью почек, которого чуть не отправили на передовую без подготовки (а его сослуживец застрелился прямо на учениях). Как давят на отказников в разных регионах России, рассказано тут. Петербургские суды зарегистрировали 10 исков об оспаривании решений о мобилизации; есть первое решение суда о приостановке такого решения – о нем сообщил глава “Агоры” Павел Чиков, не называя ни имени призывника, ни региона.

В России началась не то вторая волна мобилизации, не то “донабор” – в чем разница между этими процессами, никто не знает, но власти регионов обмениваются с центром сообщениями и опровержениями об этих двух неизвестных. В московских отелях и хостелах начались облавы: задержанных свозят в “мобилизационные пункты”, оборудованные в театрах и кинотеатрах; есть сообщения о мобилизации бездомных. Журналиста The Insider Василия Крестьянинова записали добровольцем, взломав его аккаунт на “Госуслугах” (сам он в Армении). В Петербурге мужчину мобилизовали после того, как его остановили на дороге сотрудники ДПС. Петербургским медикам рекомендовано не выезжать за границу; КГБ Беларуси получило право ограничивать гражданам выезд “в интересах национальной безопасности”. Бегство от мобилизации не прекращается – бегут в том числе на яхтах в Южную Корею. Как это все переживают россияне в психологическом смысле, рассказано тут.

По сведениям главы “Руси сидящей” Ольги Романовой, ЧВК Вагнера забирает на войну заключенных с гражданством стран бывшего СССР. “Верстка” рассказывает, за что были осуждены зеки, лишившиеся ног, награжденные за военные подвиги и якобы полностью помилованные (спойлер: один убил мирового судью, другой так избил пенсионера при попытке ограбления, что тот умер).

Крымский мост и план развития

ФСБ назвала организатором взрыва на Крымском мосту главу военной разведки Украины и арестовала восьмерых "соучастников". По версии ведомства, взрывчатку весом свыше 22 тонн в начале августа отправили из порта Одессы через Болгарию, Грузию и Армению. Болгария и Грузия отвергли свою причастность к операции, но в рассказе ФСБ есть и другие несостыковки. В тот же день ФСБ отчиталась о задержании украинцев в Подмосковье (задержанный якобы привез из Киева два переносных зенитно‑ракетных комплекса “Игла”), Брянске (якобы за попытку совершить теракт “на одном из транспортно-логистических терминалов”) и Нижнем Тагиле (задержанный якобы планировал взорвать военкомат).

Издание Village опубликовало российский план развития Мариуполя до 2035 года – акцент в нем делается на воссоздание исторического центра и “Азовстали”. Где будут жить люди (которых, по российским планам, к 2035 году там должно набраться полмиллиона человек), в плане не разъясняется. “Ведомости” утверждают, что Москва собирается направить священников РПЦ в четыре аннексированные украинские области.

Послы стран ЕС согласовали решение о непризнании российских загранпаспортов, выданных на оккупированных Россией территориях Украины и Грузии – шенгенские визы обладатели таких документов получать не смогут.

Российские будни

По данным “ОВД-Инфо”, с начала войны свыше трехсот граждан России стали фигурантами уголовных дел за свою антивоенную позицию. Вот лишь несколько примеров:

В Петербурге под домашний арест отправили 60-летнюю пенсионерку, которая оставила записку на могиле родителей Путина ("Родители маньяка, заберите его к себе, от него столько боли и бед, весь мир молит о его смерти. Смерть Путину, вы вырастили урода и убийцу") – уголовное дело возбуждено по статье о “надругательстве над телами умерших и местами их захоронения”, здесь рассказ сына арестованной.

В Смоленске запросили шесть лет колонии местному предпринимателю за антивоенные ценники (распространение “фейков” о российской армии).

Сотруднику администрации Элисты запросили семь лет колонии по делу о “фейках” за посты о мародерстве и потерях российской армии.

Против учителя истории из Нижнего Новгорода Ильи Мясковского возбуждено уголовное дело о “дискредитации” российской армии; суд запретил ему пользоваться интернетом и участвовать в общественных акциях.

Москвичу дали 15 суток ареста и оштрафовали на 50 тысяч рублей за прослушивание украинской музыке в собственной машине (арест – за неповиновение полиции, штраф – за “дискредитацию” российской армии).

В пермском филиале ВШЭ решили закрыть магистерскую программу, руководительница которой выступала против войны.

Театр в Екатеринбурге отменил шоу с песнями Аллы Пугачевой.

С гомельской радиостанции 107.4 FM уволили трех сотрудников за упоминание Юрия Дудя.

Международное эхо войны

Народ Украины и Владимира Зеленского номинировали на премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова, которую ежегодно вручает Европарламент.

Чехия с 25 октября запретит въезд российским туристам со всеми шенгенскими визами. Это решение подано как ответ на российские ракетные обстрелы украинских городов 10–11 октября.

В Лондоне арестовали бизнесмена Грэма Бонем-Картера, помогавшего Дерипаске обходить санкции США. Зеленский подписал указ о заморозке украинских активов Дерипаски сроком на 10 лет. По данным Bloomberg, администрация президента США рассматривает возможность полного запрета на импорт алюминия из России.

О том, как в Гааге создается спецтрибунал для суда над Путиным за агрессию против Украины, здесь рассказывает член украинской рабочей группы Олег Гавриш.

Служба безопасности Украины провела обыск у иерарха УПЦ по уголовному делу о разжигании межконфессиональной розни. Министерство внутренних дел Эстонии обязало митрополита РПЦ прокомментировать войну в Украине под угрозой лишения ПМЖ – он осудил.

На нефтепроводе “Дружба” в Польше произошла утечка – премьер Польши не исключил, что за этим может стоять Россия. Выступая на “Российской энергетической неделе” в Петербурге, Путин обвинял Запад в уничтожении глобальной экономики, опять говорил, что Европа замерзнет, призывал “открыть вентиль” “Северных потоков” и предлагал турецким компаниям расширить экспортные возможности “Турецкого потока” во имя спасения европейского континента. Сегодня он встретится с президентом Турции в Астане – вот предположения о предмете их переговоров.

Шесть ссылок

Русская история. Рассказ о том, как 11 неудачных кампаний по мобилизации предрешили исход Русско-японской войны. Или история Третьей мировой войны, о скором начале которой Сталин объявил в 1952 году на XIX съезде партии.

Рассказ о том, как 11 неудачных кампаний по мобилизации предрешили исход Русско-японской войны. Или история Третьей мировой войны, о скором начале которой Сталин объявил в 1952 году на XIX съезде партии. Социология. Беседа с Бруно Латуром, вышедшая в 2018 году в Los Angeles Review of books и посвященная концепции Геи Джеймса Лавлока, климатическим изменениям в век Антропоцена, религии и бургундскому вину. Или фрагмент из книги социолога Леонида Ионина “Драма жизни Макса Вебера” (изд. дом “Дело”) – о том, как “Протестантскую этику и дух капитализма” переводили в США и как ее читают сегодня.

Беседа с Бруно Латуром, вышедшая в 2018 году в Los Angeles Review of books и посвященная концепции Геи Джеймса Лавлока, климатическим изменениям в век Антропоцена, религии и бургундскому вину. Или фрагмент из книги социолога Леонида Ионина “Драма жизни Макса Вебера” (изд. дом “Дело”) – о том, как “Протестантскую этику и дух капитализма” переводили в США и как ее читают сегодня. Перевод. Беседа с переводчиком Александром Ливергантом. Или советы Веры Мильчиной начинающим переводчикам.

Искренне Ваши,

Семь Сорок