Удешевление “Доширака”

Доброе утро!

Жителя Петербурга приговорили к шести месяцам условно за комментарий с изображением фаллоимитатора и георгиевской ленты – суд расценил это как “реабилитацию нацизма”. В чем именно эта реабилитация выразилась, думать можно долго, поэтому почитайте пока новости:

Украинская армия продвигается к Херсону с севера и с запада, российская “осуществляет маневр на подготовленные позиции”. Ночью переправы через Днепр обстреливались.

Amnesty International назвала депортации и "фильтрации" украинцев российским военным преступлением.

Жены мобилизованных из Владимирской и Вологодской областей требуют вернуть их мужей из-под Сватова.

Команда Навального: лесопилка жены Суровикина получила более 100 млн рублей от компании Тимченко, добывающей фосфаты в Сирии.

Прокуратура объяснила срыв концерта Anacondaz в Екатеринбурге тем, что музыканты поддерживают Навального и выступают против войны.

МВД Беларуси внесло лозунг "Жыве Беларусь" в список нацистской символики.

ВСУ идут к Херсону

Украинская армия продвигается к Херсону одновременно с севера, вдоль Днепра, и с запада, освобождая лежащие на пути населенные пункты – вот репортаж. Среди деревень, в которые вошли ВСУ, – Киселевка, откуда идет водопровод в Николаев. Весной он был поврежден (скорее всего, специально), и теперь, может быть, появится возможность восстановить подачу питьевой воды в город. Президент Украины сообщил в вечернем видеообращении об освобождении 41 населенного пункта, но не назвал их. Подробности продвижения войск известны из публикаций украинских военных. Российские войска, по выражению спикера Минобороны РФ Игоря Конашенкова, осуществляют “маневр на подготовленные позиции” – в этом сюжете собраны видео, которые россияне снимают при отходе.

Ночью как российские, так и украинские телеграм-каналы сообщали о многочисленных взрывах в районе переправ через Днепр. Известный украинский журналист Юрий Бутусов пишет, что вечером Херсон оказался в зоне досягаемости украинской ствольной артиллерии – она и вела огонь. По словам Бутусова, российские отряды прикрытия особой стойкости в боях не проявляют, но продвижению украинской армии и организации атак мешает “многослойное минирование”. О минировании “всего что могут” сообщал и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Херсонское издание “Мост” утверждает, что россияне подорвали объекты инфраструктуры в городе.

По оценке министра обороны Украины Алексея Резникова, вывод российских войск с правобережного плацдарма займет около недели. О порядке “организованного отступления” россиян здесь рассказывает полковник Службы безопасности Украины и депутат Верховной Рады Роман Костенко, находящийся сейчас на южном фронте. Он называет российское отступление вполне профессиональным, но надеется, что россиянам не удастся переправиться на левый берег совсем без потерь в людях и технике (как стареет вооружение российской армии с каждым новым отступлением, рассказывается здесь).

Отступление россиян за Днепр обеспечивает безопасность украинскому черноморскому побережью (то, что осталось от российского черноморского флота, на высадку каких-либо десантов уже не способно) и выводит из-под угрозы Одессу, Николаев, Кривой Рог. В то же время нет сомнений и в том, что, укрепившись на левом берегу, россияне начнут интенсивно обстреливать оставленный ими правобережный плацдарм.

Прочее военное

В ночь на четверг российская армия выпустила несколько C-300 по Запорожской области – разрушено сельхозпредприятие, обошлось без жертв. Сегодня ночью сразу в нескольких украинских городах объявлялась воздушная тревога, в Виннице ракета попала “в один из объектов критической инфраструктуры”.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли оценил потери российской армии убитыми и ранеными в 100 тысяч человек; Украина, по его словам, потеряла примерно столько же. В ходе войны, по его подсчетам, было убито не менее 40 тысяч мирных жителей.

CNN утверждает, что испытания беспилотного подводного аппарата "Посейдон" с атомным двигателем, которые Россия пыталась провести в Северном Ледовитом океане, не увенчались успехом: возникли технические проблемы с запуском торпеды – мультик, показанный Путины в 2018 году, пока остается мультиком.

США передают Украине еще один пакет военной помощи на $400 млн. В него вошли четыре системы ПВО Аvenger, боеприпасы и гранатометы. По данным Wall Street Journal, США решили не передавать Украине беспилотники Gray Eagle, чтобы не провоцировать Россию, но договорились о закупке снарядов для Украины у Южной Кореи. Польша передала Украине 1570 терминалов Starlink.

Amnesty International выпустила доклад с анализом вывоза мирного населения Украины с оккупированных территорий и разбором практик “фильтрации” – и то, и другое правозащитники квалифицируют как военное преступление.

Из истории войны глазами украинцев:

Два материала Шуры Буртина: структурированный репортаж о том, как украинцы переживают войну, и подборка коротких историй, в этот репортаж не вошедших – анонимные “голоса войны”, как он сам их определяет.

Дневник киевского кинокритика Алексея Росовецкого – с 15 февраля по 13 марта 2022 года.

Война: вид из России

Все больше родственников мобилизованных выступают с требованием вернуть с фронта их близких. Жены увезенных на фронт пишут жалобы в военную прокуратуру, общаются с журналистами, записывают видеообращения (вот нарезка). Чаще всего они группируются по регионам и обращаются к губернатору, реже – к президенту. В среду требования вернуть близких из-под Сватова Луганской области опубликовали родственники мобилизованных из Владимирской и Вологодской областей. Они рассказывают всю ту же историю о плохо вооруженных людях без связи, командования и обеспечения, которые неизвестно зачем сидят в окопах под перекрестным огнем украинской и российской артиллерии.

До властей эти обращения, как и видео, которые снимают сами мобилизованные, очевидно, доходят: военком Владимирской области обвинил солдат, жалующихся на бессмысленное сидение в лесополосе под Сватовом, в оставлении позиций – ну потому что “в наших воинских частях оружие, бронежилеты, одежда, вода, горячее питание есть”. Часть мобилизованных из Курской области вернули в воинскую часть после того, как их жены приехали на границу с Украиной – теперь командование решает, следует ли признать их дезертирами. Нижегородский губернатор вообще решил действовать упреждающе: похвалился, что ему удалось добиться снижения цен на “Доширак” в магазине на военном полигоне в Мулино со 100 рублей до 65.

Политолог Андрей Колесников полагает, что выбор риторики, в сопровждении которой россиянам была подана новость об отступлении из Херсона (“ради сохранения жизней наших военнослужащих”), определялся как растущим недовольством мобилизацией. Оснований для недовольства множество, вот лишь несколько историй:

Рассказ о 44-летнем жителе Сахалина Романе Андрющенко, который умер от инсульта сразу после прибытия на фронт;

История многодетной матери из Калининградской области, у которой на фронт забрали сыновей и зятьев – поэтому новый дом (его сыновья строили взамен сгоревшего) доделывать теперь некому. Как и зарабатывать на жизнь.

Рассказ жительницы так называемой “ДНР”, 18-летнего сына которой мобилизовали на войну еще в феврале, не дав окончить школу. С тех пор он ни разу не был дома, а аттестат ему прислали прямо на передовую.

Но есть жизни, которые российским властям сохранять явно не выгодно. В историю о гибели в ДТП замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова мало кто верит – тем более, что в ДТП в Крыму погиб и его единомышленник, один из руководителей "Партии политики Путина", бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Ременюк. Спекуляции на тему гибели в Украине правой руки Рамзана Кадырова, депутата Госдумы Адама Делимханова читайте здесь.

Госдума наделила вернувшихся из Украины добровольцев статусом ветеранов боевых действий. Зачем Путин придумал дополнительный к Минобороны координационный совет по снабжению армии и обеспечению прочих военных нужд, здесь объясняет журналист Максим Товкайло: таким образом Путин создает эффективную структуру (военные по определению неэффективны), одновременно втягивая в войну гражданских чиновников, которые изначально были против вторжения в Украину.

Поучительная история об устройстве российской военной машины – в расследовании команды Навального о лесопилке генерала Суровикина. Записанная на жену Суровикина лесопилка в Свердловской области была основана еще в 2011 году для работы в льготном режиме, который обеспечивали ей областные власти. После переезда Суровикина из Екатеринбурга в Москву она стала убыточным предприятием – пока Суровикина не отправили командовать российской группировкой в Сирии и лесопилку не начала обильно кредитовать структура Геннадия Тимченко, добывающая фосфаты на двух сирийских месторождениях. Российская армия под руководством генерала обеспечивает доступ к этим месторождениям и следит за безопасностью вокруг, а получающий 70% прибыли от этой добычи Тимченко благодарит генерала.

Российская повседневность

В Петербурге в рамках уголовного дела о “фейках” в СИЗО отправлен политолог, член политсовета движения "Солидарность" Евгений Бестужев. В Москве по той же статье арестован Михаил Симонов, о котором ничего не известно.

Суд в Нижнем Новгороде оштрафовал 60-летнего активиста "Яблока" Андрея Сорочкина на 200 тысяч рублей по статье о повторной "дискредитации" российской армии. Первоначальная и повторная дискредитация осуществлялись посредством плакатов: сначала "Нет позорной войне", потом "Ради руин Мариуполя мы завалили Украину трупами?". С середины июня Сорочкин сидел под домашним арестом.

Суд в Москве приговорил ютуб-блогера Валентина Шлякова к четырем годам колонии за "призывы к терроризму и экстремизму" – он сидел в СИЗО с лета 2021 года.

Бывшего главу карельского “Мемориала” Юрия Дмитриева, отбывающего 15-летний срок в мордовской колонии, в четвертый раз за осень отправили в ШИЗО (не поздоровался с сотрудником колонии, 10 дней).

Депутат гордумы Краснодара Игорь Азаров сдал мандат и уехал из России в знак протеста против войны и спасаясь от мобилизации. Азарову 30 лет. В 2020 году он был избран в гордуму Краснодара по одномандатному округу при поддержке “Умного голосования”.

Прокуратура Свердловской области объяснила срыв концерта Anacondaz в Екатеринбурге тем, что музыканты поддерживают Навального и осуждают войну. Срыв концерта квалифицируется как “меры по недопущению провокационных высказываний”.

Продолжается война между Пригожиным и властями Петербурга: Госстройнадзор не разрешил ввод в эксплуатацию “ЧВК Вагнер Центр”, потому что площадь построенного объекта не соответствует условиям договора аренды земельного участка. Пригожин назвал эту причину надуманной – в реальности ему, мол, отказано “по идеологическим причинам”.

Вокруг света

Mazda продала свое производство во Владивостоке за 1 евро и окончательно ушла из России.

Министерство торговли США отозвало у России статус страны с рыночной экономикой. Это повлечет за собой внешнеторговые ограничения.

Великобритания заморозила активы на сумму свыше $20,5 млрд долларов, которые принадлежат российским олигархам и другим физ- и юрлицам, подпавшим под санкции в связи с вторжением в Украину. Россия стала мировым лидером по наложенным на нее британским санкциям.

В Киеве в рамках дерусификации переименовали 11 улиц, в том числе Гастелло, Вали Котика, генерала Карбышева.

Посла Латвии вызвали в МИД России, чтобы отчитать за снос советских военных мемориалов и пригрозить "асимметричным ответом".

В Беларуси принят закон об амнистии, в рамках которой освободят 4,5 тысячи осужденных – но не участников протестов.

МВД Беларуси внесло лозунг "Жыве Беларусь" в список нацистской символики. Эта фраза взята из стихотворения Янки Купалы, история у нее богатая, а первые подозрения в ее “антигосударственном характере” зародились у белорусских властей во время массовых протестов после президентских выборов 2006 года.

Шесть ссылок

Вторая мировая. Рассказ о вербовке испанских добровольцев в “Голубую дивизию” – подразделение Вермахта, участие которой в боях позволило Франко помочь Гитлеру, сохраняя формальный нейтралитет. Или история Культурбунда – автономной еврейской организации, возникшей в Германии с разрешения нацистов после изгнания евреев из всех культурных учреждений; печальный пример “конструктивного” сотрудничества с властями.

Рассказ о вербовке испанских добровольцев в “Голубую дивизию” – подразделение Вермахта, участие которой в боях позволило Франко помочь Гитлеру, сохраняя формальный нейтралитет. Или история Культурбунда – автономной еврейской организации, возникшей в Германии с разрешения нацистов после изгнания евреев из всех культурных учреждений; печальный пример “конструктивного” сотрудничества с властями. Художества. Отрывок из книги Надежды Плунгян “Рождение советской женщины. Работница, крестьянка, летчица, „бывшая“ и другие в искусстве 1917–1930 гг.” (изд-во музея “Гараж”) – о том, как изображали себя советские художницы 1930-х. И текст историка искусства Георгия Соколова об этой книге.

Отрывок из книги Надежды Плунгян “Рождение советской женщины. Работница, крестьянка, летчица, „бывшая“ и другие в искусстве 1917–1930 гг.” (изд-во музея “Гараж”) – о том, как изображали себя советские художницы 1930-х. И текст историка искусства Георгия Соколова об этой книге. Африканское. Рассказ о тайных обществах африканцев вроде Союза леопарда или Ложи серых свиней, их политических целях и социальных функциях. Или история “космической программы” Замбии.

Искренне Ваши,

Семь Сорок