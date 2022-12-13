Крамольные сны о Зеленском

Доброе утро!

Как выяснилось в суде, Андрея Макаревича объявили “иностранным агентом” по обращению центра “Э” за “пропаганду девиантной модели поведения”. Строчка “вот новый поворот” заиграла новыми смыслами, но не будем отклоняться от новостей:

Генштаб украинской армии пишет о попытках российских войск наступать на Лиман, Бахмут и Запорожье.

В пригороде оккупированного Россией Мелитополя поврежден автомобильный мост.

В Скадовске взорвана машина назначенного Россией “замглавы Херсонской области”.

Российский суд постановил, что у захваченных на оккупированных территориях украинцев нет никаких процессуальных прав в России.

Московского муниципального депутата Кетеван Хараидзе приговорили к четырем годам колонии по делу о вымогательстве.

Торговец оружием Виктор Бут, обменянный на американскую баскетболистку, вступил в ЛДПР.

Евросоюз не смог согласовать девятый пакет санкций против России.

Лидеры стран G7 заявили, что будут добиваться привлечения Путина к ответственности за вторжение в Украину и заставят Россию заплатить за ущерб.

Военные сводки

В ночь на понедельник российская армия вновь обстреливала из “Градов” Никопольский и Марганецкий районы Днепропетровской области. Жертвами обстрела Херсона в понедельник днем стали по меньшей мере два человека, есть раненые. Здесь о непрерывных обстрелах города и области рассказывает депутат Херсонского облсовета Сергей Рыбалко.

Генштаб украинской армии сообщил в ежедневной сводке, что российские воска пытаются наступать на Лиман, Бахмут, Авдеевку и Запорожье. Это первое за многие недели сообщение ВСУ о российских действиях где-либо, кроме Бахмута и Донецка. Подборку видео о том, что происходит в Бахмуте, смотрите здесь (тяжелые бои продолжаются, перестрелки идут на окраинах города). В Донецкой области обстреливаются как подконтрольные Украине города, так и находящийся в руках пророссийских сепаратистов Донецк – вот видео оттуда. Британская военная разведка пишет в своей сводке, что Россия не отказалась от своих планов продвинуться вглубь Донецкой области, но у нее это вряд ли получится. О том, как Россия воюет теперь на Донбассе малыми группами, не считаясь с потерями и создавая постоянное давление на украинские позиции, здесь рассказывает украинский военный эксперт Роман Свитан.

По данным источника Reuters в Пентагоне, Россия уже сейчас вынуждена использовать снаряды, произведенные более 40 лет назад, а в начале 2023 года у Москвы должны остаться только они. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скрибицкий рассказал в интервью The New York Times, что Россия атакует Украину ракетами Х-55, которые были переданы ей в рамках Будапештского меморандума – сейчас Москва использует их с балластом вместо ядерной боеголовки для отвлечения украинской ПВО от реальных целей. По оценке Скрибицкого, Россия производит около 40 новых ракет в месяц; имеющегося у нее сейчас хватит еще на три-пять больших атак по украинским объектам. Для того, чтобы полностью вывести из строя энергетику Одесской области в минувшую субботу, россиянам ракет не понадобилось, хватило иранских дронов – о том, как одесситы переживают энергетический коллапс, читайте тут.

В понедельник в пригороде оккупированного Мелитополя кто-то подорвал автомобильный мост, движение по нему приостановлено. Об ущербе, нанесенном российской армии субботними обстрелами ВСУ, здесь рассказывает украинский мэр Мелитополя Иван Федоров. В оккупированной части Херсонской области близ Скадовска на мине подорвалась машина назначенного Россией "вице-губернатора" Виталия Булюка. Начальника Булюка, бывшего мэра Краснодара Андрея Алексеенко, в это время награждали в Кремле орденом Мужества.

Как выяснилось во время похорон, один из погибших при ударе по российскому военному аэродрому близ Рязани 5 декабря был майором. Воинские звания двух других погибших указаны не были, но, судя по фотографиям, они тоже офицеры. В ночь на вторник в телеграм-каналах появились сообщения о взрывах в двух местах в Брянской области – в Клинцах и поселке Климово, но подтверждений и подробностей не последовало.

История войны:

Служба безопасности Украины назвала имена шести российских генералов, причастных к преступлениям в Харьковской области;

Рассказ жителя Изюма Павло Голуба о том, как он хоронил погибших от обстрелов и умерших от голода земляков. Среди них была его одноклассница и ее дети.

История Вики и Володи Шишкиных из Мариуполя: Вика потеряла потеряла при обстреле роддома неродившегося ребенка (осколок попал ей в живот), а ее муж в результате ранения лишился левой ноги. Через Россию им удалось уехать в Германию, где им теперь помогают с реабилитацией. Если бы не война, они бы сейчас гуляли с коляской по родному городу.

Война, вид из России

Ежегодной пресс-конференции Путина в этом году не будет. Политологи объясняют это тем, что ему нечего сказать о будущем. Хотя всегда ведь можно сказать: “Смерть неизбежна”.

Мобилизованные из Кемеровской области пожаловались губернатору на отсутствие зимней экипировки. Еще не отправленные в Украину мобилизованные из разных регионов массово жалуются на хронические заболевания, но их никто не слушает – вот подборка таких историй.

Бывший активист запрещенной в России Национал-большевистской партии Алексей Колунов похоронен в Москве с воинскими почестями – он был убит 25 ноября в Луганской области. В 2004 году Колунов был осужден за захват приемной Администрации президента. Товарищ Колунова по партии, нижегородский нацбол Рамазан Сулейманов ушел воевать в Украину добровольцем, в связи с чем суд отменил ему наказание в виде трех месяцев колонии-поселения, назначенное за баннер “Судья Антонов – слуга гандонов”, который он вывесил на заборе у суда.

Российский военный суд впервые рассмотрел дело украинца, захваченного российскими военными в зоне боевых действий, но не имеющего статуса военнопленного. Суд официально признал, что у него в России нет никаких процессуальных прав, в том числе на адвоката. По оценкам правозащитников, таким образом в России удерживаются несколько тысяч граждан Украины.

В подмосковной Балашихе частично сгорел строительный гипермаркет "Стройпарк". Являются ли подобные участившиеся пожары результатами диверсий, доподлинно неизвестно, но вот разъяснения юриста “ОВД-Инфо” Евы Левенберг о целях ужесточения наказаний за диверсии (спойлер: это делается скорее для зачистки информационного пространства от “организаторов” диверсий, то есть людей, призывающих к борьбе). Задачу привлечения к ответственности этих “организаторов” дополнительно облегчит новое постановление Минюста, предписывающее привлекать к экспертизам по уголовным делам только государственных экспертов.

Пока связанные с войной репрессии выглядят так:

За неделю с 5 по 11 декабря в России ограничили доступ к 14,8 тысячи сайтам. Это рекорд с начала войны.

Суд в Омске приговорил археолога Евгения Круглова к восьми месяцам исправительных работ по делу о “фейках” про российскую армию: Круглов сделал репост новостной сводки о военных преступлениях в Буче и Мариуполе. После возбуждения уголовного дела археолога отпустили под подписку о невыезде, но когда он купил билет до Минска, посадили в СИЗО.

Суд в Чите оштрафовал на 30 тысяч рублей по статье о “дискредитации армии” блогера Ивана Лосева – за посты с критикой мобилизации и пересказ сна с участием Владимира Зеленского. Вот разговор с Лосевым о впечатлениях от административного преследования за сны и страхе мобилизации.

Суд в Красноярске оштрафовал на 30 тысяч рублей по статье о “дискредитации армии” местную активистку Наталью Подоляк за антивоенные комментарии в “ВК”.

Суд в Петербурге оштрафовал на 45 тысяч рублей по статье о “дискредитации” армии рэпера Оксимирона – за антивоенный пост, опубликованный в первый день войны.

В Ленобласти прошел обыск у активиста и предпринимателя Дмитрия Скурихина, находящегося под запретом определенных действий по уголовному делу о “повторной дискредитации” российской армии (его возбудили за плакат “Идите вы к черту с вашей могилизацией”).

Депутат Госдумы от “Единой России” Андрей Альшевских обратился в правоохранительные органы с доносом на новый альбом рэпера Влади “Длится февраль”. Альбом показался депутату “творческой шелухой”, которая “оскорбляет подвиг воинов”.

МВД России объявило в розыск основателя Партии мертвых Максима Евстропова. Его обвиняют в оскорблении чувств верующих за пасхальный пост с критикой патриарха Кирилла, “поклоняющегося заднице президента”. Евстропов уехал из России после начала войны.

Два разговора с уехавшими: бывшим сотрудником Смольного, для которого последней каплей стала мобилизация, и либертарианцем из Самары Егором Бесчастновым, бежавшим из России после того, как его силой доставили на призывную комиссию.

Международное эхо войны

Участники саммита G7 приняли итоговое заявление, в котором обещают, что будут добиваться привлечения Путина к ответственности за вторжение в Украину и взыскания с России ущерба, причиненного войной.

Евросоюз не смог согласовать девятый пакет санкций против России из-за сложностей, которые создает Венгрия. В пакет включены ограничения против российских телеканалов и пропагандистов, а также запрет на продажу технологий двойного назначения ряду российских компаний. Есть надежда, что договоренности удастся достигнуть на этой неделе. В то же время ЕС одобрил увеличение Европейского фонда мира на два миллиарда евро в 2023 году. Этот фонд использовался для финансирования закупок оружия для Киева.

Новая Зеландия ввела санкции против 23 россиян, в том числе против гендиректора Первого канала Константина Эрнста и главы Минцифры Максута Шадаева.

В посольство Украины в Греции пришел по почте окровавленный пакет. Отправителем указан автосалон Tesla в немецком городе Зиндельфинген. Такой же адрес стоял и на других кровавых конвертах, полученных украинскими посольствами и консульствами по всему миру.

Украина ввела санкции против семи священников Украинской православной церкви Московского патриархата.

Задержанного в Казахстане майора ФСО России Жилина отправили в СИЗО на 40 суток. Ранее ему было отказано в статусе беженца, сейчас он обжалует это решение властей Казахстана.

И два расследования:

Рассказ “Важных историй” о том, как сын сенатора и генерала ФСБ Владимира Джабарова вложил миллиард в российский бизнес через кипрскую компанию;

Разъяснения гендиректора "Трансперенси Интернешнл – Россия" Ильи Шуманова об устройстве бизнеса Александра Ткачева – бывшего министра сельского хозяйства РФ, захватившего сейчас едва ли не все сельскохозяйственные угодья на оккупированных территориях Украины.

Российская повседневность

Навальный рассказал, что к нему в камеру ШИЗО подселили “бомжа” или, говоря корректно, “осужденного, имеющего большие проблемы с бытовой гигиеной” – просто чтоб жизнь медом не казалась. Навальному удалось убедить его выстирать одежду.

Суд в Москве приговорил к четырем годам колонии муниципального депутата Кетеван Хараидзе по делу о вымогательстве. Хараидзе вину не признает и называет дело сфабрикованным в ответ на ее намерение баллотироваться в Госдуму.

В Госдуму внесены новые поправки к закону об “иностранных агентах”, значительно увеличивающие размер штрафов. Кроме того, предлагается дополнить КоАП статьей о “нарушении порядка деятельности иностранного агента”.

В Петербурге написан первый после принятия закона о запрете “ЛГБТ-пропаганды” донос в прокуратуру. Проверить просят муниципального депутата от “Яблока” Сергея Трошина, совершившего публичный каминг-аут и открыто выступившего против принятия этого закона летом 2022 года.

Торговец оружием Виктор Бут, вызволенный из американской тюрьмы благодаря обмену на баскетболистку Бриттни Грайнер, вступил в партию ЛДПР, составив компанию Андрею Луговому, которого обвиняют в убийстве Александра Литвиненко.

Вокруг света

В Иране привели в исполнение второй смертный приговор в отношении участника протестов. Правительство страны внесло Радио Фарда – иранскую службу Радио Свобода – в список организаций, на которые распространяются санкции за поддержку международного терроризма или подстрекательство к насилию.

В Эстонии принят закон о постепенном переходе на эстоноязычное образование в детсадах, школах, лицеях и колледжах. Учебные заведения, желающие и далее работать на русском языке, должны будут ежегодно получать разрешение правительства.

В столице Черногории в понедельник вспыхнули протесты у здания парламента против нового закона, ограничивающего полномочия президента.

Журналисты телеканала Radio Television of Kosovo утверждают, что ознакомились с заявкой на вступление в Евросоюз, которую Приштина якобы собирается подать 15 декабря. Почему эта заявка безнадежна и зачем вообще было заводить о ней речь, здесь объясняет специалист по новейшей истории Балкан Евгений Колосков.

Трех женщин застрелили в кафе в Риме, погибла подруга премьер-министра Италии (пока конфликт кажется чисто бытовым).

В США в возрасте 85 лет умер композитор Анджело Бадаламенти, известный своей музыкой к фильмам Дэвида Линча.

Шесть ссылок

Разговоры о текущем. Беседа с философом Борисом Гройсом о воюющей России и влиянии войны на современное искусство. Или интервью художника-документалиста Александра Черноусова о былинном тоне, блатном жаргоне и превращении русского языка в средство нападения.

Беседа с философом Борисом Гройсом о воюющей России и влиянии войны на современное искусство. Или интервью художника-документалиста Александра Черноусова о былинном тоне, блатном жаргоне и превращении русского языка в средство нападения. История повседневности. История появления на свет международной почтовой системы усилиями британского учителя Роуленда Хилла. Или рассказ о самых эксцентричных видах спорта в истории человечества – от поединка намоченными в пиве тряпками до лыжного балета.

История появления на свет международной почтовой системы усилиями британского учителя Роуленда Хилла. Или рассказ о самых эксцентричных видах спорта в истории человечества – от поединка намоченными в пиве тряпками до лыжного балета. Кино. Ларс фон Триер от А до Я. Или продолжение истории политической сатиры в кино – от самовзрывающихся комаров из “Каина XVIII” до парадоксов “В петле” и “Смерти Сталина”.

Искренне Ваши,

Семь Сорок