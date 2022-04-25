Пасха под дулами автоматов

Доброе утро!

Эммануэль Макрон переизбран президентом Франции, а словенский премьер, похоже, выборы проиграл. В новостях не до выборов:

В результате ракетного удара по Одессе погибли не менее восьми человек, 18 человек ранены.

На Донбассе похищены сотрудники миссии ОБСЕ.

В России из учебников издательства “Просвещение” убирают упоминания Киева и Украины, а в министерствах и госкомпаниях вводят должности политруков.

В России заблокирован один из самых популярных шахматных сайтов chess.com.

Пасхальные обстрелы

Надежды на пасхальное перемирие в Украине не оправдались: в субботу Россия нанесла ракетные удары по Одессе (по версии Минобороны РФ, уничтожен “логистический центр” с крупной партией иностранного оружия, на деле одна из ракет попала в жилой дом, убив восемь человек, в том числе трехмесячную девочку, и ранив еще 18). На большой пресс-конференции, которую президент Украины дал в киевском метро, пасхальный обстрел удостоился такого комментария: “Подонки вонючие. Как их еще назвать? Других нет слов”. Путин о Пасхе не забыл: сказал, что этот праздник объединяет людей "вокруг высоких нравственных идеалов и ценностей” и отстоял пасхальную службу в ХХC со свечечкой в руках. Как праздновали Пасху жители оккупированного Мелитополя, читайте здесь (спойлер: под дулами автоматов). В Москве задержали пикетчиков, вышедших с плакатами “Христос за мир”.

Несмотря на приказ Путина не брать завод “Азовсталь” в Мариуполе, российская армия продолжает обстрелы и бомбардировки его территории, готовясь к штурму. Открыть гуманитарный коридор из города в воскресенье снова не удалось. Кинематографистка из Мариуполя Ольга Новикова рассказала, что ее сын попал в плен, и теперь у нее вымогают пять тысяч евро за его жизнь. Вот рассказ уроженки Мариуполя Аси – она уехала в Европу, но с ужасом читает новости из родного города, где остались ее близкие и знакомые.

В субботу Владимир Зеленский заявил, что если в Мариуполе убьют людей, скрывающихся в подземельях “Азовстали”, а на захваченных территориях проведут "референдумы", Украина прекратит переговоры с Россией (псевдореферендум по созданию ХерНР ожидается между 1 и 10 мая). По данным Financial Times, переговоры с Украиной Путина уже не интересуют: его разозлило уничтожение крейсера “Москва”, и теперь он хочет захватить как можно больше украинской территории. В большом интервью “Медузе” советник Офиса президента Украины Алексей Арестович объясняет, почему у российского президента ничего не получится. Депутат Верховной Рады Украины Роман Костенко, воюющий сейчас под Николаевом, советует правительству Молдовы вспомнить, что у них тоже есть армия, и под шумок освободить Приднестровье от российской оккупации.

Николаев активно готовится к российскому штурму, одновременно пытаясь восстановить нарушенное обстрелами водоснабжение. Продолжаются обстрелы городов Луганской области, ракеты летят и на Днепропетровскую и Полтавскую области. Не прекращаются обстрелы Харькова – но и жизнь в городе тоже не прекращается. ОБСЕ заявила о похищении нескольких сотрудников Специальной мониторинговой миссии на Донбассе. По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, в России украинских военнопленных содержат в колониях общего режима – эту информацию подтверждает основатель gulagu.net Владимир Осечкин.

Власти Белгородской области утверждают, что по селу Отрадное под Белгородом был выпущен один снаряд – якобы с территории Украины. Российское МЧС сообщает о пожаре на нефтебазе в Брянске, но причин не называет. Росавиация вновь продлила запрет на полеты в 11 аэропортов на юге России.

Вот новые фотографии войны.

Облавы и чистки

В субботу в разных городах России полиция продолжала задерживать участников антивоенных акций. Вот история 77-летней петербурженки Елены Осиповой, которая выходит на улицу с плакатами против войны в Украине. В Москве на дверь активиста Леопольда Баниониса приклеили лист с угрозами ему и его собаке: “Леопольд. Скоро твоя шавка сдохнет, больше не будет ходить на митинги. И до тебя скоро доберемся. Предатель родины. ZZZZZZ”. В Пскове полиция заставила местную жительницу перекрасить желто-синий забор.

“Дискредитирующих” российскую армию становится всё больше:

Административный протокол по статье о “дискредитации” составлен на москвича, сломавшего картонную фигуру украинской бабушки с советским флагом;

Задержанную в Петербурге журналистку RusNews Марию Пономаренко обвиняют по уголовной статье о “дискредитации”;

Вот рассказ о петербургской художнице Саше Скочиленко, отправленной в СИЗО по этой статье, а вот истории главреда хакасского издания “Новый фокус” Михаила Афанасьева и учредителя горно-алтайской газеты “Листок” Сергея Михайлова – оба находятся в СИЗО как “дискредитаторы”.

В России перестал открываться шахматный сайт chess.com, потому что Генпрокуратура потребовала заблокировать две ссылки на страницы сайта с информацией о “ситуации на территории Украины” (Сhess.com использует сетевой протокол https, поэтому блокировка двух страниц привела к тому, что доступа нет ко всему сайту).

Олег Тиньков продает свою долю в “Тинькофф банке” (после чего банк сменит название); редактора издательства “Просвещение” трудятся в поте лица, убирая из учебников упоминания Киева и Украины; министерства, ведомства и госкомпании готовятся к приему политруков, которые будут разъяснять сигналы Кремля и решать проблемы с пошатнувшейся лояльностью.

Россия перестала публиковать ряд статистических данных об экономике – в том числе и для того, чтобы усложнить странам Запада работу над новыми санкциями (по слухам, США и ЕС активно обсуждают, как сократить нефтяные доходы России, а Вашингтон готовит санкции против гимнастки Кабаевой, но пока не вводит их из опасений, что Путин отреагирует агрессивно). По мнению экономиста Татьяны Михайловой, под действием западных санкций сажать картошку в России скоро снова станет выгодно – если не в Москве и Петербурге, то точно в городах победнее. Журналист Шура Буртин попытался понять, как обо всем этом – и о картошке, и о войне – думают “простые россияне”, и пришел к выводу, что страх и чувство униженности победили в них человечность и здравый смысл.

Облавы и чистки идут не только в России, но и в Беларуси: вот рассказ об охоте на "рельсовых партизан", а вот разговор с белорусом Павлом Кулаженко, воюющим в Украине в составе батальона имени Кастуся Калиновского – в Беларуси против 50 бойцов этого подразделения возбуждены уголовные дела.

Международное

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин приехали в Киев для переговоров с Зеленским о дальнейших поставках оружия. Встреча проходит на фоне новостей о том, что по меньшей мере десять стран ЕС продолжали продавать России оружие в обход санкций, введенных после аннексии Крыма в 2014 году. Сейчас российская армия, вероятно, использует его в Украине.

Турция закрыла воздух для российских самолетов, следующих в Сирию, не объяснив причин; биржа Nasdaq прекращает работу с российскими резидентами; США закрыли банковские счета двух российских генконсульств; в Кыргызстане запретили показ российских пропагандистских фильмов о войне на Донбассе; в бельгийском порту Зебрюгге застряли около восьми тысяч супердорогих автомобилей, предназначавшихся для отправки в Россию.

Шесть ссылок

ROAR. Вышел первый номер Russian Oppositional Arts Review – “Вестника оппозиционной русскоязычной культуры” под редакцией Линор Горалик, читайте.

Вышел первый номер Russian Oppositional Arts Review – “Вестника оппозиционной русскоязычной культуры” под редакцией Линор Горалик, читайте. Литераторы. Беседа с писателем с Джонатаном Литтеллом о параллелях между войной в Чечне и нынешней войной в Украине. Или разговор с поэтом и эссеистом, политиком, правозащитницей Алиной Витухновской – о войне.

Беседа с писателем с Джонатаном Литтеллом о параллелях между войной в Чечне и нынешней войной в Украине. Или разговор с поэтом и эссеистом, политиком, правозащитницей Алиной Витухновской – о войне. Театр. Беседа с театральным режиссером Никитой Бетехтиным – оставаясь в России, он ведет борьбу с театрами, вывешивающими на своих фасадах Z; разговор с драматургом и сценаристом Михаилом Дурненковым – он опубликовал в фейсбуке антивоенный пост с пожеланием "полного и сокрушительного поражения российской армии”; репортаж об антивоенном спектакле, поставленном в Эстонии российской актрисой Юлией Ауг.

Искренне Ваши,

Семь Сорок