Шаманская этно-опера

Доброе утро!

Как всегда по пятницам, Минюст России огласил имена новых “иностранных агентов”: ими стали экономист Сергей Гуриев, политик Геннадий Гудков, бывший глава “Яндекс.Новостей” и создатель агрегатора True Story Лев Гершензон, блогер Ника Водвуд, журналист Даниил Губарев, а также фонд “Свободная Бурятия” и WWF – Фонд дикой природы (тот самый, с пандой на логотипе). Все они “оказывают влияние” и “негативно высказываются”. В остальном новости такие:

По данным “Системы”, российских чиновников и сотрудников госкомпаний под угрозой увольнения заставляют сдать загранпаспорта.

Украинского правозащитника Максима Буткевича приговорили к 13 годам колонии в так называемой “ЛНР”. Летом Буткевич попал в российский плен.

Лукашенко подписал указ о призыве 250 офицеров запаса на военную службу.

Служба безопасности Украины обвиняет бывших руководителей аэродрома “Антонов” в Гостомеле в уничтожении самолета “Мрия”.

Парламент Грузии отклонил во втором чтении закон об “иностранных агентах”, против принятия которого несколько дней протестовали в Тбилиси. Оппозиция называет победу тактической и обещает продолжить акции протеста.

Канада запретила импорт российских алюминия и стали и изделий из них.

Военные сводки

В ночь на пятницу российскому обстрелу вновь подвергся Никопольский район Днепропетровской области, погибли два человека.

На фронтах перемен мало: американский Институт изучения войны пишет, что темп российского наступления к северо-западу от Бахмута ускорился, а в самом Бахмуте наступила тактическая пауза; Россия, по информации института, готовит новый штурм Угледара, несмотря на нехватку людей и боеприпасов. Вот анализ случившихся за неделю изменений на фронте: половина Бахмута захвачена вагнеровцами, их же отряды продвигаются в направлении Часова Яра – города, сдавать который украинской армии никак нельзя, потому что его захват может создать реальную угрозу Краматорску и Славянску. Спасти ситуацию могло бы крупное украинское наступление, однако о его подготовке ничего не известно. Здесь военнослужащий ВСУ Андрей Бабичев рассказывает о тактике россиян в Бахмуте: они заходят в город по нескольку человек, переодевшись в гражданское или в форму ВСУ, перед украинской армией поставлена задача держать линии снабжения – для чего, военные не знают. Кроме того, российские войска возобновили наступление на полуокруженную Авдеевку – город близ Донецка. Все это делается при поддержке авиации – столь интенсивного ее использования не было с начала войны.

В Киеве простились с Дмитрием Коцюбайло (позывной “да Винчи”) – самым молодым Героем Украины, погибшим под Бахмутом. В церемонии прощания участвовали президент Зеленский и находившаяся с визитом в Киеве премьер-министр Финляндии Санна Марин, а также всё руководство ВСУ, включая министра обороны и генерала Залужного. Коцюбайло пошел добровольцем в армию в 18 лет после победы Евромайдана и начала войны на востоке Украины. Взрослел он на фронте и погиб в возрасте 27 лет.

Анализируя массированный ракетный удар, нанесенный по Украине в ночь на четверг, опрошенные Financial Times военные аналитики затрудняются объяснить смысл расходования драгоценных “Кинжалов”. По словам украинского военного аналитика Романа Свитана, из шести пущенных по Украине “Кинжалов” только один попал в цель, остальные упали в поле (эти ракеты не отличаются особой точностью, потому что создавались под ядерные боеголовки). По мнению аналитиков американского Института изучения войны, ракетный обстрел служил преимущественно пропагандистским целям. Из-за большого числа выпущенных ракет и сложной их комбинации украинская ПВО сработала хуже, чем при предыдущих атаках, а сбивать “Кинжалы” Украина пока не умеет. Одну из двух обещанных систем ПВО Patriot Украина уже получила, но она пока не развернута. Норвегия обещает подарить еще две батареи зенитно-ракетных установок NASAMS. Вот фотографии последствий крупнейшей за последнее время ракетной атаки.

В Украине арестовали бывших руководителей аэропорта “Антонов” в Гостомеле по делу об уничтожении самолета “Мрiя”. Им вменяют “препятствование законной деятельности ВСУ”. В Службе безопасности Украины считают, что руководство аэропорта накануне вторжения не впустило на территорию служащих Нацгвардии Украины, которые должны были подготовить аэропорт к обороне.

По данным телеканала CNN, с начала войны Россия несколько раз отправляла в Иран вооружение НАТО, захваченное в Украине – в основном “Джавелины” и “Стингеры”. Тот же CNN, изучив таможенные документы, пришел к выводу, что оборонные предприятия России и Китая продолжают сотрудничество, но прямых доказательств, что поставленные из Китая детали и оборудование прямо использовались российской армией на войне в Украине, пока нет.

Война, вид из России, Беларуси и с оккупированных территорий

Российская армия испытывает трудности с набором контрактников – это следует из записи разговора двух российских военных, переданных Настоящему Времени заслуживающим доверие источником в СБУ. Собеседники упоминают о более чем 200 случая самовольного оставления части с начала года и говорят, что “залупающихся” переводят “на одноразовых”, то есть в штурмовые отряды, а с теми, кто выживет и там, решено разбираться “после победы”.

В Новороссийске и Геленджике обнаружены новые могилы вагнеровцев, убитых на войне против Украины: один был осужден на пять лет за жестокое избиение пожилой матери, которая после этого ослепла, у второго – сразу шесть судимостей (грабеж, кражи, угоны автомобилей). Покоятся на аллее героев.

Глава аннексированного Крыма заявил, что на полуострове активно строят оборонительную линию, причем “нестандартную”.

Лукашенко подписал указ о призыве 250 офицеров запаса на военную службу. Официально заявленная цель – “повышение уровня укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава”.

Вот история петербуржца, который так боялся мобилизации, что решил уплыть от войны в Эстонию (отделался штрафом за незаконное пересечение границы), а вот удачная история получения разрешения на альтернативную службу (тоже из Петербурга).

По данным “Системы” (расследовательского проекта Радио Свобода и Настоящего Времени), у сотрудников госкомпаний и чиновников в России стали под угрозой увольнения забирать загранпаспорта. В каких-то случаях документы забирает ФСБ, в каких-то они хранятся на предприятии, а где-то людям просто “настоятельно рекомендуют” не ездить за кордон.

Вестник “правосудия” военного времени:

Украинского правозащитника, одного из основателей “Громадського радiо” Максима Буткевича, который летом попал в российский плен, в аннексированной ЛНР приговорили к 13 годам колонии за "жестокое обращение с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов". Под запрещенными методами понимается обстрел мирных жителей Северодонецка, но украинское издание “Ґрати” отмечает, что Буткевич попал в Донбасс спустя 10 дней после этого события. Вместе с Буткевичем сроки получили еще двое украинских пленных.

В Дагестане участника протестов против мобилизации приговорили к полутора годам колонии (неопасное насилие к представителю власти).

ФСБ возбудила дело о попытке принять участие в войне на стороне Украины против жителя Нижнего Новгорода, он отправлен в СИЗО. Что именно сделал этот человек, не известно – как и его имя.

Карельского активиста, задержанного 9 марта в Сортавале, отправили в СИЗО по делу о диверсии на железной дороге.

Во Владимирской области по уголовному делу о призывах к терроризму в телеграм-чате отправлен в СИЗО 21-летний беженец из Украины. Что именно он написал, не сообщается.

В Подмосковье против полковника армии в отставке и левого активиста Михаила Шендакова возбудили еще одно уголовное дело о призывах к экстремизму; ранее его приговорили к трем годам условно из-за комментария к анекдоту о росгвардейце и хирурге.

Против 27-летней жительницы Дагестана возбуждено уголовное дело о “фейках” про российскую армию за комментарии в соцсети. Об этом стало известно из пресс-релиза СК, подробности не приводятся.

Суд в Костроме заочно арестовал активиста Александра Зыкова. Ему предъявлено новое, утяжеленное обвинение в распространении "фейков" о российской армии. Он уехал из России с началом репрессий против сотрудников штабов Навального.

Жительницу Бахчисарая оштрафовали на 50 тысяч рублей за исполнение гимна Украины на видео, опубликованном в инстаграме (“дискредитация российской армии”).

Запущена петиция с требованием вернуть домой шестиклассницу, нарисовавшую антивоенный рисунок. Ее отца, который воспитывает ее один, отправили под домашний арест по уголовному делу о “повторной дискредитации” российской армии, а девочку держат в приюте, не дают позвонить отцу и никого к ней не допускают.

По данным Росстата, за три месяца долги по зарплатам перед учителями выросли в 15 раз, но при этом уровень бедности в стране снизился до исторического минимума – скорее всего, это связано с выплатами гробовых родственникам погибших и зарплат участникам войны.

Российская и белорусская повседневность

Российская академия наук упраздняет комиссии по противодействию лженауке и фальсификации исследований, учрежденные в 1998 году.

Президентский фонд культурных инициатив выделил 28,8 миллиона рублей на постановку “этно-оперы” “Князь Владимир”. Главную роль в ней будет исполнять певец Shaman. В рамках той же раздачи денег блогер Дмитрий Пучков aka Гоблин получил грант в размере 19,2 млн рублей на пропагандистское шоу – будет раскрывать “истинные причины попыток отмены российской государственности, культуры, науки”. Всего на аналогичные проекты выделили 3,7 млрд рублей.

В Беларуси доцента лингвистического университета Наталью Дулину, ранее уволенную с работы, осудили на 3,5 года колонии за интервью “Еврорадио” (оно признано в Беларуси “экстремистским формированием”).

В Подмосковье загорелся цех по производству пластика – площадь пожара составила 5 тысяч квадратных метров.

Санкции множатся и пока не снимаются

Альфа-банк подтвердил подготовку к продаже долей Фридмана и Авена – они продают их в надежде на снятие с них санкций ЕС и Великобритании. Директор “Мемориала” Елена Жемкова признала, что подписывала от лица “Мемориала” письмо за снятие санкций с Петра Авена, и назвала это своей ошибкой. Ранее из-за похожей “ошибки” о прекращении своей деятельности в качестве главы ФБК заявил ближайший соратник Навального Леонид Волков. Что заставило этих уважаемых людей настолько одинаково ошибиться, остается неясным.

Украина ввела санкции против 120 физических и 287 юридических лиц из России. Под запрет попали, в частности, букмекерские конторы, ипподромы, лотереи – в том числе “Спортлото”.

Канада ввела запрет на импорт российского алюминия и стали.

С начала уходящей недели таможенная служба Турции отклоняет транзитные декларации на грузы, которые входят в санкционные списки ЕС и США. По данным Bloomberg, такое распоряжение турецкое правительство отдало под давлением США. В пятницу борьбу с обходом санкций обсуждали на встрече в Вашингтоне президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Представители Минфина США провели встречи с крупнейшими нефтетрейдерами и призвали их не опасаться сделок с российской нефтью в рамках действующего потолка цен. Это делается в целях сохранения стабильности на рынке энергоресурсов.

Международное эхо войны

Французский ритейлер "Ашан" решил поступиться своей репутацией и объявил о расширении присутствия в России. Ранее The Insider и Le Monde в совместном исследовании рассказали, что сеть выделяла продукты на нужды российской армии.

По данным Bloomberg, власти Великобритании подозревают, что россияне используют зарегистрированные в стране компании с ограниченной ответственностью для отмывания награбленного в Украине (такие компании, принадлежащие частникам-иностранцам, почти никогда не проверяют).

Кыргызстан, похоже, поддался давлению Москвы и собирается высылать россиян с антивоенной позицией: по их собственным рассказам, за ними следят, собирают на них досье и все чаще вызывают в полицию на “профилактические беседы”, как бы подталкивая их уехать куда-нибудь еще.

О жизни украинских беженцев в Венгрии через год после начала войны читайте тут: украинки рассказывают о сложностях с языком, буллинге, с которым сталкиваются их дети в школе, и помощи местных жителей. Премьер Венгрии Виктор Орбан, на днях признавший необходимость пересмотреть отношения с Россией, в еженедельном интервью радио “Кошут” опять заговорил об опасности перерастания “локального конфликта” в мировую войну из-за поставок “Леопардов” Украине.

Полиция безопасности Эстонии задержала общественного деятеля Айво Петерсона, который только что ездил в оккупированные Донецк и Мариуполь и затем выступал в ток-шоу на российском телевидении.

Виса Мизаев, муж участницы российского списка Forbes Ольги Белявцевой, подозревается федеральной прокуратурой Германии в вербовке сотрудника немецкой разведки. Der Spiegel подробно описывает, как это происходило.

Владимир Зеленский заверил мировую общественность, что Украина не взрывала “Северные потоки”, и сказал, что публикации с подобными утверждениями играют на руку России.

Парламент Бельгии признал Голодомор геноцидом украинского народа.

Муниципалитет Софии принял окончательное решение о переносе памятника советским солдатам из центра города. Необходимость это сделать была очевидна еще до войны в силу чисто исторических причин (Болгария не воевала против СССР во Второй мировой войне, и ее “освобождение” от фашизма было больше похоже на оккупацию с последующей сменой режима), однако прежние власти республики не хотели портить отношений с Москвой.

Здесь искусствовед Галина Скляренко объясняет, почему западные музеи начали маркировать Малевича, Репина и Айвазовского как украинских художников, и рассказывает о проблемах, связанных с признанием этих классиков (а также Гоголя, Булгакова и множества писателей – уроженцев Одессы) в качестве украинских: нужно переосмыслять “российскую” часть их наследия.

Вокруг света

Парламент Грузии отклонил во втором чтении закон об “иноагентах” – голосование во втором чтении было необходимо из-за особенностей грузинского законодательства. Одна из лидеров оппозиционной партии "Время пришло" Нино Долидзе говорит, что протесты будут продолжаться, поскольку коренная проблема – отклонение действующего грузинского правительства от курса на евроинтеграцию – пока не решена. Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили прогнозирует, что далее последуют требования отставки правительства. Опрос, проведенный на улицах Тбилиси, это подтверждает. Официальной реакции России пока не было, но главред телеканала RT Маргарита Симоньян уже пригрозила ударом по столице Грузии в случае "повторения августа 2008 года": "С Грузией никто цацкаться не будет и войска туда посылать не будет, а просто шарахнут сразу по Тбилиси, особо не разбирая".

В Украине экс-президенту Януковичу предъявили новые обвинения – в подстрекательстве к дезертирству и незаконной переправке лиц через госграницу в 2014 году. Монахов Украинской православной церкви Московского патриархата обязали покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта.

В Литве из тюрьмы вышел бывший советский военный Юрий Мель. Суд признал его виновным в военных преступлениях из-за событий в Вильнюсе 1991 года. Мель был задержан в 2014 году, когда приехал в Литву из Калининградской области. Все эти годы он провел за решеткой.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели переговоры в Париже. Среди результатов встречи – новое соглашение о сотрудничестве в сдерживании нелегальной миграции.

Иран и Саудовская Аравия договорились восстановить дипотношения, разорванные в 2016 году после поджога посольства Саудовской Аравии в Тегеране (Иран тогда возмутила казнь шиитского проповедника Нимр аль-Нимра).

Католическая церковь в Германии решила, что будет благословлять однополые пары.

Сегодня исполняется три года с момента провозглашения пандемии COVID-19 Всемирной организацией здравоохранения. Тогда мало кто мог предположить, что это были еще цветочки.

Ссылки для чтения

Несоветские советские авторы. Беседа со Светланой Шнитман-МакМиллин, биографом и исследователем творчества Георгия Владимова. Или 10 цитат из дневников искусствоведа и писателя Всеволода Петрова.

Беседа со Светланой Шнитман-МакМиллин, биографом и исследователем творчества Георгия Владимова. Или 10 цитат из дневников искусствоведа и писателя Всеволода Петрова. Исторические курьезы. История композитора Адемара Шабанского, сильно поспособствовавшего изобретению апостола Марциала в средневековой Аквитании. Или рассказ об императоре Соединенных Штатов Нортоне I, который в XIX веке правил своей воображаемой империей из Сан-Франциско.

История композитора Адемара Шабанского, сильно поспособствовавшего изобретению апостола Марциала в средневековой Аквитании. Или рассказ об императоре Соединенных Штатов Нортоне I, который в XIX веке правил своей воображаемой империей из Сан-Франциско. Кино. Исследование о причинах популярности современных российских фильмов про бандитов (только за прошлый год их вышло на экраны более 50). Или краткий путеводитель по азиатской кинофантастике.

Исследование о причинах популярности современных российских фильмов про бандитов (только за прошлый год их вышло на экраны более 50). Или краткий путеводитель по азиатской кинофантастике. Художества. Рассказ об особенностях оттепельного искусства в Ленинграде – ленинградский вариант отличался длительной и запутанной предысторией и более жесткими по сравнению с Москвой условиями и последствиями. Или новейшая история зачистки современного искусства в России – главным образом, от его протестной и политической составляющей.

Рассказ об особенностях оттепельного искусства в Ленинграде – ленинградский вариант отличался длительной и запутанной предысторией и более жесткими по сравнению с Москвой условиями и последствиями. Или новейшая история зачистки современного искусства в России – главным образом, от его протестной и политической составляющей. Авантюристы. Рассказ историка Игоря Петрова о журналисте-советологе, авторе поддельных мемуаров Ахмеде Амба. Или жизнь Валентина Гонсалеса по прозвищу "Кампесино" – испанского авантюриста, вознесенного пропагандой в герои Гражданской войны и падшего из-за своего аморального характера.

Рассказ историка Игоря Петрова о журналисте-советологе, авторе поддельных мемуаров Ахмеде Амба. Или жизнь Валентина Гонсалеса по прозвищу "Кампесино" – испанского авантюриста, вознесенного пропагандой в герои Гражданской войны и падшего из-за своего аморального характера. Алкоголизм. Отрывок из книги психолога-когнитивиста Эдварда Слингерленда “Навеселе: Как люди хотели устроить пьянку, но построили цивилизацию” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), в котором объясняется, как во все времена совместное употребление спиртных напитков помогало установлению доверительных отношений. Или художественное исследование феномена: предисловие Оксаны Якименко к книге венгерского писателя Ласло Чолноки “Ночь Берталана” (серия mérleg изд-ва libra) и отличная рецензия на этот сборник, все герои которого – алкоголики.

Искренне Ваши,

Семь Сорок