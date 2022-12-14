Сохранить лицо поможет формальдегид

Доброе утро!

Новая Зеландия первой в мире решила полностью искоренить курение и запретила продавать табак лицам, родившимся после 2008 года. У любителей Берроуза появился шанс узнать ответ на вопрос, очень интересовавший писателя: что будет, если криминализовать табак так же, как героин. Увидим. В новостях так:

По данным американского института изучения войны, Россия укрепляет оборонительные позиции в Луганской области.

По утверждению CNN, США готовы передать Украине системы ПВО Patriot.

Мобилизованный из Брянской области заявил о пытках и угрозах закопать его живьем из-за подозрения в общении с журналистами.

Навальному вынесли выговор за слово “***дец”.

Украинская полиция нашла 11 квартир в Киеве у депутата российской Госдумы.

Нидерланды заявили о готовности создать трибунал по делу о вторжении России в Украину.

В США впервые провели термоядерную реакцию с положительным выходом энергии.

Военные сводки

Американский институт изучения войны пишет о консолидации российский войск на востоке Украины и усилении оборонительных позиций в Луганской области. При этом попытки наступления в Донецкой области продолжаются, бои идут на окраинах Бахмута – вот репортаж из прифронтового госпиталя и рассказ о мирных жителях разрушенного города, которые по-прежнему отказываются от эвакуации.

Украинская армия, если судить по последним ударам по Мелитополю и окрестностям, готовит наступление на “сухопутный коридор” в Крым – вот анализ происходящего. Предвидя неизбежное наступление со стороны Украины, Россия пытается ослабить его, отвлекая силы и внимание украинского командования на белорусскую границу: во вторник было объявлено о “внезапной проверке боевой готовности” белорусской армии, на белорусские аэродромы прибыли российские МиГи, а Минобороны России объявило, что на полигонах Беларуси идет боевая подготовка российских военных инженеров. Тем не менее, военные эксперты по-прежнему считают нападение на Украину со стороны Беларуси маловероятным: слишком уж немногочисленная группировка там собрана.

Вооруженные силы Украины предложили российским военным сдаваться в плен с помощью беспилотника. Это придумано для повышения безопасности процесса. Почему массовой сдачи в плен все же не наблюдается, здесь рассказывает журналист и советник главы Львовской обладминистрации Любомир Ференс (спойлер: российские военные убеждены – на основании слухов, – что в украинском плену им обязательно отрежут гениталии, а сам по себе плен считается у них чем-то постыдным). Российские медиа убежденность в опасности украинского плена старательно поддерживают: муниципальный телеканал “Лабытнанги ТВ” Ненецкого автономного округа удалил интервью с контрактником, который вернулся из украинского плена по обмену и рассказал, что в лагере ему “зачитывали права”. Наемники ЧВК Вагнера не сдаются в плен и потому, что боятся своих же: на видео, выложенном украинским телеграм-каналом “Не жди меня из Украины”, наемник ЧВК из заключенных рассказывает о высокой смертности на фронте и “обнулениях” (то есть убийствах испугавшихся), свидетелем которых он стал. Но чтобы столкнуться с пытками и угрозами “обнуления”, не обязательно быть “вагнеровцем”: мобилизованный из Брянской области подал в Следственный комитет заявление, в котором рассказывает, как командиры пытали его и грозили закопать живьем из-за подозрения в общении с журналистами.

По данным американского телеканала CNN, США готовы передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. Украина просила о них едва ли не с начала войны. Что подвигло Вашингтон к тому, чтобы изменить мнение, не известно. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов объявил, что Украина наладила собственное производство снарядов советских калибров 155 и 122 мм.

Но и Россия продолжает делать свои ракеты. Как утверждает Reuters, в Россию в обход санкций поступают необходимые для их производства американские микрочипы – это делается через турецкую, эстонскую и гонконгскую компании, связанные с Россией. Минюст США объявил, что пятерым россиянам и двум американцам предъявлено обвинение в сговоре, связанном с отмыванием денег и закупками военных технологий для российских властей – один россиянин и американцы находятся под стражей, еще четверо россиян пока на свободе. Служба безопасности Украины отрапортовала о задержании одессита, который помогал российским военным в планировании и наведении ракетных ударов по городской инфраструктуре.

Как следует из ноябрьского опроса социологической службы “Рейтинг”, 85% украинцев считают победой в войне освобождение всех территорий Украины, включая Донбасс и Крым. Здесь эти цифры комментируют директор “Рейтинга” Алексей Антипович и украинский политолог Олег Саакян (спойлер: единственным вариантом сохранения лица Путину они считают формальдегид).

Из истории войны:

Генпрокуратура Украины установила 154 факта сексуального насилия над украинцами со стороны российских военнослужащих.

Репортеры “Украинской правды” восстановили детали потопления бывшего флагмана российского Черноморского флота, крейсера “Москва” (спойлер: сильно помогла погода и своевременный ремонт “Нептунов”).

Война, вид из России

На машиностроительном заводе “Звезда” в Петербурге произошел пожар. Завод принимал участие в форуме “Армия-2022”, где представлял дизельные двигатели и редукторные передачи для ВМФ.

Бывший премьер Дагестана Мухтар Меджидов приговорен к пяти годам колонии за мошенничество в оборонных поставках.

В воинской части в Каменке под Петербургом погиб уже четвертый военный – на этот раз срочник. Родственники уверены, что его убили.

ФСБ объявила о задержании 60-летнего жителя Абакана, который якобы хотел вступить в ВСУ. “Новая газета. Европа” проанализировала сообщения ФСБ о предотвращении терактов за последние 10 лет и показала на диаграмме, кто эти предотвращенные теракты, по мнению ФСБ, организует: в текущем году особенно отличились СБУ и “украинские националисты”.

Итогом конфликта между сотрудниками ГИБДД и нацгвардейцами в чеченском городе Урус-Мартане в минувшие выходные стали публичные угрозы Кадырова отправить всех свидетелей этого происшествия на войну в Украину и задержание по меньшей мере 20 человек. Что это было и при чем тут война в Украине, здесь объясняет член совета центра защиты прав человека "Мемориал" Александр Черкасов (спойлер: Кадыров таким образом проводит “мобилизацию”, потому что обычный ход мобилизации в Чечне по разным причинам затруднен).

Некоторое время назад российские власти пообещали “ветеранам боевых действий” в Украине бесплатные земельные участки в Крыму – здесь подробно рассказывается, почему это пустые обещания, хотя интуитивно и так понятно, что столько земли в Крыму просто нет. Зато 11 квартир в Киеве, обнаруженные украинской полицией у депутата российской Госдумы Дмитрия Саблина (уроженца Мариуполя и кавалера разных орденов так называемой “ДНР”), больше не будут приносить ему доходов: их арестовали и потом конфискуют.

Минобороны РФ обязало российские школы принять участие в акции “Фронтовая открытка”: во всех регионах ученики должны подготовить новогодние послания, чтобы “теплыми словами” поддержать солдат, воюющих в Украине. Детей принуждают к участию, тексты цензурируют учителя.

Два интервью: с демографом Игорем Ефремовым о том, как война и массовая эмиграция скажется на численности населения России, и с историком Иваном Куриллой о том, что будет с Россией после войны.

Российские будни

Путин поручил российскому правительству популяризовать героев истории и фольклора, отвечающих “традиционным ценностям” – а то Бэтмена все знают, а “какого-нибудь нашего богатыря – нет”.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов. В ходе обсуждения председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила "внести корреспондирующие нормы” в закон о СМИ, чтобы криминализировать “англицизмы и транслиты” в прессе. При этом Навальному в колонии вынесли выговор за исконно русское слово “***дец”, которым он охарактеризовал состояние туалетной комнаты и санузла отряда №1 СУОН (строгих условий отбывания наказания).

Роскомнадзор заблокировал сайт журнала о моде LʼOfficiel из-за “распространения фейков” о войне в Украине. На том же основании РКН пригрозил блокировкой казахстанскому изданию “Власть”, но редакция напомнила российскому ведомству, что Казахстан пока еще не оккупирован Россией.

В московской квартире матери издателя “Медиазоны” Петра Верзилова прошел обыск, на сегодня ее вызвали на допрос в СК. В связи с каким уголовным делом этот обыск проводили, не известно: Верзилов уехал из России еще в 2020 году, когда против него возбудили уголовное дело о несообщении о втором гражданстве. Когда началась война, его обвинили еще и в распространении “фейков” о российской армии.

Московский муниципальный депутат Алексей Горинов, приговоренный к шести годам и 11 месяцам колонии по статье об этих самых “фейках”, пожаловался на холод, голод, отсутствие горячей воды и медпомощи в колонии. За два дня, проведенных в медсанчасти, куда заболевшего Горинова отвели другие заключенные, к нему ни разу не подошел врач.

Суд заочно арестовал бывшего главу штаба Навального в Липецке Илью Данилова – он уехал из России сразу после ареста бывшей главы уфимского штаба Навального Лилии Чанышевой.

Верховный суд Якутии отменил штраф журналисту за слово "фронт", сказанное в эфире "Дождя". Суд низшей инстанцией счел это слово “дискредитирующим” российскую армию.

Международное эхо войны

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что страна готова принять международный трибунал по российскому вторжению в Украину. Его создания Нидерланды будут добиваться совместно с Евросоюзом.

Великобритания ввела санкции против 12 российских генералов и двух полковников, причастных к нанесению ракетных ударов по украинской энергетике. Среди них – директор Главного вычислительного центра Вооруженных сил России генерал-майор Роберт Баранов, упоминавшийся в расследовании Bellingcat как ответственный за наведение ракет. Под санкции попали также предприниматели и чиновники из Ирана.

Правительство Китая запретило поставки в Россию процессоров Loongson – формально потому что самим не хватает, а на деле, возможно, по настоянию “западных партнеров”.

Россия определилась с реакцией на введение “потолка цен” на свою нефть, она будет чисто символической: запрет на продажу нефти странам, присоединившимся к потолку (но они ее и так не покупают), и запрет на указание в контракте величины потолка в качестве условия.

Сейм Литвы принял закон о десоветизации; МВД Литвы лишило гражданства Адольфаса Каминскаса – мужа предполагаемой матери детей Шойгу (потому что он получил гражданство России, не имея права на “множественное гражданство”).

Верховная Рада Украины одобрила закон о медиа, необходимый для евроинтерграции, и ликвидировала Окружной административный суд Киева, потому что судьи этого суда принимали участие в разработке плана Кремля по "юридической легализации" Виктора Януковича в статусе президента Украины после планировавшегося взятия Киева российской армией.

Вокруг света

Новым главой МИД Беларуси назначен Сергей Алейник. Ранее он был постоянным представителем Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, а в августе 2020 года стал заместителем покойного Макея.

В Беларуси заблокировали Patreon и завели уголовное дело о создании экстремистского формирования против Светланы Тихановской и ее соратников.

Президент США торжественно подписал "Акт об уважении брака", защищающий однополые семейные союзы. Ранее их законность основывалась на решении Верховного суда, который в любой момент мог передумать.

В США впервые провели термоядерную реакцию с положительным выходом энергии – специалисты говорят, что это большой прорыв, который может привести в будущем к созданию дешевой и экологически чистой энергетики.

Шесть ссылок

Как читать “Повесть о Савве Грудцыне”, нравоучительный памятник XVII века, и современную русскоязычную поэзию.

“Повесть о Савве Грудцыне”, нравоучительный памятник XVII века, и современную русскоязычную поэзию. Советская экономика. Рассказ Дениса Бояринова о фирме “Мелодия” и ее роли в истории звукозаписи в оттепельный период. Или отрывок из книги Николая Митрохина “Очерки советской экономической политики в 1965–1989 годах” (изд-во “НЛО”) – о том, как чиновники определяли развитие энергетики.

Рассказ Дениса Бояринова о фирме “Мелодия” и ее роли в истории звукозаписи в оттепельный период. Или отрывок из книги Николая Митрохина “Очерки советской экономической политики в 1965–1989 годах” (изд-во “НЛО”) – о том, как чиновники определяли развитие энергетики. Бесполезная гуманитарщина. История поездок русских классиков в Дрезденскую картинную галерею на поклон к Мадонне Рафаэля. Или хроника разнообразных отмен культуры в европейской истории.

Искренне Ваши,

Семь Сорок