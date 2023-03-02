На СВО вне очереди

Доброе утро!

В России против Надежды Толоконниковой возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих – такая статья появилась в Уголовном кодексе по следам перформанса Pussy Riot в московском ХХC. На других фронтах новости такие:

Утром Минобороны России заявило о предотвращении массированной атаки беспилотников в Крыму, вечером жители Крыма сообщали о взрывах.

В Москве возле станции метро "Саларьево" заметили систему ПВО.

США перебросили самолет Судного дня в Исландию.

В Госдуму внесли законопроект, вводящий 15-летний срок за “дискредитацию” участников войны в Украине.

В Тульской области задержали отца шестиклассницы, нарисовавший антивоенный плакат. Девочку отправили в приют.

Парламент Финляндии одобрил вступление страны в НАТО. Венгерская правящая партия обещала поддержать вступление в НАТО Финляндии и Швеции.

В Израиле жестко разогнали протестующих против с судебной реформы Нетаньяху.

Военные сводки

Украинские войска продолжают защищать Бахмут: вот подборка видео, которые бойцы разных подразделений публикуют в соцсетях (жалуются на недостаток боеприпасов и ждут подкрепления, а также рассказывают, что по местным радиостанциям регулярно передают российские сообщения о взятии Бахмута и предложения сдаться в плен), а вот репортаж с передовой, в котором военные рассказывают, как сдали, а затем отвоевали обратно свои позиции. Все отмечают активизацию российской авиации, а также преизбыток пехоты у противника. Иркутских мобилизованных, трижды жаловавшихся Путину на то, что их собираются послать на штурм, послали на штурм в районе Авдеевки. На этом новости с линии фронта кончаются – вот итоги зимней кампании, в которой никаких прорывов не случилось.

Продолжаются обстрелы украинских городов: в среду повреждения получил жилой дом в Чугуеве Харьковской области, два человека были ранены, в ночь на четверг ракета попала в пятиэтажку в Запорожье – уничтожены несколько этажей в центре дома, убиты по меньшей мере два человека.

Американское новостное агентство The Media Line, специализирующееся на Ближнем Востоке, пишет со ссылкой на источники в спецслужбах Ливана, что Россия при содействии “Хезболлы” вербует на войну в Украине живущих в Ливане палестинцев, а также сирийцев и военнослужащих сирийской армии. По оценкам американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), потери России в Украине превысили суммарные потери во всех конфликтах после 1945 года, где участвовали советские или российские войска.

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что страна увеличивает производство боеприпасов; Евросоюз разрабатывает общий план по обеспечению Украины снарядами. Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил о готовности передать Украине десять истребителей МиГ-29. США перебросили в Исландию свой "самолет Судного дня" – стратегический борт управления и связи в условиях ядерной войны. Вот большое интервью постоянного представителя США при НАТО Джулианны Смит: из ее слов выходит, что отсутствие новостей о поставках Украине боевых самолетов F-16 связано лишь с тем, что для налаживания необходимой для этих самолетов инфраструктуры требуется время.

Война, вид из России (и Беларуси)

Утром в среду российское Минобороны заявило о предотвращении массированной атаки беспилотников в Крыму, а вечером жители аннексированного Крыма сообщали о взрывах. О беспилотниках, падавших в разных регионах России во вторник, “Известия” написали лишь то, что они несли на себе взрывчатку. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк связал дронопад в России с “внутренними атаками”, на что Песков сказал, что в Кремле Подоляку не верят. Украинский эксперт по авиации Богдан Долинце с Песковым в данном вопросе солидарен: он считает дроны украинскими и здесь объясняет, как они могли залететь так далеко вглубь России. В Москве тем временем заметили еще одну систему ПВО – она установлена у конечной остановки 420 автобуса возле станции метро “Саларьево”.

Белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" показал исправный российский самолет А-50 и объявил “фейком” рассказы BYPOL о повреждении его партизанами. В то же время The New York Times опубликовала спутниковые снимки, на которых повреждения как будто видны.

Министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ об обеспечении добровольческих формирований за счет Минобороны. Под “добровольческими формированиями” подразумевается, видимо, ЧВК Вагнера, а сам приказ кажется шагом навстречу пожеланиям Пригожина. Госдума тоже пошла навстречу “повару Путина”: сегодня будут рассмотрены поправки, вводящие уголовное и административное наказание за “дискредитацию” участников “СВО” и так называемых “добровольцев” и распространение “фейков” о них (до 15 лет колонии). Поправки внесены в законопроекты, ожидающие второго чтения, то есть примут их быстро. Ознакомившись с законопроектом, Пригожин попросил спикера Госдумы Володина не распространять нововведения на высший командный состав Минобороны РФ и ЧВК Вагнера ради “обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий”. Смертельный номер: Пригожин объявляет гласность!

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что у области нет ресурсов, чтобы выдержать возможную вторую волну мобилизации, и рассказала о проблемах, которые возникли при первой, почитайте. Из проблем, ею не упомянутых, можно назвать вымирание далеких деревень (вот репортаж из забайкальского села Елизаветино, где мужчин не осталось), семейные трагедии (подборка историй о мобилизованных отцах детей-инвалидов), угрызения совести (интервью со священником РПЦ, который не счел возможным благословлять мобилизованных и ушел из церкви).

“Новая газета. Европа” публикует пространное интервью со старшим лейтенантом Константином Ефремовым, который был охранником “пыточной” в Запорожской области, уволился из армии, уехал в Мексику и хочет получить убежище в США. Это свое желание он объясняет так: “За все сказанное публично меня ничего, кроме кувалды, швабры или в лучшем случае тюрьмы не ждет. Нигде уже никогда мне спокойной жизни не будет. Но в Штатах я смогу купить себе пистолет и сказать ребятам из ФСБ: “Welcome”. В Европе так не получится”.

Российская карательно-воспитательная работа

В Ленобласти задержан десятиклассник, бросивший "коктейль Молотова" в здание военкомата (ничего не загорелось). Будет уголовное дело о хулиганстве.

В Тульской области задержали отца шестиклассницы, нарисовавшей антивоенный рисунок. Против него возбуждено уголовное дело о “повторной дискредитации” российской армии, а девочку забрали в приют.

В Барнауле в отношении матери школьницы, которая вышла на антивоенный пикет, возбудили административное дело о неисполнении родительских обязанностей, а таже изъяли компьютеры и телефоны.

В Пермском крае учительница пообещала восьмикласснику "пулю в висок" за "отсутствие патриотизма" и опоздание на выступление, посвященное Дню защитника Отечества. Кроме того, восьмиклассник удостоился званий “ублюдка” и “предателя, каких полно в Украине”, а также получил предложение “валить на все четыре стороны”.

Соратница Навального Любовь Соболь опубликовала видео из московской школы №183, на котором наемник-вагнеровец в маске выступает перед старшеклассниками, предлагая им вступить в ряды ЧВК, поскольку им нужны "крепкие и перспективные". Он упоминает, что сам стал вагнеровцем, "отмотав срок". Видео может оказаться фейком (независимых подтверждений его подлинности нет), но может фейком и не оказаться.

Глава Курганской области назвал подростков из “ЧВК Рёдан” “мамкиными революсьенерами” и предложил отправлять их на “СВО вне очереди”. (Белорусские власти возбудили против задержанных в Гомеле подростков уголовное дело об “организации действий, грубо нарушающих общественный порядок”; пока неясно, сколько человек по этой статье обвиняют – задержано было 200 человек).

Министерство образования и науки инициировало служебную проверку Университета дружбы народов в связи с традиционной выставкой землячеств, которую там проводят. Среди прочих на выставке было представлено землячество Украины под украинским флагом. В министерстве назвали недопустимым вывешивание флагов “государства, во главе которого сегодня стоит неонацистский режим” и добавили, что это “не имеет отношения к популяризации настоящей малороссийской культуры”. Руководство университета с мнением министерства не согласилось, студенты написали возмущенное открытое письмо.

С 17-летним нижегородским спортсменом Денисом Бушуевым, который в годовщину войны вышел на одиночный пикет и был оштрафован на 50 тысяч рублей, провели воспитательную беседу в областном училище олимпийского резерва. Он ее записал, вот расшифровка (одна из учительниц советует Денису “сходить в госпиталь, где наши мальчишки кастрированные” и убеждает не читать независимую прессу, потому что там говорится не то, что “нам выгодно”).

В Белгородской области глава местных волонтеров сдал полиции корреспондентов “Дождя”, назвав их “вражескими” и “петухами”. Советовал полицейским их “покошмарить”. Журналиста продержали в участке три часа под дулом автомата, после чего заставили удалить все отснятое.

Прокуратура запросила девять лет колонии администратору телеграм-канала "Протестный МГУ" Дмитрию Иванову по делу о "фейках" про российскую армию. Иванова задержали в мае, дали несколько административных арестов, из-за которых он не смог защитить диплом и закончить университет, а потом на выходе из изолятора задержали уже по уголовному делу и отправили в СИЗО – вот рассказ о ходе процесса (речь прокурора почти дословно совпадала с речью другого прокурора в процессе над Ильей Яшиным). Приговор вынесут 7 марта.

Кировчанин Ричард Роуз, обвиняемый по делу о военных “фейках”, рассказал в суде, что в апреле его похитили и избили сотрудники ФСБ.

Адвокат Владимира Кара-Мурзы, обвиняемого в распространении “фейков” о российской армии, участии в деятельности “нежелательной организации” и госизмене, рассказал, что в карцере политик потерял чувствительность стоп и она пока так и не вернулась. Это последствия суровых условий содержания, а также двух отравлений, перенесенных Кара-Мурзой в 2015 и 2017 годах.

Медиаменеджеру Илье Красильщику заочно предъявили обвинение по делу о "фейках" про российскую армию. Уголовное дело возбудили еще в апреле, в июле Красильщика объявили в розыск.

Суд в Москве отправил в СИЗО 25-летнего Филиппа Медведева: на него завели уголовное дело о призывах к терроризму из-за аудиосообщения в телеграм-канале на несколько десятков подписчиков. После того, как Минобороны России подтвердило потерю крейсера “Москва”, Медведев записал эмоциональное аудио, на котором призывает силы небесные ударить по “штабу ФСБ в Москве”.

Суд в Казани назначил девять месяцев ограничения свободы Владиславу Вахитову по статье о вандализме из-за антивоенных надписей на домах. До декабря 2023 года он не может выходить из дома по ночам и покидать город без согласования с уголовно-исполнительной инспекцией.

К последствиям войны относятся также окончательное засекречивание сведений о собственниках недвижимости, почти полная утрата россиянами доступа к лечению в зарубежных клиниках и дальнейшая деградация онлайн-банкинга из-за ограничений, наложенных на иностранные мессенджеры (никаких больше чат-ботов в Telegram).

Международное эхо войны

По данным Международного энергетического агентства, нефтегазовые доходы России в январе сократились почти на 40% по сравнению с довоенным временем, то есть западные санкции так или иначе работают. Как Европа пережила первую зиму без российского газа рассказывается тут (спойлер: благополучно пережила, хомячков не ели, собаками не мылись). Проблемой, правда, еще может оказаться зима 2023/24 годов.

Французская прокуратура арестовала виллу, предположительно принадлежащую владельцу Магнитогорского металлургического комбината Виктору Рашникову (находится в Кап Ферра на Лазурном берегу, стоит около 23 миллионов евро).

Олег Тиньков обратился к британским властям с просьбой снять с него санкции. Он неоднократно высказывался против войны и заявлял, что никакого бизнеса в России у него не осталось. Просьбу Тинькова поддержал Михаил Ходорковский.

Александр Лукашенко встретился в Пекине с главой КПК Си Цзиньпином и поддержал предложенный Китаем план мирного урегулирования в Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен находится с визитом в Центральной Азии: во вторник он посетил Астану, в среду – Ташкент. Политолог Рафаэль Саттаров считает, что он пытается убедить Казахстан и Узбекистан не помогать России в обходе санкций.

Парламент Финляндии одобрил вступление страны в НАТО. За вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический военный союз проголосовали уже парламенты всех стран – членов НАТО, кроме Турции и Венгрии. У Турции есть претензии к Швеции, а Венгрия просто тормозит процесс – вероятно, по просьбе Кремля. Представители правящей партии “Фидес” вновь пообещали, что поддержат заявки Стокгольма и Хельсинки (раньше они обещали одобрить их до конца февраля).

Российское невоенное

Комитет по регламенту Самарской областной думы объявил публичное порицание и предложил исключить из партии депутата от КПРФ Михаила Абдалкина: он выложил в сеть видео, на котором смотрит послание Путина Федеральному собранию с лапшой на ушах.

Суд по делу бывшей главы уфимского штаба Навального Лидии Чанышевой будет проходить в закрытом режиме. Чанышеву задержали в ноябре 2021 года, она стала первой среди соратников Навального, кого обвинили в создании “экстремистского сообщества”. Всего в ее деле три статьи УК, в общей сложности ей грозит до 18 лет колонии.

Следственный комитет впервые объявил в розыск "иностранного агента", не исполнившего обязанности по своему статусу, – это координатор "Голоса" из Твери Артем Важенков. Уголовная ответственность за “недобросовестное иноагентство” появилась в декабре прошлого года после вступления в силу ужесточенного варианта закона о ИА.

В Волгограде двух брейк-дансеров из Сочи оштрафовали на тысячу рублей за танец у Мамаева кургана (“мелкое хулиганство”).

Петербургские власти закупили в качестве подарков для иностранных гостей золоченые икорницы (32 тысячи рублей за штуку) и малахитовые четки (13 тысяч за штуку). Общая сумма заказа составила почти полмиллиона рублей. В свое оправдание городские власти сказали, что более дешевый подарок обидел бы гостей города и умалил престиж Петербурга.

Все остальное

Израильский парламент принял законопроект о смертной казни для террористов в предварительном чтении (чтобы стать законом, он должен еще пройти комиссию и три чтения). На заседании отсутствовали большинство депутатов от оппозиции – они принимали участие в акциях протеста против судебной реформы. Предложенная крайне правым правительством Нетаньяху реформа дает правительству решающий голос в назначении судей Верховного суда и ограничивает полномочия самого суда. В условиях однопалатного парламента и при отсутствии конституции это приведет к всевластию правительства. Акции протеста против судебной реформы жестко разогнали – полиция применяла светошумовые гранаты и водометы и проводила массовые задержания. Есть как минимум одно видео, на котором полицейский прижимает коленом шею демонстранта.

Разведка США пришла к выводу о непричастности России и других стран к случаям “гаванского синдрома”.

Bloomberg утверждает со ссылкой на спутниковые снимки, что в течение десяти лет Россия поднимает технику времен Второй мировой войны с затонувших кораблей США без согласия американских властей.

Шесть ссылок

Политическая теория. Беседа с исследовательницей анархизма Марией Рахманиновой об анархическом восприятии истории, реально существующих постгосударственных образованиях и предрассудках, связанных с идеей самоуправления. Или интервью с философом Николаем Плотниковым о сборнике “Перед лицом катастрофы” (изд-во LIT Verlag), в котором он собрал статьи русскоязычных интеллектуалов из разных стран, посвященные анализу происходящего прямо сейчас.

Беседа с исследовательницей анархизма Марией Рахманиновой об анархическом восприятии истории, реально существующих постгосударственных образованиях и предрассудках, связанных с идеей самоуправления. Или интервью с философом Николаем Плотниковым о сборнике “Перед лицом катастрофы” (изд-во LIT Verlag), в котором он собрал статьи русскоязычных интеллектуалов из разных стран, посвященные анализу происходящего прямо сейчас. Писатели. Эссе Татьяна Мисникевич к 160-летию со дня рождения Федора Сологуба. Или фрагмент из книги американского слависта Джастина Вира “Автор как герой: личность и традиция у Булгакова, Пастернака и Набокова” (изд-во Academic Studies Press), посвященный “Дару” Владимира Набокова.

Эссе Татьяна Мисникевич к 160-летию со дня рождения Федора Сологуба. Или фрагмент из книги американского слависта Джастина Вира “Автор как герой: личность и традиция у Булгакова, Пастернака и Набокова” (изд-во Academic Studies Press), посвященный “Дару” Владимира Набокова. Старость и бессмертие. Отрывок из исследования Джона У. Трафагана “Укрощение забвения. Старение тела и страх перед одряхлением в японском массовом сознании” (изд-во Academic Studies Press), в котором рассказывается о противоречивом понятии “бокэ”. Или фрагмент из книги Питера Уорда “Цена бессмертия: Гонка за последней мечтой человечества” (изд-во “АСТ”), посвященный сенолитикам – препаратам, которые должны избирательно уничтожать старые клетки.

Искренне Ваши,

Семь Сорок