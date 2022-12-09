Отцы отменили “Полматери”

Доброе утро!

В Киеве переименовали 32 улицы, названия которых были связаны с Россией или советским прошлым: улица Достоевского, например, превратилась в улицу Энди Уорхола, а улица Фучика – в улицу Чапека. Больше забавных новостей нет:

Число погибших при обстреле Курахова Донецкой области выросло до десяти человек.

ООН представила доклад о расправах российских военных с мирными жителями Украины в первые месяцы войны.

Британская военная разведка утверждает, что россияне вырыли в Луганской области 60-километровую систему траншей.

В Госдуму внесен законопроект об ужесточении наказания за диверсии – вплоть до пожизненного заключения.

Суд в Петербурге запретил 10 телеграм-каналов, “морально разлагающих граждан”.

Баскетболистку сборной США Грайнер, осужденную в России за перевозку наркотиков, обменяли на торговца оружием Виктора Бута.

Эстония вслед за Литвой и Латвией прекращает вещание “Дождя”.

Военные сводки

Вечером в четверг российская армия нанесла ракетный удар по Харькову, часть ракет сбила система ПВО. В ночь на четверг российским ракетным ударам подверглись Николаев, Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области: разрушены жилые дома и транспортный узел, в Харьковской области начались пожары. По утверждению украинского “Энергоатома”, Россия разместила "Грады" у блока с отработанным ядерным топливом на Запорожской АЭС – они могут быть использованы для обстрела Никополя и Марганца на противоположном берегу Днепра под прикрытием ЗАЭС.

Число жертв обстрела Курахова Донецкой области выросло до 10 человек – вот репортаж из города и кадры с проходящей неподалеку линии фронта.

По наблюдениям британской военной разведки, на фронте близ Сватова Луганской области появились подразделения элитной 1-й танковой армии; кроме того, россияне завершили создание почти беспрерывной 60-километровой системы траншей между Сватовом и российской границей. Смогут ли танки “Леопард”, которые твердо пообещала Украине Германия, переломить ситуацию на донбасском фронте, здесь объясняет украинский военный эксперт Олег Жданов.

Украинские власти Бердянска, оккупированного сейчас Россией, сообщили о мощных взрывах на расположенной в городе авиабазе. Назначенный Россией глава аннексированного Севастополя рассказал о новой атаке беспилотников на город (их якобы сбили над морем). Мировая пресса продолжает гадать, какие именно устройства использовались для нападения на российские военные аэродромы в Энгельсе и Рязани: по данным американского издания Politico, это были сильно модицифированные советские дроны, Financial Times утверждает, что эти беспилотники создавались украинским государством в партнерстве с частным бизнесом. Как именно работает это партнерство, рассказано тут.

Оккупация, депортация, плен

ООН выпустила доклад о расправах, совершенных российскими военными в Украине в первые месяцы войны – подтверждена гибель по меньшей мере 441 мирного жителя в трех областях. Сто из этих случаев авторы доклада описали подробно. В реальности убитых гораздо больше.

Жители освобожденного Херсона продолжают рассказывать о пытках, пережитых ими во время российской оккупации города – вот случаи, задокументированные журналистами расследовательского проекта Радио Свобода "Схемы".

Сколько украинских детей россияне вывезли с правобережной части Херсонской области, до сих пор точно не подсчитано. Вот рассказ о том, как врачи херсонской детской больницы спасли своих пациентов от вывоза, фальсифицируя их истории болезни.

Красный Крест впервые с начала войны получил доступ к украинским военнопленным на российской стороне. Представители организации связались с родными посещенных ими украинцев и рассказали о их состоянии. От публичных комментариев Красный Крест пока воздерживается. Что именно заставило Россию пойти на сотрудничество, тоже не ясно.

Еще одна форма “работы” с украинским населением, которую Россия практикует на оккупированных территориях уже несколько лет, – это раздача паспортов РФ. “Медиазона” проанализировала, где и сколько таких паспортов было выдано.

Война: вид из России

Общаясь с участниками церемонии награждения медалями “Золотая звезда”, Путин оправдал российские ракетные удары по украинской энергетике тем, что Украина устроила взрыв на Крымском мосту, якобы подорвала линии электропередач с Курской АЭС и отказывается подавать воду в Донецк. Все это, по словам Путина, “акты геноцида”, но никто во враждебной России мире об этом не говорит.

Сенатор Клишас (юрист по образованию) выдал следующее обоснование отсутствию президентского указа об окончании мобилизации: “С политической точки зрения, с точки зрения легитимности, большей силы, чем слова президента, у нас в стране нет. Президент является верховным главнокомандующим, и он объявил об окончании мобилизации. Вы думаете, указ сильнее, чем слова?” Российские правозащитники именно так и думают, и поэтому предупреждают, что новая волна мобилизации может начаться уже в январе, сразу по завершении осеннего призыва. Вербовка заключенных в колониях и не прерывалась, но в ней появились новые элементы: как выяснили журналисты Русской службы “Би-би-си”, теперь заключенным прямо в колониях демонстрируют видео с убийством дезертиров – чтоб неповадно было. В Москве по делу о двухмиллионной взятке арестован заместитель гендиректора авиакомпании Минобороны, перевозившей бойцов ЧВК Вагнера.

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказаний за диверсии – вплоть до пожизненного заключения.

Не прекращаются и связанные с войной репрессии:

В Самарской области задержали активисток “Совета матерей и жен”, в том числе одного из лидеров движения Ольгу Цуканову. В чем их обвиняют, пока не ясно.

Суд в Петербурге запретил 10 телеграм-каналов, “морально разлагающих граждан” – по меньшей мере два из них посвящены войне в Украине и антивоенному движению в России.

В Коми суд отправил в СИЗО по уголовному делу об “оправдании терроризма” 28-летнего учителя истории Никиту Тушканова. До этого его уже штрафовали за “дискредитацию” армии, мелкое хулиганство и “оправдание нацизма” из-за его антивоенных акций.

В Якутии начался суд над бывшим координатором штаба Навального и лидером республиканского отделения "Яблока" Анатолием Ноговицыным – его обвиняют по уголовной статье о “дискредитации” армии. Ранее Ноговицина уже штрафовали за репост материала “Новой газеты” о российской оккупации Украины.

ФСБ отчиталась об аресте двух жителей Севастополя по обвинению в госизмене. Их подозревают в работе на СБУ.

В Саратовской области возбуждено уголовное дело о “фейках” об армии в отношении 67‑летнего муниципального депутата: следствие обнаружило 11 его преступных сообщений в телеграм-чате “Саратов – Энгельс”. В частности, он оспаривал утверждения о том, что “Украина бомбит свои же города”.

МВД России объявило в федеральный розыск блогера Дмитрия Иванова (Камикадзе Ди). Против него возбуждено уголовное дело о “фейках”.

Жителя Волгограда оштрафовали на 85 тысяч рублей по двум протоколам о “дискредитации” армии, состоявшей в вывешивании антивоенных баннеров на мосту и на склоне мемориального комплекса “Мамаев Курган”.

Российская повседневность

Госдума приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев. "Это позволит предотвратить торговлю нашими детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы", – написал в телеграме спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Сервис по поиску работы HeadHunter внесли в реестр организаторов распространения информации. Теперь он обязан собирать, хранить и передавать ФСБ информацию о пользователях.

МВД России обещает, что больше не будет надевать кандалы на женщин, детей и обвиняемых в экономических преступлениях. Накануне вопрос о кандалах обсуждался на онлайн-встрече членов президентского Совета по правам человека с Путиным с подачи Евы Меркачевой. Здесь она рассказывает, как ей работается в нынешнем составе Совета и какие проблемы кого волнуют. Из СПЧ вышли адвокат Генри Резник и обозреватель “Новой газеты” Леонид Никитинский.

Прокурор запросил шесть лет колонии муниципальному депутату Тверского района Москвы Кетеван Хараидзе по делу о вымогательстве. Хараидзе арестовали в июне 2021 года – через месяц после того, как она заявила о намерении баллотироваться в Госдуму. Некоторое время она сидела в СИЗО, потом – под домашним арестом. Это не помешало ей выиграть муниципальные выборы в сентябре.

Суд в Москве приговорил к трем годам заключения гражданина Украины за покупку GPS-трекера (“незаконный оборот технических средств”). Жившего в Москве украинца задержали вскоре после российского вторжения, во время предварительного заключения его запугивали, заставляя признать вину.

В Новосибирске по жалобе председателя “Совета отцов” отменили концерт группы “Полматери”.

Россия на международной арене

Баскетболистку сборной США Грайнер, осужденную в России за перевозку наркотиков, обменяли на торговца оружием Виктора Бута. Изначально предполагалось, что на Бута обменяют двоих: Грайнер и бывшего морского пехотинца Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, но эта схема не прошла. Почему в США надеялись, что один Бут стоит двух американцев, объясняется здесь.

ООН включила Россию в первую пятерку стран по темпам распространения ВИЧ. В Минздраве РФ это назвали “пропагандистской провокацией”. Почему российский Минздрав так взбеленился, здесь рассказывает Алексей Лахов – член делегации НКО в Координационном совете ЮНЭЙДС (Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу)

Как удалось выяснить The Insider, cвязанные с Кремлем и получающие подряды от Минобороны РФ олигархи Искандер Махмудов и Андрей Бокарев лично и через посредников ведут бизнес в Латвии. Связанная с ними компания даже получала дотации Европейского фонда регионального развития.

Суд в Норвегии оправдал сына бывшего главы РЖД Якунина по делу о нарушении санкций из-за съемки с дрона. Прокурор намерен обжаловать это решение – он хочет, чтобы Якунин-младший отсидел 120 дней.

Служба безопасности Украины завершила серию обысков в епархиях Украинской православной церкви Московского патриархата, обнаружив у священников российские паспорта, прокремлевскую литературу, флаги так называемых "ДНР" и "ЛНР" и прочие атрибуты “русского мира”.

Эстония вслед за Латвией и Литвой прекращает вещание "Дождя".

Власти Узбекистана признали, что ведут с Москвой переговоры о транспортировке российского газа через Казахстан и Узбекистан, но настаивают, что политические условия в обмен на газ не примут.

Последствия нефтяного эмбарго и потолка цен на нефть для российской экономики здесь оценивает экономист Марсель Салихов. Последствия создавшегося на фоне войны нефтегазового кризиса преодолеваются в том числе за счет возвращения к углю: правительство Великобритании впервые за 30 лет выдало разрешение на строительство угольной шахты.

Вокруг света

Совет министров внутренних дел и юстиции стран Евросоюза вновь отказал Румынии и Болгарии в присоединении к Шенгенской зоне. Зато Хорватию в нее приняли. С 1 января 2023 года Хорватия присоединится также к зоне евро.

Палата представителей Конгресса США одобрила рекордный военный бюджет на 2023 год и приняла закон о признании гей-браков на федеральном уровне.

В Иране казнен первый участник массовых протестов. К смерти приговорены еще 20 человек.

Парламент Южной Кореи отменил традиционную для страны систему подсчета возраста – так называемый "корейский возраст". Система отменяется в официальных документах с июня 2023 года, все инстанции переходят на стандартную международную.

Семь ссылок

Первая мировая. Рассказ о том, как газ превратился в самое страшное оружие Первой мировой войны. Или фрагмент из книги историка Джея Уинтера “Места памяти, места скорби: Первая мировая война в культурной истории Европы” (изд-во ЕУ СПб).

Рассказ о том, как газ превратился в самое страшное оружие Первой мировой войны. Или фрагмент из книги историка Джея Уинтера “Места памяти, места скорби: Первая мировая война в культурной истории Европы” (изд-во ЕУ СПб). Женская борьба. Рассказ о том, как репрессированные узницы ГУЛАГа выживали и поддерживали друг друга в исправительных лагерях; история ленинградских феминисток, которые пытались изменить общество с помощью самиздатовских журналов, но были разгромлены; или глава из книги Светланы Бойм “Общие места: мифология повседневной жизни” (изд-во “НЛО”) – о том, как писательницы разрушают мифы о культурной второсортности и создают полисексуальные тексты.

Рассказ о том, как репрессированные узницы ГУЛАГа выживали и поддерживали друг друга в исправительных лагерях; история ленинградских феминисток, которые пытались изменить общество с помощью самиздатовских журналов, но были разгромлены; или глава из книги Светланы Бойм “Общие места: мифология повседневной жизни” (изд-во “НЛО”) – о том, как писательницы разрушают мифы о культурной второсортности и создают полисексуальные тексты. Кино. Путеводитель Дмитрия Волчека по мрачным фильмам кинофестиваля в Турине. Или рассказ о том, как “нетрадиционная сексуальность” скрывалась и зашифровывалась в кинематографе.

Искренне Ваши,

Семь Сорок