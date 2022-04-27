Повестки сеют страх

Доброе утро!

В эстонском порту Мууга задержали 3,5 тонны кокаина, направлявшиеся в Россию в рефрижераторах с эквадорскими бананами. Возможно, в будущем это как-то повлияет на ход войны, но пока так:

Российские войска нанесли ракетный удар по важному мосту в Одесской области.

Генсек ООН провел в Москве переговоры с Лавровым и Путиным: объявлено о создании контактной группы для переговоров по гуманитарным коридорам в Украине.

Власти непризнанного Приднестровья сообщают о “серии терактов”: взорваны вышки, транслировавшие российское радио и совершено нападение на воинскую часть.

Сегодня в России, как ожидается, отменят намеченные на сентябрь выборы губернаторов.

Военные сводки

Российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области Украины – поврежден автомобильный и железнодорожный мост через Днестровский лиман в районе Затоки. Обстрелу подверглась Запорожская область (российские войска пытаются вклиниться между городом Запорожьем и украинской группировкой на Донбассе), продолжаются активные бои в Луганской области – здесь их подробно описывает глава Северодонецкой районной госадминистрации Роман Власенко. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай призывает не верить российским заявлениям о взятии Рубежного.

Губернатор Белгородской области сообщил о пожаре на складе боеприпасов под Белгородом, начавшемся после серии взрывов в ночь на среду. Утром во вторник он заявлял о новом (третьем за сутки) обстреле деревень у границы с Украиной. На фотографиях, которые он публикует, особых разрушений не заметно – как минимум, разрушений тех масштабов, которые приходится видеть на военных фотографиях из Украины. Комментируя сообщения об обстрелах Белгородской области, министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи назвал такие удары “абсолютно легитимными” (в том числе и когда для их нанесения используется британское оружие). В ответ Минобороны России пригрозило атаковать британские "центры принятия решений в Киеве", обвинив их в “провокациях”.

Запад объявляет о новых поставках оружия Украине – Германия обещает самоходные зенитные установки Gepard. Вот видео-ликбез по современным видам вооружений, а вот комментарий депутата Верховной Рады Украины Сергея Рахманина о причинах столь серьезных подвижек в вопросе снабжения оружием и о ходе войны в целом.

Мариуполь

В так называемой "ДНР" учреждена медаль "За освобождение Мариуполя"; Путин присвоил депутату Госдумы Адаму Делимханову звание Героя России за руководство чеченскими военными, "зачищающими Мариуполь от преступных элементов".

Меж тем в Мариуполе продолжаются обстрелы и бомбардировки территории завода “Азовсталь”, в подземельях которого скрываются украинские военные, раненые и около тысячи гражданских лиц – здесь о перспективах их спасения, остающихся в городе гражданских лицах (российские военные заставляют их работать за еду) и количестве погибших рассказывает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Эвакуация остающегося в Мариуполе гражданского населения обсуждалась в Москве на встречах генсека ООН Анониу Гутерриша с Лавровым и Путиным: объявлено о создании контактной группы для переговоров по гуманитарным коридорам в Украине, Путин дал принципиальное согласие на участие ООН и Международного Комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с "Азовстали", а также разъяснил свое особое видение российского вторжения в Украину как “вынужденной меры”, похвалился неким прорывом на переговорах, пожаловался на украинские провокации и рассказал о своей горячей поддержке ООН.

Политолог Олег Саакян называет поездку Гутерриша в Москву робкой попыткой руководства ООН доказать жизнеспособность этой организации и объясняет, почему Россия всегда будет поддерживать ООН в ее нынешнем виде. В конце этого интервью советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк тоже критикует Гутерриша – за крайнюю нерасторопность (договариваться о гуманитарных коридорах можно было и два месяца назад) и решение сначала посетить Москву и только потом Украину.

Приднестровье

За сообщением об обстреле здания МГБ непризнанного Приднестровья в Тирасполе последовали новости о подрыве двух вышек, транслировавших российское радио и взрывах на военных объектах. После этого Совбез самопровозглашенной Приднестровской молдавской республики объявил красный уровень террористической угрозы, а Минобороны Украины сообщило о приведении в полную боевую готовность расположенной в Приднестровье российской военной группировки.

Самые разные люди – политолог Денис Ченуша, бывший министр обороны Молдовы Анатол Шалару и Михаил Подоляк в начале того же интервью – в один голос уверяют, что эскалация в регионе не выгодна ни Кишиневу, ни Тирасполю, ни Киеву. Украина называет взрывы типичными российскими провокациями, а политолог Григорий Перепелица так объясняет логику, которой руководствуется Москва: от локального конфликта (Донбасс) к региональному (война с Украиной), от него – к конфликту многостороннему (плюс Молдова, плюс Румыния) и далее – к конфликту с глобальным Западом и НАТО, которым надо обязательно показать кузькину мать (видимо, посредством ядерного удара).

Комментируя возможное наступление российской армии из Приднестровья, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина к этому готова.

На оккупированных территориях

Появляются все новые свидетельства зверств российских военных на оккупированных территориях Украины – вот, например, рассказ Максима из села Новый Быков Черниговской области о том, как его две недели держали в подвале, а потом устроили фейковый расстрел (пуля пролетела у виска). Всего в поселке убили 20 человек. На подобные факты ссылался мэр Киева Виталий Кличко, обосновывая снос памятника дружбы народов в украинской столице (вот видео). Под впечатлением от зверств на оккупированных территориях президент Словакии Зузана Чапутова записала обращение к российским военным на русском языке – с призывом прекратить увеличивать “армию израненных душ”.

По оценке советника главы МВД Украины Вадима Денисенко, в Киевской, Черниговской и Сумской областях во время российской оккупации были убиты не менее полутора тысяч человек. Время подсчитывать жертвы в Мариуполе, оккупированных районах Харьковской области, а также в Херсоне и окрестностях еще не пришло. По данным Денисенко, сейчас в этих районах идет принудительная мобилизация (людей заставляют копать могилы, рыть траншеи, разбирать завалы за еду) – это подтверждает и остающийся в Херсоне местный журналист. За два месяца российской оккупации в Херсоне были похищены около четырехсот человек. На днях в городе ожидают проведения псевдореферендума об учреждении ХерНР.

В то же время на оккупированных территориях активно действуют партизаны – здесь об их деятельности рассказывает экс-командир партизанской ячейки на Донбассе Владимир Жемчугов.

Россия: “мэмы”, флешмобы и страх

Генпрокурор России Игорь Краснов, выступая перед Советом Федерации с ежегодным докладом о правопорядке в стране, предложил запретить любую символику, “используемую в экстремистских целях”, в том числе “мэмы”. Ходят слухи, что сегодня объявят об отмене намечавшихся на сентябрь выборов губернаторов нескольких российских регионов. Все это вряд ли имеет большое значение на фоне крепнущего милитаристского угара (или его имитации):

Исследование о механизмах распространения Z-флешмобов, креативных милитаристских перформансов и проч.

Хроника неустанной борьбы российских властей с синим и желтым.

История о бдительных сотрудниках тульского детсада, сдавших полиции родительницу, которая сорвала буквы Z c окон и детских шкафчиков (Екатерину Зарипову оштрафовали на 48 тысяч рублей по статье о “дискредитации” российской армии, не вняв ее аргументам о том, что закон прямо запрещает какую-либо политическую пропаганду в учебно-воспитательных заведениях).

Рассказ о сердобольных жителях Сестрорецка, собирающих деньги “на передовую” для российских солдат (раненых они намерены развлекать народными песнями).

Двое обвиняемых в подготовке покушения на телепропагандиста Владимира Соловьева – 41-летний Василий Стрижаков и 32-летний Максим Дружинин – не признают вину. Во вторник суд отправил их в СИЗО на два месяца, заседание по мере пресечения проходило в закрытом режиме, поскольку в деле якобы есть материалы, затрагивающие “вопросы безопасности государства”. Всего в деле шесть подозреваемых, как минимум у двоих – проблемы с психикой.

Вице-президент “Газпромбанка” Игорь Волобуев уехал в Украину, вступил в тероборону и назвал смерть бывшего вице-президента “Газпромбанка” Владислава Аваева и его семьи убийством.

Множатся дела о “дискредитации” российской армии:

Уголовные дела по этой статье возбуждены в отношении муниципальных депутатов московского округа Красносельский Елены Котеночкиной (она за границей) и Алексея Горинова (у него дома провели обыск). Бывшего главу муниципального совета этого округа Илью Яшина допросили в качестве свидетеля.

ФСИН официально заявила о невозможности обеспечить безглютеновую диету для петербургской художницы Александры Скочиленко, арестованной по статье о “дискредитации” (отпустить ее домой при этом тоже невозможно).

Алтайские типографии отказываются печатать газету “Листок”, издатель которой арестован по делу о “дискредитации” российской армии.

Активистку из Архангельска оштрафовали на 40 тысяч рублей по статье о “дискредитации” за самодельный крест в память о погибших мариупольцах.

Авторам акции "Буча – Москва" Александру Греде и Александре Островской оставили угрозы на входной двери в квартиру. Плакаты появились по адресу прописки Греды, он нашел их сразу после возвращения из спецприемника, где отсидел 15 суток.

При этом попасть в армию все дико боятся: вот поразительный рассказ петербургской дворничихи Ульяны Листьевой, которой (незаконно) поручили разносить по квартирам (неправильно оформленные) повестки в военкомат – проконсультировавшись с правозащитниками, она собиралась объяснять мужчинам, как отказаться от посещения военкомата, но мужчины не открывали двери и не хотели ее слушать.

Бывший директор “Ночлежки” Григорий Свердлин, скрывшийся от преследований в Грузии, дает этому угару еще год-два.

Невоенная российская уголовщина

Под Ульяновском мужчина застрелил в детском саду двоих детей и воспитательницу, после чего покончил с собой. Еще одна сотрудница детсада ранена.

В отношении петербургского фотографа возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих: он опубликован в инстаграме видео, на котором он целуется со своим бойфрендом на фоне церкви.

Мария Алехина, оскорблявшая чувства верующих, когда это еще не было модно, объявлена в федеральный розыск. Ранее суд заменил ей условный срок по “санитарному делу” на реальный, ей нужно было провести в колонии три недели.

Суверенные информационные технологии

Группа VK возглавила разработку российского аналога Google Play.

По слухам, “Яндекс” собирается разделиться на две компании – российскую и международную под другим брендом. Чтобы процветать сразу в двух мирах.

Роскомнадзор заблокировал сервис защищенных почты и связи Riseup, которым пользуются левые активисты во всем мире.

Суд в Москве оштрафовал "Википедию" на 5 млн рублей за неудаление статей о войне в Украине.

Суд в Москве арестовал имущество и счета отделения Google в России на 500 млн рублей в качестве обеспечительной меры по иску дочерней компании холдинга "Газпром-медиа" о восстановлении аккаунта YouTube.

Meta оштрафовали на 4 млн рублей за отказ удалить ссылки на посты “ОВД‑Инфо” с упоминанием ЛГБТ‑сообщества. Тот же судья оштрафовал TikTok на 2 млн рублей за отказ удалять ролик об ЛГБТ.

Российское экономическое чудо

Газпром объявил о прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию, потому что эти страны отказываются платить за газ в рублях. Осталось понять, кто будет потреблять этот газ вместо Польши и Болгарии.

Renault продаст "за рубль" свою 68-процентную долю в "АвтоВАЗе" российской стороне, утверждает глава Минпромторга Денис Мантуров. У французского автоконцерна останется возможность обратного выкупа в течение пяти-шести лет.

Бизнес в России продает также Valio.

Логистическая компания UPS приостановила коммерческую деятельность в России и Беларуси; китайский производитель дронов и видеооборудования DJI приостанавливает работу в России и Украине.

По прогнозам аналитиков S&P Global Market Intelligence экономике России потребуется 10 лет, чтобы восстановиться до уровня 2021 года на фоне санкций, введенных из-за вторжения в Украину. При этом Украина сможет вернуться к довоенному уровню за пять лет.

Многообразие санкций

Польша ввела санкции против 15 физических и 35 юридических лиц из России и Беларуси в связи с вторжением в Украину. В списке – главы госкомпаний и богачи, крупные предприятия и их польские дочки. Большая часть попавших под эти санкции лиц и компаний уже находится под санкциями Евросоюза, так что это жест по большей части символический.

Для облегчения работы западных правительств по введению дальнейших санкций команда Навального составила список из шести тысяч “разжигателей войны”.

Россия объявила персонами нон грата трех шведских дипломатов. Нидерланды прекратили выдавать россиянам туристические визы в связи с сокращением числа сотрудников в консульствах после высылки дипломатов из России.

Россию лишили права проведения Чемпионата мира по хоккею 2023 года – он должен был пройти в Петербурге. Путин сказал, что отстранение России от Паралимпиады из-за войны в Украине “цинично попирает самые базовые права человека”.

Семь ссылок

Санкции и будущее. Краткая история экономических санкций от Пелопоннесской войны до эмбарго Джефферсона. Последствия западных санкций для России: (1) смогут ли санкции остановить Путина и есть ли у России шанс стать демократией – оценка экономиста Дарона Асемоглу; (2) что станет с российским книжным рынком под влиянием санкций и во что превратится российский арт-рынок.

Краткая история экономических санкций от Пелопоннесской войны до эмбарго Джефферсона. Последствия западных санкций для России: (1) смогут ли санкции остановить Путина и есть ли у России шанс стать демократией – оценка экономиста Дарона Асемоглу; (2) что станет с российским книжным рынком под влиянием санкций и во что превратится российский арт-рынок. Родной язык. Лингвисты разбирают российские пропагандистские мифы о языковой ситуации в Украине.

Лингвисты разбирают российские пропагандистские мифы о языковой ситуации в Украине. Художества. Рассказ Дмитрия Волчека о том, как Украина представлена сейчас на Венецианской биеннале – а также об акциях, которые устраиваются у закрытого российского павильона. Или беседа с киевским художником Матвеем Вайсбергом, пытающимся осмыслить творящуюся сейчас трагедию в Мюнхене.

Искренне Ваши,

Семь Сорок