Пожар “Москвы”

Доброе утро!

В Москве полиция сорвала концерт, на котором исполнялись произведения украинского композитора Валентина Сильвестрова – сказали, что бомба. За пределами мира высокой культуры происходит следующее:

Власти Украины заявляют об успешной атаке на российский ракетный крейсер “Москва” – флагман Черноморского флота.

США выделили Украине новую партию вооружений на сумму 800 млн долларов.

Как выяснила “Медуза”, Роскомназдор еще в 2020 году создал систему для отслеживания антивоенных материалов в интернете.

Новые санкции в отношении России ввели Великобритания, Австралия, Швейцария. Свой бизнес в России продает производитель Durex.

Русский военный корабль и морские пехотинцы

Украинские власти заявили об успешном обстреле российского ракетного крейсера “Москва” украинскими противокорабельными ракетами "Нептун". В результате удара крейсер загорелся и потерял ход. По российской версии, на крейсере просто случился пожар, вызвавший детонацию боезапаса. Предвосхищая такие сообщения российской стороны, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович саркастически отметил, что “два матроса покурили не в том месте”. Крейсер “Москва” – тот самый “русский военный корабль”, который в начале войны послали в известном направлении защитники острова Змеиный.

Ранее Москва пригрозила атаковать “центры принятия решений” в Киеве, если украинцы продолжат наносить удары по объектам в России. Имелись в виду, вероятно, ЧП на нефтебазе и складе боеприпасов в Белгородской области, хотя в среду власти Курской области сообщали еще и об обстреле пограничников “со стороны Украины”, а в Белгородской области российский военный якобы открыл огонь из табельного пистолета по сослуживцам, есть жертвы.

Минобороны России объявило, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских морских пехотинцев; власти Украины, наоборот, сообщают об успешном соединении морских пехотинцев с полком “Азов”. Вероятнее всего, часть украинских морпехов действительно попали в плен, а часть смогли прорваться к своим.

В среду не действовал ни один коридор для эвакуации мирных жителей, продолжались обстрелы Харькова, а битва за Донбасс опять не началась. Украинский военный эксперт Олег Жданов объясняет это промедление проблемами с комплектацией российской армии как людьми, так и боеприпасами. Проблема с личным составом, похоже, действительно есть: по данным Conflict Intelligence Team, от 20 до 40% контрактников, выведенных из Украины, отказываются ехать обратно. Дезертирством это по закону не считается, их просто увольняют – это косвенно подтверждается циркулирующей по интернету фотографией со штампом “склонен к предательству, лжи и обману”, поставленном в учетно-послужной карточке уволенного контрактника, отказавшегося ехать в Украину. Как все эти топтания и промедления сказываются на переговорах между российской и украинской делегациями, здесь рассказывает журналист и в прошлом участник трехсторонней переговорной группы Сергей Гармаш.

Служба безопасности Украины утверждает, что кум Путина Виктор Медведчук, о задержании которого стало известно во вторник вечером, собирался уехать из Украины в Приднестровье, откуда его должны были переправить в Россию. Президент Украины предложил обменять Медведчука на пленных украинских военных, но сначала, вероятно, с ним будут производиться следственные действия. Здесь о дальнейшей судьбе Медведчука, обвиняемого в Украине в госизмене, рассуждает советник главы МВД Украины Вадим Денисенко.

В среду в Украине побывали президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии: они провели переговоры с Зеленским и посетили Бородянку – один из городов Киевской области, почти полностью уничтоженный российскими обстрелами и бомбежками. На совместной пресс-конференции лидеры Польши и стран Балтии призвали к ужесточению санкций в отношении России и наращиванию международной военной помощи Украине. После телефонных переговоров с Зеленским Джо Байден объявил об отправке Киеву оружия еще на 800 млн долларов, в том числе вертолетов.

Военные преступления

В среду в Буче Киевской области побывал главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан. К украинским следователям, работающим в Буче, присоединились французские криминалисты. В городе найдено уже 413 тел убитых мирных жителей, большинство из них идентифицированы. Здесь о процессе фиксации военных преступлений, совершенных российской армией под Киевом, рассказывает начальник полиции Киевской области Андрей Небытов. Множатся и личные свидетельства: вот рассказ жителя Бучи о том, как российские военные убили у него на глазах жену и детей, а вот подборка историй об изнасилованиях, совершенных в Буче. Тела убитых мирных жителей находят и в других деоккупированных областях Украины – в Сумской области их уже обнаружено больше ста.

ОБСЕ выпустила 108-страничный доклад о случившемся в Украине с 24 февраля по 1 апреля. Эксперты организации пришли к выводу, что российские военные несут ответственность за обстрел роддома и драматического театра в Мариуполе и что в обоих случаях было совершено военное преступление. Журналисты “Би-би-си” собрали доказательства, что при ударе по вокзалу в Краматорске 8 апреля использовалась ракета с кассетной боеголовкой – вооружением, осуждаемым ООН как негуманное и запрещенным международным соглашением, которое подписали более ста стран мира (но не Россия и не Украина).

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался вслед за Джо Байденом назвать действия российских войск в Украине геноцидом. Возможно, с юридической точки зрения он и прав: здесь поясняются именно юридические тонкости.

С начала российского военного вторжения в Украине убиты не менее 20 журналистов.

В России и Беларуси

Сервис доставки СДЭК пытается уничтожить свидетельства мародерств, совершенных российскими военными под Киевом: две трети посылок, отправленных военными из Мозыря 1 и 2 апреля, исчезли из системы сервиса или значатся как “не врученные”.

В России продолжается борьба с изданиями, пишущими о войне: в Абакане задержан главред "Нового фокуса" Михаил Афанасьев (издание сообщило, что 11 бойцов хакасского ОМОНа отказались участвовать в войне в Украине), в Москве задержали издателя горно-алтайской газеты "Листок" Сергея Михайлова (против него возбуждено уголовное дело о “дискредитации российской армии”). “Медуза” выяснила, что система для мониторинга неподконтрольной властям прессы и отслеживания в том числе и антивоенных публикаций была создана под крылом Роскомнадзора еще в 2020 году. Сразу после начала войны российские бюджетные расходы на содержания государственных СМИ резко выросли (ранее о серьезном повышении зарплат на российском телевидении сообщали журналисты, имеющие там знакомых).

Суд в Петербурге отправил в СИЗО художницу Сашу Скочиленко – ее обвиняют по “дикредитационной” статье УК за замену ценников в магазине информацией о бомбежке роддома и драмтеатра в Мариуполе (она не отрицает, что меняла ценники, но отказывается признать “фейком” информацию о бомбежках). Уголовное дело о вандализме возбуждено в отношении журналиста Сергея Ерженкова: он написал “Путин, за**ал, уходи” на памятнике Ленину в Касимове. После задержания его пытали. Уголовное дело по статье о “дискредитации российской армии” возбуждено в отношении жителя Алушты, оставлявшего антивоенные листовки в почтовых ящиках. Следственный комитет Беларуси возбудил семь уголовных дел "о содействии экстремистской деятельности" за фотографии и видео российской военной техники.

Вот два разговора с приговоренными к штрафам по статье о “дискредитации”: архитектором из Великого Новгорода Антоном Горбанем и томичем Леонидом Рыбаковым – он вывесил у себя на балконе флаг Украины.

Экономика выживания

Великобритания запретила импорт железа и стали из России и ввела санкции против 206 физических и юридических лиц, в числе которых – Алекперов, Евтушенков, жена Лаврова и кум Путина Медведчук. Швейцария присоединилась к последнему пакету евросоюзовских санкций в отношении России, Австралия пополнила свой санкционный список еще 13 российскими компаниями, среди которых Газпром, РЖД, Роснефть. Российский МИД не оставил без ответа все эти недружественные действия и ввел санкции против 398 американских конгрессменов и 87 канадских сенаторов.

Суд острова Джерси заморозил активы на сумму более 7 миллиардов долларов, связанные с Романом Абрамовичем; Кипр запустил процедуру лишения гражданства четверых миллиардеров из России.

Европейское космическое агентство объявило о прекращении сотрудничества с Россией по лунной программе. Об уходе из России объявили производитель презервативов Durex и кофейный концерн Lavazza, то есть с базовыми удовольствиями тоже будет не просто. Здесь экономист Иван Любимов объясняет, как подобные корпоративные отказы и международные санкции изменят экономику России в течение нескольких месяцев (спойлер: то, что получится, он называет “экономикой выживания”). Вот неполный список того, дефицит чего ощущается уже сейчас.

Крупнейший в мире нефтетрейдер Vitol Group прекратит торговать российским сырьем к концу текущего года. Куда Россия после этого будет девать свою нефть, здесь объясняет аналитик Михаил Крутихин (спойлер: деть ее некуда, придется сократить добычу).

Шесть ссылок

Вина и ответственность. Историк и философ Оксана Довгополова объясняет, кто виноват в злодеяниях преступного государства и кому за них отвечать; исключенный из “культурной повестки Российской Федерации” кинопродюсер Александр Роднянский обсуждает с Антоном Долиным, какую ответственность за происходящее сейчас несет кино (только видео).

Историк и философ Оксана Довгополова объясняет, кто виноват в злодеяниях преступного государства и кому за них отвечать; исключенный из “культурной повестки Российской Федерации” кинопродюсер Александр Роднянский обсуждает с Антоном Долиным, какую ответственность за происходящее сейчас несет кино (только видео). Художества во время войны. Беседа с одной из основательниц Феминистского антивоенного сопротивления Лёлей Нордик о том, как ФАС возникло, кто стоит за координацией акций и как появляются идеи тех или иных форматов антивоенных высказываний. Или разговор с украинскими художниками Катериной Либкинд и Станиславом Туриной об их довоенном и нынешнем (в ситуации войны) опыте взаимодействия с коллегами с синдромом Дауна в рамках “ательенормально”.

Беседа с одной из основательниц Феминистского антивоенного сопротивления Лёлей Нордик о том, как ФАС возникло, кто стоит за координацией акций и как появляются идеи тех или иных форматов антивоенных высказываний. Или разговор с украинскими художниками Катериной Либкинд и Станиславом Туриной об их довоенном и нынешнем (в ситуации войны) опыте взаимодействия с коллегами с синдромом Дауна в рамках “ательенормально”. Беллетристика. Два отрывка из документальной повести немецкого писателя Флориана Иллиеса “Любовь в эпоху ненависти”, посвященной 1930-м годам: первый, второй.

Искренне Ваши,

Семь Сорок