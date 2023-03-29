Станет тяжелее

Доброе утро!

Из России уходят муми-тролли. Наследники Туве Янссон перестали выдавать российским компаниям новые лицензии на использование их образов и продлевать действующие – видимо, опасаются, что в России им будет неуютно. В остальном так:

Командующий сухопутными силами украинской армии назвал ситуацию вокруг Бахмута напряженной, но контролируемой. Бои не меньшей интенсивности ведутся за Авдеевку.

Отцу школьницы, нарисовавшей антивоенный рисунок, дали два года колонии. В суде заявили, что он сбежал из-под домашнего ареста.

Кассационный суд отменил оправдательный приговор художнице Юлии Цветковой, которую обвиняли в распространении порнографии за рисунки женского тела. Она уехала из России.

В России впервые за 20 лет выросло число убийств.

Национальное собрание Франции признало Голодомор геноцидом украинского народа.

Военные сводки

Боевые действия на Донбассе сосредоточены вокруг Бахмута и Авдеевки. Командующий сухопутными войсками украинской армии Александр Сырский, находящийся в районе Бахмута, называет ситуацию там “напряженной, но контролируемой”; задача украинской армии, по его словам, состоит в том, чтобы измотать российскую. Вот свежий репортаж об украинских артиллеристах, воюющих под Бахмутом.

О положении в пригороде Донецка Авдеевке известно гораздо меньше (обе стороны закрыли город для журналистов): Авдеевка, как и Бахмут, находится в полуокружении, российская армия несет там тяжелые потери (британская военная разведка сообщает, что российский 10-й танковый полк потерял там большую часть своих танков), но активно задействует авиацию, с которой украинцам справиться не удается (ВСУ сообщили о гибели замкомандира эскадрильи майора Дениса Кирилюка, не уточнив, правда, места гибели). Здесь собрано все, что известно о ситуации в Авдеевке, а вот подборка видео из Авдеевки и Славянска, центр которого в понедельник подвергся российскому ракетному обстрелу.

Президент Украины во вторник съездил в Сумскую область, побывал в расположении пограничников и вручил почетный знак города-героя Ахтырке. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, с которым Зеленский встречался накануне в Запорожье, сегодня должен приехать на территорию Запорожской АЭС. Гросси дал пессимистическое интервью CNN, в котором заявил, что боевые действия вокруг крупнейшей в Европе АЭС становятся только активнее. В чем непосредственные задачи его визита и что он увидит на станции, здесь рассказывает украинский эксперт по ядерной безопасности Ольга Кошарная.

Украинское министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обновило данные о незаконно вывезенных украинских детях: сейчас известно о 19 514 таких детях (здесь рассказывается, кто это, при каких обстоятельствах их вывозили и что с ними происходит в России). Вернувшиеся домой дети рассказали об избиениях и опознали человека, угрожавшего особо строптивым – он оказался бывшим беркутовцем, и вот новые подробности о нем.

Генпрокуратура Украины выдвинула новые обвинения бывшему президенту “Мотор Сич” Вячеславу Богуслаеву: в апреле прошлого года он якобы воспрепятствовал передаче военного вертолета Главному управлению разведки Минобороны Украины. Богуслаева задержали в конце октября прошлого года по подозрению в коллаборационизме и пособничестве России.

Министр цифровой трансформации Украины объявил, что первые три ударные роты украинской Армии беспилотников уже сформированы. Когда эти подразделения отправят в бой, не уточняется. Великобритания и Польша договорились о строительстве двух временных сел для переселенцев в Полтавской и Львовской областях.

Война, вид из России

Как утверждает The Guardian, в декабре прошлого года на ужине в доме некоего российского чиновника пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков предупредил присутствовавшую там элиту, что война затянется надолго и “все станет намного тяжелее”. Собеседник газеты отметил, что гостям было неприятно такое слышать.

И война всё тянется:

В Новой Москве нашли обломки самодельного беспилотника, выкрашенного в цвета украинского флага, со словами “Слава Украине” на крыльях. Пока неизвестно, кто его запустил, но известно, что бороться с атаками дронов российские власти планируют с помощью ЧОПов.

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников объявил, что уезжает на войну в Украину. Но не сразу, а “где-то в мае”. Вместе с ним, по его словам, воевать поедут еще пять городских чиновников, но их имена в мэрии журналистам назвать не смогли.

В Ростовской области военнослужащего обвинили в госизмене и незаконном доступе к гостайне. Что именно он сделал, не известно.

В военной академии связи под Петербургом умерли трое курсантов. Что с ними произошло, пока не ясно.

Журналист The New York Times Кристиан Триберт опубликовал новый спутниковый снимок кладбища ЧВК “Вагнер” в Горячем Ключе, который свидетельствует о появлении там сотен новых могил. В Горячий Ключ свозят тела наемников, не указавших, где они хотели бы быть захороненными.

Поток обращений жен мобилизованных к Путину приостановился, зато начали появляться рассказы российских женщин-военнослужащих: вот свидетельство контрактницы по имени Маргарита о сексуальных домогательствах со стороны офицеров, грандиозных проблемах со снабжением армии, жутких практиках запугивания тех, кто отказывается идти в лобовую атаку, случаях самострела и прочих ужасах. Маргарита, впрочем, после реабилитации готова вернуться на фронт, потому что, по ее словам, в других местах денег не платят.

И всё становится намного тяжелее:

В 2022 году в России впервые за 20 лет выросло количество убийств и покушений на убийство. Об этом говорится в докладе адвокатского объединения "Травмпункт". Авторы считают, что одной из причин роста является война в Украине.

По подсчетам Bloomberg, Россия засекретила почти треть всех расходов бюджета.

По данным Financial Times, около двух тысяч зарубежных компаний ждут разрешения Минфина, чтобы продать свои активы в России и уйти из страны. Покупателей для своих 11 российских заводов нашла немецкая Henkel; о полном уходе из России объявила американская фармкомпания Eli Lilly.

О состоянии российской нефтегазовой отрасли после ухода западных компаний и введения санкций занимательно рассказывается тут.

Студентов МФТИ с нового учебного года обяжут изучать китайский язык вместо испанского, французского или немецкого, чтобы они могли “читать техническую документацию”.

Страны Северной Атлантики перестали пускать в свои экономические зоны российские научные суда.

Но плохо отнюдь не всем

Компания Centrum Moscow, 30% акций которой принадлежат дочери путинского пресс-секретаря Елизавете Песковой, за год увеличила выручку в семьдесят раз, сообщает "Вёрстка". Компания занимается "проектированием и созданием выставочных пространств и экспозиций", среди ее клиентов – Минпромторг, Минсельхоз, правительство Москвы, Росрыболовство и другие госструктуры.

Российский вице-премьер Денис Мантуров за год войны в Украине стал первым миллиардером в правительстве. Он разбогател на продаже недвижимости фирме замминистра обороны России. Дети Мантурова живут в квартирах за четверть миллиарда рублей. Об этом рассказывается в совместном расследовании "Собеседника" и "Можем объяснить".

“Важные истории” описали элитную недвижимость, дорогие машины и соответствующий образ жизни членов семьи первого замдиректора ФСБ генерала армии Сергея Королева, а потом объяснили происхождение этого богатства: на протяжении многих лет Королев “решал вопросы” с бизнесом через своего знакомого Валерия Битаева. Битаев в награду получил 23% в компании "Цитадель", которая к концу 2018 года стала крупнейшим поставщиком оборудования СОРМ для операторов мобильной связи.

ФСБ тем временем разработала проект постановления правительства, которое предоставляет ей "круглосуточный удаленный доступ" к базам агрегаторов такси без разрешения суда.

Российско-белорусское карательное

Суд в Тульской области приговорил Алексея Москалева – отца шестиклассницы Маши, которая нарисовала на уроке в школе антивоенный рисунок – к двум годам колонии по статье о “повторной дискредитации” российской армии за публикации в “Одноклассниках”. Москалева в суде не было, потому что накануне ночью он сбежал из-под домашнего ареста. Где он сейчас, не известно. За несколько часов до оглашения приговора дочь Москалева, которую сейчас содержат в приюте, передала адвокату обвиняемого рисунки и письмо для отца, которое заканчивается фразой: "Папа, ты мой герой".

В Москве продолжается суд над политиком Владимиром Кара-Мурзой, у которого после отсидки в ШИЗО возникли серьезные проблемы со здоровьем. 27 марта его обследовали врачи, но СИЗО пока не представило адвокату никаких документов. Предположительно, у политика полинейропатия, вызванная двумя отравлениями “Новичком”; такой диагноз препятствует отбыванию наказания. Кара-Мурзу обвиняют сразу по трем статьям и сейчас судят за распространение “фейков” о российской армии.

Бывший сотрудник ФБК Павел Зеленский, который в 2021 году получил два года колонии по делу о призывах к экстремизму, дал показания против бывшей главы штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой. Чанышевой вменяют участие в деятельности “экстремистского сообщества”, и Зеленский подтвердил в суде, что сотрудники ФБК и штабов Навального занимались именно что экстремистской деятельностью. Директор ФБК Иван Жданов напрямую не называет Зеленского внедренным в ФБК агентом спецслужб, но напоминает, что тот был осужден за два твита, которые впоследствии стали основой для признания ФБК “экстремистской организацией”, после ареста признал вину и отказался от адвоката, а после освобождения не стал уезжать из России, хотя Жданов предлагал ему помощь.

Кассационный суд отменил оправдательный приговор художнице Юлии Цветковой, которую обвиняли в распространении порнографии за публикацию рисунков женского тела во “ВКонтакте”. Дело отправят на новое рассмотрение. Цветкова и ее мать уехали из России в ноябре прошлого года, как только оправдательный приговор вступил в силу. Дело тянется с осени 2019 года.

Суд в Краснодарском крае оштрафовал на 40 тысяч рублей местного священника и богослова Виктора Пивоварова по обвинению в “дискредитации армии” во время церковной проповеди.

В отношении преподавательницы нижегородского вуза Ольги Лизунковой, которую ранее вынудили уволиться из-за доноса студентов, возбуждено уголовное дело о “дискредитации” российской армии. Сразу после увольнения она уехала в Кыргызстан.

Против москвича Виктора Москалева возбудили уголовное дело о “фейках” про российскую армию за комментарии о мародерстве российских солдат в Украине, оставленные на сайте e-xecutive.ru в апреле прошлого года. Завтра суд изберет ему меру пресечения.

Мировой суд в Москве оштрафовал трех граффитистов по делу о вандализме за антивоенные граффити. При этом сумма штрафа, как и многие детали преступления, в документе почему-то скрыты.

В Беларуси задержали сына политика Анатолия Лебедько Артема. В 2000–2018 годах Анатолий Лебедько возглавлял Объединенную гражданскую партию. Сейчас он живет за границей и является представителем Светланы Тихановской по конституционной реформе и парламентскому сотрудничеству. В Беларуси против него возбуждено уголовное дело. За что задержали сына, никто не знает.

Интервью с обвиняемыми: профессор Чикагского университета экономист Константин Сонин (обвинен в распространении “фейков” о российской армии) рассказывает, с чего вдруг возникло уголовное дело против него; петербургский активист Борис Романов (тоже “фейки”) вспоминает о побеге из России, доносе и издевательствах в СИЗО; художник Вадим Григорьев-Башун, из-за “дискредитирующей” картины которого на петербургский частный музей современного искусства “Эрарта” в полицию поступил донос, толкует свое творчество.

Прочее российское

Суд в Петербурге, прославившийся запретами разных мультфильмов и анимэ, запретил публиковать в России цитату из Сартра: “Любой антикоммунист – сволочь”. Ответчик-коммунист разъяснял суду контекст, в котором у Сартра стоит эта фраза, рассказывал о философе Морисе Мерло-Понти, объяснял, почему слово “chien”, употребленное в оригинале, можно перевести как “сволочь”. В суд вызывали даже переводчика Валерия Фокина, но он не пришел.

Роскомнадзор обещает блокировать ресурсы, транслирующие "Евровидение–2023", если найдет в этих трансляциях “пропаганду ЛГБТ”.

Судя по деятельности компании VK, расширяющей сеть серверов для ускорения загрузки видео, в России собираются запретить YouTube. Ранее признаком скорого запрета YouTube считалось то, что телеканалы, входящие в холдинг “Газпром-Медиа”, перестали выкладывать на YouTube свои программы. Но теперь они снова выкладывают. Опять эта проклятая неопределенность.

В ночь на вторник неизвестные обстреляли пост полиции на границе Ингушетии и Северной Осетии – двое полицейских ранены, нападавшие скрылись. В ночь на среду двое неизвестных обстреляли РОВД в чеченском городе Гудермесе, их убили.

Международное эхо войны

Сейм Литвы отложил на неопределенный срок рассмотрение законопроекта об ограничении прав россиян и белорусов в стране (он предполагает прекращение приема заявок на получение гражданства и ВНЖ, а также запрет на покупку недвижимости в Литве). В первом чтении его приняли 21 марта.

Российскую правозащитницу Дарьяну Грязнову не пустили в Грузию без объяснения причин.

В Польше по подозрению в шпионаже в пользу России задержаны еще три иностранца.

Национальная ассамблея Франции признала Голодомор геноцидом украинского народа. Украина поблагодарила.

США поддержали идею "гибридного трибунала" по преступлениям России в Украине, то есть международного суда, основанного на правовой системе Украины, но включающего некоторые международные элементы. Украина предпочла бы учредить отдельный международный суд, но для этого требуется поддержка Генассамблеи ООН, где может не хватить голосов.

США прекратили обмен с Россией данными о ядерных силах в связи с выходом Москвы из договора по СНВ-3.

Все остальное

В Мексике при пожаре в центре для мигрантов, находящемся близ границы с США, погибли по меньшей мере 39 человек.

Северная Корея заявила, что провела имитацию ядерного взрыва в атмосфере.

Об угрозе возникновения новой пандемии в ближайшем будущем читайте здесь.

Семь ссылок

Петр I . Очерк историка Дмитрия Левчика о Петре как основателе русского утопического колониализма. Или отрывок из книги историка Евгения Акельева “Русский Мисопогон: Петр I, брадобритие и десять миллионов "московитов"“ (изд-во “НЛО”), посвященный тому, как власти следили за соблюдением петровского указа в Москве и принуждали к брадобритию тех, кто отказывался платить пошлину. Плюс рецензия на эту книгу.

Очерк историка Дмитрия Левчика о Петре как основателе русского утопического колониализма. Или отрывок из книги историка Евгения Акельева “Русский Мисопогон: Петр I, брадобритие и десять миллионов "московитов"“ (изд-во “НЛО”), посвященный тому, как власти следили за соблюдением петровского указа в Москве и принуждали к брадобритию тех, кто отказывался платить пошлину. Плюс рецензия на эту книгу. Советская книга. Биографический очерк Ирины Пивоваровой (1939–1986) – писательницы, поэта и художницы, прославившейся детскими поэтическими сборниками с собственными иллюстрациями и картинками своего тогдашнего мужа Виктора Пивоварова. Или рассказ Ирины Пономаренко о советской книжной графике и ее месте в менявшейся иерархии искусств.

Биографический очерк Ирины Пивоваровой (1939–1986) – писательницы, поэта и художницы, прославившейся детскими поэтическими сборниками с собственными иллюстрациями и картинками своего тогдашнего мужа Виктора Пивоварова. Или рассказ Ирины Пономаренко о советской книжной графике и ее месте в менявшейся иерархии искусств. Звери. Отрывок из книги Марии Мизерницкой и Карины Пинтийской “Пес со мной. Как понять собаку и сделать ее счастливой” (изд-во “Individuum”), в котором объясняется насколько собаки умны на самом деле. Или фрагмент из книги канадского ветеринара Филиппа Шотта “Как обследовать росомаху” (изд-во “Corpus”), посвященный воздействию кошачьей мяты на домашних и диких кошек.

Искренне Ваши,

Семь Сорок