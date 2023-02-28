Благодарность Гоблину

Доброе утро!
В начале февраля жительницу Беларуси арестовали на 15 суток по статье об организации несанкционированного массового мероприятия – но тогда никто не понял, какого. Теперь правозащитники узнали, что это было чаепитие с котами. Прочие новости:
- В ночь на понедельник Россия выпустила по Украине 14 дронов-камикадзе, 11 из них сбила украинская ПВО. В Хмельницком были попадания, два человека погибли.
- В Белгороде упали сразу три беспилотника.
- Российскую войсковую ПВО, по слухам, подчинили Суровикину.
- Шестиклассница из Тульской области нарисовала антивоенный рисунок, после чего на ее отца завели уголовное дело о “дискредитации” российской армии.
- ФСБ внезапно обнаружила московскую ячейку “Сети” и проводит обыски у анархистов. К делу пытаются притянуть уже осужденного аспиранта МГУ Мифтахова.
- Дмитрий Медведев пообещал миру “ядерный апокалипсис” в случае неудачи России в текущей войне.
- Умер российский политтехнолог Глеб Павловский.
Военные сводки
В ночь на понедельник Россия выпустила по Украине 14 иранских дронов-камикадзе, 11 из которых украинской армии удалось сбить. Зафиксированы попадания в Хмельницком (там убиты двое спасателей) и в Запорожье. Минобороны России утверждает, что под Хмельницким поражен оперативный центр специальных операций "Запад". Представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что на этот раз дроны прилетели не из Крыма, а из Брянской области; по его словам, сейчас Россия использует дроны для истощения украинской ПВО и выявления мест ее расположения и схем перемещения.
Для решения этой задачи вместе с дронами должен работать радиолокационный самолет А-50 – о повреждении именно такого самолета партизанами в воскресенье заявила белорусская оппозиция. Вот интервью с главой BYPOL Александром Азаровым об этой диверсии, а вот рассказ о “летающем радаре” А-50.
По информации украинской военной разведки, Россия из-за ракетного голода пытается изменить тактику обстрелов путем более широкого использования авиации. Возможно, именно с этим связано переподчинение войсковой ПВО Суровикину, о котором сообщило ТАСС со ссылкой на источники. Здесь этот слух комментирует корреспондент Русской службы “Би-би-си” Павел Аксенов.
О боях на Донбассе не известно почти ничего – кроме того, что они продолжаются. Вот кадры из украинского полевого госпиталя в Бахмуте, а вот подборка видео, сделанных в городе украинскими военными: там продолжаются уличные бои, причем противостоят украинской армии уже не заключенные из ЧВК Вагнера, а подразделения ВДВ. На выходных в Бахмут приезжал командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский: некоторые бойцы ВСУ писали в соцсетях о некоем “секрете”, который он с собой привез. Дополнительные сложности в боях за Бахмут создает погода: сейчас там оттепель, и в окопах стоит вода, а через несколько дней опять начнутся морозы, и техника снова будет примерзать к земле, а электроника – намного быстрее разряжаться.
Вот репортаж из Авдеевки – города-призрака близ Донецка, в районе которого российским войскам с начала вторжения не удалось сдвинуть украинскую оборону ни на метр. Именно там с российской стороны воюют мобилизованные из Иркутска, распространяющие уже третье видеообращение о своем бедственном положении – на этот раз они подробно рассказывают, чем им угрожают за отказ идти на верную смерть.
По словам представительницы оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, украинская армия сосредоточила войска на границе с Молдовой в ответ на гипотетическую угрозу российского вторжения с территории Приднестровья. Вечером в понедельник о прекращении полетов в Молдову с 14 марта из соображений безопасности заявил венгерский лоукостер WizzAir. Возможно, венграм о российских планах известно больше, чем всем остальным – вот предыстория “молдавского вопроса” в этой войне.
По данным британской военной разведки, взрывы в окрестностях оккупированного Россией Мариуполя на прошлой неделе коснулись тайника с боеприпасами, складов горючего и военной базы на сталелитейном заводе. Российская ФСБ отчиталась о задержании двух жителей аннексированного Севастополя, которые якобы передавали информацию СБУ.
По подсчетам ООН, с начала войны в Украине погибло более восьми тысяч мирных жителей (реальное число жертв значительно выше, потому что информацию о погибших на оккупированных Россией территориях подтвердить невозможно). В российском плену остаются не менее 676 гражданских лиц из Украины – это только те, о ком известно по сообщениям родственников (пленных гражданских держат в российских колониях или СИЗО). Вот подробный рассказ журналистки "Важных историй" Екатерины Фоминой о детях из Мариуполя, которых заставили благодарить российских военных со сцены в "Лужниках": постоянно они живут в Мариуполе, в Москву их привозили специально на это мероприятие.
Война, вид из России
- В Белгороде вечером в понедельник упали сразу три беспилотника. Чьи они и куда летели, пока не ясно. В Краснодаре в жилом доме взорвалась граната, которую привез из Украины воевавший там доброволец – он получил осколочные ранения и уголовное дело о незаконном владении оружием.
- Суд на Камчатке назначил восемь лет колонии военнослужащему Тихоокеанского флота Сергею Владимирову по делам о дезертирстве с оружием в военное время и нападении на силовиков.
- Контрактника из Ставрополья арестовали на 20 суток за повторную неявку на оправку в Украину.
- Военный суд в Ростове-на-Дону арестовал военнослужащего, обвиняемого в расстреле из автомата четырех сослуживцев – предположительно, это произошло в “зоне проведения спецоперации”.
- Жителя Волгограда приговорили к четырем годам колонии по делу о поджоге военкомата.
- В Петербурге отправлен в СИЗО местный житель, которого обвиняют в попытке поджога склада вневедомственной охраны и автомобилей областного управления МВД.
- В Петербурге же задержан аспирант Алферовского университета (СПбАУ), разбивший окно военкомата и оставивший антивоенные надписи на стене. Против него возбуждено уголовное дело о хулиганстве и, по неподтвержденным данным, уголовное дело о “дискредитации” российской армии – отдельно за надписи.
- Суд в Москве второй раз подряд арестовал на 15 суток режиссера Всеволода Лисовского: формально – за неповиновение полиции, на самом деле – за антивоенную активность.
- В Нижнем Новгороде на 50 тысяч рублей оштрафовали 17-летнего спортсмена, вышедшего на одиночный пикет в годовщину российского вторжения в Украину с плакатом “Нет войне. Нет безумию” (“дискредитация” российской армии). Здесь он сам рассказывает о своей акции.
- В городе Ефремове Тульской области шестиклассница нарисовала антивоенный рисунок. В отношении ее отца, который воспитывает ее один, возбудили уголовное дело о “дискредитации” российской армии (этому предшествовали “воспитательные беседы”, административный штраф, обыск, отправка дочери в приют и допрос с избиением). Вся история.
- Экономические последствия. Производство автомобилей в России упало до исторического минимума (а также по мистическим причинам сократился автопарк). Кроме того, за год произошел полный обвал рынка клинических исследований лекарств, что лишает Россию возможности регистрировать новые препараты.
- Перспективы. Бывший президент Медведев опубликовал в “Известиях” статью с обещанием “ядерного апокалипсиса” в случае поражении России в этой войне (потому что “мир без России нам не нужен”). Откуда у российского руководства появился нарратив о желании Запада развалить Россию, здесь обсуждают российские политологи Руслан Айсин и Федор Крашенинников (только видео). О вероятности “ядерного апокалипсиса” и других, более оптимистичных, вариантах окончания войны в Украине читайте в интервью с российским политическим философом Василием Жарковым.
Международное эхо войны
- В Литву и Латвию на годовщину вторжения привезли подбитые российские танки. На них возложили гвоздики и поставили свечи, в связи с чем случилась драка, возбуждены уголовные дела. Ранее цветы к танку начали возлагать в Германии. Инициатором этого называет себя советник временно исполняющего обязанности "главы ДНР" Ян Гагин.
- После воскресных массовых задержаний подростков, связанных с некоей “ЧВК Рёдан”, в разных городах России в Украине тоже обнаружили эту “ЧВК”. В Украине собрания подростков с целью подраться называют "флешмобом, который запустила Российская Федерация", а в России в провоцировании драк подростков обвиняют украинские "центры информационно-психологических операций" в составе СБУ. Что такое “ЧВК Рёдан” и кто ее придумал, попыталась разобраться “Медиазона”.
- Правительство Грузии увеличило до двух лет срок безвизового пребывания в стране для граждан Украины.
- Президент Украины ввел санкции против 164 физических и 85 юридических лиц из России, в том числе против лиц, связанных с похищением украинских детей с оккупированных территорий, против поддержавших войну российских спортсменов и всего связанного с Пригожиным – его компаний, его дочерей и сотрудников.
- С визитом в Киеве побывала глава Минфина США Джанет Йеллен. Она объявила о переводе Киеву первого транша в размере более миллиарда долларов из последнего десятимиллиардного пакета помощи США.
- Казахстанская фондовая биржа исключила из листинга акции некоторых российских компаний.
- Япония ввела санкции против 48 физических лиц и 94 организаций из России. В новом списке – российские чиновники, представители “народных республик” Донбасса, лица, причастные к организации “аннексии” Запорожской и Херсонской областей, ЧВК Вагнера и др.
Российское и белорусское
- В восьмую годовщину убийства Бориса Немцова в российских городах прошли акции памяти. В Москве задержали женщину, которая кроме цветов принесла на место убийства политика плакатик “Борись”. Вот интервью с дочерью Немцова Жанной – среди прочего в нем обсуждается и полномасштабное российское вторжение в Украину, которое ее отец ясно предвидел.
- Утром в понедельник стало известно о смерти Глеба Павловского – политтехнолога и одного из идеологов первого путинского периода. Вот большой материал о нем, построенный на разговорах с самим Павловским, его друзьями и недругами. Павловский создал основные элементы раннепутинской системы (помимо того, что помог ему избраться), но столичная интеллигенция сейчас с благодарностью вспоминает его как умнейшего собеседника и создателя многих замечательных интернет-проектов. С 2011 года Павловский участия в развитии путинизма не принимал.
- Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы "за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества" и объявил благодарность Гоблину (“патриотическому” блогеру Дм. Пучкову) “за вклад в работу Российского военно-исторического общества”.
- ФСБ объявила о существовании московской ячейки террористического сообщества "Сеть" (ранее было известно только о пензенской и петербургской). Возбуждено новое уголовное дело, обыски прошли у московских анархистов. На причастность к новой ячейке проверяется аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов, который должен выйти на свободу в этом году. Часть ранее осужденных по делу "Сети" этапированы в Москву из колоний – они находятся в "Лефортове" и дают признательные показания.
- Осужденного на 22 года колонии по делу о госизмене журналиста Ивана Сафронова этапировали в ИК-7 в Красноярском крае. Вот что известно об этой колонии (спойлер: есть места и похуже).
- Московский областной суд утвердил решение нижестоящего суда о конфискации двух домов, которые принадлежат семье экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, осужденного на 15 лет колонии. 86-летняя мать Шестуна и его жена с двумя несовершеннолетними детьми лишатся жилья.
- Российский суд в Ялте приговорил к различным срокам четверых последователей церкви Свидетелей Иеговы, обвиненных в организации и финансировании “экстремистского сообщества”. Трое из них отправлены в колонию.
- Российский Минюст вновь добавил в реестр “экстремистских материалов” песню группы "Порнофильмы" "Нищих Убивай!" – это кавер на трек американской группы Dead Kennedys "Kill the poor", в которой высмеивается высокомерие богачей.
- Приморский краевой суд отменил приговор депутату законодательного собрания края от КПРФ Артему Самсонову по делу о растлении подростка. Приговоренного к 13 годам политика перевели под домашний арест, дело будет рассмотрено повторно. Самсонов с самого начала называет его сфабрикованным в отместку за успехи КПРФ на местных выборах.
- Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что рассмотрела более 50 жалоб от Навального. Так она выражала свое возмущение санкциями Евросоюза, наложенными на нее к годовщине начала войны.
- Во время строительных работ недалеко от Махачкалы в районе базы отдыха "Джами" обнаружены 18 скелетов. Предположительно, это жертвы сталинских репрессий.
- Житель Минска приговорен к трем годам колонии за оскорбление Лукашенко в телеграм-чатах.
- Осужденному на 18 лет несостоявшемуся кандидату в президенты Беларуси Сергею Тихановскому дали еще полтора года колонии по обвинению в “злостном неповиновении” требованиям администрации колонии, а для его жены Светланы Тихановской и бывшего министра культуры Беларуси Павла Латушко, находящихся в эмиграции, гособвинение в Беларуси требует по 19 лет колонии (“заговор с целью захвата государственной власти”).
Шесть ссылок
- Журналистика. Рассказ о том, как английские журналисты в XVIII веке боролись за свободу прессы. Или история Радио Свобода с 1953 года до наших дней – к 70-летию “вражеского голоса”.
- Кино. Рассказ об апокалиптической тематике в творчестве Тарковского на примере “Андрея Рублева” и “Соляриса”. Или послесловие Дмитрия Волчека к нынешнему, 73-му Берлинале: нетривиальные решения жюри и рассказ о лучших фильмах самой разной природы.
- Эволюция. Отрывок из книги философа науки Питера Годфри-Смита “Метазоа: Зарождение разума в животном мире” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), посвященный мягким кораллам и обретению организмами способности к движению. Или фрагмент из книги археолога Ребекки Рэгг Сайкс “Родня: Жизнь, любовь, искусство и смерть неандертальцев” (тоже “Альпина нон-фикшн”), рассказывающий о влиянии климата на флору и фауну палеолита и о том, как смена ледниковых и межледниковых периодов сказывалась на неандертальской культуре.
Искренне Ваши,
Семь Сорок