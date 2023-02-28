Благодарность Гоблину

Доброе утро!

В начале февраля жительницу Беларуси арестовали на 15 суток по статье об организации несанкционированного массового мероприятия – но тогда никто не понял, какого. Теперь правозащитники узнали, что это было чаепитие с котами. Прочие новости:

В ночь на понедельник Россия выпустила по Украине 14 дронов-камикадзе, 11 из них сбила украинская ПВО. В Хмельницком были попадания, два человека погибли.

В Белгороде упали сразу три беспилотника.

Российскую войсковую ПВО, по слухам, подчинили Суровикину.

Шестиклассница из Тульской области нарисовала антивоенный рисунок, после чего на ее отца завели уголовное дело о “дискредитации” российской армии.

ФСБ внезапно обнаружила московскую ячейку “Сети” и проводит обыски у анархистов. К делу пытаются притянуть уже осужденного аспиранта МГУ Мифтахова.

Дмитрий Медведев пообещал миру “ядерный апокалипсис” в случае неудачи России в текущей войне.

Умер российский политтехнолог Глеб Павловский.

Военные сводки

В ночь на понедельник Россия выпустила по Украине 14 иранских дронов-камикадзе, 11 из которых украинской армии удалось сбить. Зафиксированы попадания в Хмельницком (там убиты двое спасателей) и в Запорожье. Минобороны России утверждает, что под Хмельницким поражен оперативный центр специальных операций "Запад". Представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что на этот раз дроны прилетели не из Крыма, а из Брянской области; по его словам, сейчас Россия использует дроны для истощения украинской ПВО и выявления мест ее расположения и схем перемещения.

Для решения этой задачи вместе с дронами должен работать радиолокационный самолет А-50 – о повреждении именно такого самолета партизанами в воскресенье заявила белорусская оппозиция. Вот интервью с главой BYPOL Александром Азаровым об этой диверсии, а вот рассказ о “летающем радаре” А-50.

По информации украинской военной разведки, Россия из-за ракетного голода пытается изменить тактику обстрелов путем более широкого использования авиации. Возможно, именно с этим связано переподчинение войсковой ПВО Суровикину, о котором сообщило ТАСС со ссылкой на источники. Здесь этот слух комментирует корреспондент Русской службы “Би-би-си” Павел Аксенов.

О боях на Донбассе не известно почти ничего – кроме того, что они продолжаются. Вот кадры из украинского полевого госпиталя в Бахмуте, а вот подборка видео, сделанных в городе украинскими военными: там продолжаются уличные бои, причем противостоят украинской армии уже не заключенные из ЧВК Вагнера, а подразделения ВДВ. На выходных в Бахмут приезжал командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский: некоторые бойцы ВСУ писали в соцсетях о некоем “секрете”, который он с собой привез. Дополнительные сложности в боях за Бахмут создает погода: сейчас там оттепель, и в окопах стоит вода, а через несколько дней опять начнутся морозы, и техника снова будет примерзать к земле, а электроника – намного быстрее разряжаться.

Вот репортаж из Авдеевки – города-призрака близ Донецка, в районе которого российским войскам с начала вторжения не удалось сдвинуть украинскую оборону ни на метр. Именно там с российской стороны воюют мобилизованные из Иркутска, распространяющие уже третье видеообращение о своем бедственном положении – на этот раз они подробно рассказывают, чем им угрожают за отказ идти на верную смерть.

По словам представительницы оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, украинская армия сосредоточила войска на границе с Молдовой в ответ на гипотетическую угрозу российского вторжения с территории Приднестровья. Вечером в понедельник о прекращении полетов в Молдову с 14 марта из соображений безопасности заявил венгерский лоукостер WizzAir. Возможно, венграм о российских планах известно больше, чем всем остальным – вот предыстория “молдавского вопроса” в этой войне.

По данным британской военной разведки, взрывы в окрестностях оккупированного Россией Мариуполя на прошлой неделе коснулись тайника с боеприпасами, складов горючего и военной базы на сталелитейном заводе. Российская ФСБ отчиталась о задержании двух жителей аннексированного Севастополя, которые якобы передавали информацию СБУ.

По подсчетам ООН, с начала войны в Украине погибло более восьми тысяч мирных жителей (реальное число жертв значительно выше, потому что информацию о погибших на оккупированных Россией территориях подтвердить невозможно). В российском плену остаются не менее 676 гражданских лиц из Украины – это только те, о ком известно по сообщениям родственников (пленных гражданских держат в российских колониях или СИЗО). Вот подробный рассказ журналистки "Важных историй" Екатерины Фоминой о детях из Мариуполя, которых заставили благодарить российских военных со сцены в "Лужниках": постоянно они живут в Мариуполе, в Москву их привозили специально на это мероприятие.

Война, вид из России

В Белгороде вечером в понедельник упали сразу три беспилотника. Чьи они и куда летели, пока не ясно. В Краснодаре в жилом доме взорвалась граната, которую привез из Украины воевавший там доброволец – он получил осколочные ранения и уголовное дело о незаконном владении оружием.

Суд на Камчатке назначил восемь лет колонии военнослужащему Тихоокеанского флота Сергею Владимирову по делам о дезертирстве с оружием в военное время и нападении на силовиков.

Контрактника из Ставрополья арестовали на 20 суток за повторную неявку на оправку в Украину.

Военный суд в Ростове-на-Дону арестовал военнослужащего, обвиняемого в расстреле из автомата четырех сослуживцев – предположительно, это произошло в “зоне проведения спецоперации”.

Жителя Волгограда приговорили к четырем годам колонии по делу о поджоге военкомата.

В Петербурге отправлен в СИЗО местный житель, которого обвиняют в попытке поджога склада вневедомственной охраны и автомобилей областного управления МВД.

В Петербурге же задержан аспирант Алферовского университета (СПбАУ), разбивший окно военкомата и оставивший антивоенные надписи на стене. Против него возбуждено уголовное дело о хулиганстве и, по неподтвержденным данным, уголовное дело о “дискредитации” российской армии – отдельно за надписи.

Суд в Москве второй раз подряд арестовал на 15 суток режиссера Всеволода Лисовского: формально – за неповиновение полиции, на самом деле – за антивоенную активность.

В Нижнем Новгороде на 50 тысяч рублей оштрафовали 17-летнего спортсмена, вышедшего на одиночный пикет в годовщину российского вторжения в Украину с плакатом “Нет войне. Нет безумию” (“дискредитация” российской армии). Здесь он сам рассказывает о своей акции.

В городе Ефремове Тульской области шестиклассница нарисовала антивоенный рисунок. В отношении ее отца, который воспитывает ее один, возбудили уголовное дело о “дискредитации” российской армии (этому предшествовали “воспитательные беседы”, административный штраф, обыск, отправка дочери в приют и допрос с избиением). Вся история.

Экономические последствия. Производство автомобилей в России упало до исторического минимума (а также по мистическим причинам сократился автопарк). Кроме того, за год произошел полный обвал рынка клинических исследований лекарств, что лишает Россию возможности регистрировать новые препараты.

Перспективы. Бывший президент Медведев опубликовал в “Известиях” статью с обещанием “ядерного апокалипсиса” в случае поражении России в этой войне (потому что “мир без России нам не нужен”). Откуда у российского руководства появился нарратив о желании Запада развалить Россию, здесь обсуждают российские политологи Руслан Айсин и Федор Крашенинников (только видео). О вероятности “ядерного апокалипсиса” и других, более оптимистичных, вариантах окончания войны в Украине читайте в интервью с российским политическим философом Василием Жарковым.

Международное эхо войны

В Литву и Латвию на годовщину вторжения привезли подбитые российские танки. На них возложили гвоздики и поставили свечи, в связи с чем случилась драка, возбуждены уголовные дела. Ранее цветы к танку начали возлагать в Германии. Инициатором этого называет себя советник временно исполняющего обязанности "главы ДНР" Ян Гагин.

После воскресных массовых задержаний подростков, связанных с некоей “ЧВК Рёдан”, в разных городах России в Украине тоже обнаружили эту “ЧВК”. В Украине собрания подростков с целью подраться называют "флешмобом, который запустила Российская Федерация", а в России в провоцировании драк подростков обвиняют украинские "центры информационно-психологических операций" в составе СБУ. Что такое “ЧВК Рёдан” и кто ее придумал, попыталась разобраться “Медиазона”.

Правительство Грузии увеличило до двух лет срок безвизового пребывания в стране для граждан Украины.

Президент Украины ввел санкции против 164 физических и 85 юридических лиц из России, в том числе против лиц, связанных с похищением украинских детей с оккупированных территорий, против поддержавших войну российских спортсменов и всего связанного с Пригожиным – его компаний, его дочерей и сотрудников.

С визитом в Киеве побывала глава Минфина США Джанет Йеллен. Она объявила о переводе Киеву первого транша в размере более миллиарда долларов из последнего десятимиллиардного пакета помощи США.

Казахстанская фондовая биржа исключила из листинга акции некоторых российских компаний.

Япония ввела санкции против 48 физических лиц и 94 организаций из России. В новом списке – российские чиновники, представители “народных республик” Донбасса, лица, причастные к организации “аннексии” Запорожской и Херсонской областей, ЧВК Вагнера и др.

Российское и белорусское

В восьмую годовщину убийства Бориса Немцова в российских городах прошли акции памяти. В Москве задержали женщину, которая кроме цветов принесла на место убийства политика плакатик “Борись”. Вот интервью с дочерью Немцова Жанной – среди прочего в нем обсуждается и полномасштабное российское вторжение в Украину, которое ее отец ясно предвидел.

Утром в понедельник стало известно о смерти Глеба Павловского – политтехнолога и одного из идеологов первого путинского периода. Вот большой материал о нем, построенный на разговорах с самим Павловским, его друзьями и недругами. Павловский создал основные элементы раннепутинской системы (помимо того, что помог ему избраться), но столичная интеллигенция сейчас с благодарностью вспоминает его как умнейшего собеседника и создателя многих замечательных интернет-проектов. С 2011 года Павловский участия в развитии путинизма не принимал.

Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы "за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества" и объявил благодарность Гоблину (“патриотическому” блогеру Дм. Пучкову) “за вклад в работу Российского военно-исторического общества”.

ФСБ объявила о существовании московской ячейки террористического сообщества "Сеть" (ранее было известно только о пензенской и петербургской). Возбуждено новое уголовное дело, обыски прошли у московских анархистов. На причастность к новой ячейке проверяется аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов, который должен выйти на свободу в этом году. Часть ранее осужденных по делу "Сети" этапированы в Москву из колоний – они находятся в "Лефортове" и дают признательные показания.

Осужденного на 22 года колонии по делу о госизмене журналиста Ивана Сафронова этапировали в ИК-7 в Красноярском крае. Вот что известно об этой колонии (спойлер: есть места и похуже).

Московский областной суд утвердил решение нижестоящего суда о конфискации двух домов, которые принадлежат семье экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, осужденного на 15 лет колонии. 86-летняя мать Шестуна и его жена с двумя несовершеннолетними детьми лишатся жилья.

Российский суд в Ялте приговорил к различным срокам четверых последователей церкви Свидетелей Иеговы, обвиненных в организации и финансировании “экстремистского сообщества”. Трое из них отправлены в колонию.

Российский Минюст вновь добавил в реестр “экстремистских материалов” песню группы "Порнофильмы" "Нищих Убивай!" – это кавер на трек американской группы Dead Kennedys "Kill the poor", в которой высмеивается высокомерие богачей.

Приморский краевой суд отменил приговор депутату законодательного собрания края от КПРФ Артему Самсонову по делу о растлении подростка. Приговоренного к 13 годам политика перевели под домашний арест, дело будет рассмотрено повторно. Самсонов с самого начала называет его сфабрикованным в отместку за успехи КПРФ на местных выборах.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что рассмотрела более 50 жалоб от Навального. Так она выражала свое возмущение санкциями Евросоюза, наложенными на нее к годовщине начала войны.

Во время строительных работ недалеко от Махачкалы в районе базы отдыха "Джами" обнаружены 18 скелетов. Предположительно, это жертвы сталинских репрессий.

Житель Минска приговорен к трем годам колонии за оскорбление Лукашенко в телеграм-чатах.

Осужденному на 18 лет несостоявшемуся кандидату в президенты Беларуси Сергею Тихановскому дали еще полтора года колонии по обвинению в “злостном неповиновении” требованиям администрации колонии, а для его жены Светланы Тихановской и бывшего министра культуры Беларуси Павла Латушко, находящихся в эмиграции, гособвинение в Беларуси требует по 19 лет колонии (“заговор с целью захвата государственной власти”).

Шесть ссылок

Журналистика. Рассказ о том, как английские журналисты в XVIII веке боролись за свободу прессы. Или история Радио Свобода с 1953 года до наших дней – к 70-летию “вражеского голоса”.

Рассказ о том, как английские журналисты в XVIII веке боролись за свободу прессы. Или история Радио Свобода с 1953 года до наших дней – к 70-летию “вражеского голоса”. Кино. Рассказ об апокалиптической тематике в творчестве Тарковского на примере “Андрея Рублева” и “Соляриса”. Или послесловие Дмитрия Волчека к нынешнему, 73-му Берлинале: нетривиальные решения жюри и рассказ о лучших фильмах самой разной природы.

Рассказ об апокалиптической тематике в творчестве Тарковского на примере “Андрея Рублева” и “Соляриса”. Или послесловие Дмитрия Волчека к нынешнему, 73-му Берлинале: нетривиальные решения жюри и рассказ о лучших фильмах самой разной природы. Эволюция. Отрывок из книги философа науки Питера Годфри-Смита “Метазоа: Зарождение разума в животном мире” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), посвященный мягким кораллам и обретению организмами способности к движению. Или фрагмент из книги археолога Ребекки Рэгг Сайкс “Родня: Жизнь, любовь, искусство и смерть неандертальцев” (тоже “Альпина нон-фикшн”), рассказывающий о влиянии климата на флору и фауну палеолита и о том, как смена ледниковых и межледниковых периодов сказывалась на неандертальской культуре.

Искренне Ваши,

Семь Сорок