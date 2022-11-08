Будущее, которое сжег еще Гоголь

Доброе утро!

Сегодня в США пройдут так называемые промежуточные выборы – выбирают Палату представителей, треть Сената, законодательные собрания и губернаторов во многих штатах. Комментируя американский аналитический отчет о вмешательстве российских троллей и в эти выборы, владелец ЧВК Вагнера и фабрики троллей Евгений Пригожин сказал: “Мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться”. В новостях так:

Оккупационные власти Херсонской области заявили о прекращении эвакуации на левый берег Днепра. Украинская разведка считает, что россияне готовятся к боям за город.

В оккупированном Россией Мариуполе появилось полторы тысячи новых могил.

В Украине для нужд обороны национализированы пять крупных предприятий, в том числе “Укрнафта”, “Мотор Сич”, "Запорожтрансформатор".

Петербурженке, оставившей записку на могиле родителей Путина, отменили домашний арест, но запретили ходить на кладбище.

В Абакане возбуждено уголовное дело об экстремизме против учредителя журнала "Новый фокус", главред которого арестован по делу о военных "фейках".

В Германии арестованы 30 картин с яхты Алишера Усманова – Шагал в том числе.

Военные сводки

Утром в понедельник российская армия обстреляла Николаевскую и Запорожскую область – разрушены здания, в том числе дом культуры, погиб один человек. Тяжелые бои идут в Донецкой области – вот репортаж с передовой. По словам президента Украины, Донецкая область “завалена телами оккупантов”. Ранее российские морские пехотинцы из Приморского края пожаловались главе своего региона на огромные потери и раскритиковали действия командования, потребовав привлечь его к ответственности. Губернатор Кожемяко сначала назвал письмо морпехов “вбросом украинских спецслужб”, а потом сказал, что связался с военными и выяснил, что потери “далеко не такие”. Зеленский в связи с этим иронически отметил: “Губернатор этот, товарищ Кожемяко, предсказуемо соврал, что потери далеко не такие. От Владивостока до Павловки Донецкой области больше девяти тысяч километров. Но он уверен, что потери “не такие”. Губернатору, наверное, оттуда лучше видно, как и сколько отправлять на убой военных из его региона”.

Другое громкое обращение к губернатору – рассказ воронежских мобилизованных о разгроме под Сватовым Луганской области – РИА Воронеж тоже объявило было “фейком”, но тут уже пресс-служба губернатора отмежевалась от вранья, отказавшись, однако, назвать число погибших. Родственники мобилизованных подтвердили Настоящему Времени огромные (до 500 человек) потери. По данным издания “Верстка”, которое первым рассказало об этих событиях, сейчас часть выживших воронежцев держат в подвалах в Зайцеве Луганской области. Губернатор региона обещал вывезти их в тыл, но пока этого не случилось.

Что говорит о планах российского командования подобное использование мобилизованных на фронте, анализируется тут (спойлер: планы на перспективу могут попросту отсутствовать). По данным украинского военного аналитика Романа Свитана, россияне строят надежные линии обороны на левом берегу Днепра, а также в районе Мариуполя, Бердянска и Мелитополя. Он считает, что Херсон россияне сдадут в середине ноября – после саммита G20 на Бали.

Российские корабли Тихоокеанского флота "Варяг" и "Адмирал Трибуц" были замечены шипспоттерами в Сингапурском проливе на пути к месту их базирования во Владивостоке – со 2 февраля они стояли в Средиземном море, ожидая переброски в Черное море, но Турция их так и не пропустила.

В понедельник оккупационные власти Херсонской области объявили о прекращении эвакуации на левый берег Днепра. Генштаб украинской армии утверждает, что оставшиеся на правом берегу российские военные готовятся к уличным боям в Херсоне и терроризирует оставшееся там гражданское население. В Москве для российских пропагандистов уже подготовили методички о том, как рассказывать о “нежелательном, но вероятном” оставлении Херсона. Околовластные источники утверждают, что в Кремле свято верят в новое масштабное наступление российской армии в будущем.

По данным украинской разведки, Россия израсходовала уже около 80% своих современных ракет и теперь ждет поставок от союзников для продолжения ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Иран о приобретенных у него Москвой баллистических ракетах Fateh-110 и Zolfaghar ничего пока не говорит, а КНДР отрицает поставки России какого-либо оружия. Украина получила системы ПВО NASAMS и "Аспиде" (но теперь есть опасения, что могут кончиться ракеты к ним). После разрушительных обстрелов энергетической инфраструктуры украинские города, в том числе Киев, живут с постоянными отключениями электричества – здесь советник мэра Киева объясняет, что может ждать город в дальнейшем (худший сценарий – блэкаут продолжительностью в несколько суток). В Украине для нужд обороны национализированы несколько стратегических предприятий. Среди них – "Запорожтрансформатор", которое, вероятно, должно обеспечить ремонт и производство электрооборудования, разрушенного российскими ракетными обстрелами.

Эффекты мобилизации

Мобилизованные из Орла записали видеообращение к губернатору Орловской области Андрею Клычкову: они жалуются, что экипировка, которую поставляет им область под личным контролем Клычкова, крайне низкого качества и не может быть использована в полевых условиях. В последнее время обращения подобного рода участились – вероятно, потому что региональные власти на них реагируют: так, глава Чувашии Олег Николаев заявил о выплате 50 тысяч рублей каждому мобилизованному после бунта чувашских призывников в части в Ульяновске. Чего уж там: сам Путин обещал “встретиться с людьми”, чтобы обсудить нужды мобилизованных, а его пресс-секретарь уже пояснил, что “встреча с людьми” пройдет “в формате отдельного мероприятия” (участников уже, вероятно, отправляют на десятидневный карантин).

“Важные истории” проанализировали расходы регионов на экипировку и содержание мобилизованных (всего это 22,6 млрд рублей) и пришли к выводу, что этих денег явно недостаточно для названного властями числа призванных на войну. Это означает, что либо мобилизованных меньше, либо не все они получают положенные выплаты. Наибольший разрыв между людьми и деньгами обнаружен в Хабаровском крае.

На фронт уезжают люди, которых там быть не должно: их Тульской области увезли на войну мужчину с расстройством личности. Вот история жительницы Ленобласти, у которой на фронт попали сразу сын-заключенный (ему оставалось сидеть всего год) и брат, которого в порядке мобилизации “скрутили” прямо на улице, когда он вышел купить сигарет.

Отдельный эффект мобилизации – массовый отъезд из России. Forbes пишет, ссылаясь на аналитическую службу ЦИАН, что число россиян, желающих срочно продать свое жилье и готовых занижать цену, с начала марта выросло на 85%. Люди едут в разные страны: вот история петербуржца, которому с четвертого раза удалось уехать в Казахстан через Беларусь, несмотря на запрет из военкомата; вот рассказы россиян, поселившихся на Бали, в Парагвае и в Камбодже, а вот не столь успешная история челябинского таксиста, который бежал в США через Мексику, застрял в тюрьме в Луизиане и теперь объявил голодовку. Организоваться российским политэмиргантам пока не удается – вот репортаж со “Съезда народных депутатов” в Польше, к концу которого половина участников покинули высокое собрание.

Что дальше

Результаты независимых соцопросов показали небольшое снижение числа сторонников войны среди россиян. Аркадий Островский, редактор отдела России и Восточной Европе в журнале The Economist, считает, что, объявив мобилизацию, Путин пытается повязать войной всех россиян поголовно – расчет на то, что чем больше будет жертв, тем больше россиян станут воспринимать эту войну как свою, народную. Оправдается ли этот расчет, покажет время.

Американский институт изучения войны отмечает смягчение российской ядерной риторики и высказывает предположение, что это произошло под влиянием Китая. По данным The Wall Street Journal, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан провел несколько конфиденциальных бесед с советником Путина Ушаковым и главой Совбеза России Патрушевым, и они тоже касались российской ядерной риторики (Песков назвал это сообщение типичной англосаксонской уткой, а Салливан его подтвердил). Салливан якобы призвал руководство Украины публично заявить о готовности урегулировать конфликт. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в твиттере, что Киев готов к переговорам, но только после вывода российских войск с территории Украины, и поскольку очевидно, что Путин на это условие не согласится, то переговоры будут вестись уже не с ним. Тем не менее, итальянская La Repubblica пишет со ссылкой на источники в НАТО, что в США допускают начало переговоров после того, как Украина вернет себе контроль над Херсоном.

Что касается послевоенного будущего, то в Украине, согласно свежему опросу Киевского международного института социологии, 88% респондентов считают, что через десять лет Украина будет преуспевающей страной в составе Евросоюза. В России с образом будущего тяжелее, его прорисовке посвящена целая статья чиновника путинской администрации Харичева и трех его соавторов: там, среди прочего, говорится, что будущее России – это вторая часть “Мертвых душ”, сожженная Гоголем, а также Жар-птица – ее авторы почему-то интерпретируют как “предвестник экономической стабильности и искоренения коррупции” (вот полный текст этого творения).

История войны

В Изюме Харьковской области, освобожденном от российской оккупации в сентябре, начала работу мобильная ДНК-лаборатория – это позволит идентифицировать тех, кто был похоронен в братских могилах и чьи тела были найдены среди развалин в разрушенном городе. Тогда близкие смогут похоронить своих покойников.

Ничего подобного не происходит в оккупированном Россией Мариуполе: на одном из трех мест массового захоронения жертв блокады города российскими войсками появилось более 1500 новых могил – скорее всего, там захоронены тела, извлеченные из-под завалов в городе. Родные не имеют возможности узнать, принадлежат ли эти телах их близким: тем, кто бежал из города, доступа туда нет, а тем, кто там остался, оккупационные власти такой возможности не дают – истории двух семей рассказаны в душераздирающем материале “Би-би-си”.

Российское Минобороны отказывается признавать потопление крейсера “Москва” и продолжает говорить о “катастрофе”, а вместо слова “гибель”, когда речь идет о моряках, используется слово “пропажа” – вот подробности процесса, в ходе которого российский суд признал погибшими 17 военнослужащих с крейсера.

Историю Татьяны Матвеевой из Карелии, которая уже полгода ищет пропавшего на войне племянника, пытаясь преодолеть полное безразличие военных и гражданских властей, читайте тут. Племянник Матвеевой, десантник-контрактник, пропал в мае – а до этого рассказывал тете, как в Донецкой области его бригаду отправляли на штурм с неработающими рациями и сломанной пушкой и как бойцы добывали питьевую воду, обменивая ее у местных жителей на солярку.

Русская жизнь

В Москве арестован на 25 суток и оштрафован на 50 тысяч рублей активист Илья Повышев: он стоял на мосту у мемориала Борису Немцову в маске с надписью “Нет войне” (за это штраф, потому что “дискредитация”), а рядом с ним оказался антивоенный плакат, который оставил другой человек (за это – арест, потому что это нарушение правил проведения массового мероприятия, причем, в случае Повышева, повторное нарушение; массовость мероприятия обеспечивали сам Повышев, его маска и чужой плакат).

В Абакане возбуждено уголовное дело об экстремизме в отношении учредителя журнала "Новый фокус", главред которого Михаил Афанасьев с апреля сидит в СИЗО по делу о “фейках”. Учредителя обвиняют на основании анализа статей, опубликованных на сайте издания с 2018 по 2021 год: эксперты из ФБС нашли в статьях о злоупотреблениях силовиков "оскорбление общественной нравственности", признаки формирования "интолерантных установок" по отношению к полиции, а также "пропаганду профессиональной некомпетентности" сотрудников МВД.

Суд в Москве продлил арест экс-главе штаба Навального в Башкортостане Лилии Чанышевой до февраля 2023 года. Илье Яшину, сидящему в СИЗО по уголовному делу о “фейках”, арест продлили до 26 ноября, а у здания суда задержали двух пикетчиков.

60-летнюю петербурженку Ирину Цыбаневу, оставившую записку на могиле родителей Путина с просьбой забрать его к себе, отпустили из-под домашнего ареста, запретив ходить на кладбище и пользоваться интернетом. Цыбаневу обвиняют по статье о надругательстве над местом захоронения по мотивам политической ненависти, могут дать до пяти лет колонии.

У председателя Либертарианской партии в Самаре прошел обыск по делу о лжеминировании.

В Волгограде силовики разогнали закрытый рэп-концерт исполнителей ALEXMERSER и INQUEENSITION. Это было сделано по доносу местных православных активистов, назвавших концерт “сатанинским шабашом”, который проводится, пока “на фронте погибают наши ребята”. Самое смешное, что рэпер ALEXMERSER – сторонник “русской весны”, любитель народных республик Донбасса и вообще “патриот”.

Имя Кирилла Серебренникова убрали с сайта МХТ имени Чехова и из программки поставленного им спектакля “Лес”. В программке в графе “режиссер” вместо фамилии большими буквами продублировано слово “РЕЖИССЕР”. Спектакль идет уже 18 лет.

Суд в Новосибирске прекратил уголовное дело о “фейках” против 17-летнего школьника, перепостившего сообщение советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об убийствах гражданских лиц при захвате российскими войсками Запорожской АЭС. Экспертиза решила, что школьник просто предложил обсудить эту тему и никаких утверждений о факте не делал.

Из невоенного:

Суд в Москве арестовал бывшего сотрудника Life и одного из авторов телеграм-канала "Тушите свет" Тамерлана Бигаева по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. По этому же делу арестован директор проекта Ксении Собчак “Осторожно Media”. Но это не помешало ей вернуться в Россию.

Владельцу кафе “Полигон” в Костроме, при пожаре в котором погибли 13 человек, приостановили членство в “Единой России”. Суд отправил в СИЗО предполагаемого виновника возгорания – военного, недавно вернувшегося из Украины.

Рубцовский горсуд Алтайского края приговорил к шести годам колонии 3-летнего Свидетеля Иеговы Андрея Даниеляна (“организация деятельности экстремистской организации”).

Росреестр скрыл данные о квартире пресс-секретаря Минобороны генерала Игоря Конашенкова. Как писал “Проект”, квартиру площадью 95,6 кв. метров в центре Москвы Конашенков получил бесплатно от государства. Сам генерал указывал ее в декларации, отмечая, что владеет ею вместе со своим ребенком. Сейчас в Федеральной государственной информационной системе указано, что квартирой Конашенкова владеют две "Российских Федерации" – они поделили ее пополам в августе 2015 года.

Роскомнадзор создает новую систему мониторинга интернет-трафика стоимостью 1,2 млрд рублей. После ее введения операторы и провайдеры, не подключенные к системе глубокой фильтрации трафика, будут вынуждены прекратить работу.

Вокруг света

В Беларуси бизнесмен из Минска получил 15 лет колонии за администрирование протестных чатов в Telegram, а сотрудник мобильного оператора life:) – восемь лет за разглашение данных силовиков (его заставили записать покаянное видео).

Полиция Германии арестовала 30 картин российского олигарха Алишера Усманова, которые были частью интерьера яхты Dilbar. Общая стоимость картин оценивается как минимум в 5 млн евро, среди изъятого есть работы известных художников – например, Марка Шагала.

В Европе всё дорожает – от газа и электричества до продуктов питания. На беднейших странах это сказывается сильнее: в Молдове уже два месяца не прекращаются антиправительственные протесты с требованием отставки проевропейского правительства и дружбы с Москвой в обмен на дешевый газ. Все вроде бы логично, но только протесты сильно похожи на специально организованные, а журналистам удалось обнаружить аналитическую справку ФСБ, в которой рассказывается, как Москва собирается контролировать эту страну (спойлер: через мужа певицы Жасмин бизнесмена Илана Шора, приговоренного в Молдове к 7,5 годам за кражу миллиарда долларов из молдавских банков).

Журналистский проект "Схемы" нашел у депутата Верховной Рады Украины от ныне запрещенной медведчуковской партии ОПЗЖ Наталии Королевской дом в Московской области. За 16 лет она ни разу не декларировала его.

Суд в Украине приговорил к 12 годам лишения свободы чиновницу в "министерстве экономического развития" аннексированного Крыма. Ее задержали в апреле в Львовской области при попытке уехать через границу с ЕС в Беларусь, а оттуда в Россию.

В Польше построят базу и топливный склад для вертолетов ВВС США в 300 км от границы с Беларусью и Калининградской областью.

Неправительственная добровольческая организация Сирийская гражданская оборона (известная как "Белые каски") обвинила Россию и ее союзников в бомбежках лагерей беженцев на северо-западе страны, который удерживает оппозиция.

Алжир подал заявку на вступление в БРИКС. Летом такую же заявку подал Иран.

Шесть ссылок

Актуальная история. Рассказ о том, как принимали и не принимали в разных странах антифашистких эмигрантов из гитлеровской Германии. Или взгляд из сегодняшнего дня на военные мемуары Хрущева: за 80 лет в действиях подчиненных Кремлю военных мало что изменилось.

Рассказ о том, как принимали и не принимали в разных странах антифашистких эмигрантов из гитлеровской Германии. Или взгляд из сегодняшнего дня на военные мемуары Хрущева: за 80 лет в действиях подчиненных Кремлю военных мало что изменилось. О писателях. Беседа Игоря Померанцева с Джонатаном Литтелом – о литературе и любимых писателях. Или отрывок из книги Александра Васькина “Повседневная жизнь советских писателей от оттепели до перестройки” (изд-во “Молодая гвардия”), посвященный похоронам Твардовского.

Беседа Игоря Померанцева с Джонатаном Литтелом – о литературе и любимых писателях. Или отрывок из книги Александра Васькина “Повседневная жизнь советских писателей от оттепели до перестройки” (изд-во “Молодая гвардия”), посвященный похоронам Твардовского. Прошлое ЛГБТ+. Рассказ о “домах молли” – заведениях с вечерне-ночной программой и дрэг-артистами, где в XVIII веке собирались английские гомосексуалы из низших классов. Или сто лет истории стиля буч – как мода, созданная маскулинными лесбиянками, вошла в мейнстрим.

Искренне Ваши,

Семь Сорок