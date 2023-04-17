Евангелие от Татарского

Доброе утро!

Германия отключила свои последние три АЭС и распрощалась с мирным атомом; в Финляндии, наоборот, ввели в эксплуатацию крупнейший в Европе атомный реактор. Кто тут прав, покажет время. Новости пока такие:

В пасхальную ночь Россия обстреляла несколько украинских церквей; в Запорожской области жертвами обстрела стали два подростка. Число жертв ракетного удара по Славянску выросло до 15.

В Украину из российского плена вернулись 130 человек. Россия обмен не комментировала.

В субботу в Казани произошли два взрыва; в ночь на понедельник в Белгороде горела электроподстанция – вероятно, после удара беспилотника.

Польша и Венгрия запретили импорт украинского зерна, Еврокомиссия раскритиковала это решение. Сегодня пройдут украинско-польские переговоры по этому вопросу.

В Судане идут бои между враждующими силовыми структурами; в воскресенье объявлялось короткое перемирие для вывода мирного населения из зоны боев.

Военные сводки

В ночь на пасхальное воскресенье под обстрел попали несколько церквей в Украине: повреждения получил городской храм в Никополе Днепропетровской области и церковь в поселке Камышеваха Запорожской области. При обстреле поселка Снигиревки Николаевской области погибли два подростка 2005 года рождения. Число жертв ракетных ударов по Славянску, нанесенных в пятницу, выросло до 15 человек; 24 человека получили ранения, пострадали более 50 жилых домов, в том числе около 30 многоквартирных. Вот фотографии из Славянска – включая ту, что уже назвали “Снятием с креста”.

В воскресенье из российского плена в Украину вернулись 130 военных. Россия официально обмен не комментировала – только Кадыров сообщил, что в субботу в Грозный из украинского плена вернулись пятеро чеченских военнослужащих, с которыми он не стал встречаться, потому что “у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену”. Он призвал освобожденных вернуться на фронт – реабилитации им не полагается. Вот репортаж из реабилитационного центра в Киевской области, где с украинскими военными работают психологи, а вот рассказ о работе специализированного реабилитационного центра "Вайвари" в Юрмале, где ежемесячно принимают более 150 пациентов из Украины.

Представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил в интервью, что Украина получит зенитно-ракетный комплекс Patriot после Пасхи; о том, что он встал на боевое дежурство, граждане, по словам Игната, узнают после того, как будет сбит первый российский самолет. Financial Times публикует большой материал о трудностях, с которыми столкнется украинское контрнаступление – отдельно отмечается крайняя редкость успешного прорыва вражеской обороны без господства в воздухе. Впрочем, шансы всегда есть.

Война, вид из России

В субботу жители Казани сообщали о двух взрывах в районе танкового полигона, из южной части города и пригородов были видны большие столбы дыма. В МЧС, тем не менее, об этом ничего не знали. Осенью прошлого года на танковом полигоне находился сборный пункт мобилизованных для войны с Украиной. В субботу же губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Новая Таволжанка (есть пострадавшие) – оно находится через границу от украинского Волчанска, который российская армия подвергла обстрелу в пятницу.

Представители так называемой “ДНР” рассказали, что в результате обстрела из “Градов” Ворошиловского района Донецка в пасхальную ночь погибла женщина, ранения получили еще семь человек. Как именно отмечали Пасху в Донецке, мы не знаем, но в оккупированном Мелитополе по случаю православного праздника на уличном экране демонстрировали речь убитого две недели назад военкора-пропагандиста Владлена Татарского. Он объяснял смысл Пасхи так: “Однажды мы все умрем, и однажды мы все воскреснем, в этом благая весть. С нами воскреснут наши командиры: Моторола, Клуни, Воха, Батя, все остальные”. Когда была записана эта интерпретация Евангелия, неизвестно.

В ночь на понедельник в Белгороде, по словам губернатора области, произошел “пожар на двух гражданских объектах”. Один из этих объектов – электроподстанция; работа электросети была нарушена. Местные телеграм-каналы сообщали, что причиной пожара был удар беспилотника, но губернатор про беспилотник ничего не сказал. Насколько отмена массовых мероприятий 1 и 9 мая в приграничных регионах связана с вопросами безопасности, здесь объясняет российский политолог Андрей Колесников.

В ночь на субботу в связанных с Пригожиным телеграм-каналах появились ссылки на его рассуждения о том, как бы нам закончить войну. Владелец ЧВК “Вагнер” предложил объявить цели войны в Украине достигнутыми и прекратить ее, потому что “глубинное государство” к долгой войне не расположено, а украинское наступление может привести к прорыву фронта, после чего может восстать уже “глубинный народ”. В руководстве российской армии к такому развитию событий явно не готовятся: британская военная разведка пишет о возвращении на руководящие роли генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего российским корпусом ВДВ и пользующегося уважением в армии, а американский Институт изучения войны отмечает признаки подготовки к активной мобилизации на оккупированных территориях Украины. Путин в воскресенье вечером принял в Кремле министра обороны Китая Ли Шанфу. До чего они договорились, естественно, не сообщается, но в американском Институте изучения войны полагают, что проверка боеготовности Тихоокеанского флота, проведенная в пятницу, была приурочена к этому визиту.

Суд в Ростове-на-Дону рассмотрит уголовное дело против пятерых жителей оккупированного Мелитополя – задержанных в апреле мужчин обвиняют в организации “террористического подполья” на оккупированной части Запорожской области. В военный суд в Москве поступило дело трех украинцев, обвиняемых в подготовке подрыва автостанции в Липецке “под контролем «Правого сектора»".

Международное эхо войны

Суд в Хорватии отказал пятерым уроженцам Чечни в статусе политических беженцев и предоставлении международной защиты. Среди причин бегства из России чеченцы указали в том числе нежелание участвовать в войне в Украине. Адвокаты назвали решение суда предвзятым.

В Казахстане расследуется десять уголовных дел по фактам участия граждан страны в войне в Украине. Обвиняемым грозит от пяти до девяти лет колонии.

Президент Украины подписал два указа о введении санкций против российских, украинских и белорусских граждан и предприятий: первый вводит ограничения в отношении 87 человек, большинство из которых спортсмены (и примкнувшая к ним Ксения Шойгу в качестве президента Федерации триатлона России), в второй направлен против 351 физлица и 254 юрлиц – главным образом IT-компаний, включая “Яндекс” и VK.

Польша и Венгрия временно запретили импорт украинского зерна, Болгария тоже об этом подумывает. Еврокомиссия назвала решения Варшавы и Будапешта недопустимыми; сегодня Украина проведет переговоры с Польшей по этому вопросу.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, находящийся с визитом в Китае, призвал США и Евросоюз прекратить "поощрять войну" и поставлять Украине оружие. Миротворческие устремления Лулы объясняются – помимо безразличия к сути конфликта – сильной зависимостью Бразилии от поставок российских минеральных удобрений.

Беседа с президентом Украинской арбитражной ассоциации Еленой Перепелинской, в которой она объясняет сложный механизм принудительного исполнения решений международных судов о компенсациях. По словам Перепелинской, российское полномасштабное вторжение в Украину подвигло многие страны к пересмотру национального законодательства для облегчения получения таких компенсаций.

О том, как война изменила российско-латвийские отношения, читайте в интервью с бывшим послом Латвии в Москве Марисом Риекстиньшем.

В России

Роскомнадзор впервые составил протоколы о “пропаганде ЛГБТ” на два онлайн‑кинотеатра – Movix и Peers.TV. Им грозит штраф до 4 миллионов рублей либо приостановка деятельности на срок до 90 суток. Какой контент не понравился Роскомнадзору, пока не известно.

Солист группы "Наив" Александр "Чача" Иванов на концерте в Москве вышел в футболке "Маша Москалева" и рассказал о преследовании школьницы и ее отца. Зал в ответ начал аплодировать и скандировать: “Х*й войне!”.

В Краснодаре отменили концерт группы Shortparis. Пять дней назад на них донес региональный руководитель движения "Царьград" Никита Изюмов. О расцветшей буйным цветом культуре доносов здесь рассуждает Артемий Троицкий.

В Москве возбудили уголовное дело из‑за тиктока с сожжением Корана в парке, где планировали построить мечеть.

Власти Ингушетии отчитались об убийстве четырех предполагаемых нападавших на силовиков в марте и апреле.

Вокруг света

В Судане разворачивается война между регулярной армией страны и военизированной проправительственной группировкой "Силы быстрой поддержки" (RSF); бои велись в том числе в аэропорту Хартума, из-за чего пострадали самолеты иностранных авиакомпаний. Жертвами боевых действий стали по меньшей мере 56 мирных жителей, ранены почти 600 человек. В стране начали блокировать интернет. Всемирная продовольственная программа ООН приостановила работу в Судане после гибели трех своих сотрудников. В воскресенье объявлялось трехчасовое перемирие для вывода мирного населения из зоны боев. Суть конфликта объясняется здесь: RSF, имеющая статус некой ЧВК, не хочет вливаться в регулярную армию, стремясь сохранить за собой какие-то привилегии. Глава этой самой ЧВК имеет связи с Россией.

В Японии во время выступления премьер-министра страны Фумио Кисиды в городе Вакаяма произошел взрыв. Премьер не пострадал, нападавшего задержали, но о его мотивах пока ничего не рассказали. В июле прошлого года бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ погиб в результате похожего покушения.

В Дрездене из-за бомбы времен Второй мировой войны, обнаруженной в ходе строительных работ в западной части города, эвакуировали около 15 тысяч человек. В районе строительства перекрывали движение, в том числе международную железнодорожную линию.

В Иране 10 военнослужащих приговорены к различным тюремным срокам в связи с их ролью в крушении украинского пассажирского авиалайнера в январе 2020 года. Подразделение ПВО Корпуса стражей исламской революции якобы по ошибке сбило самолет "Украинских авиалиний", направлявшийся из Тегерана в Киев. На борту были 176 человек, в основном граждане Ирана и Канады, все они погибли. Украинским был только экипаж.

В Беларуси помиловали девятерых фигурантов "дела TUT.BY", которых обвиняли в пособничестве в неуплате налогов. Ранее главреда и гендиректора TUT.BY приговорили к 12 годам лишения свободы.

Шесть ссылок

Мифы. Отрывок из книги историка Владимира Петрухина “Карело-финские мифы. От „Калевалы“ и птицы-демиурга до чуди и саамов” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”), посвященный тому, как в финских, ижорских и карельских рунах описаны происхождение мира и сотворение человека. Или фрагмент из книги историка Татьяны Муравьевой “Мифы Поволжья. От Волчьего владыки и Мирового древа до культа змей и птицы счастья” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”) – о злых духах у марийцев.

Отрывок из книги историка Владимира Петрухина “Карело-финские мифы. От „Калевалы“ и птицы-демиурга до чуди и саамов” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”), посвященный тому, как в финских, ижорских и карельских рунах описаны происхождение мира и сотворение человека. Или фрагмент из книги историка Татьяны Муравьевой “Мифы Поволжья. От Волчьего владыки и Мирового древа до культа змей и птицы счастья” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”) – о злых духах у марийцев. Эмиграция. Краткая история внутренней эмиграции от французской революции 1830 года до немецких антифашистов и советских диссидентов. Или беседа с московской художницей Ольгой Кириенко, которая отказалась от российского гражданства в открытом письме Путину, чем вызвала очередную волну бурлений в среде новой русской эмиграции.

Краткая история внутренней эмиграции от французской революции 1830 года до немецких антифашистов и советских диссидентов. Или беседа с московской художницей Ольгой Кириенко, которая отказалась от российского гражданства в открытом письме Путину, чем вызвала очередную волну бурлений в среде новой русской эмиграции. Театр. Беседа с режиссером Борисом Павловичем, куратором горизонтального театрального проекта “Лес. Бибихин” – о том, как философствует театр. Или разговор с драматургом Полиной Коротыч о практиках взаимодействия между людьми и деревьями.

Искренне Ваши,

Семь Сорок