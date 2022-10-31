Времен очаковских и покоренья Крыма

Доброе утро!

В южноафриканском городе Дурбан прошла первая за полвека коронация короля зулусов Мисузулу Синкобиле Зулу; ей предшествовала ожесточенная борьба за власть. Король Мисузулу получил свидетельство об официальном признании от президента ЮАР Сирила Рамафоса. В остальном поводов для радости мало:

В ночь на субботу российская военная база в аннексированном Севастополе подверглась “атаке дронов”. В ответ Россия вышла из соглашения об экспорте украинского зерна через черноморские порты.

Источники российских медиа сообщают об отставке командующего группировкой "Центр" генерал-полковника Лапина.

В городах России и по всему миру прошла акция “Возвращение имен”. В Москве ее запретили в связи с ковидом.

В России в розыск объявили политика Максима Каца, сооснователя “Диссернета” Андрея Заякина и главреда Sota.Vision Евгения Доможирова.

МИД России внес в список недружественных Бермуды и еще 10 заморских территорий Великобритании.

В давке во время празднования Хэллоуина в Сеуле погибли 154 человека, при обрушении пешеходного моста на западе Индии – не менее 120.

Голодные игры: И вспыхнет пламя

В субботу утром в Севастопольской бухте аннексированного Крыма прозвучали взрывы, после чего она была перекрыта. Российские власти сообщили об “атаке беспилотников” – крупнейшей с начала войны. По подсчетам российского Минобороны, в нападении участвовали девять летательных беспилотников и семь “автономных морских беспилотных аппаратов”. Семь из 16 дронов якобы были обезврежены; “незначительные повреждения”, по версии российских властей, получил тральщик “Иван Голубец” и некое “боносетевое” заграждение. В субботу российские власти Севастополя закрыли для гражданских лиц ранее доступные для всех трансляции с камер наблюдения в городе. Российское военное ведомство назвало нападение на свой военный объект “терактом”, который был подготовлен при участии “британских специалистов”, якобы находящихся в Очакове Николаевской области и причастных, среди прочего, к подрыву “Северных потоков” в Балтийском море. Минобороны Великобритании назвало это "ложью эпического масштаба".

Украинская армия официально не комментировала случившееся (а лишь шутила про зараженных комаров), но независимые аналитики проекта GeoConfirmed утверждают, что в результате атаки повреждения получили три российских корабля, в том числе фрегат “Адмирал Макаров”, ставший флагманом российского Черноморского флота после потопления крейсера “Москва”. Американский институт изучения войны в своем ежедневном отчете назвал атаку на российские военные корабли “сдержанным ответом” на ракетные обстрелы украинских энергетических объектов: фрегаты типа “Адмирала Макарова” способны запускать крылатые ракеты "Калибр".

Уже в субботу в ответ на атаку в Москве объявили о приостановке на неопределенный срок действия договоренности об экспорте украинского зерна через Черное море, а в воскресенье в Минобороны РФ нашло обоснование для этого шага: один из морских беспилотников, атаковавших корабли в Севастополе, по утверждению российских военных, запустили с судна с украинским зерном.

В воскресенье Украина вынужденно приостановила экспорт. По данным украинских властей, в Черном море в общей сложности оказалось заблокировано более 200 судов. Евросоюз и Госдепартамент США призвали Россию одуматься, президент США назвал выход России из зерновой сделки возмутительным, глава МИД Украины призвал все государства потребовать от России “прекратить голодные игры”, а президент Украины напомнил, что Россия начала тормозить экспорт украинского зерна еще в сентябре. Россия в лице министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева (да, это сын Николая Патрушева) выразила готовность “в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых”. Особенно трогательно звучит тут слово “безвозмездно”: газета Financial Times на примере одной партии ячменя весом 2,6 тысячи тонн, отгруженной из порта оккупированного Бердянска, рассказала о деталях серых схем, применявшихся российскими предпринимателями и властями аннексированных территорий Украины для присвоения и продажи украинского зерна.

Военные сводки

В ночь на субботу российская армия, по сообщениям украинских властей, обстреливала Никополь Днепропетровской области, Широковский район Николаевской области, Купянский район Харьковской, а также города и поселки Донецкой области. После обстрелов в воскресенье утром без энергоснабжения вновь остался Энергодар – город атомщиков при Запорожской АЭС (в обстреле этого города стороны традиционно обвиняют друг друга).

Источники российских медиа и российские “военкоры” пишут об отставке командующего группировкой “Центр” генерал-полковника Александра Лапина. В последнее время Лапина жестко критиковали Кадыров и Пригожин, но не только они: вот подробности того, как под Сватовым Луганской области он лично угрожал оружием мобилизованным, заставляя их вернуться на передовую. (Мобилизованные страдают в Луганской области из без личного участия Лапина: вот история группы, которая за отказ вернуться на передовую сидит сейчас в полуразрушенной колонии в Перевальском районе, а тут – рассказы жен мобилизованных, которые отступили из-под Сватова, получили угрозы трибуналом от начальства и теперь сидят без командования, личных вещей и снабжения в “какой-то деревне” в Луганской области в ожидании неизвестно чего).

Британская военная разведка, анализируя действия владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, отмечает рост его могущества и снижение стандартов ЧВК, выразившееся в приеме на службу заключенных, страдающих тяжелыми заболеваниями типа ВИЧ и гепатита С. О росте пригожинского могущества свидетельствуют и его намерение переименовать купленный его структурами бизнес-центр на Охте в Петербурге в “ЧВК Вагнер Центр”, а также направленное в Генпрокуратуру России требование заблокировать YouTube и объявить нежелательной деятельность Google в России. Что же до действий его наемников, то здесь их комментируют украинские военные, ежедневно отбивающие атаки ЧВК Вагнера под Бахмутом Донецкой области.

Бахмут остается под контролем украинской армии; российские “военкоры” объявили о начале наступления российской армии по Угледаром Донецкой области, причем сами же назвали его “преждевременным”. Украинское командование о действиях в этом районе ничего не сообщает. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов назвал вероятным освобождение Херсона до конца ноября. The New York Times пишет, что Украина получила преимущество в артиллерии, и тоже предсказывает скорое взятие Херсона.

В субботу Россия и Украина провели обмен пленными в формате 50x50. В Украину вернулись защитники Мариуполя, моряк с острова Змеиный, а также военные, взятые в плен на территории Чернобыльской АЭС. Россия традиционно не сообщает, кого обменяла. Вот история россиянки из Самары, которая с помощью неравнодушных людей в Украине ищет пропавшего на войне мужа, хотя российские власти грозят ей тюрьмой.

Тем временем в России

Несмотря на заявления властей, мобилизация в России продолжается, причем очень странная: суд в Бурятии отказал прокуратуре в аресте мобилизованного, подозреваемого в покушении на убийство с разбоем и состоящего на учете у психиатра; подозреваемого уже отправили в армию. О российском свадебном буме, начавшемся вместе с мобилизацией, здесь рассказывают брачующиеся из разных регионов России. В Татарстане задержали студента, якобы собиравшегося поджечь военкомат: у него изъяли “приспособление для заправки зажигалки объемом 100 миллилитров” – грозное оружие, как подтвердят любители Zippo.

Объявлены в розыск политик Максим Кац (его обвиняют по статье о “фейках” про российскую армию), сооснователь “Диссернета” Андрей Заякин (финансирование “экстремистской деятельности” ФБК) и главред Sota.Vision, а ранее координатор штаба Навального в Вологде Евгений Доможиров (по какой статье против него возбуждено уголовное дело, не известно). Доможиров и Кац уехали из России, где находится Заякин – неизвестно.

Роскомнадзор заблокировал сайт просветительского проекта “Теплица социальных технологий”, помогавшего НКО и гражданским активистам, и начал было блокировать домен t.me для коротких ссылок Telegram, но потом почему-то перестал. Администрация популярного ВК-паблика “Она развалилась”, посвященного распаду СССР и новейшей истории постсоветского пространства, по требованию Генпрокуратуры удалила все посты с 2014 года. Телеграм-канал сообщества работает в прежнем режиме.

На выходных в российских городах и по всему миру прошли организуемые “Мемориалом” акции “Возвращение имен”, в ходе которых люди зачитывают имена жертв сталинских репрессий. В Москве акция традиционно проводилась у Соловецкого камня на Лубянке, но в этом году ее запретили, сославшись на ковидные ограничения.

О российском настоящем здесь рассказывают снимки оставшихся в России фотографов и сами фотографы, а об обреченном на примитивизацию экономическом будущем России читайте в интервью с Олегом Ицхоки.

Международное эхо войны

Россия внесла в список "недружественных" 11 британских заморских территорий, в том числе Бермуды, Фолклендские острова и остров Св. Елены. Теперь официальных недругов у России 61.

Агентство Bloomberg изучило резко возросший импорт европейской бытовой техники в сопредельные с Россией страны и пришло к выводу, что Россия, возможно, закупает у своих соседей холодильники, стиральные машины и электрические молокоотсосы не только ради удовлетворения внутреннего спроса, но и для использования компонентов этой техники в других производствах, в том числе военных. В связи с чем возник вопрос: а может, стиральные машины на оккупированных территориях Украины военные тоже воровали в пользу государства и офисную технику вывезли из Херсона ради микросхем?

Минфин Великобритании разрешил разморозить часть средств на счетах российского богача Петра Авена: на повседневные нужды, которые составляют у него 60 тысяч фунтов ежемесячно, и для выплаты срочных долгов, в том числе оплаты частной школы для ребенка (который в бесплатную ходить, видимо, не может).

В Великобритании с подачи таблоида Mail on Sunday разгорается скандал в связи с предполагаемым взломом мобильного телефона Лиз Трасс: он якобы был взломан людьми, подозреваемыми в работе на Россию, еще в бытность ее министром иностранных дел, а тогдашний премьер Борис Джонсон утаил этот взлом от публики. Оппозиция возмущена: отечество в опасности.

Полиция Финляндии обнаружила у криминальных группировок штурмовые винтовки из Украины. Ранее опасения по поводу контрабанды оружия из воюющей страны уже выражал Европол.

Между Киевом и Кишиневом после 20-летнего перерыва возобновляется железнодорожное сообщение. Три раза в неделю между столицами будет курсировать состав из семи вагонов, расписанных украинскими художниками.

Вокруг света

Во втором туре президентских выборов в Бразилии победил политик левого толка Лула да Силва, уже возглавлявший страну в 2003–2011 годах. Отрыв с “бразильским Трампом” Болсонару получился совсем небольшой: 50,85% против 49,15%. Явка составила около 80%. В Бразилии опасаются беспорядков в случае, если Болсонару, в подражание Трампу, объявит итоги выборов сфальсифицированными.

В давке во время празднования Хэллоуина в Сеуле погибли 153 человека, свыше ста пострадали. В стране объявлен общенациональный траур.

Не менее 120 человек погибли при обрушении пешеходного моста в городе Морви на западе Индии. Висячий мост через реку Мачху был построен в конце XIX века и на прошлой неделе был открыт после ремонта. В момент обрушения на мосту находились от 150 до 400 человек.

В результате двух взрывов в столице Сомали Могадишо в субботу погибли не менее ста человек, более 300 получили ранения. В теракте подозревают исламскую религиозную группировку "Аль-Шабааб".

В Дувре мужчина забросал коктейлями Молотова центр для мигрантов, после чего уехал и покончил с собой на ближайшей автозаправке. Из-за поджога один человек получил легкие травмы. В центре, подвергшемся нападению, собирают мигрантов, которые пересекли Ла-Манш на лодках, чтобы попасть в Великобританию. В последнее их становится больше.

Власти Ирана обвинили в госизмене и работе на американские спецслужбы журналисток Нилуфар Хамеди и Элаэ Мохаммади: они первыми написали о гибели активистки Махсы Амини, что спровоцировало массовые протесты в стране. Журналисткам может грозить смертная казнь.

Иранские власти в обстановке секретности захоронили тело умершего журналиста Радио Свобода Резы Хагигатнеджада. Об этом Корпус стражей исламской революции сообщил его семье. Ранее тело журналиста было похищено в аэропорту Шираза.

Семь ссылок

К дню памяти жертв политических репрессий. Спираль истории: как новосибирец Юрий Пчелинцев начал восстанавливать историю расстрела своего прадеда-священника в 1937 году, но вынужден был бежать из России. Рассказ о результатах раскопок на территории Мемориального комплекса на 12-м километре Московского тракта в Екатеринбурге – месте расстрелов и тайных захоронений жертв репрессий, границы которого до сих пор не определены. Или беседа с волонтерами “Последнего адреса” о том, как изменилось отношение общества к проекту с началом войны в Украине.

Спираль истории: как новосибирец Юрий Пчелинцев начал восстанавливать историю расстрела своего прадеда-священника в 1937 году, но вынужден был бежать из России. Рассказ о результатах раскопок на территории Мемориального комплекса на 12-м километре Московского тракта в Екатеринбурге – месте расстрелов и тайных захоронений жертв репрессий, границы которого до сих пор не определены. Или беседа с волонтерами “Последнего адреса” о том, как изменилось отношение общества к проекту с началом войны в Украине. Русская культура в свете войны. Эссе поэта и переводчика Дмитрия Кузьмина об опыте помощи украинским беженцам и раздумьях о русской культуре, порожденных этим опытом. Или беседа с художником Павлом Отдельновым о его лондонской выставке Acting Out – комментарии художника к продолжающейся гуманитарной катастрофе, вызванной войной в Украине.

Эссе поэта и переводчика Дмитрия Кузьмина об опыте помощи украинским беженцам и раздумьях о русской культуре, порожденных этим опытом. Или беседа с художником Павлом Отдельновым о его лондонской выставке Acting Out – комментарии художника к продолжающейся гуманитарной катастрофе, вызванной войной в Украине. XVIII век. Рассказ о жизни и приключениях Джонатана Свифта – защитника ирландцев, мастера политического памфлета и автора “Гулливера”. Или история Олауды Эквиано, известного под именем Густава Васы, – раба, который выкупил себя, присоединился к движению аболиционистов и стал знаменитым писателем.

Искренне Ваши,

Семь Сорок