Окормлял ракетные войска

Доброе утро!

В субботу в польской деревне Яблонна открылся “первый съезд народных депутатов Российской Федерации” – там собрались депутаты разного уровня, в разные годы избиравшиеся в России на международно признанных выборах. Они претендуют на роль российского парламента после смены власти в Москве. В реальности же дела обстоят так:

Родственники мобилизованных из Воронежской области сообщают о 500 убитых в Луганской области, российские “военкоры” – о больших потерях в Донецкой.

В Херсоне, по слухам, полностью исчезло электроснабжение.

Власти Киева не исключают полного блэкаута в городе.

Иран впервые признал поставки беспилотников в Россию.

Суд в Москве отправил в СИЗО бывшего муниципального депутата Михаила Кригера по делу об оправдании терроризма.

При пожаре в кафе в Костроме погибли 13 человек.

Токаев подписал закон, ограничивающий полномочия президента Казахстана.

Военные сводки

В ночь на субботу российским обстрелам и нападению иранских дронов подверглись несколько районов Днепропетровской области; Запорожскую область россияне вновь обстреливали из С-300. В ночь на воскресенье всё повторилось. На Донбассе продолжаются ожесточенные бои, от которых страдают не пожелавшие уехать местные жители – вот история жительницы Бахмута, которая лишилась ноги, отправившись на рынок за едой во время затишья. То, что она выжила – большая удача: по данным Минздрава Украины, за восемь месяцев войны Россия повредила 1100 медицинских учреждений, 144 из них разрушены полностью.

Власти Киева не исключают полного блэкаута в городе и призывают жителей заранее подумать, куда можно эвакуироваться на время тьмы и холодов. Государства ЕС отправили в Украину 500 энергогенераторов, чтобы поддержать страну на фоне регулярных отключений электричества. CNN сообщает, что из-за проблем с финансированием в Украине отключились 1300 терминалов спутниковой связи Starlink.

В Углегорске в аннексированной Донецкой области совершено покушение на судью Верховного суда так называемой “ДНР” Александра Никулина, он в больнице в тяжелом состоянии. Замглавой оккупационной администрации Мариуполя назначен бывший мэр Иркутска и первый вице-премьер правительства Якутии Дмитрий Бердников. Украинские власти города связывают это назначение с коррумпированностью назначенного ранее главой города Константина Иващенко. Вот фотографии превращенного в руины Мариуполя.

Российские государственные информагентства в воскресенье писали об обстреле Каховской ГЭС со стороны ВСУ, а представители оккупационной администрации Херсонской области сообщили о некоем “теракте”, в результате которого в городе пропало электроснабжение (украинские телеграм-каналы утверждают, что россияне подрывают опоры ЛЭП в Бериславе и “валят электрические столбы”). Российские “военкоры” и находящиеся в Херсоне блогеры сообщают о безвластии и жалуются на мародерство. В городе нет связи, не работает ни российское, ни украинское телевидение, аптеки тоже якобы тоже закрыты. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о вывозе детей из херсонского детдома в психиатрическую больницу Крыма. Как живется на аннексированном полуострове после подрыва Крымского моста в начале октября, рассказано тут (спойлер: полуостров стал островом).

Русская война

Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле некоего промышленного объекта; Пригожин объявил о создании центров подготовки “ополченцев” в Курской и Белгородской областях и призвал к сотрудничеству местный бизнес.

В Казани десятки мобилизованных устроили акцию протеста в связи с недостатком воды, еды и дров на учебно-тренировочном полигоне и ржавыми автоматами, которые им выдали в качестве оружия. О ржавом оружии рассказывал жене и незаконно мобилизованный москвич Олег Булаев, которого жена и сын планируют вызволить с полигона в Белгородской области до того, как он уедет на фронт.

Изданию “Верстка” стало известно о крупных потерях, которые понесли мобилизованные из Воронежской области под Макеевкой на Луганщине: выжившие рассказывают, что командование просто испарилось, и оценивают число погибших в 500 человек. Родственники мобилизованных обратились к воронежскому губернатору с просьбой о помощи, в воскресенье он их принял и обещал содействовать “отводу в тыл” тех, кто уцелел. Британская военная разведка отмечает в своей ежедневной сводке, что подобное использование мобилизованных не дает российской армии дополнительных наступательных возможностей. Но регулярная армия используется примерно так же: морпехи из Приморья пожаловались губернатору Кожемяко на командование – в их письме идет речь о сотнях погибших и раненых за четыре дня боев близ деревни Павловка под Угледаром Донецкой области. Военные называют попытку захвата этой деревни бессмысленной.

Как выяснил The Insider у жен и матерей мобилизованных, в подвале в поселке Завитне Бажання Донецкой области командование удерживает больше 20 человек, отказавшихся участвовать в боевых действиях. За отказ ехать на передовую им угрожают расстрелом. Ранее было известно о подвалах и тюрьмах для отказников в Луганской области. В России участились случаи пропажи трудовых мигрантов из Таджикистана – их находят в армии или на стройках в оккупированном Мариуполе.

И о духовном. При “исполнении пастырских обязанностей” на войне в Украине убит настоятель храма Великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца в подмосковном поселке Власиха – этот храм имеет статус “Патриаршего подворья при штабе российских ракетных войск стратегического назначения”. Глава РПЦ патриарх Кирилл тем временем освятил главный храм Росгвардии в подмосковной Балашихе – там расквартирована дивизия имени Дзержинского, одно из подразделений Росгвардии.

Международное эхо войны

В субботу Иран неожиданно признал, что поставлял России беспилотники "Шахед" – правда, совсем немного и только до начала полномасштабного вторжения в Украину. Президент Украины обвинил иранские власти во лжи: беспилотников этих много, поставляться они начали после визита Путина в Тегеран, и у мирового сообщества есть сведения, что Иран и Россия планируют наращивать сотрудничество в военной сфере. Журналисты изучили внутренности сбитых украинскими военными иранских дронов и обнаружили в них компоненты западного производства – это не обязательно свидетельствует о нарушении санкций американскими и европейскими компаниями, но точно говорит о том, что для получения западных технологий двойного назначения Иран создал широкую глобальную сеть закупок с использованием подставных компаний и посредников в третьих странах.

По данным американских властей, Россия планирует закупать снаряды в КНДР. Проект 38 North, который следит за событиями в Северной Корее, обнаружил, что вскоре после заявления Белого дома из Пхеньяна в Россию ушел подозрительный поезд.

На фоне столь явных торговых успехов Иран и КНДР демонстрируют и успехи ракетные: Корпус стражей Исламской революции сообщил об успешном испытании ракеты-носителя "Каэм-100" ("Восставший"), якобы совершившей суборбитальный полет, а КНДР запустила четыре ракеты в сторону Желтого моря (это был третий пуск с начала ноября).

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью турецкому телеканалу NTV назвал низкой вероятность применения Россией ядерного оружия, но подчеркнул, что альянс очень серьезно относится к этому вопросу. Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на съезде Социал-демократической партии, потребовал от России исключить применение ядерного оружия в войне против Украины (как если бы заявления российских властей имели какое-то реальное значение).

Индийская сервисная IT-компания Infosys, основанная тестем премьер-министра Великобритании Риши Сунака Нараяной Мурти, продолжает операции в России больше чем через полгода после заявлений об уходе из страны. Все это время британские налогоплательщики оплачивают военную помощь Украине, а Сунак рассказывает, что не имеет никакого отношения к бизнесу своего тестя.

Российское издание РБК пишет со ссылкой на данные ФСБ, что с июля по сентябрь россияне почти 10 миллионов раз выехали из страны – это в два раза больше, чем за предыдущие три месяца. Росстат впервые в истории современной России зафиксировал отрицательную чистую миграцию: из страны выехало больше людей, чем приехало. Вот истории тех, кто уехал в Казахстан, Армению, Грузию и Турцию – и возвращаться не собирается.

Русская жизнь

В Костроме при пожаре в ночном клубе “Полигон”, принадлежащем местному депутату от “Единой России”, погибли 13 человек. Причиной пожара назвали использование пиротехники, а виновником – вернувшегося с войны в Украине военного. Он задержан, а глава компании “Империя”, которая организовывала работу клуба, отправлена на два месяца в СИЗО в рамках уголовного дела о халатности.

Префект Центрального административного округа Москвы Владимир Говердовский во время разрешенной охоты на кабана в Смоленской области смертельно ранил егеря.

Суд в Москве отправил в СИЗО Михаила Кригера – активиста, участника движения “Солидарность” и бывшего депутата Таганского райсовета. Кригеру предъявлено обвинение в оправдании терроризма за пост 2020 года – ему может грозить до семи лет. Суд по непонятным причинам прошел в закрытом режиме.

В Екатеринбурге задержали девушку с плакатом “Война – это не выход. Сколько нужно смертей, чтобы это понять?”.

Концерт группы "Сплин" в Архангельске перенесли в третий раз.

Вокруг света

Касым-Жомарт Токаев подписал несколько законов, ограничивающих полномочия президента Казахстана. Ранее он амнистировал участников январских протестов.

Главой французской крайне правой партии “Национальное объединение” (бывшего “Национального фронта”) избран 27-летний евродепутат Жордан Барделла. Он стал первым главой партии, не носящим фамилию Ле Пен. Марин Ле Пен, ранее возглавлявшая партию, из политики уходить не собирается, а хочет сосредоточиться на работе в парламенте: на последних выборах партия получила рекордные 89 мандатов.

В Танзании пассажирский самолет при посадке упал в озеро Виктория – по меньшей мере 19 человек погибли.

Глава комитета ООН по правам человека Фолькер Тюрк направил открытое письмо новому владельцу Twitter Илону Маску, в котором говорится, что права человека должны занимать центральное место в управлении платформой. Потому что нет вопроса важнее, чем соблюдение прав человека в твиттере.

Разве что климат: в докладе Всемирной метеорологической организации, приуроченном к конференции ООН по климату, говорится, что последние восемь лет стали самыми жаркими за всю историю наблюдений за погодой, уровень моря растет все быстрее, а для многих ледников “пройдена точка невозврата”.

Шесть ссылок

Древнерусское. Андрей Ранчин рассказывает, как читать один из самых загадочных памятников древнерусской письменности “Повесть о Дракуле” и причудливое “Слово о Меркурии Смоленском”, составленное в XVI веке.

Андрей Ранчин рассказывает, как читать один из самых загадочных памятников древнерусской письменности “Повесть о Дракуле” и причудливое “Слово о Меркурии Смоленском”, составленное в XVI веке. Кино-театр. Путеводитель Дмитрия Волчека по лучшим фильмам Венского кинофестиваля. Или беседа с режиссером Владом Ляховецким, организатором фестиваля “Эхо Любимовки в Хайфе”, о том, как живет театр в эмиграции и как русская культура прорастает за рубежом.

Путеводитель Дмитрия Волчека по лучшим фильмам Венского кинофестиваля. Или беседа с режиссером Владом Ляховецким, организатором фестиваля “Эхо Любимовки в Хайфе”, о том, как живет театр в эмиграции и как русская культура прорастает за рубежом. Наука. История о том, как из вражды профессоров Отниела Чарльза Марша и Эдварда Дринкера Копа родилась современная палеонтология. Или отрывок из книги материаловеда Айниссы Рамирес “Алхимия и жизнь: Как люди и материалы меняли друг друга” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), посвященный изобретению новых типов оптического стекла, которые позволили создать точные оптические приборы и повысить качество измерений.

Искренне Ваши,

Семь Сорок