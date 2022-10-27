Президент Гвинеи-Бисау принес записку от нашего мальчика

Доброе утро!

США ввели санкции против певицы Жасмин и сына бывшего генпрокурора России Игоря Чайки. У последнего в качестве “других имен” указали IFYAU9 – это ЙФЯУ9, придуманный Росреестром для засекречивания сведений о недвижимости Чайки после публикации расследования Навального. Не спасло. В новостях так:

В Украине погибли пять мобилизованных из Свердловской области.

Российских офицеров заставляют скидываться на лопаты, печи и квадрокоптеры для воюющих в Украине частей.

Министр обороны России позвонил в Индию и Китай с рассказом об украинской “грязной бомбе”. То же самое Путин рассказал на встрече с главами спецслужб стран СНГ.

Президент Гвинеи-Бисау передал Зеленскому послание от Путина: он готов к мирным переговорам.

Суд в Москве отправил в СИЗО коммерческого директора Ксении Собчак и бывшего главреда журнала Tatler. В доме Собчак в Горках-8 прошел обыск, она уехала в Литву.

Сенат Польши признал российский режим террористическим.

Военные сводки

В ночь на четверг российским обстрелам подверглись Запорожье и Киевская область. Накануне на большей части территории Украины пять раз объявлялась воздушная тревога. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал об ожесточенных боях в Донецкой области и активных боевых действиях в Луганской. В Херсонской области, по словам министра обороны Украины, продвижение ВСУ замедлилось в связи с дождями.

Намерения российского командования в отношении Херсона остаются неясными. Оккупационные власти продолжают “эвакуацию” из города, в том числе “культурную”: утверждается, что из местного собора забрали останки основателя города князя Потемкина и демонтировали памятник ему. Об обстановке в городе здесь рассказывают три его жительницы: оттуда вывозится всё – от офисного имущества до товаров из магазинов, военнослужащие ходят пьяными. Родители, отправившие своих детей “на отдых” в Россию, остаются с ними в разлуке. По словам главы оккупационной администрации Владимира Сальдо, на левый берег Днепра переместили около 70 тысяч человек. О том, что могло произойти с дирижером местного оркестра Юрием Керпатенко, читайте здесь.

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными, в Украину вернулись десять военнослужащих, российская сторона обмен не комментировала.

США передали Украине первые два зенитных ракетных комплекса NASAMS – систему противовоздушной обороны средней дальности. Здесь это приобретение ВСУ комментирует военный эксперт Сергей Грабский. Австралия обещает прислать еще 30 бронетранспортеров Bushmaster.

Грязная дипломатия

Россия провела учения по нанесению массированного ядерного удара, предварительно уведомив об этом США.

Насмотревшись на запуски ракет, министр обороны Шойгу позвонил своим коллегам в Индии и Китае, чтобы рассказать им о “грязной бомбе”, которую Украина якобы ради провокации собирается взорвать на своей территории. В это время Путин рассказывал ту же легенду главам спецслужб стран СНГ. Российское государственное агентство РИА Новости сообщило со ссылкой на “источник”, как именно украинцы собираются провернуть свою “провокацию”: специалисты “Южмаша” якобы делают муляж ракеты “Искандер”, который потом начинят радиоактивным материалом и взорвут над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС, чтобы обвинить Россию в применении тактического ядерного оружия, представив в качестве доказательства обломки муляжа.

МИД России, со своей стороны, опубликовал англоязычный твит о том, что некие две украинские организации получили прямой приказ изготовить “грязную бомбу”, прикрепив к нему фотографии, часть из которых пользователи опознали как снятые в 2010-х годах в Словении и Мексике. Правительство Словении это подтвердило, подчеркнув, что страна ответственно относится к хранению ядерных отходов и не ведет никаких работ, связанных с “грязными бомбами”. Зачем российское внешнеполитическое ведомство столь откровенно врет, можно понять из интервью с Борисом Бондаревым – бывшим советником представительства России при ООН в Женеве и единственным российским дипломатом, который публично подал в отставку из-за вторжения России в Украину.

Бондарев утверждает, что хамский тон российского МИДа – лишь подражание личной манере Путина. Последний перл российского президента – “послание” президенту Украины, переданное через президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Путин просил передать, что готов к диалогу и пора разблокировать отношения. Зеленский предложил начать диалог с прекращения ракетных обстрелов украинских городов, а разблокирование отношений – с разблокирования Черного моря (которое в последние дни опять оказалось заблокированным для украинского зернового экспорта).

Издание Foreign Policy утверждает, что Россия вербует на войну в Украине бывших членов элитного спецназа армии Афганистана, которых тренировали американские и британские инструкторы (что якобы может представлять угрозу для национальной безопасности США). Этих спецназовцев не вывезли из Афганистана после захвата власти талибами, некоторые из них были убиты, а оставшиеся в живых готовы на любую работу. Замдиректора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов полагает, что особой угрозы для украинской армии они не представляют, потому что будут воевать в составе российской армии, то есть будут воевать, как она.

Как воюет российская армия

Командующий группировкой “Центр” Александр Лапин лично угрожал пистолетом командиру мобилизованных, отступивших в районе Сватово Луганской области. Это стало известно из жалобы, поданной в военную прокуратуру мобилизованным москвичом. Кроме описания действий Лапина, в ней приводятся обращенные к мобилизованным слова некоего полковника Румянцева: “Такая падаль, как вы, не должна ни жрать, ни пить, ни спать”.

Жители города Серов Свердловской области записали видеообращение к российскому военному руководству, в котором рассказали о бедственном положении своих мобилизованных родных, воюющих под Лиманом Донецкой области: у них нет воды, еды, оружия и техники, а убитых не вывозят, а закапывают прямо на месте гибели. Настоящее Время публикует телефонный разговор российских командиров, служащих на Северном флоте далеко за полярным кругом. Они обсуждают поступающие сверху нескончаемые требования скидываться из личных средств на квадрокоптеры, лопаты и печи для нужд российских подразделений, воюющих в Украине. Один из собеседников жалуется, что “офицеры коситься начинают, уже недовольство проявляют: "Че типа, б***ь, война за наши деньги, что ли?"“. Здесь нехватку снаряжения и провалы в снабжении российской армии комментирует гендиректор Transparency International в России Илья Шуманов – его выводы основываются на материалах уголовных дел, возбужденных в отношении российских военных начальников в последние годы. (Уже после публикации этого интервью Шуманову пришла повестка в армию, но он не в России).

В среду стало известно о гибели в Украине пятерых мобилизованных из Свердловской области. По подсчетам местного издания It’s My City, с 21 сентября в Украине убиты по меньшей мере 12 мобилизованных из региона. О погибших из других регионов России рассказывается здесь.

Госдума приняла во втором чтении поправки, легализующие мобилизацию граждан с непогашенной судимостью по тяжким уголовным статьям. Теперь от мобилизации будут отстранены только граждане, совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, теракты, организацию незаконного вооруженного формирования, шпионаж и еще несколько видов преступлений. При этом на фронте уже сейчас воюют заключенные, отбывавшие сроки за тяжкие и особо тяжкие преступления: вот анализ уголовных дел тех, кто был завербован в ИК-4 в Ставропольском крае.

История войны

Журналисты Reuters восстановили по документам, брошенным российскими военными в Балаклее Харьковской области, что происходило в штабе россиян. Там еще летом знали, что ВСУ перейдет в контрнаступление, но ничего в связи с этим не предпринимали. Российским военным не хватало людей, у них были проблемы с техникой, а ополченцы из так называемой “ЛНР” вообще были вооружены винтовками Мосина, придуманными в XIX веке. Приказы центрального командования сводились к требованию не сдавать тот или иной населенный пункт.

Белорусский врач из Мозыря рассказал CNN, как в начале войны лечил российских военнослужащих, получивших тяжелые ранения в Киевской области: их было очень много, врачи не справлялись с потоком и вынуждены были решать, кому в первую очередь оказывать помощь. Слова врача подтверждают копии рентгеновских снимков, которые он вывез на флешке при побеге из Беларуси.

Вот рассказ украинского хирурга из Изюма Харьковской области, проработавшего в подвале больницы все время оккупации и лечившего как пострадавших от обстрелов, так и искалеченных пытками.

Российские власти начали преследовать украинцев еще до войны в порядке подготовки почвы для вторжения, уверена жена гражданина Александра Марченко, который с 2020 года отбывает в России десятилетний срок за шпионаж – вот история его задержания с ее слов. Сейчас сажать начинают граждан Украины с оккупированных территорий: суд в Симферополе приговорил к 8,5 годам жителя Херсонской области, который в начале войны подрабатывал таксистом, помогая людям уехать из-под оккупации.

ЮНЕСКО приступило к созданию базы разрушений культурного наследия в Украине.

Россия: мобилизация, эмиграция, сопротивление

Несмотря на многочисленные сообщения российских властей о прекращении мобилизации, она продолжается: в Рыбинске Ярославской области силовики заблокировали проходную завода “Газовые турбины”, чтобы вручить повестки возвращающимся со смены рабочим. Призыв людей с тяжелыми заболеваниями тоже не прекращается – вот подборка леденящих душу историй, особенно впечатляет случай определения в мотострелковый батальон мужчины с шизофренией.

В Улан-Удэ возбудили первое в России уголовное дело об оставлении части мобилизованным: житель Якутии отказался ехать на войну, ему угрожали расправой и уголовным преследованием, после чего он сбежал из военной части через дырку в заборе. Но бывают и истории со счастливым исходом: мобилизованного несмотря на бронь фрезеровщика, работающего в МГТУ им. Баумана в Москве, вернули домой после того, как он две недели держал голодовку в военной части, протестуя против мобилизации, а его мать в это время писала жалобы куда только можно.

Вот интервью с бывшим директором “Ночлежки” Григорием Свердлиным и его соратниками, создавшими службу помощи “Идите лесом” для тех, кто не желает воевать в Украине. Обращаться туда нужно через телеграм-бот, потому что все остальное российские власти моментально блокируют. Например, заблокирован сайт “Службы поддержки” – проекта, помогающего россиянам справиться с грузом этой войны.

Граждан России, бегущих от мобилизации за границу, начали снимать с авиарейсов в минском аэропорту – вот несколько историй. По данным МВД Грузии, в стране сейчас находятся 112 тысяч россиян, въехавших в период с января по сентябрь этого года. Многие продолжают удаленно работать на российские компании, и в Совете Федерации предлагают прекратить эту порочную практику, то есть запретить выплачивать зарплаты уехавшим (как это сделать, почтенный сенатор Джабаров не пояснил). Подробности бегства за границу Владимира Завьялова – предпринимателя из Смоленска, которому грозило шесть лет по статье о “фейках” за подмену ценников в магазине, – читайте здесь.

Попытки сопротивления тоже не прекращаются: в Москве подожгли приемную “Единой России”, в Кызыле произошел пожар в военкомате. Вот история жителя поселка Решетиха Володарского района Нижегородской области, который выкрасил крышу своего дома в цвета украинского флага и только удивляется, почему соседи боятся поджога, а друзья и родственники дружно предлагают помощь в перекраске. Историю объединения “Весна”, некогда созданного петербургскими акционистами, а теперь превратившегося в лидера антивоенного движения, читайте тут.

Прочее российское

Из России окончательно ушли Mercedes-Benz и Ford, а первый российский бренд телефонов Inoi переместился в Эстонию.

Хуже того: из России уехала Ксения Собчак. Не дожидаясь обыска, который прошел в ее доме в Горках-8 в среду утром, и обманув преследователей покупкой авиабилетов в Дубай и Турцию, она через Беларусь выехала в Литву по израильскому паспорту (да, он у нее есть). Поспешность была вызвана задержанием, а теперь и арестом, коммерческого директора ее проекта “Осторожно Media” Кирилла Суханова. Суханова обвиняют в вымогательстве, вместе с ним арестован бывший главред Tatler Ариан Романовский; потерпевшим по делу проходит глава “Ростеха” Сергей Чемезов, он и написал заявление. По версии обвинения, Суханов и Романовский вымогали 11 миллионов рублей за удаление некоего поста в телеграме и дальнейший блок на негативные публикации о Чемезове. Пока имеется два толкования этого дела: сама Собчак твердит о преследовании независимой журналистики, а старая эмиграция (в лице, например, сторонников Навального) считает, что спешное бегство Собчак из России – это на самом деле выполнение нового задания ее крестного отца по внедрению в эмигрантскую оппозицию. Скоро увидим, кто прав.

Внутри России так:

Дочь Мизулиной написала очередной донос на рэпера Оксимирона (обвиняет его в призывах к отделению Петербурга от России за фразу “Ингрия будет свободной”).

Суд в Москве обязал команду Навального удалить расследование “Яхты, взятки и любовница. Что скрывает министр Лавров”, в котором утверждается, что близкая знакомая Лаврова Светлана Полякова и ее семья пользовались частными самолетами и заграничной недвижимостью Дерипаски, а взамен Лавров лоббировал интересы бизнесмена в разных странах.

Суд в Архангельске приговорил к 2,5 годам колонии бывшего фотографа местного штаба Навального Руслана Ахметшина по статье о “реабилитации нацизма”: Ахметшин написал в ВК, что СССР и нацистская Германия два года были союзниками и участвовали в разделе Польши. В мае Ахметшин попытался уехать из России, но его задержали в аэропорту.

Следственный комитет обвинил в нескольких громких убийствах на почве неонацизма соратников покойного Тесака. Среди них – Сергей Коротких (“Боцман” или “Малюта”). Именно он в апреле этого года передал "Медузе" видеосвидетельства убийств мирных жителей Бучи. Из видеороликов следует, что людей убивали до выхода российских войск из города. Ранее Коротких в деле об этих убийствах не фигурировал.

Вокруг света

Сенат Польши единогласно принял резолюцию, в которой российский режим признается террористическим.

The Wall Street Journal публикует расследование о том, как российским олигархам, находящиеся под западными санкциями из-за вторжения России в Украину, удалось вывести из России сотни миллиардов долларов и скрыть западные инвестиции с помощью сети офшоров на острове Мэн. Среди тех, кто пользовался этой схемой – Алишер Усманов, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, депутат Госдумы Андрей Скоч и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Главред RT Маргарита Симоньян заявила, что власти Армении запретили ей въезд в страну.

В Беларуси журналиста-расследователя "Ежедневника" Сергея Сацука приговорили к восьми годам колонии (разжигание, превышение, взятка), а председателя независимого профсоюза на МАЗ Артема Жернака – к четырем годам (призывал к введению санкций в отношении Беларуси, готовил людей к участию в массовых беспорядках).

Министерство культуры Кыргызстана заблокировало сайт кыргызской службы Радио Свобода/Азаттык; иранские спецслужбы похитили тело журналиста иранской службы Радио Свобода / Радио Фарда, доставленное на родину для похорон.

В результате стрельбы у мавзолея в иранском городе Шираз убиты 15 человек, ранены 40 (ответственность якобы взял на себя ИГИЛ). Для сравнения: за время протестов, не утихающих в Иране уже сорок дней, были убиты по меньшей мере 234 человека.

Коалиционное правительство Германии согласовало план легализации марихуаны.

Переговоры канцлера Германии с президентом Франции в Париже оказались настолько неудачными, что стороны отменили пресс-конференцию по их результатам.

Шесть ссылок

Революция и Гражданская война. 14 самых популярных легенд о Чапаеве. Или история термина “двоевластие”, родившегося летом 1917 года и употреблявшемся в самых разных значениях разными политическими силами.

14 самых популярных легенд о Чапаеве. Или история термина “двоевластие”, родившегося летом 1917 года и употреблявшемся в самых разных значениях разными политическими силами. Военное искусство. Отрывок из “Тактической теории” Элиана (I–II в. н.э.) – трактата, влиявшего на развитие европейской военной мысли вплоть до XVII века (вышел в изд-ве “Евразия”). Или краткая история боевой фармакологии.

Отрывок из “Тактической теории” Элиана (I–II в. н.э.) – трактата, влиявшего на развитие европейской военной мысли вплоть до XVII века (вышел в изд-ве “Евразия”). Или краткая история боевой фармакологии. Океан. Краткая история советского китобойного промысла. Или отрывок из книги Карла Циммера “Планета вирусов” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), в котором рассказывается, что за вирусы обитают в океане и какую роль они играют в эволюции.

Искренне Ваши,

Семь Сорок