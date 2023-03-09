Помолившись, плетут сети

Здравствуйте, дорогие читатели!

В Беларуси пенсионерку приговорили к двум годам "домашней химии" за "нетерпеливое желание быстрой смерти" Лукашенко. Желайте, граждане, терпеливее – тем более, что быстрая смерть сейчас грозит отнюдь не Лукашенко:

Россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. Повреждены объекты энергетики в Одесской и Харьковской областях.

По оценке ISW, российским войскам удалось захватить восточную часть Бахмута. Это подтверждает и Пригожин.

По данным SkyNews, Иран тайно поставил России миллионы патронов и сотни тысяч снарядов.

К шестикласснице из Тульской области, нарисовавшей антивоенный рисунок, не пускают посетителей в реабилитационный центр; ей также не дают позвонить отцу.

Суд ЕС снял санкции с матери Пригожина.

В Тбилиси второй день подряд власти разгоняют акции протеста против принятия закона об “иностранных агентах”.

Военные сводки

В ночь на четверг на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога – Россия осуществила новую массированную ракетную атаку. Сообщалось о взрывах в Херсоне, Одессе, Николаеве, Харькове, Днепре, Кропивницком, Чернигове, Львовской области. В Киевской области работала ПВО. В Одесской области поврежден энергетический объект, были попадания в жилые дома, в области введены ограничения на подачу электроэнергии. Глава Харьковской области сообщил о 15 ударах по объектам критической инфраструктуры и попадании в жилой дом; в некоторых районах Харькова – перебои со светом.

В среду вечером обстрелам из тяжелой артиллерии и “Градов” подвергся Никопольский район Днепропетровской области (ранены шесть человек); Сумскую область обстреливали из артиллерии и минометов.

По оценке американского Института изучения войны, россияне взяли под контроль восточную часть Бахмута после отвода оттуда украинских войск. После публикации этого сообщения Пригожин написал, что так оно и есть. В этом репортаже с передовой украинские десантники рассказывают о тактике россиян, штурмующих их позиции: “Подползают в основном ночью, стреляют по-сомалийски, голову не высовывают”. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность захвата Бахмута российскими войсками в ближайшие дни, однако добавил, что в ходе войны это ничего не изменит. По оценке американской разведки, российская армия в этом году не сможет добиться существенных территориальных приобретений в Украине в силу серьезности понесенных потерь.

По подсчетам командующего военно-воздушными силами США в Европе и Африке генерала Джеймса Хеккера, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 70 самолетов, а эффективность ПВО с обеих сторон сделала авиацию по большей части бесполезной. О танковых потерях России и ограниченных возможностях российского танкостроения здесь рассуждает украинский военный аналитик Сергей Грабский. Несмотря на санкции, России удается продолжать выпуск собственных беспилотников – как работают две петербургские фирмы, обеспечивающие их производство, рассказывается в расследовании “Бумаги”. Источник британского телеканала SkyNews утверждает, что Иран тайно поставил России миллионы патронов и сотни тысяч снарядов – они якобы были доставлены в Астрахань по Каспийскому морю, Россия рассчиталась за них наличными. По данным источников Reuters, Китай внимательно изучает военные неудачи России и пока сделал для себя два вывода: нужно научиться сбивать спутники Starlink и защищать танки от "джавелинов".

Западные союзники продолжают работу над военным снабжением Украины: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил общеевропейскому фонду мира дополнительно выделить Украине один миллиард евро на закупку боеприпасов и еще один миллиард – на пополнение Европой собственных запасов. По словам Борреля, к концу марта Евросоюз закончит обучение более 11 тысяч украинских военных. Politico пишет, что США изучают возможность установки ракет класса "воздух – воздух" на украинские МиГи, а президент Польши подтвердил, что Варшава готова передать Украине свои МиГ-29. Власти Южной Кореи одобрили экспортные лицензии для Польши на поставку Украине гаубиц "Краб" с южнокорейскими комплектующими.

Война, вид из России

Власти Иркутской области впервые признали, что мобилизованные из этого региона находятся на передовой – о поездке в “красную зону” в так называемой “ДНР” отчитался представитель регионального политсовета "Единой России" Яков Миндрулёв. “Навели взаимоотношения с командованием и сейчас начнем сюда присылать гуманитарную помощь”, – говорит он на видео, которое опубликовал губернатор области Игорь Кобзев. Почему поставки для военных он называет “гуманитарной помощью”, остается тайной.

Путин в своем поздравлении к 8 марта хвалил самоотверженность российских женщин, которые собирают посылки на фронт, плетут маскировочные сети, поддерживают солдат и офицеров молитвой, а иногда и сами воюют. Год назад он обещал россиянкам, что война их никак не коснется, потому что “специальная военная операция” проводится исключительно силами профессиональных военных.

Высокая толерантность россиян к путинскому вранью хорошо известна, но в 2024 году президентская администрация планирует довести ее по меньшей мере до 80% (здесь электоральные цели АП комментирует журналистка “Верстки” Лола Тогаева), и связанные с войной экономические сложности этому помешать не должны: по оценке экономиста Ярослава Романчука, нищета не сможет стать значимым электоральным фактором в России еще по меньшей мере года два.

На фронтах войны с антивоенщиной сегодня так:

По случаю 8 марта были задержаны две пикетчицы: приговоренная к 11 месяцам исправительных работ по статье о “военных фейках” Елена Тардасова-Юн в Новосибирске (она вышла с плакатом в поддержку женщин-политзаключенных) и Виктория Кочкасова в Воронеже (она встала в пикет с антивоенным плакатом).

В Карелии сотрудники ФСБ задержали 19-летнего активиста по делу о диверсии на железной дороге (вменяют "организацию террористического сообщества и участие в нем").

Шестиклассницу из Тульской области, нарисовавшую антивоенный рисунок, не отпускают из приюта и запрещают общаться с отцом (он помещен под домашний арест по уголовному делу о “повторной дискредитации” российской армии, его собираются лишить родительских прав).

Перевод культуры на военные рельсы тоже идет полным ходом:

В пробный ЕГЭ по русскому языку включили отрывок о вторжении в Украину из рассказа Дениса Прохора "Дедовский подгон. Рассказ спецназера". Школьники должны ответить на вопросы и написать сочинение о “бандермобилях”.

В Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинке) сменили ректора: место Сергея Зуева, обвиняемого по делу о мошенничестве, заняла Мария Сигова, ректор Международного банковского института им. Собчака, директор Института финансовых кибертехнологий в ИТМО (до этого Сигова работала у Дерипаски и в Ленэнерго).

Выяснились причины задержания во Внуково кинорежиссера Артура Аристакисяна: оно связано с кампанией против слишком либерального и слишком иностранного Московского международного университета.

Издательский сервис Ridero снял с публикации документальную книгу Маши Пушкиной "Биполярники. Без масок" из-за пассажа, в котором цитируются слова петербургской художницы Саши Скочиленко о том, что она живет со своей девушкой Соней и их "доконала" гомофобия (Скочиленко уже год сидит в СИЗО по уголовному делу о “фейках” про российскую армию).

О том, как живут в условиях международной изоляции российские музеи, подробно рассказывается тут.

Еще из московской культурной жизни

Всю среду в сети велся спор о том, можно ли Алексею Венедиктову незаконно получать деньги из тайной кассы московского мэра Собянина на издание журналов “Мой район” – схему финансирования этого проекта накануне описала в очередном расследовании команда Навального. Видные деятели культуры на полном серьезе объясняли зарвавшимся соратникам Навального, что в случае Венедиктова коррупция не является коррупцией, потому что (а) Венедиктов велик и заслуживает памятника при жизни за создание “Эха”, (б) издательский бизнес в Москве устроен сложно, (в) тексты для журналов о районах Москвы готовятся на основе архивных материалов и старых газетных публикаций, а это такой подвиг, что решившимся на него можно всё. Звучал даже такой аргумент: “Где бы был Навальный, если бы не “Эхо”?”. Сам Венедиктов рассказал, что из переведенных на его счета денег не получил ни копейки, обсчитавшись при этом на 10 миллионов рублей. Ведущая роль Алексея Венедиктов в легализации тотально непрозрачного электронного голосования в Москве как-то даже и забылась в пылу изощренных дискуссий о допустимости недопустимого.

В Москве умер художник Борис Жутовский. Ему было 90 лет.

Международное эхо войны

Прокуратура Швейцарии предъявила обвинения четырем банкирам по подозрению в причастности к денежным переводам для виолончелиста и “кошелька Путина” Сергея Ролдугина на общую сумму в $53,5 млн. Среди обвиняемых – трое россиян и один гражданин Швейцарии, прокуратура требует для них условного наказания.

Суд ЕС отменил санкции против матери Евгения Пригожина. Она заявила, что с 2017 года не является владелицей пригожинской компании Concord Management and Consulting.

Кадыров подтвердил, что украденный в Чехии чистокровный жеребец по кличке Зизу принадлежит ему. Он оценил его в $10 млн (чешская полиция считает, что конь стоит около $18 тысяч). Глава Чечни возмущен неэффективностью чешских правоохранительных органов, не заметивших, как из загона кто-то уводит “санкционную лошадь” (то есть жеребца).

Живущую в Германии россиянку Елену Колбасникову будут судить по статье о публичном одобрении российской военной агрессии в Украине. По немецким законам ей может грозить до трех лет лишения свободы, но суд, скорее всего, ограничится штрафом. Колбасникова и ее муж состоят в общественной организации "Мост взаимопонимания между Россией и Германией e.V.", которая сотрудничает с немецкими ультраправыми и занимается, помимо прочего, помощью пророссийским активистам и военным силам так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Продолжая публикации о подрыве “Северных потоков”, британская The Times пишет, что западным спецслужбам давно известно имя украинца, который по личной инициативе выступил спонсором подрыва газопровода. Он никак не связан с украинским правительством, а имя его не раскрывали, чтобы не спровоцировать конфликт между Киевом и Берлином.

Генсек ООН Антониу Гутерриш побывал с визитом в Киеве для обсуждения продления “зерновой сделки” – соглашения между ООН, Турцией, Россией и Украиной об экспорте украинского зерна через черноморские порты.

В Грузии

В Тбилиси всю ночь продолжались стычки между полицией и протестующими против закона об "иностранных агентах", одобренного парламентом страны в первом чтении. Протесты не утихают второй день. Во вторник вечером полиция задержала 66 человек (их развезли по изоляторам в разных городах страны), возбуждено уголовное дело о насилии по отношению к полицейскому. В среду днем на разных акциях протеста были задержаны еще 10 человек. К вечеру около 10 тысяч протестующих пришли организованными колоннами к зданию парламента и попытались взять его штурмом (безуспешно). Полиция, как и накануне, активно применяла слезоточивый газ и водометы.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили направил письмо президенту Венецианской комиссии Совета Европы Клер Бази-Малори с просьбой подготовить заключение по двум законопроектам об "иностранных агентах", внесенным в грузинский парламент. Власти Грузии, правда, оставили за собой право не прислушиваться к рекомендациям комиссии, если они покажутся им “необоснованными”. Зачем грузинским властям понадобилось принятие закона, подозрительно напоминающего российский, здесь пытается объяснить политический аналитик Гела Васадзе (спойлер: “они хотели показать, что могут”). Смогут ли, покажут ближайшие дни.

Шесть ссылок с бонусом

Бродсковедение. Глава из литературной биографии Иосифа Бродского советского периода, над которой работает Глеб Морев – о том, как Бродский собирался угнать самолет. Или подробный рассказ о фабрикации дела о тунеядстве, ходе суда над Бродским и роли советской прессы в этом процессе.

Глава из литературной биографии Иосифа Бродского советского периода, над которой работает Глеб Морев – о том, как Бродский собирался угнать самолет. Или подробный рассказ о фабрикации дела о тунеядстве, ходе суда над Бродским и роли советской прессы в этом процессе. Культурное сопротивление. Интервью с писательницей Линор Горалик, которая весь последний год занимается распространением антивоенного искусства, о (не)эффективности культурного сопротивления государственному насилию. Или рассказ о том, как ультраправые консерваторы во главе с “православным олигархом” Константином Малофеевым захватывают Институт философии РАН. (Бонусом – подкаст “Медузы” о происхождении малофеевских богатств.)

Интервью с писательницей Линор Горалик, которая весь последний год занимается распространением антивоенного искусства, о (не)эффективности культурного сопротивления государственному насилию. Или рассказ о том, как ультраправые консерваторы во главе с “православным олигархом” Константином Малофеевым захватывают Институт философии РАН. (Бонусом – подкаст “Медузы” о происхождении малофеевских богатств.) Коммуникации. Рассказ о семилетней войне двух меховых компаний и особой роли пеммикана (индейского сушеного мяса) в деле добычи бобра на северо-западе Канады в XVIII–XIX веках. Или история российских железных дорог.

Искренне Ваши,

Семь Сорок