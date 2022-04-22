Голову переехала БМП

Доброе утро!

"Единая Россия" запустила телеграм-бот для доносов – туда можно пожаловаться на "лживую информацию" о войне в Украине, то есть конкретно сегодня на такие новости:

В поселке Мангуш под Мариуполем нашли братскую могилу, в которой могут быть захоронены тысячи человек.

Путин запретил штурмовать территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе, приказав заблокировать ее “так, чтобы муха не пролетела". Но попытки штурма не прекращаются.

В Твери сгорело здание оборонного НИИ, который разрабатывал "Искандеры". Погибли шесть человек.

Госдума собирается запретить “иностранным агентам” работать с детьми и получать госфинансирование.

Мариуполь и Мангуш

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о взятии Мариуполя и обещал нейтрализовать украинских военных, скрывающихся на территории завода “Азовсталь” за “три-четыре дня”. Путин в ответ запретил штурмовать промзону, приказав заблокировать ее “так, чтобы муха не пролетела”. Шойгу ответил: “Есть”. Российскую аудиторию заинтересовал не столько приказ Путина, сколько крайне неестественная поза, в которой он просидел все 12 минут встречи с Шойгу.

По каким причинам Путин мог отдать свой приказ, рассказывается здесь. Военный эксперт Олег Жданов считает, что российская армия просто не способна взять территорию “Азовстали” – тем более, что ей нужны дополнительные силы для поддержания наступления на Донбассе, которое пока нельзя назвать результативным. Другой военный эксперт, Игорь Грецкий, полагает, что цель этого “маневра” – заставить сдаться защитников “Азовстали”, чтобы 9 мая провести в Мариуполе парад военнопленных.

Начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, находящийся сейчас на территории “Азовстали” вместе с полком “Азов” и морпехами, говорит, что украинские военные готовы покинуть предприятие, но только с оружием в руках. По словам заместителя командира "Азова" Святослава Паламара, несмотря на приказ Путина, попытки штурма “Азовстали” и бомбардировки территории предприятия продолжаются. Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина прекратит переговоры с Россией, если будут уничтожены оставшиеся в Мариуполе украинские военные. Здесь смысл переговоров в сложившейся ситуации объясняет бывший глава МИД Украины Павел Климкин.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко на специальной пресс-конференции попросил сутки режима тишины для эвакуации мирных жителей, находящихся на территории “Азовстали” и скрывающихся в других частях Мариуполя и его пригородах (как волонтеры сейчас спасают жителей уничтоженного города, рассказывается здесь). Бойченко оценил число погибших мирных жителей в 20–22 тысячи и рассказал о массовых захоронениях близ поселка Мангуш в 20 км от Мариуполя. Проекту “Схемы” украинской службы Радио Свобода удалось получить спутниковые снимки этого места, и на них действительно видна 300-метровая братская могила, вырытая между 23 и 29 марта. На снимке от 9 апреля заметно, что траншея уже частично прикрыта землей и расширена. Именно в ней, предположительно, хоронят тела, которые российские военные собирают на улицах Мариуполя.

Битва за Донбасс

Российская армия продолжает обстреливать Николаев, нанесены ракетные удары по Запорожью и железнодорожным объектам в Днепропетровской области. Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что за сутки область подверглась 50 обстрелам: бои там идут на двух основных участках – это частичная осада Харькова и наступление россиян на Донбасс с севера, через город Изюм.

Российское наступление на Донбассе странным образом никак не меняет линию фронта: Рубежное и Попасная так и не взяты российскими войсками, там идут уличные бои. Здесь о ситуации в Луганской области подробно рассказывает председатель Северодонецкой райгосадминистрации Роман Власенко. По его словам, Россия методично уничтожает населенные пункты, которые ей не удается взять. Из подконтрольной Украине части Донецкой области уехали три четверти населения.

Возможные сценарии “битвы за Донбасс” описаны здесь: для реализации наиболее осмысленного сценария “больших клещей” у России, судя по всему, не хватает сил (несмотря на активную вербовку эфиопов, о которой сообщает Reuters), а варианты поскромнее не сулят громких побед. Исход этого этапа противостояния во многом зависит от поставок западного оружия в Украину: о новом пакете военной помощи на сумму в 800 млн долларов объявили США, Евросоюз решился на закупки тяжелого оружия для Украины, несмотря на странную позицию Германии.

Западные спецслужбы заметили снижение числа пусков ракет "Искандер": вероятно, российские военные осознали, что пополнять их запасы в условиях санкций быстро невозможно. Как на грех, в Твери сгорело даже здание созданного в 2014 году Центрального НИИ войск воздушно-космической обороны, разрабатывавшего эти “Искандеры” (шесть человек погибли, 27 пострадали – и это не окончательные цифры). Говорят, загорелась старая проводка.

“Факт бойни никуда не убрать”

В поселке Бородянка Киевской области вскрывают захоронения убитых во время российской оккупации – вот репортаж корреспондента Настоящего Времени, в котором рассказывается о погибших. У одного из тел, извлеченных из временных могил для перезахоронения на кладбище, нет головы – стоящий рядом сын погибшего поясняет, что голову его отцу переехала российская БМП. Жуткая фотография этого тела с раздавленной головой, сделанная сразу после убийства, есть в репортаже Таисии Бекбулатовой.

В интервью, которое президент Украины Владимир Зеленский дал издателю “Медиазоны” Петру Верзилову, речь идет именно об этом: “Политики российские все время говорили про исторические шаги, про справедливость, про борьбу с нацизмом, что только ни говорили – но ведь факт бойни никуда не убрать. И это невозможно простить”.

На этом фоне другие потери меркнут, но и они остаются потерями – здесь ущерб, нанесенный войной украинской экономике, оценивает президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

Международная реакция

Великобритания ввела санкции против 26 физических и юридических лиц из России. Среди них – гендиректор РЖД Олег Белозеров, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, концерн "Калашников", ракетно-космический центр "Прогресс", Центральный научно-исследовательский институт машиностроения и еще несколько российских оборонных НИИ. Президент США Джо Байден объявил о запрете входа в порты США кораблей под российским флагом – ранее такой же запрет ввел Евросоюз. Кипр лишит своих "золотых паспортов" Олега Дерипаску, сестру Алишера Усманова и еще двоих российских миллиардеров. Сейм Латвии одобрил поправки к закону о гражданстве, предусматривающие возможность лишать лиц с двойным гражданством латвийского подданства за поддержку военных преступлений. Власти Кыргызстана запретили использование Z-символики 9 мая.

В ответ МИД РФ расширил список граждан США, которым запрещен въезд в Россию – туда добавили еще 29 человек, включая вице-президента Камалу Харрис, официального представителя Пентагона Джона Кирби, главу Meta Марка Цукерберга и главреда англоязычной версии "Медузы" Кевина Ротрока. Кроме того, Россия объявила о закрытии консульств Латвии, Литвы и Эстонии в Петербурге и Пскове.

Крупнейшая криптобиржа мира Binance огранила доступ к своим сервисам для пользователей из России, активы которых превышают 10 тысяч евро.

Какие последствия для России принесет вступление в НАТО Финляндии и Швеции, объясняется тут.

Новости российского бизнеса

В Испании найдены мертвыми бывший топ-менеджер российского НОВАТЭКа Сергей Протосеня, его жена и дочь. Предполагается, что Протосеня убил свою семью, а потом повесился. 18 апреля в Москве были найдены мертвыми бывший вице-президент Газпромбанка Владислав Аваев, его жена и дочь. Предполагалось, что банкир убил свою семью, а потом покончил с собой.

Анатолий Чубайс ушел из совета директоров АФК “Система”, Вагит Алекперов покинул пост главы “Лукойла”.

“Яндекс” сократил или приостановил запланированные инвестиции в свой российский бизнес. Google оштрафован на 11 млн рублей за отказ удалить с YouTube очередные “фейки” (ну то есть правду) о войне с Украиной.

Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект, облегчающий строительство в национальных парках, заказниках и охранных зонах. Во втором чтении документ серьезно смягчили: изначально ради “борьбы с санкциями” хотели разрешить строить все что угодно где угодно без экологической экспертизы.

Отмена культуры и прочее российское

В Тюмени отменили концерт ДДТ (группа отказалась играть в зале, украшенном буквой Z), отменены четыре из шести концертов “Машины времени”, Театр на Таганке отменил спектакль "Эльза" Юлии Ауг (накануне спектакль с ее участием отменил Электротеатр Станиславский), в Петербурге за день до открытия отменили выставку "Геноциду – нет!" (речь идет о геноциде армян в Османской империи).

Суд в Петербурге ликвидировал фонд “Сфера”, занимавшийся защитой прав ЛГБТ – за “отрицание традиционных сексуальных отношений” (хотя фонд занимался правовой помощью, а вовсе не сексом). Как будет работать ликвидированный ранее “Мемориал”, рассказано здесь.

Госдума собирается запретить “иностранным агентам” работать с детьми, инвестировать в стратегические предприятия и получать госфинансирование. Соответствующий законопроект сочинили в комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Минюст России, наоборот, собирается определить порядок исключения из реестра “иностранных агентов” и разрешить “иностранным агентам” не писать “ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО и т.д.” в постах и комментариях, не связанных с профессиональной деятельностью (ранее Путин назвал комичным сочетание этого дисклеймера с фотографией новогодней елки).

В остальном всё жестоко:

Суд в Москве заменил Марии Алехиной ограничение свободы по "санитарному делу" на реальный срок. Она проведет в колонии три недели.

Суд в Киселевске Кемеровской области отправил в СИЗО 32-летнего Булата Шумекова по делу о "дискредитации российской армии", возбужденному за посты о войне в Украине.

Полицейского из Курской области приговорили к 13 годам колонии и штрафу по делу о передаче секретных данных украинским спецслужбам. Что было передано, не известно, потому что суды по таким делам идут в закрытом режиме.

Кассационный суд изменил приговор аспиранту мехмата МГУ Азату Мифтахову по делу о разбитом окне в офисе "Единой России": срок сокращен на три месяца – с 6 до 5 лет 9 месяцев колонии. На свободу Мифтахов должен выйти в сентябре следующего года.

Шесть ссылок

(Не)преодоление прошлого. Отрывок из книги Николая Эппле “Неудобное прошлое: память о государственных преступлениях в России и других странах” (изд-во “НЛО”), в котором рассказывается о распространении разбирательства с прошлым с личного и семейного уровня на все общество. Или фрагмент из книги политолога и историка Евгении Лёзиной “XX век: проработка прошлого” (тоже “НЛО”) – о том, как в современной России ФСБ заблокировала разбирательства с прошлым, восстановив это прошлое в настоящем.

Отрывок из книги Николая Эппле “Неудобное прошлое: память о государственных преступлениях в России и других странах” (изд-во “НЛО”), в котором рассказывается о распространении разбирательства с прошлым с личного и семейного уровня на все общество. Или фрагмент из книги политолога и историка Евгении Лёзиной “XX век: проработка прошлого” (тоже “НЛО”) – о том, как в современной России ФСБ заблокировала разбирательства с прошлым, восстановив это прошлое в настоящем. Советское. Черты суровой правды жизни, запечатленные в сказке Лазаря Лагина о старике Хоттабыче. Или рассказ о том, как люди с инвалидностью боролись за свои права в СССР.

Черты суровой правды жизни, запечатленные в сказке Лазаря Лагина о старике Хоттабыче. Или рассказ о том, как люди с инвалидностью боролись за свои права в СССР. Россия извне и вне России. Почему европейцы называли россиян московитами, хотя сами жители России и ее правители никогда это слово не использовали – попытка объяснения. Или рассказы новых эмигрантов о книгах, которые они увезли с собой из России.

Искренне Ваши,

Семь Сорок