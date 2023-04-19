Копия иконы успешного министра

Доброе утро!

В Белгороде во дворе жилого дома взорвалась граната – один человек погиб, двое пострадали. Губернатор сказал, что они вели асоциальный образ жизни. В социуме дела обстоят так:

Российская Госдума приняла сразу в трех чтениях поправки, вводящие пожизненное заключение за госизмену и ужесточающие наказания по другим статьям УК.

Военный комиссар Москвы сказал, что для выявления призывников используется городская система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.

Навального избили в колонии и возбудили против него новое уголовное дело – о дезорганизации работы колонии.

Генпрокуратура России объявила “нежелательной организацией” норвежский экологический фонд “Беллона”.

Президент Украины посетил передовые позиции украинской армии в Авдеевке близ Донецка. Кремль опубликовал кадры с Путиным в Херсонской и Луганской областях.

Польша возобновит транзит украинской сельхозпродукции 21 апреля. Досмотр судов, следующих по черноморскому зерновому коридору, тоже возобновился.

Изменники родины

Российская Госдума приняла сразу в трех чтениях поправки в Уголовный кодекс, вводящие пожизненное заключение за госизмену и ужесточающие наказания по связанных с “терроризмом” статьям. Кроме того, в УК введена новая статья 284.3 – “Оказание содействия в исполнении решений международных организаций”, в которые не входит Россия (от штрафа до миллиона рублей до пяти лет заключения). Эта статья была ответом на ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом; затронет ли она сотрудничество с ЕСПЧ, остается неясным. В дополнение к этому во втором и третьем чтении утверждена новая редакция закона “О гражданстве Российской Федерации”, предусматривающая возможность лишения приобретенного гражданства за "угрожающие национальной безопасности действия", в том числе за "фейки" о российской армии и ее "дискредитацию".

Теоретико-исторический разбор понятия “госизмена” читайте в соответствующем выпуске рассылки “Сигнал”, краткие комментарии по поводу нововведений смотрите в карточках “Первого отдела”, а развернутый рассказ о том, как Россия дошла до нынешнего уровня репрессий – в тексте сооснователя “ОВД-инфо” Григория Охотина и интервью руководителя правозащитного проекта "Поддержка политзаключенных. Мемориал" Сергея Давидиса.

Политик и публицист Владимир Кара-Мурза, приговоренный в понедельник к 25 годам колонии строгого режима в том числе и за госизмену, в специальном письме поблагодарил за поддержку и призвал не спешить с ним прощаться. Адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров называет процесс над своим подзащитным “актом показательной расправы” и допускает его обмен на какого-нибудь дорогого России деятеля по образцу обменов 1970-х годов. На это позволяет надеяться и то, что у Кара-Мурзы есть гражданство Великобритании. Во вторник МИД России вызвал послов США, Канады и Великобритании "в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России", которое они допустили, комментируя драконовский приговор Кара-Мурзе. Дипломатам пригрозили высылкой.

Мосгорсуд оставил обвиненного в шпионаже журналиста Эвана Гершковича под арестом; российские адвокаты Гершковича тоже рассчитывают на его обмен после суда и приговора. В Екатеринбурге задержан пиарщик и активист Ярослав Ширшиков, сопровождавший Гершковича в поездке на Урал, – ему предъявили обвинения в “оправдании терроризма” за пост о том, что ему не жалко убитого военкора-пропагандиста Владлена Татарского, а также пострадавших посетителей его “творческого вечера”. “Земля стекловатой”, – написал Ширшиков (до семи лет лишения свободы).

В качестве бэкграунда – на редкость актуальный документ советского КГБ, где подробно описываются методы борьбы с диссидентами: дискредитация или принуждение к эмиграции лидеров, точечные репрессии, сопровождаемые массовыми “профилактическими” мерами, приравнивание инакомыслящих к “экстремистам” и “террористам”.

Прочее российское

Генпрокуратура России объявила “нежелательной организацией” норвежский экологический фонд “Беллона”. Вот рассказ об истории работы фонда на территории России (она началась еще до распада Советского Союза), а вот комментарий сооснователя “Беллоны” Фредерика Хауге. Он считает одной из причин “нежелательности” публикации фонда о ситуации вокруг захваченной Россией Запорожской АЭС. Работу в России фонд прекратил сразу после полномасштабного российского вторжения в Украину; отделения “Беллоны” в Петербурге и Мурманске были признаны “иностранными агентами” еще в 2015–17 годах.

Адвокат Навального Вадим Кобзев рассказал, что в камеру к Навальному опять посадили его старого друга, “имеющего серьезные проблемы с личной гигиеной” (на этот раз он издавал особенно невыносимый запах), а когда Навальный отказался заходить в благоухающую камеру, его избили и объявили о возбуждении уголовного дела о дезорганизации работы колонии (до пяти лет лишения свободы).

Суд в Астраханской области приговорил троих Свидетелей Иеговы к семи годам колонии каждого – в России эта церковь по неизвестным науке причинам признана “экстремистской организацией”.

Южный окружной военный суд приговорил к 2,5 годам колонии 29-летнего жителя Новороссийска по делу о публичных призывах к терроризму: он опубликовал в своем телеграм-канале видео со словами “Слава Украине!”

Против дагестанской правозащитницы Светланы Анохиной возбуждено уголовное дело о "фейках" про армию из-за антивоенных постов. Она за границей.

“Мемориал” рассказал о лингвистической экспертизе статьи Олега Орлова, из-за которой его обвиняют в уголовной “дискредитации” российской армии. В экспертном заключении говорится, что Орлов занимает "правозащитную антироссийскую позицию". Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Протестантского проповедника Эдуарда Чарова из деревни Савиново в Свердловской области оштрафовали на 65 тысяч рублей из-за антивоенных публикаций. 45 тысяч он должен заплатить за “дискредитацию” армии, еще 20 – за “возбуждение ненависти или вражды”. Более 10 лет назад Чаров основал в своей деревне приют для бездомных, больных и пожилых людей, а осенью 2022 года пригласил туда бегущих от “могилизации”.

В Ачинске Красноярского края за коммент о подрыве Крымского моста задержан 47-летний местный житель. Его обвиняют в “оправдании терроризма” (от пяти до семи лет лишения свободы).

В Красноярске за сожжение цветов на Вечном огне возбуждено уголовное дело о “реабилитации нацизма”.

Четверо присяжных по делу калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, осужденных по делу о гибели младенца в роддоме, сообщили о давлении со стороны судьи. В суде рассматривается апелляция на приговор, вынесенный в сентябре 2022 года (врачей приговорили к 9 и 9,5 годам колонии). В декабре 2020 года суд присяжных Калининградского областного суда оправдал их, но по требованию Генпрокуратуры приговор был отменен, а дело отправлено на новое рассмотрение в Московскую область. Что стоит за столь упорным преследованием врачей, в поддержку которых активно выступает все медицинское сообщество России, остается неизвестным.

Мировой судья в Москве оштрафовал “Википедию” на 800 тысяч рублей – на этот раз за отказ удалить видеоролик о “зацепинге”. Это уже седьмой штраф за неудаление чего-либо из “Википедии”. В последнее время число претензий к свободной энциклопедии в России резко выросло.

О том, как российские власти борются с VPN-сервисами, читайте тут.

Отменен запланированный на июль концерт группы “Наив” в Перми, накануне стало известно об отмене выступления группы в Петербурге. Причина – в выступлении лидера “Наива” в поддержку Маши Москалевой и ее отца.

Вот еще более феерическая история: в Петербурге родители школьника написали донос на детского писателя, в книге которого герой по имени Алексей сидит в тюрьме.

Из нетипичного – новости о борьбе с коррупцией:

В Ростове-на-Дону московские следователи и оперативники ФСБ активно расследуют случаи взяточничества в Ростовском облсуде. С чего вдруг, никто не знает.

Суд в Москве оштрафовал на 400 тысяч рублей сотрудника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба полковника Ивана Мертвищева: он попросил военкома Раменок купить ему стиральную машину Bosch в обмен на положительные результаты проверки работы военкомата (покушение на мошенничество). Во время судебного процесса полковник объяснил, что после ремонта в квартире ему срочно нужна была стиральная машина, и написал рапорт с просьбой отправить его на войну в Украину.

Военные сводки

Во вторник утром российская армия обстреляла центр Херсона – один человек погиб, еще девять получили ранения. Вечером украинские зенитчики объявили, что сбили в районах Запорожья и Днепра семь беспилотников, в том числе шесть "Шахедов". В ночь на среду в Одессе в связи с налетом беспилотников объявлялась воздушная тревога, были слышны взрывы. По словам главы Одесской районной администрации, жертв и пострадавших нет, но было попадание в “объект гражданской инфраструктуры”.

Во вторник передовые позиции украинских войск в Авдеевке под Донецком посетил президент Украины Владимир Зеленский. По сведениям британской военной разведки, Россия ослабила наступательное давление в районе Донецка, чтобы перенаправить силы на Бахмут. Генштаб Вооруженных сил Украины констатирует отсутствие существенных изменений на фронтах Донбасса, эпицентрами сражений остаются Бахмут и Марьинка. О жизни в осажденном Бахмуте здесь рассказывается на примере одной украинской семьи, чудом спасшейся из-под обстрелов. Текущей битве за Донбасс исполнился уже год – вот ее основные вехи в изложении военного эксперта Кирилла Михайлова.

Германия отчиталась о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot, Великобритания сообщила об отправке 14 танков Challenger 2. The Washington Post пишет со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы американской разведки, что власти Египта отказались от плана производить реактивные снаряды для российских войск после вмешательства США и, наоборот, продали Вашингтону снаряды для передачи украинской армии.

О том, как воюет украинская IT-армия, читайте здесь. Взлом электронных рекламных щитов в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Ульяновске, видимо, ее рук дело: вместо рекламы на щиты вывели выдержки из рассказов мобилизованных и их родственников о происходящем на войне в Украине, а также сообщения о больших потерях российской армии.

По данным ООН, число мирных жителей, ставшими жертвами войны в Украине, превысило 8,5 тысяч – это только подтвержденные случае, реальные цифры могут быть намного больше. Более семи тысяч украинских военных числятся пропавшими без вести.

Война, вид из России

В России, ссылаясь на соображения безопасности, отменили шествия “Бессмертного полка” на 9 мая, а международные соревнования по танковому биатлону и другим армейским играм отменили, ни на что не ссылаясь. Несколько чемпионов прошлых лет были убиты в Украине, там же России потеряла по меньшей мере три танка, разработанные специально для этого экзотического вида спорта.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинского беспилотника на здание военкомата в городе Новозыбкове, есть даже видео. Пострадавших нет, но стекла повыбивало.

Во вторник утром Кремль сообщил о состоявшемся в понедельник визите Путина в штаб группировки войск “Днепр” на Херсонском направлении и штаб Нацгвардии “Восток” в так называемой “ЛНР”. Там он заслушал доклады генералов Теплинского (которого очень хвалил) и Лапина. Группировке “Днепр” Путин вручил копию иконы, которая якобы принадлежала “одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи”. Икону Путин вручил со словами “сейчас Пасха будет”. После того, как на это обратили внимание журналисты, слово “будет” исчезло из опубликованного на сайте Кремля видео, а Песков прочитал целую лекцию о 40-дневном праздновании Пасхи. В общем: когда Путин побывал на оккупированных территориях Украины, не понятно (скорее всего, до Пасхи), но то, что он там побывал, вроде бы бесспорно. Икона, привезенная им на фронт, очень порадовала украинских военных: “Теперь у нас точно все будет хорошо”, – сказал один из них в разговоре с “Би-би-си”.

Американский Институт изучения войны утверждает – несколько контринтуитивно, – что Пригожину удалось вернуть расположение Кремля: его наемники, мол, воюют бок о бок с ВДВ и получают снабжение и боеприпасы. Вернул он расположение Кремля или не вернул, но его наемники продолжают гибнуть (под Иркутском обнаружено еще одно, ранее неизвестное, захоронение вагнеровцев), а по возвращении в “мирную жизнь” – убивать мирных жителей: в Южной Осетии бывший заключенный, осужденный за совершенное в 2014 году убийство, завербованный в ЧВК и отвоевавший свое в Украине, зарезал жителя Цхинвали.

Изданию “Верстка” удалось связаться с одним из героев видео Gulagu.net, рассказавшему о военных преступлениях, совершаемых вагнеровцами в Украине: тот утверждает, что основатель Gulagu.net Владимир Осечкин заплатил ему за разговор 10 тысяч рублей и что теперь ему поступают угрозы. Зачем бывшие вагнеровцы рассказывают зверских убийствах, в которых участвовали, здесь объясняет политолог Александр Морозов: они считают их чем-то нормальным и абсолютно уверены, что расследованием этих преступлений никто не будет заниматься. Ну и 10 тысяч рублей на дороге не валяются.

Мобилизованные из Липецкой, Рязанской и Тульской областей опубликовали во “ВКонтакте” видеообращение, в котором пожаловались на отношение командования к ним и отсутствие гуманитарной помощи. Через некоторое время в той же группе в ВК появилось еще одно видео, на котором военнослужащий кается в том, что поучаствовал в записи первого видео и выражает готовность опровергнуть в СМИ “ложные данные”.

Военком Москвы сообщил агентству ТАСС, что для определения реального места жительства призывников в столице используют систему видеонаблюдения. Что известно о работе этой системы, здесь рассказывает журналист Андрей Захаров. Можно ли ее обмануть, объясняется здесь.

На оккупированных территориях:

Оккупационные власти Херсонской области начали изымать у местных жителей лодки на нужды российской армии.

Как дают новые квартиры в разрушенном Мариуполе, рассказывается здесь (квартир мало, передают их не в собственность, а по договору социального найма, наличие какой-то еще собственности автоматически лишает человека права на получение квартиры взамен разрушенной).

Международное эхо войны

Польша согласилась разблокировать транзит украинского зерна с 21 апреля. Через эту страну идет 10% украинского сельскохозяйственного экспорта. Досмотр сухогрузов, участвующих в черноморской зерновой инициативе, тоже возобновился. Как именно Россия искусственно затягивает этот процесс, здесь объясняет руководитель мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко.

Санкционный департамент Минфина США OFAC выпустил предупреждение о схемах обхода потолка цен на российскую нефть. Это первое официальное признание того факта, что Россия обходит ограничения – по крайней мере, при поставках нефти из портов Дальнего Востока.

Страны G7 объявили, что будут блокировать российские активы до окончания войны и возмещения причиненного Украине ущерба, а также высказались за ужесточение санкций в отношении России.

Производитель водки Absolut прекращает экспорт своей продукции в Россию после волны критики, с которой компания столкнулась после новости о возобновлении поставок. Пейте, мол, свою “Путинку”.

Центр “Досье” рассказал о системе слежения через установленные на посольствах антенны, которые обслуживали сотрудники российских спецслужб под дипломатическим прикрытием. Больше всего таких антенн установлено на здании посольства России в Брюсселе – 17. Суммарно на 39 зданиях российских посольств и консульств в Европе стоят по меньшей мере 182 антенны. Это оборудование используется не только для слежки за спецслужбами и политиками других стран, но и для идентификации участников акций протеста против политики Кремля.

Польша начала строить суперсовременное электронное заграждение с датчиками движения на границе с Калининградской областью.

С начала 2023 года почти 2400 россиян попросили убежища в Германии. Только в марте текущего года из России в Грузию было перечислено более 214 млн долларов. Здесь россияне, открывшие бизнес в Грузии, рассказывают о своем опыте.

Вокруг света

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что проживающие в Нагорном Карабахе армяне должны принять азербайджанское гражданство, "либо избрать себе другое место проживания". Так он отреагировал на выступление премьера Армении Никола Пашиняна, в котором тот говорил, что мир возможен только при условии, что обе страны признают территориальную целостность друг друга и откажутся от взаимных территориальных претензий. В общем, депортация или ассимиляция.

Суд во Флориде предъявил обвинение в "многолетней кампании вредоносного иностранного влияния в США" четверым американцам и троим гражданам России. “Вредоносной” деятельностью американцев, по версии следствия, руководил Александр Ионов (он известен своими доносами на российские независимые медиа, после которых их объявляли “иностранными агентами”), а самого Ионова курировали два ФСБшника – Алексей Суходолов и Егор Попов. Все трое сейчас в России.

По данным Politico, администрация президента США в конце апреля объявит о “беспрецедентных” мерах, ограничивающих инвестиции американских компаний в Китай. По слухам, рассматривается также запрет TikTok.

Шесть ссылок

История истории. Краткая биография науки о прошлом – от Геродота до Леопольда фон Ранке. Или фрагмент из книги историка культуры Питера Берка “Взгляд историка: как фотографии и изображения создают историю” (изд-во “Эксмо”) – об изображении идей.

Краткая биография науки о прошлом – от Геродота до Леопольда фон Ранке. Или фрагмент из книги историка культуры Питера Берка “Взгляд историка: как фотографии и изображения создают историю” (изд-во “Эксмо”) – об изображении идей. Жизнь ученого. Научная биография Юрия Плюснина – социолога, философа и психолога, которому, помимо полевых социальных исследований, довелось заниматься орнитологией, формированием сексуального поведения домашних мух, психологическими особенностями представителей партийной элиты, а также бродяжничеством и строительством многокилометровой изгороди для оленей в якутской глуши: часть первая, часть вторая.

Научная биография Юрия Плюснина – социолога, философа и психолога, которому, помимо полевых социальных исследований, довелось заниматься орнитологией, формированием сексуального поведения домашних мух, психологическими особенностями представителей партийной элиты, а также бродяжничеством и строительством многокилометровой изгороди для оленей в якутской глуши: часть первая, часть вторая. Художники. Отрывок из книги Элеоноры Шафранской “Усто Мумин: превращения” (изд-во музея “Гараж”) – биографии художника (настоящее имя – Александр Николаев), который в 1920 году уезжает в Самарканд и с головой погружается в местную культуру. Или беседа с пионером компьютерного искусства Верой Молнар накануне ее 99-летия (Молнар родилась в Венгрии, но с 1947 года живет в Париже).

Искренне Ваши,

Семь Сорок