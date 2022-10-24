Доброе утро!

После нападения 12 августа писатель Салман Рушди потерял зрение на один глаз и подвижность одной руки, сообщил его агент. Где находится писатель, не раскрывается. А в новостях так:

В субботу утром Россия нанесла новый массированный удар по энергетическим объектам в восьми областях Украины. Ущерб превышает нанесенный 10–12 октября.

Шойгу позвонил министрам обороны четырех стран НАТО, чтобы рассказать им о намерении Украины взорвать “грязную ядерную бомбу”.

Россия продолжает вывод войск и вывоз мирного населения из правобережной части Херсонской области. В херсонском телецентре демонтируют оборудование, интернет в городе отключен.

В Иркутске на жилой дом упал истребитель Су-30. Пилоты погибли, дом сгорел.

Замглавы администрации Путина Сергей Кириенко призвал к “народной войне”.

Си Цзиньпин переизбран главой Коммунистической партии Китая на третий срок.

Военные сводки

Утром в субботу Россия нанесла новый массированный удар по энергетическим объектам в восьми областях Украины. Без электричества остались Хмельницкий и Ровно, в Одессе приостанавливалось движение трамваев, были обесточены часть районов Кировоградской и Волынской областей. По Киеву было выпущено пять ракет, но все их удалось сбить. По оценке "Укрэнерго", последствия этих ударов "сопоставимы или даже могут превышать последствия атаки 10–12 октября". Без электричества остались по меньшей мере полтора миллиона абонентов. Власти Украины призывают граждан экономить электроэнергию, здесь рассказывается, как это правильно делать. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что уничтожая энергетику Украины в преддверье зимы, Россия рассчитывает вызвать новый поток украинских беженцев в страны Европы.

В ночь на воскресенье российская армия обстреляла Николаев из С–300, одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом.

В Украину прибыла новая партия вооружений из Германии. Вот репортаж с линии фронта об одном дне работы украинского минометного расчета, а вот свежие фотографии войны.

Херсонская область

Украинская армия “двигает линию фронта” в Херсонской области по мере того, как Россия выводит свои войска с плацдарма на правом берегу Днепра. Вот репортаж “Би-би-си” из недавно освобожденного ВСУ села Крещеновка.

С правобережных территорий, остающихся под контролем России, продолжается вывоз гражданского населения: в субботу оккупационные власти потребовали от жителей Херсона “немедленно покинуть город”. В столь категорической форме это требование прозвучало впервые. По данным оккупационных властей, на субботу с правого берега было вывезено 25 тысяч мирных жителей – ранее они заявляли, что собираются “эвакуировать” 50–60 тысяч человек. В Херсоне пропал интернет, в воскресенье украинские власти сообщили о демонтаже оборудования связи в херсонском телецентре.

Зачем российские власти осуществляют массовые депортации, не вполне понятно. Ранее стороны обвиняли друг друга в намерении взорвать дамбу Каховской ГЭС, что привело бы к затоплению больших территорий, не создав никакой военной выгоды ни для одной из сторон. В воскресенье ставки повысились: министр обороны России Сергей Шойгу позвонил министрам обороны Турции, Британии, Франции и США, чтобы сообщить им, что “киевский режим готовит провокации с грязной ядерной бомбой”. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у его страны нет никакой грязной бомбы, а россияне часто обвиняют других в том, что планируют сделать сами. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс сказал в интервью Настоящему Времени, что если Россия решится на применение ядерного оружия, то этот удар не останется без ответа со стороны Европы и НАТО. Почему Европа – восточная, по крайней мере – давно воспринимает эту войну как свою, здесь объясняет болгарский политолог Иван Крастев.

В Петербурге на Херсонской улице оперативно закрасили граффити “Репка”, изображавшее последствие ядерной войны для России.

“Народная” война

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал после литургии в Серафимо-Дивеевском монастыре Нижегородской области, что Запад пытается "стереть с лица земли" Россию, потому что она предлагает "альтернативный взгляд на мир, на бога и человека". Замглавы администрации президента России Сергей Кириенко объявил на Всероссийском форуме классных руководителей, что война в Украине должна стать “народной”, чтобы Россия в ней победила. И военные беды не заставили себя ждать:

В субботу при обстреле города Шебекино в Белгородской области погибли два человека, еще 14 пострадали. С позиций в Белгородской области ведутся обстрелы Харькова, и от ответного огня на границе нередко гибнут российские военные, в том числе срочники – вот одна такая история.

В Перми на пороховом заводе произошел взрыв и пожар; погибли по меньшей мере три человека.

В Иркутске истребитель Су-30, выполнявший испытательный полет, упал на двухэтажный жилой дом – два пилота погибли, дом сгорел (в нем никого не было). Вот видео падения, вот свидетельства очевидцев.

В Белгородской области соратники Пригожина строят линию обороны с противотанковыми надолбами. В Курской области возвели целых две таких линии и готовят третью. В Москве бомбоубежища готовят к “приему укрываемых”.

Русская служба “Би-би-си” и Медиазона обновили список имен погибших в Украине российских военнослужащих – теперь в нем 7822 имени, и по меньшей мере 41 из них принадлежит мобилизованным за последний месяц россиянам. К отправке на войну готовят новых мобилизованных, часть из которых вообще не должны были призывать по состоянию здоровья – вот еще одна такая история. Число завербованных в российских тюрьмах, по данным “Руси сидящей”, превысило 20 тысяч человек. Вот что рассказывают о вербовках в российских колониях сами заключенные и их родственники.

Попытки бегства от всего этого тоже не прекращаются:

Депутат гордумы Владивостока Виктор Каменщиков, покинувший Россию после вторжения в Украину, получил убежище в США.

Вот история российского айтишника, обустроившего себе жилье и рабочий кабинет в лесу. Он рассчитывает пересидеть мобилизацию и войну в чаще, в этом ему помогает жена.

Археолог из Омска Евгений Круглов, в отношении которого расследуется уголовное дело о “фейках” про армию, попытался бежать из России через Беларусь, но сотрудники ФСБ сняли его с поезда, а суд отправил его в СИЗО (ранее Круглов находился под подпиской о невыезде).

Уже сбежавшим в Латвию россиянам, как оказалось, расслабляться рано: глава МИД Латвии говорит в интервью, что виды на жительство для обосновавшихся там россиян будут продлеваться только после тщательной проверки, которая будет касаться в том числе и политических взглядов.

Уезжающие и мобилизованные часто бросают своих домашних животных – вот несколько грустных историй и рассказ о попытках волонтеров помочь собакам и кошкам.

Репрессии за антивоенные выступления тоже продолжаются:

В Ухте силовики провели обыск и задержали местного жителя Владимира Ляшко, которого подозревают в порче мемориальной доски Мотороле.

На 71‑летнего жителя Сочи завели уголовное дело о “дискредитации” армии из‑за антивоенных листовок.

В Красноярске задержали активистку с плакатом "Нет стране без мужчин".

Генпрокуратура потребовала заблокировать сайт о политике для подростков, который запустила писательница Линор Горалик.

Вокруг света

Служба безопасности Украины задержала бывшего директора и почетного президента предприятия "Мотор Сич" – 83-летнего Вячеслава Богуслаева – по подозрению в поставке товаров военного назначения для российской штурмовой авиации. Вместе с Богуслаевым задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич". Предполагается, что предприятие продолжало сотрудничество с “Ростехом” и после 2014 года. В 2019 году об этом писали журналисты проекта Bihus.Info.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал запретить вещание российского государственного телеканала RT во всем мире после людоедских слов директора вещания на русском языке Антона Красовского (он предложил топить и сжигать заживо украинских детей и расстреливать всех несогласных с присутствием России на украинской территории, потому что Украины “вообще не должно существовать”). Глава RT Маргарита Симоньян объявила об “остановке сотрудничества” с Красовским, потому что его высказывание “дико и омерзительно”.

Германия, США, Великобритания и Франция призвали ООН провести расследование предполагаемого использования Россией иранских ударных беспилотников в ходе войны в Украине. Они считают, что поставка этих дронов нарушает резолюцию Совбеза ООН, принятую в связи с ядерной программой Ирана. Возможно, это начало процесса изгнания России из Совета безопасности.

В Китае завершился XX съезд Коммунистической партии. В новый ЦК КПК не вошли четыре из семи членов Постоянного комитета политбюро (в последний день съезда бывшего лидера Китая Ху Цзиньтао, сидевшего в президиуме, вообще вывели из зала под руки). Си Цзиньпин официально переизбран на третий срок. Ранее лидеры Китая ограничивались двумя. К чему приведет не ограниченное никакими сроками воцарение председателя Си, здесь рассказывает китаист Алексей Маслов.

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон отказался от участия в борьбе за пост главы Консервативной партии, хоть и собрал необходимые для этого сто голосов депутатов – просто потому что “это было бы неправильно”. Это означает, что сегодня главой партии с большой вероятностью будет объявлен бывший министр финансов Риши Сунак. В этом случае уже в пятницу он сможет стать новым британским премьером.

В субботу в разных городах Германии прошли мощные протесты с требованием более справедливого распределения государственных средств для компенсации роста цен на энергию и стоимости жизни, а в воскресенье экоактивисты облили картофельным пюре картину Моне “Стог сена” в потсдамском музее Барберини. “Люди голодают, люди замерзают, люди умирают. Мы в климатической катастрофе, а все, чего вы боитесь – томатный суп или картофельное пюре на картинах”, – заявила одна из активисток. Как картофельное пюре на картине Моне может помочь людям не умирать, она не объяснила. “Стог сена” не пострадал.

Шесть ссылок

Жития. Филолог Андрей Ранчин объясняет, как читать Житие “уродивого Христа ради” Михаила Клопского; литературовед Игорь Гулин рассказывает, как Николай Островский уничтожил себя, чтобы стать идеальным текстом – к 90-летию романа “Как закалялась сталь”.

Филолог Андрей Ранчин объясняет, как читать Житие “уродивого Христа ради” Михаила Клопского; литературовед Игорь Гулин рассказывает, как Николай Островский уничтожил себя, чтобы стать идеальным текстом – к 90-летию романа “Как закалялась сталь”. Музыка. История “кентерберийской сцены”, сочетавшей импровизационное джазовое начало, психоделическую мечтательность и чисто английскую эксцентрику. Или репортаж с лондонского фестиваля Raw Power – коллективный портрет нового музыкального андеграунда.

История “кентерберийской сцены”, сочетавшей импровизационное джазовое начало, психоделическую мечтательность и чисто английскую эксцентрику. Или репортаж с лондонского фестиваля Raw Power – коллективный портрет нового музыкального андеграунда. В помощь русскому эмигранту. Инструкции о том, как жить, ходить в горы и искать архитектуру советского модернизма в культурной столице Казахстана, Алматы. Или архитектурный гид по Еревану.

Искренне Ваши,

Семь Сорок