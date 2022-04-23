Нацисты с еврейскими корнями

Доброе утро!

Украина объявила затонувший российский крейсер "Москва" объектом своего подводного культурного наследия, а Укрпочта анонсировала выпуск второй марки с защитником острова Змеиный – по дизайну новая марка "Русский военный корабль… ВСЁ!" повторяет марку “Русский военный корабль, иди на ***”, только корабля на ней нет (тираж пять миллионов экземпляров). В остальном так:

Командующий войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев объявил, что задача второго этапа войны для России – установить полный контроль над Донбассом и южной Украиной и выйти к молдавским границам.

Миссия ООН зафиксировала в Буче 50 преднамеренных убийств.

Политик Владимир Кара-Мурза отправлен в СИЗО по делу о “дискредитации” российской армии.

Минюст России признал "иноагентами" Леонида Волкова, Владимира Кара-Мурзу, Алексея Венедиктова, Сергея Пархоменко и даже социолога Виктора Вахштайна.

Зачем всё это было?

И.о. командующего войсками Центрального военного округа России Рустам Миннекаев объявил, что цель второго этапа войны в Украине – установление полного контроля над Донбассом и южной Украиной, обеспечение сухопутного коридора в аннексированный Крым и выход к молдавским границам. Пресс-секретарь Путина Песков отказался комментировать это заявление. По мнению советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка, эти слова означают, что “Россия будет вести максимально агрессивную войну с большим количеством жертв”. Подоляк призвал западные страны сделать выводы и помочь Украине с тяжелым вооружением.

Комментируя переговоры между российской группой и украинской делегацией, которую он возглавляет, Подоляк сказал, что они фактически прекратились (идут лишь онлайн-разговоры юридических консультантов). По данным источников “Медузы”, консультанты дорабатывают соглашения о безъядерном и безблоковом статусе Украины и гарантиях ее безопасности, а также договор о взаимном уважении культур (по ним разногласий нет) – споры вызывают послевоенные границы Украины, которые Россия видит в том же свете, что и Миннекаев (“иначе зачем всё это было?”). В администрации Путина тоже не знают, как закончить войну, не захватив все указанные территории и не уронив при этом рейтинга Путина.

Линия фронта, несмотря на объявленное наступление России, остается неизменной. Здесь основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев оценивает шансы России на достижение какой-либо громкой победы к 9 мая (спойлер: они невелики) и напоминает о проблемах с личным составом. От 20 до 40% российских военных, вернувшихся с фронтов Украины домой, отказываются ехать обратно. “Медиазона” собрала истории о том, как их запугивает командование, хотя даже до увольнения дело доходит не всегда, а уголовных дел нет вовсе.

В ночь на пятницу прокремлевское издание Readovka обнародовало в своей группе в ВК данные о потерях российской армии, якобы представленные на закрытом брифинге Минобороны РФ: 13 414 погибших и еще 7 тысяч пропавших без вести. На крейсере “Москва”, по данным Readovka, погибли 116 человек, еще сто пропали без вести. Позже издание все удалило и заявило о взломе, а через сутки Минобороны выдало официальные данные о потерях на “Москве”: один человек погиб и 27 пропали без вести. Губернатор аннексированного Севастополя сразу же назвал имя погибшего – Иван Вахрушев (украинская служба Радио Свобода рассказала о нем пять дней назад). Журналисты продолжают искать погибших и пропавших без вести российских военных: вот история 18-летнего контрактника из Тюмени, убитого под Киевом, а вот рассказ о срочнике из Карелии, пропавшем на крейсере “Москва”.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, побывавший с визитом в Индии, которую он хочет переориентировать с российского вектора на западный, сказал на пресс-конференции в Дели, что война России с Украиной может продлиться до конца следующего года. Западные страны объявляют о новых поставках оружия Киеву (вслед за США Франция и Канада отправили гаубицы). Вот новая подборка военных фотографий.

Мариуполь и оккупированные территории

Основная часть российско-украинских переговоров в данный момент застопорилась из-за ситуации в Мариуполе: по словам Михаила Подоляка, Украина добивается спасения защитников “Азовстали”, рассматривая как дипломатические, так и военные варианты решения этой проблемы. В интервью “Медузе” мэр Мариуполя Вадим Бойченко подробно рассказывает о ситуации в городе, важности Мариуполя для России и Украины, попытках спасения защитников “Азовстали” и эвакуации мирных жителей. Накануне украинским властям удалось вывезти из города в сторону Украины семь автобусов с людьми (вместо согласованных 90) – вот отчет депутата горсовета Мариуполя Степана Махсмы.

По российским официальным подсчетам, в России находятся около миллиона беженцев из Украины – украинская сторона называет их насильственно депортированными. Вот истории мариупольцев и жителей востока Украины, которым удалось эвакуироваться в Европу через Россию и “ДНР” – всех подвергали “фильтрации”, некоторых заставляли сниматься в пропагандистских видео, а кому-то фсбшники на выезде из России читали лекции о засилье евреев и “нацистов с еврейскими корнями” в руководстве Украины. Здесь о вывезенных в Россию украинцах, обращении России с украинскими военнопленными и преступлениях, совершаемых против граждан Украины на оккупированных территориях, подробно рассказывает украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Назвать точное число мирных жителей, погибших в Мариуполе, пока невозможно, но журналисты проекта “Схемы” украинской службы Радио Свобода обнаружили спутниковые снимки еще одной возможной братской могилы рядом с кладбищем в селе Виноградное. Ранее жители Мариуполя рассказывали, что российские военные собирают на улицах тела убитых и вывозят их за город. Накануне были опубликованы снимки крупной братской могилы в селе Мангуш близ Мариуполя.

На деоккупированных территориях Киевской области идет подсчет жертв: миссия ООН зафиксировала 50 преднамеренных убийств мирных жителей в одной только Буче. Оценить, что творится на оккупированных территориях, сложнее: мэр Херсона Игорь Колыхаев рассказывает о нервозной обстановке на улицах города, мигрирующих российских блок-постах и списках неблагонадежных граждан, циркулирующих у российских военных; глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух говорит о полутора сотнях похищенных чиновников, общественных активистов и журналистов и гуманитарной катастрофе в оккупированной части области. О проведении российских “референдумов” на подведомственных им территориях Колыхаев и Старух даже слышать не хотят: “Пусть у себя научатся проводить честные выборы!” – говорит глава Запорожья. (По слухам, российские оккупационные власти собираются в ближайшее время изобразить в Херсоне “референдум” о создании ХерНР, а в Запорожье – “референдум” о присоединении к так называемой “ДНР”).

Рассказы жителей Изюма, бежавших из города после его уничтожения и последующего захвата российской армией, читайте тут.

“Современные герои борьбы с нацизмом”

Как всегда по пятницам, в России объявлены новые “иностранные агенты”. В список СМИ – “иностранных агентов” попали главред “Эха Москвы” Алексей Венедиктов, журналисты Александр Невзоров и Сергей Пархоменко, авторы Радио Свобода Екатерина Лушникова, Артур Асафьев и Владимир Воронов, декан факультета социальных наук в “Шанинке” Виктор Вахштайн (он не знает, почему он СМИ) и ЛГБТ-активист Ярослав Сироткин. Реестр физлиц – “иностранных агентов” пополнили оппозиционные политики Леонид Волков и Владимир Кара-Мурза.

Владимира Кара-Мурзу, кроме того, суд отправил в СИЗО на два месяца по уголовному делу о “дискредитации российской армии”. Оно было возбуждено в связи с выступлением Кара-Мурзы в Палате представителей штата Аризона: в ходе этого выступления, по версии следствия, он, "действуя по мотивам политической ненависти", распространил "заведомо ложную информацию" о том, что российские военные бомбят жилые районы, родильные дома, больницы и школы Украины, чем "причинил существенный вред интересам Российской Федерации".

Уголовные дела по той же статье за посты об убийствах и мародерстве в Буче возбуждены против семейной пары из Кирова (мужа отправили в СИЗО) и медиаменеджера Ильи Красильщика, но он находится за границей. За границу уехал и правозащитник Лев Пономарев, давно объявленный “иностранным агентом” и сейчас предупрежденный о возможном уголовном деле по статье о “дискредитации”.

Что до административки, то правозащитный проект “ОВД-Инфо” насчитал 1258 административных дел по этой статье. Из нового – штраф в 30 тысяч рублей за облитую красной краской букву Z в Ухте и протокол на студентку ВШЭ, вышедшую на Арбат с антивоенным плакатом на марийском языке.

Есть и другие статьи: москвича оштрафовали на 10 тысяч рублей из-за сине-желтых кроссовок (участие в несанкционированной акции), другой москвич арестован по делу о финансировании экстремизма (переводил деньги друзьям в Украину).

В преддверии 9 мая воронежский губернатор решил скорректировать формат акции “Бессмертный полк”, призвав приносить портреты “не только непосредственных участников сражений Великой Отечественной, но и портреты ветеранов труда, узников концлагерей, детей войны, а также современных героев борьбы с нацизмом, в том числе – участников спецоперации на Украине".

“Тинькофф Банк” объявил о смене названия после антивоенных высказываний своего основателя Олега Тинькова (новое название пока не придумали), а Роскомнадзор заблокировал сайт новой игры из серии S.T.A.L.K.E.R. из-за размещенного там антивоенного заявления (продавать игру россиянам разработчики отказались сами).

Международное

Международная федерация плавания на девять месяцев отстранила от участия во всех своих соревнованиях российского пловца-чемпиона Евгения Рылова – за участие в мартовском Z-путинге в “Лужниках”.

Renault продает “Автоваз”, французские менеджеры уезжают из России; бизнес в России сворачивает шведская компания Essity, производящая средства гигиены, в том числе платочки и туалетную бумагу Zewa и прокладки Libresse.

Нидерланды объявили об отказе от российских нефти и газа до конца текущего года. Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против эмбарго на закупки российского газа, обосновывая это тем, что “Путин не воспринимает экономических аргументов”. На деле его, вероятно, волнует экономический ущерб, который принесет Германии удорожание газа. Что заставило Шольца урезать до минимума поставки Украине оружия, остается загадкой.

Но изворачиваться приходится не только Шольцу:

В Праге часть улицы Коруновачни у посольства России переименовали в улицу Украинских героев – в этой части Коруновчни нет жилых домов, что превращает процедуру переименования в простую смену табличек, не влекущую дополнительных расходов для муниципалитета и не создающую неудобств для жителей города.

Как выяснило агентство Reuters, крупнейшая в мире криптобиржа Binance весной 2021 года согласилась передавать данные своих клиентов властям России – в тот момент российские власти интересовались главным образом криптовалютными пожертвованиями команде Алексея Навального. Теперь Binance ограничила для россиян доступ к своим услугам, но уже в связи с международными санкциями, наложенными на Россию из-за вторжения в Украину.

Зато Япония вернулась к старому и впервые за 19 лет официально назвала Курилы “незаконно оккупированными”, а сейм Латвии положил конец торжеству георгиевских ленточек и лозунгов “На Берлин” во время празднования 9 мая: дата объявлена днем траура, а памятник, у которого традиционно происходят камлания, – аварийным.

Папа римский Франциск отложил встречу с патриархом Московским и Всея Руси – зато Путин и Лавров встретятся в Москве с генсеком ООН (после чего тот поедет в Киев к Зеленскому). Еще одним открытым для встреч партнером остается для России Турция – какие выгоды пытается извлечь из этой позиции Эрдоган, рассказано тут.

Все остальное

Суд в Саратовской области приговорил депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина к трем годам условно по делу о незаконной охоте. Дело возникло вскоре после того, как Рашкин стал слишком активно призывать к протестам в связи с фальсификацией результатов думских выборов (в другой ситуации убитый лось остался бы незамеченным).

Суд в аннексированном Крыму заочно приговорил лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева к условному сроку за небрежное хранение огнестрельного оружия – и тут же заочно освободил его от наказания по амнистии в честь 70-летия окончания Второй мировой войны. Это троллинг, но очень тонкий – так сразу и не понять.

Суд в Китае приговорил к смертной казни гражданина США по делу о преднамеренном убийстве (он убил свою девушку, которая хотела с ним расстаться). Убийство вызвало в Китае волну ксенофобии. Госдепартамент не комментирует приговор, потому что в США, где смертная казнь тоже не запрещена, он мог бы быть точно таким же.

В Иерусалиме на Храмовой горе у мечети Аль-Акса мусульмане закидали израильских полицейских камнями и петардами, после чего в них полетели светошумовые гранаты. Беспорядки на Храмовой горе происходят в этом году в течение всего месяца Рамадан. По пятницам столкновения бывают наиболее ожесточенными. Для иудеев Храмовая гора закрыта до 1 мая.

Шесть ссылок

Бегство. Беженцы из Ирпеня рассказывают, как российские солдаты расстреляли их колонну; проводники и стюарды украинских поездов делятся опытом последних двух месяцев работы.

Беженцы из Ирпеня рассказывают, как российские солдаты расстреляли их колонну; проводники и стюарды украинских поездов делятся опытом последних двух месяцев работы. Художества. Искусствовед Анна Толстова рассказывает, как художники после Второй мировой отказались от созидания и занялись разрушением; Татьяна Сохарева прослеживает, как художники первой половины XX века учились отображать метаморфозы, происходящие с человеческим телом на войне, и находили способы говорить о случившемся.

Искусствовед Анна Толстова рассказывает, как художники после Второй мировой отказались от созидания и занялись разрушением; Татьяна Сохарева прослеживает, как художники первой половины XX века учились отображать метаморфозы, происходящие с человеческим телом на войне, и находили способы говорить о случившемся. Язык. Рассказ о том, как в СССР пытались сделать из эсперанто новую латынь и почему дело кончилось репрессиями. Или беседа с лингвистом Борисом Иомдиным о том, как интернет меняет язык.

Искренне Ваши,

Семь Сорок