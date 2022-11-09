Иммерсивно убит за сценой

Доброе утро!

Американский актер Шон Пенн побывал с визитом в Киеве и оставил там свой Оскар – по словам Владимира Зеленского, до победы Украины в войне. Но в новостях пока так:

Оккупационные власти Херсонской области сообщают о боях в городе Снигиревка Николаевской области, украинская армия это не комментирует.

В России множатся обращения родственников мобилизованных к региональным властям с требованием вернуть их домой.

В Свердловской области мобилизовали депутата, который два месяца назад выиграл местные выборы у военкома.

В Воронеже из-за санкций закрылся крематорий: печь починить невозможно.

В Калужской филармонии играют иммерсивный спектакль, в ходе которого зрителей “берет в заложники” украинский спецназ.

По данным Sky News, Россия расплатилась с Ираном за дроны наличными евро и захваченными образцами западной военной техники.

Зепп Блаттер признал, что решение о проведении Чемпионата мира по футболу в Катаре было ошибкой.

Военные сводки

В ночь на вторник российская армия интенсивно обстреливала Марганцевский и Никопольский районы Днепропетровской области и некоторые районы Запорожской и Херсонской областей; днем под российский обстрел попал Краматорск. По всей Украине продолжаются аварийные отключения электричества.

Положение на фронтах не меняется: в Донецкой области идут ожесточенные бои по всей линии фронта, в Луганской украинская армия продолжает медленное наступление на Сватово (вот репортаж с этого участка фронта), а под Херсоном как будто бы ничего не происходит – если судить объективно. Если же верить сообщениям оккупационных властей, то украинская армия штурмует Снигиревку Николаевской области, находящуюся в 55 км от Херсона. ВСУ никак это не комментируют, а украинский политолог Кирилл Сазонов, воюющий сейчас в звании рядового как раз на херсонском направлении, рассказывает о несметных массах российских мобилизованных, постоянно штурмующих украинские позиции, несмотря на колоссальные потери. Какой из сторон будет выгоднее “вынужденная стратегическая пауза”, которая, похоже, наступает на фронтах, рассказывается здесь.

Британская военная разведка утверждает, что Россия строит укрепления, похожие на “линию Вагнера”, не только в Луганской области, но и на других оккупированных территориях, в том числе вокруг Мариуполя. Российская ФСБ отчиталась о задержании в оккупированной части Херсонской области девяти граждан Украины, которые якобы планировали теракты против членов оккупационных администраций.

Британский телеканал Sky News сообщает со ссылкой на источник в спецслужбах, что в конце августа Россия расплатилась с Ираном за первую партию дронов тем, что отправила в Тегеран 140 млн евро наличными и образцы захваченного в Украине западного оружия: британской противотанковой ракеты NLAW, американского противотанкового ракетного комплекса Javelin и зенитно-ракетного комплекса Stinger. Сотрудничество, очевидно, будет продолжено, потому что с визитом в Иран приехал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Способна ли КНДР поставлять в Россию боеприпасы и оружие, здесь объясняет преподающий в Сеуле специалист по северокорейской армии Федор Тертицкий (спойлер: способна – и будет очень рада оплате наличными долларами или евро).

Из России война выглядит иначе

Минобороны РФ объявило о начале выплат мобилизованным и разъяснило их порядок. На этом фоне продолжается “диалог” военных, мобилизованных и их родственников с региональными властями:

Губернатор Приморья Олег Кожемяко опубликовал в своем телеграме видео, на которых люди в масках (по его словам, это морпехи 155-й бригады и бойцы батальона "Тигр", находящиеся под Павловкой Донецкой области) измененными голосами рассказывают, что “отряд строй держит, бригада воюет”. Эти видео должны опровергнуть публиковавшееся ранее обращение приморских морпехов, в котором они жалуются на огромные потери во время “непонятного наступления” в районе Павловки. Матери мобилизованных из Приморья в интервью Настоящему Времени рассказывают совсем другие, печальные истории и призывают “подняться” матерей по всей России.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков ответил мобилизованным, пожаловавшимся на плохую экипировку, коротко и ясно: "Если кому-то не нравится, покупайте сами".

В Курске родственники мобилизованных, которых отправили под Сватово, два дня подряд выходят к зданию военной прокуратуры и администрации области с требованиями спасти их близких с передовой. Их близкие, оказавшиеся в Луганской области, жалуются на устаревшее оружие и огромные потери и отказываются идти “на убой”.

Родные мобилизованных жителей Воронежа записали видеообращение с требованием вернуть своих родственников из-под Сватова в воинскую часть. Русская служба “Би-би-си” подтвердила сообщения о больших потерях среди мобилизованных из Воронежской, Свердловской и Челябинской областей в районе Макеевки 2 ноября. Часть выживших после минометного обстрела ушла с передовой и укрылась в пустом доме в Сватове: там они собираются отстреливаться как от приближающейся украинской армии, так и от российской военной полиции, которая пытается вернуть их на передовую, а отказников свозит в подвал в поселке Зайцево (“Верстка” обнаружила там по меньшей мере 19 мобилизованных из Подмосковья).

Издание "Агентство" сообщает со ссылкой на Союз комитетов солдатских матерей, что нескольких мобилизованных их Омской области отправили на Луганщину, где включили в состав ЧВК Вагнера вместе с завербованными заключенными.

Мобилизация продолжается: в Свердловской области мобилизовали депутата, который два месяца назад выиграл муниципальные выборы у местного военкома, в Петербурге повестка пришла “пропавшему без вести” моряку с крейсера “Москва”. В то же время суд в Башкортостане отменил мобилизацию 23 работников Белорецкого металлургического комбината: они получили повестки, но не пошли в военкомат, а вместо этого подали иски, которые поддержало руководство их предприятия.

Путин присвоил звание Героя России убитому в Украине священнику Михаилу Васильеву – он прославился участием в разных вооруженных конфликтах и заявлением о том, что многодетным матерям проще смириться с гибелью своих детей на фронте.

В России в 2022 году зафиксирован рекордный отток мигрантов из Армении, Кыргызстана и Узбекистана, а россияне поставили рекорд по выездам в Центральную Азию. В Швейцарии убежище от мобилизации попросили трое россиян – вот рассказы двух из них.

История войны

Издание “Флагшток” рассказывает о найденном в Беларуси смартфоне замполита из Бурятии. Изучение обнаруженных там фотографий и переписок позволяет сделать вывод, что подготовка к полномасштабному вторжению российской армии в Украину с территории Беларуси активно велась уже в 2021 году.

Журналисты Associated Press Мстислав Чернов и Евгений Малолетка рассказывают в большом интервью Настоящему Времени, как документировали уничтожение Мариуполя. Они сняли последствия авиаудара по мариупольскому роддому, но уехали за день до того, как россияне разбомбили драмтеатр, где укрывались мирные жители.

В России своя военная история:

В Калужской филармонии показали "иммерсивный спектакль о военных действиях на Донбассе" под названием "Вежливые люди". В ходе представления актеры в форме украинского спецназа берут зрителей в заложники, стреляют из охолощенного оружия, а одного из зрителей “убивают” за сценой. Создатели спектакля хотели, чтобы зрители "в прямом смысле понюхали порох" и погрузились в атмосферу того, что испытывали жители Донбасса на протяжении восьми лет. Главную роль исполнил участник так называемой народной милиции так называемой “ЛНР”.

Но война в сознании россиян длится уже 80 с лишним лет: на Красной площади устроили “интерактивный музей под открытым небом”, посвященный истории обороны Москвы, Путин туда приехал, покрутил пропеллер старого самолета и послушал “Священную войну” в исполнении хора мужчин в военной форме. На время августейшего визита Красную площадь перекрыли, Путина сопровождала только охрана, несколько журналистов и музейная дама.

Русская жизнь (и немного белорусской)

На 67-летнего жителя Новоуральска Свердловской области составили седьмой протокол по статье о "дискредитации" российской армии – теперь за репост антивоенного стихотворения. К материалам административного дела приобщили лингвистическую экспертизу, проведенную местным отделом ФСБ. В этом документе, в частности, говорится, что "выражение "не вечен" означает то, что В.В. Путин не бессмертен и обязательно умрет".

В Воронеже закрылся крематорий – сломанную печь чешского производства нельзя починить из-за санкций.

В Москве прошел обыск у националиста Дмитрия Демушкина. По не подтвержденным пока данным, обыск связан с уголовным делом по новой статье УК о “публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства”. Ранее его уже приговаривали к 2,5 годам по статье об “экстремизме” за фотографии с Русского марша.

Вот интервью с людьми, знающими московского активиста Михаила Кригера, который был отправлен в СИЗО за “оправдании терроризма” в фейсбучном посте двухлетней давности. Все сходятся на том, что “оправдание терроризма” – лишь повод для откровенно политического преследования.

В Екатеринбурге ФСБ задержала после обыска левого активиста Михаила Ерохина. Его будут судить по административной статье о распространении запрещенной анархистской статьи (журнал, в котором она опубликована, нашли у него дома). В связи с чем проводили обыск, пока не ясно.

В российских вузах с нового учебного года появится курс “Основы и принципы российской государственности”, разработанный давними друзьями Кириенко товарищами Харичевым и Полосиным. Авторы говорят, что курс должен создать у студентов “ценностное ядро”, которое будет восприниматься как аксиома: чтобы понимали “значимость государства российского”, знали, почему “надо ценить и беречь этот важнейший институт”, чувствовали “уникальность нашей государственности, наш опыт борьбы с внешними захватчиками, общинный опыт и так далее”. В школы и колледжи возвращают начальную военную подготовку, причем преподавание этой дисциплины хотят поручить ветеранам “специальной военной операции”.

Из невоенного:

В Костромской области упал санитарный вертолет Ми-2: пациент, которого везли в больницу, погиб, а двое членов экипажа и двое медработников получили ранения.

В Москве умерла 67-летняя женщина, пострадавшая при нападении на школу в Ижевске 26 сентября. Число жертв, таким образом, выросло до 18 человек.

В Петербурге провели 50 обысков у владельцев и сотрудников баров на улице Рубинштейна. Их подозревают в обмане пьяных клиентов. По итогам обысков задержаны более 40 человек, изъято много денег и техники.

Депутаты Госдумы просят Генпрокуратуру признать Greenpeace "нежелательной организацией".

В Беларуси:

Сотрудники милиции задержали мужчину, на номере машины которого они разглядели следы отклеенного герба "Погоня". "Покаянное" видео с ним опубликовал провластный телеграм-канал.

О жертвах борьбы Лукашенко с повышением цен читайте здесь. 6 октября он объявил в речи о “расчлененной курице”, что цены расти не должны, а 19 октября правительство Беларуси этот запрет отменило. В промежутке между этими датами были возбуждены десятки уголовных дел о повышении цен, и обвиняемым придется сидеть ни за что.

Международное эхо войны

Киев выступил за продление зерновой сделки, срок которой заканчивается через несколько дней. Президент Украины в ходе встречи с постоянным представителем США при ООН Линдой Томас-Гринфилд подчеркнул, что продовольственная инициатива должна сохраняться независимо от воли России, а замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков пожаловался, что российские инспектора намеренно замедляют работу зернового коридора, проводя лишь 12 инспекций в день (в тот день, когда Россия отказалась от участия в сделке, ООН совместно с Турцией успели провести 40 инспекций).

Поставки сырой нефти из России по морю достигли пятимесячного максимума в преддверии западных санкций. Вот разбор, из которого следует, что с начала войны Евросоюз потратил на нефть и газ из России в три раза больше денег, чем на поддержку Украины. Правда, в ежегодном обзоре Международного энергетического агентства утверждается, что война в Украине значительно ускорит переход на возобновляемые источники энергии.

Журнал Der Spiegel и телеканал ZDF сообщают, что газовый конденсат, который немецкий концерн Wintershall Dea производит в сотрудничестве с "Газпромом", мог использоваться для российских военных самолетов в том числе и на войне с Украиной. Концерн все обвинения отвергает, но известно, что правительство Германии ведет с его руководством некие нелегкие переговоры, детали которых не разглашаются.

В офисах швейцарского банка UBS во Франкфурте и в Мюнхене прошли обыски по делу Алишера Усманова. Федеральная прокуратура Германии подозревает Усманова в уклонении от уплаты налогов, нарушении законодательства о внешней торговле и отмывании денег. Немецкие власти считают Усманова своим налоговым резидентом, поскольку до войны он подолгу жил в своей резиденции на озере Тегернзее в Баварии.

Nokia запросила у США и Финляндии лицензии на поставки в Россию для выполнения заключенных контрактов. Услугами компании пользуются крупнейшие российские операторы связи. Примерно через год после получения этих лицензий Nokia завершит свои обязательства перед клиентами и полностью уйдет из России.

Что Россия может потерять на крайнем Севере в результате развязанной ею войны в Украине, рассказывается тут.

Все остальное

Незадолго до начала Чемпионата мира по футболу, который пройдет в этом году в Катаре, бывший президент FIFA Зепп Блаттер признал, что выбор этой страны был “ошибкой”. Блаттер утверждает, что нынешний чемпионат должен был пройти США, но тогдашний президент Франции Николя Саркози попросил тогдашнего президента UEFA Мишеля Платини проголосовать за Катар, что Платини и сделал. Через полгода Катар купил у Франции истребители на $14,6 млрд.

Умер вокалист и основатель группы Nazareth Дэн Маккаферти. Ему было 76 лет.

Шесть ссылок

Диссидентские биографии. Беседа с одним из бывших руководителей Радио Свобода и “Голоса Америки” Марком Помаром о Солженицыне, его повадках и конфликтах с русской эмиграцией. Или подборка фрагментов из “Опыта биографии” Феликса Светова (переиздание выходит в изд-ве Ивана Лимбаха).

Беседа с одним из бывших руководителей Радио Свобода и “Голоса Америки” Марком Помаром о Солженицыне, его повадках и конфликтах с русской эмиграцией. Или подборка фрагментов из “Опыта биографии” Феликса Светова (переиздание выходит в изд-ве Ивана Лимбаха). Иностранная литература. Беседа с переводчицей Дарьей Синицыной о новых переводах латиноамериканской классики XX века и современной испаноязычной литературе. Или рассказ современного греческого писателя Христоса Иконому “Для бедных людей” – сборник его короткой прозы вышел в ОГИ.

Беседа с переводчицей Дарьей Синицыной о новых переводах латиноамериканской классики XX века и современной испаноязычной литературе. Или рассказ современного греческого писателя Христоса Иконому “Для бедных людей” – сборник его короткой прозы вышел в ОГИ. Музыка. Текст Арнольда Цуккера о задачах, которые ставили перед собой основатели Персимфанса, то есть Первого симфонического ансамбля имени Моссовета, прославившегося тем, что у него нет дирижера, – из сборника материалов к столетию ансамбля, который вышел в изд-ве “Бослен”. Или иллюстрированный гид по классике армянского рока.

Искренне Ваши,

Семь Сорок