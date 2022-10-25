Облажался и скурвился

Доброе утро!

Новым главой Консервативной партии Великобритании стал Риши Сунак; уже сегодня он может официально вступить в должность премьер-министра. В остальном так:

Россия продолжает рассказывать о намерении Украины взорвать “грязную бомбу” – на этот раз своих коллег на Западе обзванивал глава российского Генштаба Герасимов.

The Insider и Bellingcat назвали имена российских военных инженеров, наводящих ракеты по гражданским объектам в Украине.

Российские власти начали отправлять обратно мариупольцев, вывезенных из города весной. Часто это делается путем манипуляций.

“Медиазона” проанализировала данные о срочных свадьбах и оценила число мобилизованных по всей России в полмиллиона человек.

В Ростове-на-Дону студента консерватории отправили на принудительное психиатрическое лечение за граффити “Путин – вор”.

Путин дал российское гражданство бывшему вице-президенту Бурунди.

Военные сводки

В ночь на понедельник Россия обстреливала Бахмут и города Донецкой области (погибли шесть мирных жителей, один из ударов пришелся по больнице), Запорожье, Николаев и Николаевскую область (разрушена школа), а также Купянский, Чугуевский и Изюмский районы Харьковской области. Вооруженным силам Украины удалось отбросить подразделения ЧВК Вагнера от Бахмута и немного продвинуться в Херсонской области.

В оккупированном Херсоне объявлено о создании территориальной обороны. По словам главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, вывозя людей из Херсона, российские власти заводят туда дополнительные войска и явно собираются оборонять город. Вместе с мирными жителями из города вывезены памятники Суворову и Ушакову – министр культуры Украины поблагодарил россиян за поддержку “борьбы с последствиями русификации”, добавив, что с правовыми аспектами похищения статуй будут впоследствии разбираться местные власти.

США, Великобритания и Франция, главам военных ведомств которых Шойгу накануне сообщил о намерении Украины взорвать “грязную бомбу”, назвали эту информацию “откровенно ложной”, Украина пригласила экспертов МАГАТЭ поискать эту самую бомбу, а в МАГАТЭ ответили, что недавно осматривали один из двух названных Россией ядерных объектов в Украине, и ничего запрещенного там не нашли.

Российские власти, однако, продолжают развивать эту тему: Минобороны России в деталях описало сценарий “провокации” (“Украина взорвет “грязную бомбу” и выдаст это за внештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса”), представитель МИД России Мария Захарова потребовала от властей Украины и “их западных спонсоров” отказаться от анонсированной Россией провокации, а глава Генштаба российской армии Валерий Герасимов обзвонил своих коллег в Великобритании и США с теми же “новостями”. Чего Россия хочет добиться этими заведомо ложными обвинениями, никто пока не понял – возможно, они рассчитаны на внутреннюю, а не на внешнюю аудиторию. Настроения европейской аудитории хорошо описаны вот в этом интервью министра обороны Латвии Артиса Пабрикса: “Сами зашли в угол – сами оттуда и выходите”. Зато теперь переговоров с Путиным требует от Байдена группа прогрессивных конгрессменов-демократов.

Британская военная разведка сообщает, что Украина в последнее время сбивает все больше иранских дронов. Если верить источникам The New York Times, в этом Украине помог Израиль, предоставив некие разведданные, полезные для борьбы с этими дронами. Если же верить совсем уж ничем не подтвержденной информации, распространяемой базирующимся в Великобритании "Сирийским центром мониторинга прав человека", Израиль разбомбил находившийся на территории Сирии цех по производству иранских беспилотников. Глава МИД Ирана неожиданно заявил, что Тегеран не останется в стороне, если выяснится, что Россия использует в войне с Украиной беспилотники иранского производства: в Тегеране продолжают настаивать, что не поставляли России оружия или военной техники для войны с Украиной.

Расследователи The Insider, Bellingcat и Der Spiegel нашли секретное подразделение в составе Главного вычислительного центра (ГВЦ) Вооруженных сил России и идентифицировали 33 военных инженеров, наводящих ракеты на гражданские объекты Украины. Сделано это путем анализа звонков начальника ГВЦ генерал-майора Роберта Баранова и его подчиненного полковника Игоря Багнюка. В последний раз телефонная активность этих наводчиков начала расти 2 октября и достигла пика 9-го, что позволяет предположить, что массированная атака на украинскую энергетику 10–12 октября не была следствием взрыва на Крымском мосту 8 октября. (Полная версия расследования)

Вечером в понедельник в Брянской области произошел подрыв неизвестного взрывного устройства на железной дороге, сообщил губернатор Богомаз. В администрации Курской области глав районов призвали копать окопы. Зачем в пограничных с Украиной областях России роют окопы и расставляют бетонные надолбы, здесь объясняет украинский военный эксперт Михаил Жирохов (спойлер: “попил государственных средств”).

Беженство и оккупация

Российские власти начали отправлять мариупольцев обратно в уничтоженный российской армией город, абсолютно не готовый к зиме. Живущим в пунктах временного размещения украинцам говорят, что они должны лично подать заявки на компенсацию за разрушенное жилье (иначе якобы никаких денег не получат), что город возвращается к жизни и начал отстраиваться. Многие беженцы смотрят российский телевизор и не подозревают, что их на самом деле ждет дома.

Украинцам становится сложнее выехать из России в Евросоюз: на российской стороне ужесточен контроль, но и эстонская и латвийская погранслужбы разворачивают некоторых на не вполне понятных основаниях – вот репортаж об этом. О трудностях беженской жизни в Испании рассказано тут.

Журналисты со всего мира продолжают документировать преступления, совершенные российскими военными на оккупированных территориях Украины – вот краткое изложение репортажа Associated Press из городской больницы Изюма (в нем, в частности, рассказывается, как солдат-чеченец убил 70-летнего патологоанатома за отказ отдать ему машину).

Война изнутри России

“Медиазона” проанализировала начавшийся после объявления мобилизации свадебный бум, чтобы оценить число мобилизованных по всей стране: зная число свадеб мобилизованных (они заключаются в день подачи заявления) и количество живущих вне брака пар в регионе, можно подсчитать процент мобилизации. Подсчеты показали, что в 75 регионах России к началу октября мобилизовали как минимум 431 тысячу человек, а по всей стране это число может быть еще выше – 492 тысячи. Выше всего доля мобилизованных на востоке России, ниже всего – в Москве. Все это начинает ощущаться в повседневной жизни:

Причиной падения военного самолета на девятиэтажку в Ейске названо попадание в двигатель чаек; касательно падения истребителя на жилой дом в Иркутске у Следственного комитета есть две версии – отказ техники или ошибка пилотирования, но источник РИА Новости утверждает, что пилоты потеряли сознание, потому что в кислородных баллонах оставался азот. Что на самом деле стоит за обрушением Крымского моста, по-прежнему неясно, но из-за него уволен замминистра транспорта, отвечавший за безопасность таких объектов. Сегодня Путин будет заседать с “координационным советом по обеспечению потребностей вооруженных сил”. Кадырова туда не позовут, поэтому он заранее выразил недовольство ходом войны в своем телеграме: требует, чтобы войну называли войной, а не спецоперацией, и чтобы отправили туда по возможности всех.

Директор русскоязычного вещания RT Антон Красовский, отстраненный от работы за призыв топить украинских детей, признал, что “облажался и скурвился” (впору заключать пари о том, через сколько дней он вернется в эфир). Пресс-секретарь Путина Песков пока ни в чем не признается: в России, говорит, “нет тенденции к запрету” произведений авторов, уехавших из страны. Но Чулпан Хаматову из документального фильма "Мустай" о башкирском поэте Мустае Кариме все же вырезали.

Репрессии идут своим чередом:

В Улан-Удэ под домашний арест отправили пенсионерку, трижды осужденную за просьбу снять с автобуса букву Z. Теперь женщину обвиняют по уголовной статье о насилии по отношению к полицейскому.

В Смоленске объявлен в розыск местный предприниматель, находившийся под домашним арестом по делу о “фейках” про российскую армию за замену ценников в супермаркетах. Обвинение запросило для него шесть лет колонии, и он сбежал за границу вместе с семьей.

Суд в Ростове-на-Дону приговорил 28-летнего студента местной консерватории к полутора годам ограничения свободы и амбулаторному принудительному лечению в психиатрической больнице по делу о граффити "Путин – вор" (“вандализм по мотивам политической ненависти”).

Суд в Москве оштрафовал на 300 тысяч рублей активистку Маргариту Васеву по статье о повторном нарушении правил пикетирования из-за акции с плакатом "Я/МЫ Навальный".

В Архангельске с активистов взыскали более 750 тыс. рублей в пользу МВД за работу полиции на акциях в поддержку Навального. Часть ответчиков бежало за границу, один сидит в СИЗО за утверждение, что СССР и гитлеровская Германия были союзниками при разделе Польши в 1939 году (“реабилитация нацизма”), еще трое проходят по уголовному делу об “участии в экстремистском сообществе” (имеется в виду ФБК).

В Украине

В Киеве, Киевской области и еще шести областях Украины в понедельник отключали электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на электросети, пока энергетики ремонтируют поврежденное российскими ракетами оборудование.

Суд в Киеве арестовал на два месяца президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия Олега Дзюбу. Еще до того, как суд принял это решение, журналисты выяснили, что Богуслаев с 2000 года имеет российское гражданство и даже ИНН; с тех пор он четырежды избирался народным депутатом Украины и входил в комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, что предусматривало получение доступа к государственной тайне. Служба безопасности Украины обнародовала телефонные переговоры Богуслаева, из которых следует, что незадолго до войны и после ее начала он вел переговоры о поставке в Россию двигателей и запчастей для нескольких типов боевых вертолетов. Богуслаев оправдывает нападение России на Украину и высказывает надежду, что российская армия "выгонит Зеленского и уйдет". О том, что “Мотор Сич” продолжал торговать с Россией и после 2014 года, несмотря на санкции, ни для кого в Запорожье секретом не было, рассказывает местный журналист Сергей Сидоров. О конкретных схемах поставок вертолетных двигателей и запчастей в Россию несколько лет назад писало, среди прочих, украинское издание “Нашi грошi”. Почему СБУ не реагировало на эти публикации, здесь отвечают журналист этого издания Евгений Плинский и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Подоляк провозглашает, что “эпоха постсоветских икон, коррумпировавших государство”, кончилась.

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего председателя Нацбанка Украины Кирилла Шевченко, а также должностных лиц "Укргазбанка", причастных к хищению более пяти миллионов долларов. Шевченко подал в отставку 4 октября, ссылаясь на состояние здоровья.

Канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в совместной колонке во Frankfurter Allgemeine Zeitung призвали разработать план помощи Украине в послевоенном восстановлении страны, который был бы сопоставим с "планом Маршалла". От этого, по их мнению, зависит демократическое и европейское будущее Украины.

Вокруг света

Путин дал российское гражданство бывшему вице-президенту Бурунди Жозефу Буторе – тот в свое время жаждал развивать совместный бизнес в находившемся под международными санкциями Крыму, в том числе строить там производство по первичной переработке кофе.

Американская сеть ресторанов быстрого питания KFC окончательно уходит из России, на месте KFC будут Rostic's. Зато “Победа” в конце декабря возобновляет полеты в Турцию.

В Финском заливе в российских территориальных водах примерно там, где проходит нитка "Северного потока", зафиксирована сейсмическая активность. Что произошло, пока не ясно.

В Норвегии задержаны еще двое россиян, подозреваемых в фотографировании военных объектов. Предыдущих четверых отпустили за отсутствием в их снимках криминала.

Суд в Минске приговорил бывшего пресс-секретаря телекоммуникационной компании А1 Николая Бределева к четырем годам колонии по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями и финансировании экстремистской деятельности. Ранее пропагандист Азаренок публиковал в своем телеграм-канале "покаянное" видео с Бределевым, в котором тот рассказал, что передавал активисту Антону Мотолько информацию, связанную с его работой, и был подписан на "экстремистские телеграм-каналы". Кроме того, Бределев на видео сказал, что он "гомосексуалист" и живет с мужчиной более семи лет.

В понедельник в Беларуси был задержан основатель компании по разработке программного обеспечения Astronim Богдан Коровец. За что – не известно.

Шесть ссылок

Русско-японское. Рассказ о том, как менялось отношение к Русско-японской войне от ее начала к концу и как вместо сплочения она окончательно подорвала доверие общества к властям. Или история о том, как археологи и этнологи заново осмысляли национальную идентичность Японии после Второй мировой войны.

Рассказ о том, как менялось отношение к Русско-японской войне от ее начала к концу и как вместо сплочения она окончательно подорвала доверие общества к властям. Или история о том, как археологи и этнологи заново осмысляли национальную идентичность Японии после Второй мировой войны. Архитектура. Рассказ о “говорящей архитектуре” Клода-Никола Леду. Или перечень глобально заметных явлениях в русской архитектуре XX и XXI веков.

Рассказ о “говорящей архитектуре” Клода-Никола Леду. Или перечень глобально заметных явлениях в русской архитектуре XX и XXI веков. Кино. Жизнь и приключения Белы Лугоши, главного вампира мирового кинематографа – к 140-летию со дня рождения. Или смешная история о первом и последнем визите Педро Альмодовара в Москву в 1990 году.

Искренне Ваши,

Семь Сорок