В продажу поступят “Кресты”

Доброе утро!

В Минске скоропостижно скончался глава МИД Беларуси Владимир Макей, подробностей власти страны не сообщали. Макею было 64 года. В остальном так:

По данным генштаба Вооруженных сил Украины, новая волна мобилизации в России начнется 10 декабря.

В субботу в Херсоне возобновилась подача электроэнергии, но город постоянно обстреливается.

Президент Украины назвал ситуацию в энергетике страны контролируемой, но на этой неделе он ждет новых российских ударов.

Сеть “ВКонтакте” заблокировала паблик “Совета матерей и жен” – по требованию российской Генпрокуратуры.

В Китае начались массовые протесты против ковидных локдаунов.

Военные сводки

В субботу Россия обстреливала ракетами Днепр (пострадали 13 человек, разрушено семь домов) и Часов Яр Донецкой области (трое раненых, повреждены многоэтажки). В воскресенье в результате удара по Кривому Рогу разрушен объект транспортной инфраструктуры, при обстреле Курахова Донецкой области погибли два человека. В ночь на воскресенье в течение почти девяти часов российские войска обстреливали из Энергодара территорию Днепропетровской области. В самом Энергодаре ситуация загадочная: глава “Энергоатома” Украины Петр Котин утверждает, что россияне собираются покинуть территорию Запорожской АЭС – судя по тому, что они “воруют все, что могут найти”. Если это правда, то это, видимо, результат скоординированного давления МАГАТЭ и западных лидеров на Москву.

В субботу было восстановлено энергоснабжение в Херсоне, но поскольку город постоянно обстреливается, люди из него уезжают. Чуть лучше дела обстоят в Снигиревке Николаевской области – она была освобождена за несколько дней до Херсона и сильно заминирована, но снаряды с левого берега Днепра туда не долетают, вот репортаж.

Ситуацию с энергоснабжением во всей остальной Украине президент страны Владимир Зеленский назвал “контролируемой”, однако на этой неделе со стороны России могут последовать новые ракетные удары, и процесс разрушения и починки зайдет на новый круг. По оценке украинских властей и западных аналитиков, у России хватит ракетных запасов еще на три-четыре массированных удара – как составляется несущий тьму ракетный коктейль, здесь рассказывают военные эксперты Александр Коваленко и Юрий Федоров. По данным британской военной разведки, Россия уже использует против Украины старые ракеты Х-55, снимая с них ядерные боеголовки: сами по себе такие ракеты почти ничего не могут разрушить, однако они отвлекают украинскую систему ПВО, выполняя роль ложных целей.

Ситуация на фронтах почти не меняется (фотографии наполненных водой окопов в Донецкой области еще только ленивый не сравнил со снимками с Первой мировой), однако американский институт изучения войны предрекает скорую интенсификацию боевых действий в связи с похолоданием на востоке Украины. The New York Times утверждает со ссылкой на источники в НАТО, что Украина может применять на поле боя лишь две трети поставленных ей западных гаубиц – еще треть всегда находится на ремонте, возможности для которого созданы в Польше. По данным той же газеты, 20 из 30 стран – членов НАТО уже исчерпали свои военные ресурсы для помощи Украине в связи с небывалой интенсивностью этой войны. Тем не менее, крупнейшие экономики альянса – США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Нидерланды – еще могут и готовы помогать.

В субботу Украина и Россия провели новый обмен пленными: в Украину вернулись 12 человек, в Россию – девять. Институт изучения войны объясняет участившиеся обмены желанием Минобороны России успокоить своих "военных блогеров", жаловавшихся на то, что российским властям нет дела до своих граждан. До интенсификации процесса обмена телами дело пока не дошло – вот истории россиян, которые не могут получить тела своих родных, в гибели которых в Украине они абсолютно уверены. Херсонские городские власти ищут, куда россияне вывозили детей во время оккупации – ориентировочно речь идет примерно о тысяче человек.

О работе медиков в условиях оккупации и войны читайте в материале The Wall Street Journal о херсонской больнице “Тропинка” и ее сотрудниках, репортаже из прифронтового госпиталя в Бахмуте Донецкой области и из бериславской больницы, недавно обстрелянной россиянами.

Война: вид из России

По данным генштаба украинской армии, новая волна мобилизации начнется в России с 10 декабря – это вполне согласуется с заявлениями российских источников во власти, на которые ранее ссылалось издание “Верстка”. Мобилизованные в первую волну начали использовать проверенные временем методы, чтобы не попасть на фронт: в Новосибирском высшем военном командном училище один из мобилизованных прострелил себе ногу.

“ВКонтакте” заблокировала группу "Совета матерей и жен военнослужащих" по требованию российской Генпрокуратуры (в Telegram их канал по-прежнему доступен). В воскресенье, в День матери, инициативная группа матерей мобилизованных и срочников, а также движение "Феминистское антивоенное сопротивление" обнародовали открытое письмо российским парламентариям, в котором они требуют вывода российских войск с территории Украины и возвращения домой всех военнослужащих. Голос этих матерей вряд ли будет услышан: в пятницу Путин уже отметил День матери в компании “карманных женщин”, которые готовы были кивать его словам о том, что нет на свете большего счастья, чем умереть за родину.

По данным Bloomberg, в администрации Путина готовится указ о запрете продавать нефть странам, которые ввели потолок цен. Потолок цен, однако, по-прежнему не согласован.

Российская повседневность

Петербургскую тюрьму "Кресты" передадут госкомпании "Дом.РФ" (ею руководит Виталий Мутко) для дальнейшей продажи – во что собираются превратить тюрьму, никто не знает.

Бывшего главу карельского “Мемориала”, историка сталинских репрессий Юрия Дмитриева в пятый раз с начала сентября поместили в ШИЗО – на этот раз за “нарушение установленной формы одежды”.

Ответственный секретарь московской ОНК Алексей Мельников утверждает, что тиктокера Некоглая (Николая Лебедева) избили и насильно обрили налысо в отделе полиции Пресненского района, причем сотрудники полиции вели видеозапись. Некоглай был задержан после доноса дочери Мизулиной (ей не понравился его видеоролик), суд постановил депортировать его в Молдову, после чего он еще некоторое время провел в Центре временного содержания иностранных граждан в подмосковном поселке Сахарово. Сейчас тиктокер уже в Молдове; он обещал своим 10 миллионам подписчиков видео о том, что произошло с ним в российской полиции.

В Москве задержали пикетчицу, выступившую против закона об “ЛГБТ‑пропаганде” под лозунгом “Я человек. Не пропаганда”; на нее составили протокол о нарушении правил проведения акции.

В столице Хакасии Абакане жители 270 многоквартирных домов остались без отопления из-за аварии (на улице там –27); рождаемость в России с января по сентябрь 2022 года снизилась на 6,5% по сравнению с прошлым годом (из этого делается вывод о необходимости укрепления “ценности крепкой семьи”); в ноябре в России из-за отсутствия противосудорожного препарата ганаксолон умерли двое детей с редким генетическим заболеванием – эпилептической энцефалопатией.

Вокруг света

Грета Тунберг и более 600 экоактивистов подали коллективный иск против Швеции: по мнению молодых людей, власти страны не выполняют своих обещаний в области борьбы с изменениями климата.

Как удалось выяснить Bellingcat, у супругов-россиян, задержанных в Швеции по подозрению в шпионаже, есть квартира в Москве – причем в том же доме, что и у одного из отравителей Скрипалей Дениса Сергеева, одного из организаторов взрыва на оружейном складе в чешской деревне Врбетице Андрея Аверьянова и организатора кампании по дезинформации вокруг крушения MH17 над Донбассом Андрея Ильченко. Улица, на которой стоит этот дом, носит имя Рихарда Зорге.

В Астане в субботу прошла церемония инаугурации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В городе задержали десятки людей, пытавшихся пройти шествием в сторону центра, и на некоторое время отключили интернет.

В Китае начались массовые протесты против политики “нулевой терпимости” к ковиду – они начались после пожара в городе Урумчи, жертвами которого стали десять человек (предположительно, их можно было бы спасти, если бы не ковидные ограничения), а потом перекинулись на другие города, в том числе Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. Ранее власти Китая сообщили о резком росте заболеваемости Covid-19.

Шесть ссылок

Беседы о русской культуре. Интервью писательницы Алисы Ганиевой и хореографа Ильи Живого – о том, куда ж нам плыть…

Интервью писательницы Алисы Ганиевой и хореографа Ильи Живого – о том, куда ж нам плыть… Художества. История о том, как сюрреалисты придумали внутреннюю эмиграцию. Или программная статья Герварта Вальдена (1879–1941) “Новая живопись” (1919) об экспрессионизме (в 1932 году критик и куратор Вальден бежал из Германии в СССР, где незадолго до войны был арестован и умер, не дождавшись приговора).

История о том, как сюрреалисты придумали внутреннюю эмиграцию. Или программная статья Герварта Вальдена (1879–1941) “Новая живопись” (1919) об экспрессионизме (в 1932 году критик и куратор Вальден бежал из Германии в СССР, где незадолго до войны был арестован и умер, не дождавшись приговора). Масскультовые колдуны. Истории о том, как немецкий врач Франц Антон Месмер превратился в массовом сознании в шарлатана, управляющего загипнотизированной женщиной, а старец Григорий Распутин – в символ дьявольской живучести.

Искренне Ваши,

Семь Сорок