Доброе утро!

Утром в среду в нескольких городах России радиостанции Relax FM, “Авторадио”, “Юмор FM” и Comedy Radio передали сигналы воздушной тревоги: “Внимание, внимание, угроза ракетного удара”. В МЧС России заявили, что серверы радиостанций были взломаны – под реальный обстрел попало только Шебекино Белгородской области. В остальном так:

Российские войска подошли к Бахмуту с северо-запада, город почти окружен.

Пригожин обвинил Минобороны России в попытке уничтожить ЧВК Вагнера и опубликовал снимок с грудой тел.

В “Лужниках” прошел путинг к годовщине войны.

Суд в Москве отправил в СИЗО 18-летнего Максима Лыпканя: его обвиняют по статье о “фейках” за интервью Радио Свобода.

Находящегося в СИЗО Владимира Кара-Мурзу отправили в карцер за то, что лежал на шконке после подъема.

Байден встретился с главами государств восточного блока НАТО; Путин общался в Кремле с Ваном И, отвечающим в Китае за международные отношения.

Международный суд в Гааге обязал Азербайджан разблокировать Лачинский коридор.

Военные сводки

Украинский генштаб в сводке на утро среды фактически признал, что россияне охватили Бахмут уже не только с востока, юга и севера, но и с северо-запада. На других направлениях у россиян подвижек нет: штурм Угледара приостановлен, наступление под Кременной выдохлось, попытки продвижения к Купянску пока не приносят видимых результатов – вот описание изменения линии фронта за последнюю неделю.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов охарактеризовал положение на фронтах как “70-я минута матча, счет 1:1” и предсказал решающие бои весной. По его мнению, происходящее сейчас на Донбассе и есть масштабное российское наступление, которого все ждали, – просто масштаб оказался мелким.

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин продолжает собачиться с Минобороны России: опубликовал фотографию груды трупов, обвинив военное ведомство в гибели этих людей из-за искусственно созданного “снарядного голода”. Вот хроника публичной “полемики” Пригожина с “совершенно оборзевшими гражданами”, которые сидят наверху, а вот комментарий военного аналитика Юрия Федорова.

В среду российская армия продолжила обстрелы Херсонской и Харьковской областей. По обновленным данным ООН, с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли более восьми тысяч мирных украинцев, ранены – более 13 тысяч. Большой материал о трудностях эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий читайте тут. От остановки сердца умер комбат батальона "Азов" Олег Мудрак, ему было 35 лет – он принимал участие в обороне "Азовстали" и несколько месяцев провел в российском плену.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель вновь призвал страны ЕС экстренно ускорить поставки оружия и боеприпасов Украине. Президент Польши заявил, что Варшава готова передать Киеву самолеты, но пока только "МиГ-29". Министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал о начавшемся процессе “разогрева” британской оборонной промышленности, необходимого для помощи Украине и пополнения собственных запасов; премьер Великобритании Риши Сунак заверил украинских журналистов, что Украину примут в НАТО.

Война, вид из России

В видеопоздравлении к 23 февраля Путин пообещал россиянам “повышенное внимание к укреплению ядерной триады”, единых и неслиянных “Сармата”, “Циркона”, “Кинжала”. (По данным CNN, Россия провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты “Сармат” перед приездом Байдена в Киев, и они закончились неудачей.)

Госдума и Совет Федерации предсказуемо одобрили приостановку участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях, Байден называл этот шаг большой ошибкой, а специалист по ядерному разоружению Павел Подвиг подробно объяснил смысл этого договора и суть претензий Путина к документу. По оценке Подвига, на первых этапах отказ России от участия в договоре никаких особо катастрофических последствий не принесет, но в долгосрочной перспективе может перезапустить бессмысленную и опасную гонку вооружений.

В России поступило в суд первое дело против украинского военнослужащего: Антона Чередника, служившего в Мариуполе, обвиняют в насилии над гражданскими лицами, захвате власти, убийстве и обучении в целях осуществления терроризма.

Журналистам удалось установить личность еще одного погибшего из числа тех, чьи тела доставили в новосибирский аэропорт Толмачево: заключенный Геннадий Гербольд был убит под Бахмутом. Последний раз родственники разговаривали с ним в ноябре, они считают, что Гербольда увезли из колонии на войну силой. Кроме того, стало известно о гибели в Украине еще одного гражданина Кыргызстана: Эрлан Эрмеков сидел в российской тюрьме и был завербован в ЧВК Вагнера.

Муниципальные депутаты и правозащитники потребовали от властей России, в том числе от Госдумы, обеспечить соблюдение права замены военной службы на гражданскую. Госдума тем временем разрешила правительству закрывать по собственному усмотрению доступ к данным Росстата, а правительство внесло в Госдуму законопроект о переводе аннексированных регионов Украины в московский часовой пояс. Ни один из них Россия целиком не контролирует, но сверять часы же как-то надо.

Итоги первого года войны

В России годовщине войны был посвящен митинг-концерт в “Лужниках”. Формально он был приурочен к Дню защитника Отечества, но Путин своей трехминутной речью сомнений не оставил: праздновалась годовщина вторжения, “боя на наших исторических рубежах”, который, по его словам, поддерживает вся страна. С какой целью ведется этот бой, российский президент предсказуемо не объяснил. Выступавшего Путина охранял зенитный комплекс "Панцирь-С1", установленный перед стадионом. В “Лужники” свезли массу иногородних студентов, внутри было очень холодно, народ грелся в туалетах – вот репортаж “Медузы”. На сцене трудились обычные участники подобных мероприятий: актер Мошков, певец Shaman, Газманов, “Любэ”, Лепс. Необычным оказался репертуар: они спели “Группу крови” Виктора Цоя. Ждем “Перемен”.

Состояние российского общества после года войны символизирует вот это видео: две Екатерины из Москвы рассказывают о своих чувствах – одной больно и стыдно, другая горой стоит за Россию, одна после отсидки изоляторе за антивоенный пикет собирает чемоданы и уезжает за границу, другая собирает вещи для “наших ребят” на фронте. О состоянии украинского общества после года войны здесь рассуждает политолог Олег Саакян, ключевое слово – сплоченность. Главным итогом года для России Саакян считает то, что мир научился жить без нее.

Разбор полетов:

Анализ просчетов украинской армии, не сумевшей защитить административную границу с Крымом, несмотря на очевидную угрозу оттуда, и – на контрасте – рассказ об успешной обороне Николаева.

Еще одна история успеха – об обороне Василькова Киевской области: россияне так и не смогли взять этот город, хотя очень нуждались в расположенном там аэродроме.

Рассказ пограничника, отвечавшего за стокилометровый участок кордона в Луганской области, о первом дне войны и допущенных ошибках.

Репортаж из Изюма, освобожденного украинской армией в ходе сентябрьского контрнаступления: разговоры с мерзнущими местными жителями, спасателями, которые занимаются разминированием, и силовиками, которые составляли списки местных коллаборационистов.

Финансовая сторона войны: история о том, как блокчейн и NFT уже год помогают Украине сдерживать российское вторжение.

Папа римский в преддверии печальной годовщины призвал к поддержке “измученного украинского народа, который продолжает страдать”; Джо Байден – второй после Кеннеди американский президент-католик – в пепельную среду помолился в Польше за мир и преображение России.

Хроники российских репрессий

Активистку из Новосибирска Елену Тардасову-Юн приговорили к 11 месяцам исправительных работ по статье о “фейках” за пост про “тысячу гробов” из Украины. Тардасова-Юн до суда содержалась в СИЗО, а летом проходила психиатрическую экспертизу, в ходе которой врач обнаружил у нее “нечеткость мышления”, потому что она отказалась с ним общаться.

Якутскому шаману Александру Габышеву, в 2019 году планировавшего совершить обряд изгнания Путина из Кремля, продлили принудительное лечение в психушке, на котором он находится уже больше полутора лет.

61-летней башкирской экоактивистке назначили исправительные работы условно по уголовному делу о “фейках”: весной она писала в ВК об обстрелах Киева и Мариуполя.

Политика Владимира Кара-Мурзу, в апреле попавшего в СИЗО по уголовному делу о “фейках”, отправили в карцер на четыре дня, потому что он “лежал на шконке после подъема”. Кара-Мурзу до сих пор не осудили за “фейки”, потому что уже после ареста ему предъявили дополнительные обвинения: в сотрудничестве с “нежелательной организацией” и госизмене. По совокупности может выйти больше 20 лет.

В Кирове заочно приговорили к пяти годам колонии музыканта Прохора Протасова – автора гимна города и бывшего дирижера Вятской филармонии. Его посты о Буче и российском ударе по торговому центру в Кременчуге суд квалифицировал как “фейки” о российской армии. Вот рассказ о том, как заочный суд над музыкантом превратился в акт публичного отречения от него коллег по цеху.

Жителя Камчатки приговорили к четырем годам колонии за антивоенные посты: он якобы призывал сжигать и расстреливать россиян, в том числе представителей власти, и суд расценил это как призывы к “терроризму” и “экстремизму”.

Суд в Ярославле отправил в СИЗО 19-летнюю девушку по делу о теракте за "попытку поджога" пункта сбора помощи мобилизованным. Опубликовано ее “покаянное видео”.

Суд в Москве отправил в СИЗО 18-летнего активиста Максима Лыпканя: по версии следствия, он распространял “фейки” о российской армии в интервью Радио Свобода.

Бывший майор полиции из Курска Руслан Агибалов уехал из России в Турцию. Этому предшествовало задержание для составления административного протокола о “дискредитации” армии. Протокол составили, но суд, который должен был его рассмотреть, отложили, и полицейские, под надзором которых Агибалов оставался до суда, вывезли его в лес, где, видимо, угрожали убить, но ограничились тем, что избили. Из полиции Агибалова уволили еще в январе 2021 года за поддержку Навального.

Вот духоподъемный разговор с Петром Ощепковым – единственным политическим активистом в Барабинске, городке на железной дороге между Новосибирском и Омском. За год войны Ощепков заработал три штрафа за “дискредитацию” и пристальное внимание “эшников”, которые требуют уволить его с работы.

Депутат Госдумы от “Единой России” Александр Хинштейн возмущен разнузданностью депутата Самарской облдумы от КПРФ Михаила Абдалкина, который смотрел послание Путина с лапшой на ушах, а потом еще и выложил ролик об этом на YouTube, сопроводив его циничным комментарием: “Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал”. Хинштейн потребовал от руководства КПРФ “приструнить” Абдалкина.

Районного депутата от КПРФ из Калужской области привлекут к ответственности за то, что он не встал во время исполнения гимна России. Глава районной администрации собирается довести дело до суда, но пока не знает, по какой статье будет дело.

Роскомнадзор заблокировал сайт независимой журналистской премии "Редколлегия", которую учредил и финансирует Борис Зимин.

Международное эхо войны

Международная федерация журналистов приостановила членство Союза журналистов России. Формальной причиной стало открытие отделений Союза журналистов России в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях Украины, которые Россия формально аннексировала, но полностью не контролирует.

YouTube заблокировал каналы Артемия Лебедева и Камикадзе Ди. Причины неизвестны. Лебедев – ярый сторонник “спецоперации”, Камикадзе Ди (Дмитрий Иванов) выступает против войны, объявлен в России “иностранным агентом” и обвиняется по статье о “фейках” про российскую армию.

Юриста и правозащитника Максима Оленичева не пустили в Грузию. В России он объявлен “иностранным агентом”.

Эстония запретила живущим в стране гражданам России владеть огнестрельным оружием. По словам главы МВД Эстонии, новый закон должен исключить ситуации, когда иностранный гражданин будет иметь возможность взяться за оружие против эстонского государства.

Европейское агентство по миграции отчиталось о двукратном росте числа заявок на получение убежища от россиян в 2022 году.

Украина вводит санкции против российских финансовых учреждений – от Центробанка и всех без исключения банков до инвестфондов.

Киев намерен расширить зерновую сделку с Россией, Турцией и ООН, включив в нее порты Николаева. Международные судоходные компании обратились к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой о помощи в эвакуации более трехсот иностранных моряков, застрявших в украинских портах.

Президент США встретился в Варшаве с лидерами стран, расположенных у восточных границ НАТО – так называемой "Бухарестской девятки". Обещал защищать каждый дюйм их территории и продолжать военную поддержку Украины.

Путин принял в Москве главу китайской дипломатии Вана И (за нормальным столом, кстати). Обсуждался, предположительно, китайский мирный план, на существование которого Ван И намекал на Мюнхенской конференции по безопасности. Зачем Китаю предпринимать миротворческие усилия и почему китайский план будет, скорее всего, неприемлемым для Украины, здесь объясняет эксперт по Восточной Азии Наталья Бутырская (спойлер: потому что Китай, вероятно, предложит прекращение огня и фиксацию границы по линии фронта). МИД России, правда, утверждает, что никакого плана прекращения войны Ван И Путину не предлагал, а лишь изложил китайское видение “коренных причин украинского кризиса”. Своими длинными корнями этот кризис, конечно, уходит в США, которые, по данным Wall Street Journal, как раз сейчас решают, не обнародовать ли имеющиеся у них разведданные о планах Пекина поставлять России оружие.

Все остальное

На месторождении природного газа в Ямало-Ненецком автономном округе произошел взрыв, погибли двое рабочих.

В Москве задержали подозреваемого в поджоге гостиницы (жертвами пожара стали семь человек).

Международный суд ООН в Гааге обязал Азербайджан обеспечить бесперебойное движение по Лачинскому коридору, связывающему Нагорный Карабах с Арменией. С середины декабря его блокируют некие азербайджанские “экоактивисты”.

Иран ввел санкции против президента медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флая и еще 30 с лишним человек. Иран обвиняет Запад в разжигании массовых протестов, а Запад обвиняет Иран в их жестоком подавлении.

В частном католическом лицее имени Фомы Аквинского в курортном городе Сен-Жан-де-Люз на юго-западе Франции 16-летний ученик зарезал учительницу испанского языка.

Шесть ссылок

Вокруг Китая. Отрывок из монографии Серена Урбански “За степным фронтиром: история российско-китайской границы” (издательство “НЛО”), посвященный карантинным мерам и ксенофобии во время Маньчжурской эпидемии чумы 1910–1911 годов. Или фрагмент из книги Ильи Фальковского “По следам Бурхана Шахиди, или Синьцзян 50 лет спустя” (изд-во “Напильник”) – о том, как в ХХ веке возникло и погибло уйгурское государство.

Отрывок из монографии Серена Урбански “За степным фронтиром: история российско-китайской границы” (издательство “НЛО”), посвященный карантинным мерам и ксенофобии во время Маньчжурской эпидемии чумы 1910–1911 годов. Или фрагмент из книги Ильи Фальковского “По следам Бурхана Шахиди, или Синьцзян 50 лет спустя” (изд-во “Напильник”) – о том, как в ХХ веке возникло и погибло уйгурское государство. Кино. Путеводитель Дмитрия Волчека по политическим фильмам нынешнего Берлинале. Или краткая экскурсия по творчеству режиссера Вадима Абдрашитова.

Путеводитель Дмитрия Волчека по политическим фильмам нынешнего Берлинале. Или краткая экскурсия по творчеству режиссера Вадима Абдрашитова. Нонконформисты после нонконформизма. Подборка писем художника Льва Снегирева коллекционеру Леониду Талочкину (Снегирев почти 40 лет вел невидимое существование в Средней Азии, но после ферганских событий переехал в Россию, чтобы наблюдать ее эрозию начала 1990-х). Или эссе Анны Толстовой о творчестве Ирины Затуловской (р. 1954) – художницы, начавшей выставляться только в перестройку, когда “неправильные” картины молодых авторов перестали снимать с экспозиций.

Искренне Ваши,

Семь Сорок