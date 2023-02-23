Доброе утро!
Утром в среду в нескольких городах России радиостанции Relax FM, “Авторадио”, “Юмор FM” и Comedy Radio передали сигналы воздушной тревоги: “Внимание, внимание, угроза ракетного удара”. В МЧС России заявили, что серверы радиостанций были взломаны – под реальный обстрел попало только Шебекино Белгородской области. В остальном так:
- Российские войска подошли к Бахмуту с северо-запада, город почти окружен.
- Пригожин обвинил Минобороны России в попытке уничтожить ЧВК Вагнера и опубликовал снимок с грудой тел.
- В “Лужниках” прошел путинг к годовщине войны.
- Суд в Москве отправил в СИЗО 18-летнего Максима Лыпканя: его обвиняют по статье о “фейках” за интервью Радио Свобода.
- Находящегося в СИЗО Владимира Кара-Мурзу отправили в карцер за то, что лежал на шконке после подъема.
- Байден встретился с главами государств восточного блока НАТО; Путин общался в Кремле с Ваном И, отвечающим в Китае за международные отношения.
- Международный суд в Гааге обязал Азербайджан разблокировать Лачинский коридор.
Военные сводки
Украинский генштаб в сводке на утро среды фактически признал, что россияне охватили Бахмут уже не только с востока, юга и севера, но и с северо-запада. На других направлениях у россиян подвижек нет: штурм Угледара приостановлен, наступление под Кременной выдохлось, попытки продвижения к Купянску пока не приносят видимых результатов – вот описание изменения линии фронта за последнюю неделю.
Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов охарактеризовал положение на фронтах как “70-я минута матча, счет 1:1” и предсказал решающие бои весной. По его мнению, происходящее сейчас на Донбассе и есть масштабное российское наступление, которого все ждали, – просто масштаб оказался мелким.
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин продолжает собачиться с Минобороны России: опубликовал фотографию груды трупов, обвинив военное ведомство в гибели этих людей из-за искусственно созданного “снарядного голода”. Вот хроника публичной “полемики” Пригожина с “совершенно оборзевшими гражданами”, которые сидят наверху, а вот комментарий военного аналитика Юрия Федорова.
В среду российская армия продолжила обстрелы Херсонской и Харьковской областей. По обновленным данным ООН, с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли более восьми тысяч мирных украинцев, ранены – более 13 тысяч. Большой материал о трудностях эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий читайте тут. От остановки сердца умер комбат батальона "Азов" Олег Мудрак, ему было 35 лет – он принимал участие в обороне "Азовстали" и несколько месяцев провел в российском плену.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель вновь призвал страны ЕС экстренно ускорить поставки оружия и боеприпасов Украине. Президент Польши заявил, что Варшава готова передать Киеву самолеты, но пока только "МиГ-29". Министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал о начавшемся процессе “разогрева” британской оборонной промышленности, необходимого для помощи Украине и пополнения собственных запасов; премьер Великобритании Риши Сунак заверил украинских журналистов, что Украину примут в НАТО.
Война, вид из России
В видеопоздравлении к 23 февраля Путин пообещал россиянам “повышенное внимание к укреплению ядерной триады”, единых и неслиянных “Сармата”, “Циркона”, “Кинжала”. (По данным CNN, Россия провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты “Сармат” перед приездом Байдена в Киев, и они закончились неудачей.)
Госдума и Совет Федерации предсказуемо одобрили приостановку участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях, Байден называл этот шаг большой ошибкой, а специалист по ядерному разоружению Павел Подвиг подробно объяснил смысл этого договора и суть претензий Путина к документу. По оценке Подвига, на первых этапах отказ России от участия в договоре никаких особо катастрофических последствий не принесет, но в долгосрочной перспективе может перезапустить бессмысленную и опасную гонку вооружений.
В России поступило в суд первое дело против украинского военнослужащего: Антона Чередника, служившего в Мариуполе, обвиняют в насилии над гражданскими лицами, захвате власти, убийстве и обучении в целях осуществления терроризма.
Журналистам удалось установить личность еще одного погибшего из числа тех, чьи тела доставили в новосибирский аэропорт Толмачево: заключенный Геннадий Гербольд был убит под Бахмутом. Последний раз родственники разговаривали с ним в ноябре, они считают, что Гербольда увезли из колонии на войну силой. Кроме того, стало известно о гибели в Украине еще одного гражданина Кыргызстана: Эрлан Эрмеков сидел в российской тюрьме и был завербован в ЧВК Вагнера.
Муниципальные депутаты и правозащитники потребовали от властей России, в том числе от Госдумы, обеспечить соблюдение права замены военной службы на гражданскую. Госдума тем временем разрешила правительству закрывать по собственному усмотрению доступ к данным Росстата, а правительство внесло в Госдуму законопроект о переводе аннексированных регионов Украины в московский часовой пояс. Ни один из них Россия целиком не контролирует, но сверять часы же как-то надо.
Итоги первого года войны
В России годовщине войны был посвящен митинг-концерт в “Лужниках”. Формально он был приурочен к Дню защитника Отечества, но Путин своей трехминутной речью сомнений не оставил: праздновалась годовщина вторжения, “боя на наших исторических рубежах”, который, по его словам, поддерживает вся страна. С какой целью ведется этот бой, российский президент предсказуемо не объяснил. Выступавшего Путина охранял зенитный комплекс "Панцирь-С1", установленный перед стадионом. В “Лужники” свезли массу иногородних студентов, внутри было очень холодно, народ грелся в туалетах – вот репортаж “Медузы”. На сцене трудились обычные участники подобных мероприятий: актер Мошков, певец Shaman, Газманов, “Любэ”, Лепс. Необычным оказался репертуар: они спели “Группу крови” Виктора Цоя. Ждем “Перемен”.
Состояние российского общества после года войны символизирует вот это видео: две Екатерины из Москвы рассказывают о своих чувствах – одной больно и стыдно, другая горой стоит за Россию, одна после отсидки изоляторе за антивоенный пикет собирает чемоданы и уезжает за границу, другая собирает вещи для “наших ребят” на фронте. О состоянии украинского общества после года войны здесь рассуждает политолог Олег Саакян, ключевое слово – сплоченность. Главным итогом года для России Саакян считает то, что мир научился жить без нее.
Разбор полетов:
- Анализ просчетов украинской армии, не сумевшей защитить административную границу с Крымом, несмотря на очевидную угрозу оттуда, и – на контрасте – рассказ об успешной обороне Николаева.
- Еще одна история успеха – об обороне Василькова Киевской области: россияне так и не смогли взять этот город, хотя очень нуждались в расположенном там аэродроме.
- Рассказ пограничника, отвечавшего за стокилометровый участок кордона в Луганской области, о первом дне войны и допущенных ошибках.
- Репортаж из Изюма, освобожденного украинской армией в ходе сентябрьского контрнаступления: разговоры с мерзнущими местными жителями, спасателями, которые занимаются разминированием, и силовиками, которые составляли списки местных коллаборационистов.
- Финансовая сторона войны: история о том, как блокчейн и NFT уже год помогают Украине сдерживать российское вторжение.
- Папа римский в преддверии печальной годовщины призвал к поддержке “измученного украинского народа, который продолжает страдать”; Джо Байден – второй после Кеннеди американский президент-католик – в пепельную среду помолился в Польше за мир и преображение России.
Хроники российских репрессий
- Активистку из Новосибирска Елену Тардасову-Юн приговорили к 11 месяцам исправительных работ по статье о “фейках” за пост про “тысячу гробов” из Украины. Тардасова-Юн до суда содержалась в СИЗО, а летом проходила психиатрическую экспертизу, в ходе которой врач обнаружил у нее “нечеткость мышления”, потому что она отказалась с ним общаться.
- Якутскому шаману Александру Габышеву, в 2019 году планировавшего совершить обряд изгнания Путина из Кремля, продлили принудительное лечение в психушке, на котором он находится уже больше полутора лет.
- 61-летней башкирской экоактивистке назначили исправительные работы условно по уголовному делу о “фейках”: весной она писала в ВК об обстрелах Киева и Мариуполя.
- Политика Владимира Кара-Мурзу, в апреле попавшего в СИЗО по уголовному делу о “фейках”, отправили в карцер на четыре дня, потому что он “лежал на шконке после подъема”. Кара-Мурзу до сих пор не осудили за “фейки”, потому что уже после ареста ему предъявили дополнительные обвинения: в сотрудничестве с “нежелательной организацией” и госизмене. По совокупности может выйти больше 20 лет.
- В Кирове заочно приговорили к пяти годам колонии музыканта Прохора Протасова – автора гимна города и бывшего дирижера Вятской филармонии. Его посты о Буче и российском ударе по торговому центру в Кременчуге суд квалифицировал как “фейки” о российской армии. Вот рассказ о том, как заочный суд над музыкантом превратился в акт публичного отречения от него коллег по цеху.
- Жителя Камчатки приговорили к четырем годам колонии за антивоенные посты: он якобы призывал сжигать и расстреливать россиян, в том числе представителей власти, и суд расценил это как призывы к “терроризму” и “экстремизму”.
- Суд в Ярославле отправил в СИЗО 19-летнюю девушку по делу о теракте за "попытку поджога" пункта сбора помощи мобилизованным. Опубликовано ее “покаянное видео”.
- Суд в Москве отправил в СИЗО 18-летнего активиста Максима Лыпканя: по версии следствия, он распространял “фейки” о российской армии в интервью Радио Свобода.
- Бывший майор полиции из Курска Руслан Агибалов уехал из России в Турцию. Этому предшествовало задержание для составления административного протокола о “дискредитации” армии. Протокол составили, но суд, который должен был его рассмотреть, отложили, и полицейские, под надзором которых Агибалов оставался до суда, вывезли его в лес, где, видимо, угрожали убить, но ограничились тем, что избили. Из полиции Агибалова уволили еще в январе 2021 года за поддержку Навального.
- Вот духоподъемный разговор с Петром Ощепковым – единственным политическим активистом в Барабинске, городке на железной дороге между Новосибирском и Омском. За год войны Ощепков заработал три штрафа за “дискредитацию” и пристальное внимание “эшников”, которые требуют уволить его с работы.
- Депутат Госдумы от “Единой России” Александр Хинштейн возмущен разнузданностью депутата Самарской облдумы от КПРФ Михаила Абдалкина, который смотрел послание Путина с лапшой на ушах, а потом еще и выложил ролик об этом на YouTube, сопроводив его циничным комментарием: “Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал”. Хинштейн потребовал от руководства КПРФ “приструнить” Абдалкина.
- Районного депутата от КПРФ из Калужской области привлекут к ответственности за то, что он не встал во время исполнения гимна России. Глава районной администрации собирается довести дело до суда, но пока не знает, по какой статье будет дело.
- Роскомнадзор заблокировал сайт независимой журналистской премии "Редколлегия", которую учредил и финансирует Борис Зимин.
Международное эхо войны
- Международная федерация журналистов приостановила членство Союза журналистов России. Формальной причиной стало открытие отделений Союза журналистов России в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях Украины, которые Россия формально аннексировала, но полностью не контролирует.
- YouTube заблокировал каналы Артемия Лебедева и Камикадзе Ди. Причины неизвестны. Лебедев – ярый сторонник “спецоперации”, Камикадзе Ди (Дмитрий Иванов) выступает против войны, объявлен в России “иностранным агентом” и обвиняется по статье о “фейках” про российскую армию.
- Юриста и правозащитника Максима Оленичева не пустили в Грузию. В России он объявлен “иностранным агентом”.
- Эстония запретила живущим в стране гражданам России владеть огнестрельным оружием. По словам главы МВД Эстонии, новый закон должен исключить ситуации, когда иностранный гражданин будет иметь возможность взяться за оружие против эстонского государства.
- Европейское агентство по миграции отчиталось о двукратном росте числа заявок на получение убежища от россиян в 2022 году.
- Украина вводит санкции против российских финансовых учреждений – от Центробанка и всех без исключения банков до инвестфондов.
- Киев намерен расширить зерновую сделку с Россией, Турцией и ООН, включив в нее порты Николаева. Международные судоходные компании обратились к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой о помощи в эвакуации более трехсот иностранных моряков, застрявших в украинских портах.
- Президент США встретился в Варшаве с лидерами стран, расположенных у восточных границ НАТО – так называемой "Бухарестской девятки". Обещал защищать каждый дюйм их территории и продолжать военную поддержку Украины.
- Путин принял в Москве главу китайской дипломатии Вана И (за нормальным столом, кстати). Обсуждался, предположительно, китайский мирный план, на существование которого Ван И намекал на Мюнхенской конференции по безопасности. Зачем Китаю предпринимать миротворческие усилия и почему китайский план будет, скорее всего, неприемлемым для Украины, здесь объясняет эксперт по Восточной Азии Наталья Бутырская (спойлер: потому что Китай, вероятно, предложит прекращение огня и фиксацию границы по линии фронта). МИД России, правда, утверждает, что никакого плана прекращения войны Ван И Путину не предлагал, а лишь изложил китайское видение “коренных причин украинского кризиса”. Своими длинными корнями этот кризис, конечно, уходит в США, которые, по данным Wall Street Journal, как раз сейчас решают, не обнародовать ли имеющиеся у них разведданные о планах Пекина поставлять России оружие.
Все остальное
- На месторождении природного газа в Ямало-Ненецком автономном округе произошел взрыв, погибли двое рабочих.
- В Москве задержали подозреваемого в поджоге гостиницы (жертвами пожара стали семь человек).
- Международный суд ООН в Гааге обязал Азербайджан обеспечить бесперебойное движение по Лачинскому коридору, связывающему Нагорный Карабах с Арменией. С середины декабря его блокируют некие азербайджанские “экоактивисты”.
- Иран ввел санкции против президента медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флая и еще 30 с лишним человек. Иран обвиняет Запад в разжигании массовых протестов, а Запад обвиняет Иран в их жестоком подавлении.
- В частном католическом лицее имени Фомы Аквинского в курортном городе Сен-Жан-де-Люз на юго-западе Франции 16-летний ученик зарезал учительницу испанского языка.
Шесть ссылок
- Вокруг Китая. Отрывок из монографии Серена Урбански “За степным фронтиром: история российско-китайской границы” (издательство “НЛО”), посвященный карантинным мерам и ксенофобии во время Маньчжурской эпидемии чумы 1910–1911 годов. Или фрагмент из книги Ильи Фальковского “По следам Бурхана Шахиди, или Синьцзян 50 лет спустя” (изд-во “Напильник”) – о том, как в ХХ веке возникло и погибло уйгурское государство.
- Кино. Путеводитель Дмитрия Волчека по политическим фильмам нынешнего Берлинале. Или краткая экскурсия по творчеству режиссера Вадима Абдрашитова.
- Нонконформисты после нонконформизма. Подборка писем художника Льва Снегирева коллекционеру Леониду Талочкину (Снегирев почти 40 лет вел невидимое существование в Средней Азии, но после ферганских событий переехал в Россию, чтобы наблюдать ее эрозию начала 1990-х). Или эссе Анны Толстовой о творчестве Ирины Затуловской (р. 1954) – художницы, начавшей выставляться только в перестройку, когда “неправильные” картины молодых авторов перестали снимать с экспозиций.
Искренне Ваши,
Семь Сорок