Томичи ушли в лес

Доброе утро!

Жители отдаленных сел Якутии не смогли проголосовать за проведение в их поселки высокоскоростного интернета, потому что голосование проходило в интернете. Интернета, соответственно, у них не будет. В новостях так:

В среду вечером российским обстрелам подверглись Кривой Рог, Запорожье и Харьков. В Кривом Роге иранский дрон-камикадзе поразил энергетический объект, часть города осталась без света и воды. По Харькову стреляли из С-300.

Оккупационные власти Херсонской области закрыли переправу на правый берег Днепра.

В Белом доме считают, что КНДР поставляет российской армии артиллерийские снаряды.

Россия официально возобновила участие в “зерновой сделке”.

В Ульяновской области мобилизованные из Чувашии устроили бунт, требуя обещанных Путиным выплат.

Совбез ООН отклонил предложенную Россией резолюцию о расследовании "деятельности биолабораторий США в Украине".

Военные сводки

Вечером в среду российским ударам подверглись Харьков, Запорожье, Кривой Рог. В Кривом Роге дрон-камикадзе упал на объект энергетической инфраструктуры, часть города осталась без света и водоснабжения. Центр Харькова обстреляли из С-300. В ночь на среду над Днепропетровской областью сбили шесть иранских дронов, цели ни один из них не достиг.

По данным Генштаба украинской армии, россияне медленно наступают в Донецкой области около Бахмута, Авдеевки и Павловки – вот репортаж из этих мест. В Луганской области продвижение украинской армии сильно замедлилось, в Херсонской фронт замер, однако оккупационные власти продолжают вывозить население как с правого, так и с левого берега Днепра (уезжать хотят далеко не все, вот репортаж). Переправа на правый берег теперь закрыта. По словам депутата Херсонского облсовета Сергея Рыбалко, вывезенных жителей области отправляют в Крым и уже там уговаривают их уехать в Сибирь или на Дальний Восток; из Крыма обратно в Херсонскую область через перешеек граждан Украины не пускают.

Для чего все это делается, остается неясным. Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев полагает, что Россия готовится к упорной обороне Херсона и старается стабилизировать все фронты, параллельно изнуряя Украину ударами по энергетической инфраструктуре. Есть аналитики, которые не исключают применения тактического ядерного оружия в правобережной части Херсонской области – тем более, что New York Times пишет со ссылкой на данные американской разведки, российские генералы в середине октября всерьез обсуждали такую возможность. В свете очень странного заявления МИД России “О предотвращении ядерной войны” и возобновленных речей Шойгу о попытках Украины создать “грязную бомбу”, все это уже не кажется невероятным. Украинские источники сообщают, что на территории хранилища отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС российские войска ведут строительство неизвестного объекта и не допускают туда персонал станции. В то же время путинский Президентский фонд культурных инициатив выделил почти миллиард рублей грантами на “культурную интеграцию” оккупированных регионов (балеты, фестивали и мюзикл на льду) – как будто в расчете на долгую счастливую жизнь.

Генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский, занимающий пост первого заместителя комитета Верховной Рады по обороне, напротив, считает, что россияне скоро оставят Херсон и займутся созданием мощных ударных группировок на Запорожском и Сумском направлениях, совместные действия которых будут нацелены на окружение украинской армии на левом берегу Днепра.

По сообщению украинского МИД, Испания передала Киеву большой пакет военной помощи, включающий, среди прочего, зенитно-ракетные комплексы Aspide и ракеты к ним, а также четыре системы ПВО Hawk. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби утверждает, что КНДР поставляет России артиллерийские снаряды.

По словам вице-премьера Украины Ирины Верещук, с освобожденных территорий страны эвакуированы 22 тысячи человек, потому что зимовать посреди развалин, которые оставила после себя война, очень затруднительно. Камбоджа пришлет на эти территории две команды специалистов по разминированию – они помогут в обучении украинских саперов.

Мобилизация продолжается

Российские официальные горячие линии по мобилизации отказываются признавать ее завершение вопреки заверениям Путина, Шойгу и других официальных лиц: специалисты, отвечающие на вопросы на этих линиях, говорят, что для окончания мобилизации нужен указ Путина. Депутат Госсовета Коми, внесенный в реестр "иностранных агентов" Виктор Воробьев написал обращение к Путину с требованием опубликовать такой указ.

Пока этого не произошло, еще не попавшие под каток мобилизации бегут, опасаясь за свое будущее (вот рассказы врачей, здесь истории моряков), а уже призванные (в том числе алкоголики и шизофреники) пытаются сопротивляться, как могут:

В Ульяновской области мобилизованные из Чувашии устроили бунт в связи с невыплатой им обещанных денег: деньги обещал Путин, а платить их должны региональные власти, у которых денег нет.

Под Луганском пятеро мобилизованных из Томской области две недели назад ушли жить в лес, потому что воевать им нечем, командования нет, адекватных боевых задач перед ними не ставят.

Все антивоенное, насильственное и ненасильственное, продолжают подавлять:

В Ростовской области возбуждено административное дело о “дискредитации” российской армии на администратора паблика “Батайск город”, разместившую там видео с жалобами мобилизованных жителей Батайска на отсутствие необходимого вооружения и обмундирования.

В отношении участника Pussy Riot и издателя “Медиазоны” Петра Верзилова возбуждено уголовное дело о “фейках” про российскую армию – за посты о Буче. Верзилов заочно арестован и объявлен в розыск.

У членов "Голоса" в Челябинской области и Петрозаводске прошли обыски по уголовному делу о “дискредитации” российской армии, возбужденному против одного из участников движения.

В Уфе по обвинению в организации диверсий на железной дороге арестованы четверо студентов 17-18 лет. Бывший российский президент Медведев написал в телеграме, что в войну таких расстреливали.

В Казахстане при попытке вылететь в Бишкек задержали бурятскую журналистку Евгению Балтатарову. В России против нее возбуждено уголовное дело о военных “фейках” из-за постов в телеграм-канале.

Что происходит с белорусами, поддержавшими Украину, читайте тут.

Русская жизнь

Россия готовится к новому году (алкоголь включен в перечень товаров для параллельного импорта) и к лучшему будущему: в Госдуме зреют сразу два удивительных законопроекта – о чистоте русского языка, который запретит журналистам, официальным лицам, артистам и предпринимателям употреблять иностранные слова, и о частной психологической помощи, который заставит консультантов раскрывать "психологическую тайну" клиентов широкому кругу силовиков. Судя по тому, кто продвигает эти законопроекты, Госдума их в скором времени примет.

О том, как после 24 февраля уже изменилась российская школа, читайте тут.

Российское информационное агентство REGNUM, активно поддерживавшее войну в Украине, объявило о приостановке работы. Государственный телеканал RT выпустил фильм отстраненного от работы Антона Красовского, но когда это заметили независимые российские медиа, фильм с сайта удалили.

Издание “Хроники” рассказало о несметном количестве квартир и машин, которыми владеют официальные и неофициальные жены и дети губернатора Петербурга Александра Беглова. Общую стоимость всего этого журналисты оценили в полтора миллиарда рублей. (К примеру, у младшей официальной дочери градоначальника 14 квартир в Петербурге, два дома и два нежилых помещения, а у ее мужа, кроме квартиры, – сразу десять машин, от “Порше” до “Ситроена”).

Суд в Подмосковье лишил жилья жену, детей и 86-летнюю мать бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Проблемы у Шестуна начались после того, как он поддержал протест местных жителей против мусорного полигона “Лесная”: его отстранили от должности, арестовали, приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества и уже после этого возбудили против него новое уголовное дело об оскорблении судьи.

В телеграм-канале профсоюза заключенных и работников ФСИН “Промзона”, который основал Навальный, появилась листовка-инструкция о том, как потребовать от руководства колонии замены табуретов на стулья со спинкой и регулируемой высотой. Она адресована всем швеям и швецам в российских колониях (по оценке Навального, их около 40 тысяч человек).

Следственное управление МВД в Москве обратилось в Мосгорсуд с просьбой смягчить меру пресечения бывшей замминистра просвещения России Марине Раковой и другим обвиняемым по этому делу, включая ректора Шанинки Сергея Зуева.

Суд отпустил из СИЗО обвиняемую в вымогательстве денег у Промсвязьбанка администратора телеграм-канала Инну Чурилову. Она заключила досудебное соглашение со следствием. Мать Ксении Собчак объявила, что та скоро вернется на родину – по сведениям Нарусовой, у Собчак нет никакого статуса в уголовном деле о вымогательстве у “Ростеха”, которое было возбужденно против директора ее телеграм-проекта “Осторожно Media”.

Главе отдела Ростехнадзора, курировавшему шахту "Листвяжная", дали семь лет колонии за взятки от угольных компаний. Трагедия на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, унесшая жизни 51 шахтера, произошла в ноябре 2021 года.

Международное эхо войны

Днем в среду Минобороны России объявило, что Москва возвращается к участию в "зерновой сделке", якобы удовлетворившись письменными гарантиями безопасности, которые предоставила Украина. Президент Турции подтвердил открытие коридора. Произошло это, скорее всего, потому что Россия осознала, что зерновая сделка может прекрасно работать и без ее участия – вот оценки и разъяснения экспертов. Зеленский поблагодарил Эрдогана за помощь. Изначальные договоренности о вывозе продовольствия из украинских портов истекают 19 ноября, но Путин уже заявил, что в будущем в случае разрыва “зерновой сделки” Россия не будет мешать вывозу украинского зерна по Черному морю, если оно пойдет в Турцию. Биржевые цены на зерно упали, страховщики возобновили работу.

Совет Безопасности ООН большинством голосов отверг предложенную Россией резолюцию о создании комиссии для расследования "деятельности биолабораторий США в Украине".

Польша начала строительство забора из колючей проволоки на границе с Калининградской областью (официальная причина – опасения по поводу возможного “экспорта” ближневосточных мигрантов, которых власти России теоретически могут доставлять в Калининград воздухом или морем). Кроме того, власти Польши взяли под свой контроль базу отдыха на Зегжинском водохранилище под Варшавой, которую арендовало посольство России. Имущество перешло в собственность Государственного лесного хозяйства Польши, и представитель ведомства выложил в твиттере фотографии помещений: трудно представить себе, как можно было добиться такой разрухи.

Великобритания ввела санкции против четырех российских богачей-бизнесменов: основателей группы Evraz Александра Абрамова и Александра Фролова, гендиректора АО "Татавтодор" и сына президента Татарстана Айрата Шаймиева и гендиректора татарстанского АО "ТАИФ" Альберта Шигабутдинова.

Британская юридическая фирма McCue Jury & Partners объявила о подаче в Высокий суд Лондона коллективного иска против Пригожина и основанной им "ЧВК Вагнера" за участие в незаконной войне в Украине. Кампания будет вестись за счет краудфандинга.

Нидерландский холдинг VEON продает компанию “Вымпелком”, владеющую брендом "Билайн".

Шесть ссылок

Позднесоветское. Фрагмент из книги Николая Митрохина “Очерки советской экономической политики в 1965–1989 годах” (изд-во “НЛО”) – об отношениях Брежнева с хозяйственной реформой, авторство которой сейчас приписывается исключительно Косыгину. Или беседа с исследователем советской культуры Алексеем Конаковым – собственно, о позднесоветской культуре, Евгении Харитонове и причинной связи между ростом цен на нефть и появлением московского концептуализма.

Фрагмент из книги Николая Митрохина “Очерки советской экономической политики в 1965–1989 годах” (изд-во “НЛО”) – об отношениях Брежнева с хозяйственной реформой, авторство которой сейчас приписывается исключительно Косыгину. Или беседа с исследователем советской культуры Алексеем Конаковым – собственно, о позднесоветской культуре, Евгении Харитонове и причинной связи между ростом цен на нефть и появлением московского концептуализма. Художества. Историк-медиевист Михаил Майзульс рассказывает об основных признаках готической живописи; искусствовед Анастасия Семенович вспоминает главных художников-домоседов: Констебля, Тициана, Джорджоне.

Историк-медиевист Михаил Майзульс рассказывает об основных признаках готической живописи; искусствовед Анастасия Семенович вспоминает главных художников-домоседов: Констебля, Тициана, Джорджоне. Кино. Рассказ о дневниковых записях Андрея Тарковского “Мартиролог” – к их переизданию в Международном институте им. Тарковского. Или интервью антрополога Ильи Утехина с документалистом Виталием Манским.

Искренне Ваши,

Семь Сорок