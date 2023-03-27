Проиграли “Кварталу-95”

Доброе утро!

Гондурас объявил о разрыве с Тайванем и установлении дипломатических отношений с Китаем. Но этим, увы, мировые новости не исчерпываются:

Владимир Зеленский заявил, что Украина не может начать контрнаступление из-за нехватки вооружений и боеприпасов.

Путин объявил о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси.

Владелец ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин утверждает, что на свободу вышли пять тысяч бывших заключенных, отвоевавших полгода в Украине.

Другой Пригожин, муж певицы Валерии, комментирует попавшую в прессу запись своего разговора с миллиардером Фархадом Ахмедовым, в котором они матерят войну, Путина и его приспешников. В ФСБ запись считают подлинной.

В Тульской области упал украинский беспилотник. В Минобороны России утверждают, что он был перехвачен российским комплексом РЭБ.

Беньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны, предложившего отложить судебную реформу. Это лишь подстегнуло протесты.

Военные сводки

В субботу жертвами российских обстрелов Торецка и Часова Яра стали два мирных жителя; в ночь на воскресенье российские войска обстреляли территорию восьми украинских областей, убиты не менее пяти человек.

По данным британской военной разведки, российское наступление в районе Бахмута застопорилось, все силы брошены на штурм Авдеевки. Владелец ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин объявил об освобождении пяти тысяч заключенных, отвоевавших свои полгода в рядах ЧВК. По словам Пригожина, на воле они ведут себя лучше пионеров и октябрят – разве что иной раз “наносят увечья” противникам войны. Никаких официальных или независимых подтверждений его словам нет.

Президент Украины заявил в интервью японскому изданию Yomiuri Shimbun, что ВСУ не могут начать контрнаступление из-за нехватки вооружений и боеприпасов. Тем не менее, военная техника потихоньку собирается: Северная Македония одобрила передачу Украине 12 боевых вертолетов (купленных у нее же 20 лет назад), а премьер Польши объявил, что его страна “основательно увеличивает” производство боеприпасов для Украины.

Комментируя поставки западного оружия Украине, Путин заверил свою аудиторию, что у России будет втрое больше танков, чем у ВСУ, а самолетов больше на 10 порядков. В ответ на передачу Киеву британских противотанковых снарядов с обедненным ураном Москва разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие (важно напомнить: обедненный уран не имеет никакого отношения к ядерному оружию). США отреагировали спокойно (никаких признаков того, что Россия собирается применить ядерное оружие по-прежнему нет), ЕС пригрозил санкциями, в НАТО назвали риторику Путина безответственной, а Украина потребовала созвать Совет безопасности ООН. На самом деле заявление Путина нельзя назвать неожиданным: упоминание о безъядерном и нейтральном статусе Беларуси были исключены из конституции страны еще в феврале 2022 года, после чего в Беларусь поехали российские “Искандеры”, самолеты, С-400 и прочие необходимые для безопасности ядерного оружия штуки. По мнению эксперта по российской ядерной политике Максима Старчака, Путин этим шагом лишил себя морального козыря защитника режима нераспространения, а взамен ничего не получил, потому что страны НАТО решили не пугаться.

Анализируя мартовские российские атаки с применением иранских дронов, британская военная разведка делает вывод, что Россия начала регулярно получать от Ирана небольшие партии “Шахедов”. Как установили расследователи из проекта “Схемы” украинской службы Радио Свобода, запорожский завод “Мотор Сич” сотрудничал с находящимися под санкциями иранскими компаниями, продавая им продукцию двойного назначения, и часть этого оборудования теперь используется в войне России против Украины.

Война, вид из России

Минобороны России обвинило Украину в запуске беспилотника Ту-141 "Стриж", который был перехвачен российским комплексом радиоэлектронной борьбы и упал в районе населенного пункта Киреевск Тульской области. По данным местных властей, в результате взрыва были повреждены три многоквартирных дома и ранены три человека. Куда направлялся “Стриж”, не очень понятно: то ли в Новомосковск, где есть военные предприятия, то ли в Тулу, где находится старейший в России оружейный завод.

Издание The Insider идентифицировало человека, который бил вывезенных из России детей – они сами его и опознали. Им оказался бывший сотрудник украинского спецподразделения МВД "Беркут" Валерий Астахов, перешедший в 2014 году на сторону России. После аннексии Крыма он принял российское гражданство и стал работать в управлении МВД в Евпатории. В 2014 году он уже вывозил детей из прифронтового тогда Славянска в Ростовскую область.

Депутат законодательного собрания Ростовской области Татьяна Иващенко предложила без согласия родителей привлекать школьников к производству окопных свечей и маскировочных сетей для войны в Украине. Обосновала она это так: “Родители не доверяют школе? Мы сколько лет вот так вот школу унижаем? [Дети] тяжелее тряпки для доски не поднимают до 11-го класса. А потом им приходится через три года вытаскивать своего друга с поля боя. Это неправильно, на мой взгляд”.

Куда больше логики, чем в словах депутата, в телефонном разговоре между, предположительно, российским музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным и миллиардером и бывшим членом Совета Федерации России Фархадом Ахмедовым, которые полчаса матерят российские власти: Пригожин называет ближайшее окружение Путина “подонками” и “кончеными тварями” и говорит, что они проиграли “Кварталу-95”, Ахмедов же замечает, что “лилипуты недоросшие, закомплексованные” “про**али нас, наших детей, их будущее, их судьбу”, и констатирует, что “пипец” уже наступил. На опубликованную 7 марта запись 24 марта обратил внимание украинский Пятый канал, а в субботу она разлетелась по российскому интернету, вот расшифровка. Иосиф Пригожин сначала заявил, что запись “сгенерирована нейросетями”, а потом признал ее частичную подлинность. Источник “Важных историй” в ФСБ утверждает, что запись подлинная и что руководство ФСБ на специальном совещании уже обсудило “меры”, которые будут приняты.

Простые россияне, комментируя положение дел в своей отрасли, не матерятся, но говорят, в сущности, то же самое, что Пригожин с Ахмедовым: вот рассказ пилота о состоянии гражданской авиации, а вот отчет хирурга о мерцающем дефиците лекарств, инструментов и других расходных материалов.

Российское карательное

В России возбуждено уголовное дело о распространении “фейков” про российскую армию против экономиста, профессора Чикагского университета и бывшего профессора Высшей школы экономики Константина Сонина. Крамолу нашли в его постах в телеграме.

19-летний Артем Бегоян, обвиняемый в поджоге релейных и батарейных шкафов на железной дороге в Чувашии, отказался от адвоката по соглашению после угроз силовиков “увезти его в лес” и “усложнить жизнь” в СИЗО. Теперь адвоката у него нет вообще.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить в России деятельность Международного уголовного суда и ввести ответственность за содействие и поддержку МУС (уголовную или административную, он не уточнил).

Генпрокуратура России выступила с предложением передавать МВД данные людей, обращающихся за помощью к врачу-психиатру. В прокуратуре считают это мерой безопасности и предлагают привлечь к информированию родственников и соседей пациентов.

Рамзан Кадыров получил медаль “Заслуженный правозащитник Чечни” за выдающиеся заслуги в защите конституционных прав и свобод граждан.

Вокруг света

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил от должности министра обороны страны Йоава Галланта после того, как тот публично призвал правительство приостановить принятие радикальной судебной реформы. Объявление об отставке Галланта придало новый импульс протестам, на улицах запылали покрышки.

В США жертвами торнадо в штате Миссисипи стали более 20 человек.

Власти Словении отчитались о задержании подозреваемой в шпионаже семейной пары из России – они жили в стране с аргентинскими паспортами.

О том, как агрессия России против Украины разбудила Бундесвер и заставила Германию вооружаться, читайте тут.

Шесть ссылок

Текущее. Рассказ о том, как как прокремлевская наука изучает “русофобию” и оправдывает войну прямо сейчас. Или рассуждения петербургского арт-критика Павла Герасименко о причинах пассивности российской арт-среды.

Рассказ о том, как как прокремлевская наука изучает “русофобию” и оправдывает войну прямо сейчас. Или рассуждения петербургского арт-критика Павла Герасименко о причинах пассивности российской арт-среды. Кино. Путеводитель Дмитрия Волчека по лучшим фильмам кинофестиваля в Бергамо. Или рассказ о социальной сатире и политической критике в европейском кино XXI века на примере фильмов Лапида и Эстлунда.

Путеводитель Дмитрия Волчека по лучшим фильмам кинофестиваля в Бергамо. Или рассказ о социальной сатире и политической критике в европейском кино XXI века на примере фильмов Лапида и Эстлунда. Центральная Азия. Разговор с искусствоведом Ладой Ландарь о Василии Верещагине, его поездках в Туркестан и полном провале, который его ждал в Америке. Или рассказ об образах Центральной Азии в советской поэзии.

Искренне Ваши,

Семь Сорок