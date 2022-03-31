Марафон после спринта

Доброе утро!

Российско-австрийская оперная певица Нетребко осудила войну в Украине и свои опрометчивые поступки и высказывания в поддержку российского руководства, чтобы продолжить концертную деятельность в Европе. Других раскаявшихся пока нет, а война продолжается:

По оценкам Госдепартамента США, в Украине убиты свыше 10 тысяч российских военных. Двух срочников из Петербурга вернули из Украины домой.

Россия продолжает обстрелы Киева и Чернигова; ракетным ударом уничтожена нефтебаза в Днепре; идут ожесточенные бои на Донбассе.

Путин запретил органам власти использовать иностранное программное обеспечение, а Мишустин разрешил серый импорт.

В Минске задержали участницу Pussy Riot Риту Флорес и заставили ее записать видео в поддержку Лукашенко.

Отзвуки переговоров и “перегруппировка”

Комментируя итоги стамбульского раунда переговоров между Россией и Украиной, глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что Украина согласилась с принципиальными требованиями Российской Федерации. В Украине вряд ли бы согласились с такой оценкой, но там уже не обращают внимания. В России же многих возмутил сам факт “пораженческих” переговоров – тут рассказано, кого конкретно.

Аналитик украинского фонда "Демократические инициативы" Мария Золкина считает предложения, с которыми выступила на переговорах Украина, уступкой суверенитета – она не знает, зачем команда переговорщиков выдвинула столь комфортные для России условия. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд настаивает на важности самого факта переговоров, но признает, что нормальный переговорный процесс невозможен без объявления перемирия. В том же смысле высказался и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте: по его словам, мирный договор, подписанный “под дулом пистолета”, не ослабит санкций, введенных против России.

“Кардинального” снижения военной активности на киевском и черниговском направлении, обещанного во вторник в Стамбуле, никто не заметил. Минобороны России тоже не вспоминает об этом своем обещании: официальный представитель ведомства Игорь Конашенков объявил на брифинге, что на киевском и черниговском направлениях проходит “плановая перегруппировка войск”, целью которой является “освобождение” Донбасса. Руслан Левиев из Conflict Intelligence Team считает, что Россия всего лишь производит ротацию войск на этих направлениях, а целью слов об “отводе” было прощупывание почвы для частичного снятия санкций. Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк предполагает, что истинная цель российской армии сейчас в том, чтобы добиться хоть какой-то победы на Донбассе к 9 мая, и ради этой цели регион будет попросту уничтожен (потому что “за ценой не постоим”). Глава Луганской области Сергей Гайдай согласен с Загороднюком – здесь он подробно описывает идущие сейчас бои (говорит, что мобилизованных граждан так называемых “ДНР” и “ЛНР” попросту отправляют на убой).

Здесь ход войны и переговорный процесс комментирует ветеран Донбасса, а ныне участник киевской территориальной обороны, директор Антарктического научного центра Евгений Дикий: он рассказывает о военных приемах, к которым придется прибегать украинской армии, призывает офис президента сменить риторику (отключить “коллективного Арестовича”) и приготовиться к долгому военному марафону (потому что спринт Украина уже выиграла). Судя по интервью, которое Алексей Арестович дал “Би-би-си”, он и сам готов отключить в себе общеукраинского психотерапевта.

По данным американской разведки, советники Путина скрывают от него правду о войне, что опасно, поскольку важнейшие решения, военные и дипломатические, принимает все же Путин. Здесь эту опасность подробно обсуждает глава Bellingcat Христо Грозев – и заодно высказывает предположения, зачем было начинать мирные переговоры с попытки отравить их участников, в том числе Романа Абрамовича. Зачем Абрамович вообще нужен на этих переговорах, здесь пытается объяснить знаток ближнего круга Путина Илья Жегулев.

Фронтовые сводки

В среду российские войска продолжали обстрелы Чернигова и окрестностей, в окрестностях Киева тоже шли бои. Постоянные канонады очень пугают слона и других обитателей киевского зоопарка, но эвакуировать их пока не планируют.

По оценке мэра Ирпеня – города-спутника Киева, освобожденного украинской армией, – во время наступления и в период оккупации погибли около 300 мирных жителей; он также упомянул об изнасилованиях и издевательствах над жителями. Вот видеорепортаж из Ирпеня. А вот как выглядит город Тростянец Сумской области после 30 дней российской оккупации.

Разные международные агентства пишут со ссылкой на источники в американской разведке, что российские военные уходят с Чернобыльской АЭС.

В среду Россия нанесла ракетный удар по нефтебазе в Днепре, она полностью уничтожена, жертв и пострадавших пока не нашли. Обстрелян также завод в Новомосковске Днепропетровской области. Грозит ли Украине в связи с этими ударами топливный кризис, рассказывается здесь (спойлер: пока нет). Удары по объектам, расположенным глубоко в тылу, деморализуют население – вот разговор с 19-летней вдовой военного инструктора, погибшего при обстреле военного полигона подо Львовом.

По оценкам США, в войне в Украине убиты более 10 тысяч российских военных. Пополнять ряды срочниками армейское руководство, видимо, не решается (двух петербургских срочников усилиями городского омбудсмена даже удалось вернуть с фронта), поэтому их пытаются пополнить “добровольцами” из Сирии – один из таких добровольцев рассказал “Би-би-си”, что сирийцы идут в наемники, потому что дома им просто нечего есть (поэтому смерть в бою их не сильно пугает). Украина, готовящаяся к затяжной битве за Донбасс, просит у США дроны, ракеты и штурмовики. Здесь посол США в НАТО Джулианна Смит рассказывает о военной поддержке Украины со стороны альянса.

Россия объявила, что готова сегодня обеспечить режим тишины в Мариуполе для эвакуации мирных жителей в Запорожье – “исключительно в гуманных целях”. О гуманности российских военных можно судить вот по этому репортажу из города и по рассказам спасшихся мариупольцев: первый, второй.

Как выяснила “Медиазона”, видео с рассказом беженки из Мариуполя о зверствах "Азова", которое распространяли российские государственные СМИ, сняли в ФСБ. Родственники этой девушки рассказали журналистам, что после съемок она была сильно напугана и постоянно плакала. Лидеры иудейской общины Украины назвали фейком заявление Минобороны России об использовании синагоги в Умани украинскими военными и в подтверждение сняли синагогу на видео – никакой военной техники там нет.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет сообщила, что следователи изучают 24 случая применения кассетных боеприпасов российскими войсками. Это, по ее словам, военные преступления. Но военными преступлениями считаются и “неизбирательные удары”, и массовое разрушение гражданских объектов. МИД Украины обвинило Россию в установке в Черном море "бесконтрольных дрейфующих боеприпасов", которые заплывают в территориальные воды других стран. Об обнаружении таких мин в последние дни сообщали в Румынии и Турции.

Что дальше?

По данным Генштаба Украины, Россия готовит референдум о провозглашении "Херсонской народной республики". Глава сепаратистской Южной Осетии Анатолий Бибилов сказал, что предпримет "юридические шаги" по вступлению республики в состав России. Ранее о стремлении увеличить собой площадь РФ заявили главы так называемых “ЛНР” и “ДНР”.

Словакия потребовала от России сократить персонал посольства в Братиславе на 35 человек.

На памятные мероприятия в связи с очередной годовщиной освобождения Бухенвальда не пустят российских и белорусских чиновников – из-за недавней гибели в Харькове бывшего узника Бухенвальда 96-летнего Бориса Романченко (он сгорел в собственной постели после попадания российской ракеты в его дом). Белорусские чиновники возмущены, российские – уже нет.

Россия продолжает газовые игры с Европой. Путин в телефонном разговоре заверил канцлера Германии Олафа Шольца, что европейцы смогут платить за российский газ в евро. Шольц попросил прислать письменные разъяснения. Самое ясное пока разъяснение сути этих споров о рублях и евро – здесь. На этом фоне председатель Госдумы Володин предложил включить нефть, уголь и зерно в список товаров, экспортируемых исключительно за рубли.

Параллельно антимонопольное ведомство ЕС провело обыски в офисах “Газпрома” в Германии – в рамках разбирательства о манипуляции ценами на газ, инициированного еще до вторжения России в Украину.

Польша объявила, что откажется от закупок российского угля в апреле-мае и от закупок российской нефти – со следующего года.

Тем временем в России

Путин запретил органам государственной власти использовать иностранное программное обеспечение "на объектах критической информационной инфраструктуры", а премьер-министр Мишустин, наоборот, узаконил “серый импорт”.

“Сбер” аннулировал заявки на ипотеку, одобренные до повышения ставок. Банк “Тинькофф” списал миллионы рублей у клиентов, обвинив их в “незаконном обогащении” на разнице курсов валют (таких клиентов, переводивших рубли в доллары через фунт, оказалось около 180 человек).

Незапрещенной свободной прессы в России становится всё меньше. По данным источников “Медузы”, всех сотрудников редакции РБК, кроме новостников, отправили в отпуск на две недели (потому что “работать невозможно”). Компания LG удалила по требованию Роскомнадзора приложение Настоящего Времени для Smart TV в России и Беларуси. Вот монологи сотрудников самозакрывшейся “Новой газеты” о том, что это не навсегда. (Удаленные с сайта “Новой” репортажи Елены Костюченко из украинских городов можно спокойно почитать на заблокированном сайте “Медузы”).

Продолжаются преследования противников войны в Украине:

Советника самарского губернатора уволили за ссылку на интервью президента Украины российским журналистам и приписку “Зеленский крутой”.

В Петербурге учителя труда уволили “за аморальное поведение” после того, как он сказал школьному сторожу, что гордится тем, что он украинец (оштрафовать его на много тысяч полиции пока не удалось из-за неумело составленного протокола).

В Пермском крае журналистку местного издания “Парма-Новости” оштрафовали на 50 тысяч рублей за колонку о войне.

Москвича оштрафовали на 50 тысяч рублей за баннер "Свобода, правда, мир". Суд посчитал это "дискредитацией" российских военных.

Петербуржца оштрафовали на 30 тысяч рублей за пробежку в худи с надписями “Путин вор” и “Слава Украине”.

В Благовещенске в отношении одного и того же человека возбуждены сразу три уголовных дела о вандализме за антивоенные граффити.

Старые дела тоже не прекращаются:

Верховный суд России отказался рассматривать кассацию Навального на замену ему условного срока на реальный по делу “Ив Роше”.

Бывшего координатора махачкалинского штаба Навального Эдуарда Атаева отправили в СИЗО по делу о хранении взрывчатки (он успел рассказать друзьям, что взрывчатку ему подкинули).

К бывшему волонтеру краснодарского штаба Навального и военному пенсионеру Виталию Вотановскому приходили с обыском. Он уже отсидел 20 суток за участие в антивоенной акции.

Зареме Мусаевой – жене судьи Янгулбаева, которую насильно вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню, – продлили арест до 27 апреля. Ее обвиняют в насилии в отношении полицейского.

А ведь есть еще Беларусь

Участницу Pussy Riot Риту Флорес задержали в Минске и заставили записать видео в поддержку Лукашенко – под угрозой физической расправы или длительного тюремного срока.

Белорусского художника Алеся Пушкина приговорили к пяти годам колонии строгого режима по обвинению в реабилитации нацизма и надругательстве над госсимволами. В знак протеста он порезал себе живот. Сестру Пушкина, которая хотела его сфотографировать в суде, задержали (потому что все идет в закрытом режиме).

Член Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко рассказал, что Генпрокуратура предъявила ему иск на $2 миллиона.

Минский городской суд приговорил к 10 годам колонии бывшего сотрудника КГБ, который якобы слил разговоры пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, в ходе которых обсуждались события, связанные с гибелью Романа Бондаренко.

Шесть ссылок

Объяснения. Орнитолог Елена Шнайдер объясняет, почему в украинских лабораториях не разрабатывали методы распространения опасных инфекций с помощью перелетных птиц, как утверждает российское Минобороны. Историк Андрей Зорин объясняет, почему война с Украиной – логичное продолжение российской идеологии.

Орнитолог Елена Шнайдер объясняет, почему в украинских лабораториях не разрабатывали методы распространения опасных инфекций с помощью перелетных птиц, как утверждает российское Минобороны. Историк Андрей Зорин объясняет, почему война с Украиной – логичное продолжение российской идеологии. Ответы на два вопроса, больше всего волнующих русских людей. (1) Что происходило на Донбассе в течение последних восьми лет и где в это время кто был: картина событий, составленная по отчетам наблюдателей ОБСЕ. (2) Что будет с великой русской культурой после нападения России на Украину: одесский художник и муж Киры Муратовой Евгений Голубенко четыре раза посылает Антона Долина, который задает ему этот вопрос, в том же направлении, что и русский военный корабль, но Долин не сдается и продолжает переживать за судьбу Петра Ильича Чайковского.

(1) Что происходило на Донбассе в течение последних восьми лет и где в это время кто был: картина событий, составленная по отчетам наблюдателей ОБСЕ. (2) Что будет с великой русской культурой после нападения России на Украину: одесский художник и муж Киры Муратовой Евгений Голубенко четыре раза посылает Антона Долина, который задает ему этот вопрос, в том же направлении, что и русский военный корабль, но Долин не сдается и продолжает переживать за судьбу Петра Ильича Чайковского. Примеры перерождения. Искусствовед Анастасия Семенович рассказывает, как батальная живопись стала антимилитаристской. Поэт и теоретик искусства Павел Арсеньев показывает на примере “хоссанитских” стихов Валерия Нугатова, как вскрыть языковое бессознательное постсоветского человека.

Искренне Ваши,

Семь Сорок