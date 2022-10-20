Многоуровневое военное положение

Доброе утро!

В оккупированном Россией Мариуполе демонтировали памятник жертвам Голодомора, потому что в соответствии с российской версией истории XX века его в Украине просто не было. Войны в Украине в российском официальном дискурсе тоже нет, но зато появилось военное положение:

Путин ввел военное положение в четырех оккупированных Россией областях Украины и разные “уровни реагирования” и “готовности” в регионах России.

Песков заверил журналистов, что закрывать границы в России не будут.

Россия нанесла новые удары по энергетическим объектам в Украине. На сегодня объявлены веерные отключения электроэнергии по всей стране.

Оккупационные власти Херсонской области начали эвакуацию населения с правого берега Днепра на левый. В Киеве это назвали “пропагандистской показухой”.

Сына бывшего главы РЖД Якунина задержали в Норвегии за запуск дрона; сын красноярского губернатора Усса задержан в Италии по запросу США.

Премию имени Сахарова – главную награду Евросоюза в области прав человека – дали “храброму народу Украины”.

Военное положение

Путин подписал два указа: первый, в соответствии с российским законом “О военном положении”, вводит такое положение на территории четырех областей Украины, которые Кремль после псевдореферендумов и прочих процедур считает частью России. Второй указ касается уже российских регионов и аннексированного Крыма: на граничащих с Украиной территориях вводится “средний уровень реагирования”, на остальной территории Центрального федерального округа – “уровень повышенной готовности”, а во всех прочих регионах России – “уровень базовой готовности”. Эти “уровни” – законодательная новелла, ранее в российских законах они не фигурировали.

Ограничения, связанные с военным положением, широкими мазками определены в законе: можно ограничивать перемещения, вводить цензуру, изымать транспорт, менять форму собственности предприятий, вводить комендантский час и сухой закон, заставлять людей работать больше и т.д. При этом меры, которые могут применяться на придуманных Путиным “уровнях”, перечислены в крайне размытых формулировках прямо в его указе с добавлением пункта о том, что можно вводить “и иные меры”, предусмотренные законом о военном положении. Решать, что именно и как вводить, будут губернаторы совместно с “координационным советом”, который возглавит премьер Мишустин. Границы России, заверил Песков, закрывать не будут.

Вот составленный “Медузой” подробный путеводитель по “уровням” реагирования и готовности, вот чуть более компактный разбор “Медиазоны” с комментариями юристов, а вот более развернутые комментарии юриста Института права и публичной политики Виталия Исакова (он называет российский закон о военном положении вредным, потому что он не защищает от произвола, а оправдывает его). Здесь последствия введенного Путиным гибридного военного положения описывают юрист и основательница проекта "Ковчег" Анастасия Буракова, депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань и политолог Дмитрий Орешкин (спойлер: “Война принимает крайне неприятный оборот”).

Херсонская область

Режим военного положения в Херсонской области начал действовать даже раньше, чем Путин его ввел: глава оккупационной администрации Владимир Сальдо объявил о семидневном запрете для гражданских лиц на въезд в регион, а жители Херсона с раннего утра в среду начали получать сообщения о необходимости эвакуации. Российские агентства распространили видео с людьми, толпящимися перед переправами – больше всего оно похоже на кадры из исторических фильмов о массовых депортациях. Среди населения распространяются инструкции о том, сколько и чего можно с собой взять, а также предписания снабдить сумки бирками с именем владельца. По словам херсонского журналиста Олега Батурина, люди очень сильно напуганы, им рассказывают о скором подрыве Каховской дамбы, неминуемых массированных обстрелах со стороны ВСУ и других ужасах (вот разговор с ним).

К вечеру среды Сальдо отчитался о вывозе семи тысяч человек и заявил, что всего планируется переместить на левый берег Днепра 50–60 тысяч человек. Общего стройного нарратива, обосновывающего необходимость выезда, в словах оккупационных чиновников не просматривается. В офисе президента Украины эвакуацию из Херсона назвали “пропагандистской показухой”; первый заместитель главы украинского Херсонского облсовета Юрий Соболевский говорит скорее о “добровольно-принудительной депортации”, которая позволит российским властям очистить оккупированный регион от ненужных там местных жителей и заселить украинцами малонаселенные области России.

В украинской армии о наступлении на Херсон ничего не говорят – об угрозе со стороны ВСУ твердят исключительно с российской стороны. Масла в огонь подлили “непростые решения по Херсону”, анонсированные во вторник вечером командующим российским вторжением генералом Суровикиным. Версий о том, что это могут быть за решения, в целом три:

Российские войска будут эвакуированы на левый берег Днепра, а Херсон сдадут (журналистам Радио Свобода удалось найти подтверждение, что военную технику на левый берег российские военные эвакуируют с начала октября).

Российская армия уменьшит плацдарм и будет оборонять Херсон и Каховскую ГЭС.

По правобережной части Херсонской области будет нанесен удар тактическим ядерным оружием.

Здесь выступление Суровикина разбирает политолог Иван Преображенский. В возможность применения ядерного оружия он не верит, а склоняется к тому, что российская армия не оставит Херсон без тяжелых боев, в результате которых город будет уничтожен.

Война с электростанциями

В среду Россия продолжила разрушать энергосистему Украины. В результате ракетных ударов были повреждены энергетические объекты в Ивано-Франковской и Винницкой областях. В Чернигове от атаки дронов-камикадзе пострадали три человека. Ракеты были запущены и в сторону Киева, но их удалось сбить. Дроны-камиказде запускались в том числе и с территории Беларуси. В ночь на четверг дроны атаковали Николаев.

Сегодня на всей территории Украины будет ограничена подача электроэнергии в целях стабилизации энергосистемы (речь пока идет о разовой акции). На постоянной основе в украинских городах будет ограничено уличное освещение. Независимый украинский эксперт по энергетике Ольга Кошарная считает, что добиться полного блэкаута Россия посредством ракетных ударов не сможет: украинские энергетики ожидали подобные атаки и хорошо подготовились.

В результате обстрелов в ночь на среду без электричества и водоснабжения остался город Энергодар. Украинские власти города обвиняют в обстрелах Россию, оккупационные власти говорят об ударах из HIMARS по зданию горадминистрации и попытке украинской армии высадить десант для захвата Запорожской АЭС. В результате ночного обстрела Орехова Запорожской области пострадали восемь мирных жителей.

Губернатор Белгородской области России снова сообщал об обстрелах со стороны Украины, и там тоже горела подстанция.

Военные сводки

Воюющие стороны перестали сообщать что-либо содержательное о положении на фронтах. Британская военная разведка утверждает, что четверо из пяти командовавших российским вторжением в Украину уже уволены. По данным New York Times, Россия вывела из Сирии комплексы С-300 и часть военных – опасения, что находившиеся в Сирии российские С-300 могут быть применены против израильских самолетов, были главной причиной, по которой Израиль отклонял просьбы Украины о поставках оружия. Тем не менее, министр обороны Израиля вновь заявил, что его страна не будет поставлять Украине оружие, но окажет иную помощь. Греция передает Украине советские бронетранспортеры БМП-1.

Много сообщений поступает от Пригожина: его ЧВК строит линию обороны с препятствиями в Луганской области Украины, для этого используется старая советская техника, зрелище фантастическое. Кроме того, эмиссары Пригожина возводят укрепления в Белгородской области и создают там “народное ополчение”, тогда как сам он продолжает вербовать заключенных – теперь в колониях Свердловской области. Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев на этом фоне решил вступиться за права зеков, заявив, что, "исходя из духа Конституции", участие в боевых действиях – это право российских заключенных.

Кадыров хвастается, что его сыновья 14, 15 и 16 лет доблестно воюют в Украине, тогда как матери и жены мобилизованных из курской деревни Жуково рассказывают, что их родственников бросили без еды, воды и командования где-то в лесу в Харьковской области.

О быте свезенных в Тверскую область мобилизованных псковичей подробно рассказано тут: они живут в полуразрушенных казармах, железных ангарах для сельхозтехники и 20-местных палатках, печки в которые им кто-то подарил. Кормят их мало, всем холодно, многие сильно пьют.

Российские (и белорусские) будни

В Беларуси возбуждено 34 уголовных дела о повышении цен, задержаны 20 человек.

Житель Минска приговорен к 11 годам колонии усиленного режима за то, что он вместе с женой разжег костер на железнодорожных путях "с целью воспрепятствования движению поездов с техникой и боеприпасами российских войск".

В Москве завершено следствие по делу политика Ильи Яшина, обвиняемого в распространении “фейков” о российской армии. Все его счета арестованы.

Московский муниципальный депутат Василий Дикарев оштрафован на тысячу рублей по статье о “демонстрации нацистской символики” посредством репоста сообщения юзера, на аватарке которого стоит кадр из “Списка Шиндлера” с микроскопической нацистской символикой на нацистской форме. Дикарев провел две ночи в полиции; в Таганском суде судья отказалась рассматривать протокол, но через сутки тот же протокол успешно рассмотрели в другом райсуде Москвы.

Выступавшего против войны драматурга Алексея Житковского задержали в Ханты-Мансийске и опросили в ФСБ по “подозрению на какой-то экстремизм”, как он сам выразился, а у него дома в Нижневартовске прошел обыск.

Соратники Навального обнаружили у семьи главы “Роскосмоса” Юрия Борисова роскошную виллу в Черногории. Ранее Борисов был вице-премьером, курирующим ВПК, и в эти годы члены его семьи управляли оборонными компаниями, которые на постоянной основе получали крупные госконтракты.

Роскомнадзор заблокировал сайт антикоррупционного проекта “Метла”.

Минфин России предложил Путину расформировать “Роснано”, потому что в условиях санкций эта корпорация ни на что не способна.

Два разговора о будущем России: с политологом Григорием Голосовым и с Оксаной Акмаевой, одной из организаторов Форума имени Кафки и Оруэлла, который в этом году прошел в Грузии.

Международное эхо войны

Европарламент объявил лауреата премии “За свободу мысли” имени Андрея Сахарова – в этом году она присуждена "храброму народу Украины, который представлен его президентом, избранными лидерами и гражданским обществом". Зеленский поблагодарил. Вот комментарий депутата Европарламента Сергея Лагодинского.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отложил планировавшийся на сегодня визит в Киев из соображений безопасности после атаки иранских дронов.

Евросоюз согласовал санкции против Ирана в связи с поставками России ударных беспилотников "Шахед-136". Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва пересмотрит свое сотрудничество с ООН, если эксперты ООН поедут в Украину изучать сбитые там дроны. Россия отрицает, что закупает дроны у Ирана, а Иран – что продает их России.

Норвежская пресса обеспокоена тем, что РПЦ скупает в Норвегии недвижимость рядом с военными базами. В Норвегии же задержан сын бывшего главы РЖД Якунина – за незаконный запуск дрона (съемочного).

В Италии по запросу США задержан сын красноярского губернатора Артем Усс – его и еще четверых россиян обвиняют в обходе санкций.

Вернувшийся в итальянскую политику Сильвио Берлускони рассказал однопартийцам, что возобновил теплые отношения с Путиным и получил от него в подарок 20 бутылок водки. Скандал, вызванный этим признанием, не будет способствовать скорейшему формированию итальянского правительства, пусть даже оно и крайне правое.

Президент Турции объявил, что договорился с Путиным о создании в Турции газового хаба для поставок газа в Европу. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российский газ в структуре европейского потребления уже замещен на две трети.

Президент Казахстана с чувством глубокого удовлетворения отметил, что что в страну из России переместились более 50 международных компаний.

Правительство Великобритании рушится без всякой связи с войной: за нарушение протоколов безопасности в отставку отправлена глава МВД Суэлла Браверман. На прощание Браверман намекнула, что премьер-министру Лиз Трасс тоже лучше уйти.

Шесть ссылок

XVI век. Фрагмент из анонимного сборника итальянских сказочных новелл “Путешествие трех королевичей Серендипских”, увидевшего свет в Венеции в 1557 году и впоследствии переведенного на множество языков, с предисловием переводчика Романа Шмаракова. Или гравюра из книги L’Apocalypse figurée, созданной около 1485–1559 во Франции Жаном Дюве, с комментарием искусствоведа Ирины Хмелевских – это отрывок из комментированного воспроизведения памятника, вышедшего в изд-ве “Арт Волхонка”.

Фрагмент из анонимного сборника итальянских сказочных новелл “Путешествие трех королевичей Серендипских”, увидевшего свет в Венеции в 1557 году и впоследствии переведенного на множество языков, с предисловием переводчика Романа Шмаракова. Или гравюра из книги L’Apocalypse figurée, созданной около 1485–1559 во Франции Жаном Дюве, с комментарием искусствоведа Ирины Хмелевских – это отрывок из комментированного воспроизведения памятника, вышедшего в изд-ве “Арт Волхонка”. Уточнение биографий. Литературовед Александр Рогинский рассказывает о дружеских отношениях Михаила Булгакова и актера МХАТа Григория Конского (1911–1972) и впервые публикует отрывок из их переписки. Историк Игорь Петров восстанавливает детали отношений между философом Иваном Ильиным и властями нацистской Германии.

Литературовед Александр Рогинский рассказывает о дружеских отношениях Михаила Булгакова и актера МХАТа Григория Конского (1911–1972) и впервые публикует отрывок из их переписки. Историк Игорь Петров восстанавливает детали отношений между философом Иваном Ильиным и властями нацистской Германии. Эволюция и ориентация. Фрагмент из книги Джона и Мэри Гриббин “Происхождение эволюции: Идея естественного отбора до и после Дарвина” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), в котором рассказывается, как идея эволюции развивалась в XX веке благодаря генетике и молекулярной биологии. Или отрывок из книги нейробиолога Майкла Бонда “Путеводный нейрон. Как наш мозг решает пространственные задачи” (изд-во “КоЛибри”) – о том, как дети взаимодействуют с пространством.

Искренне Ваши,

Семь Сорок