Meta-экстремизм и Z-кибервойска

Доброе утро!

В США в возрасте 92 лет умер замечательный писатель и автор нескольких народных песен Юз Алешковский. А война продолжается:

В Киеве в результате обстрела торгового центра погибли восемь человек, самого центра больше нет. В Харькове жертвой обстрела стал 96-летний узник “Бухенвальда”. В Херсоне российские военные обстреляли проукраинский митинг.

Суд в Москве объявил компанию Meta "экстремистской организацией".

Структуры "повара Путина" Евгения Пригожина нанимают “кибервойска” для комментирования новостей об Украине.

Команда Навального рассказала о 140-метровой "суперъяхте Путина" за $700 миллионов: ее экипаж состоит из сотрудников ФСО.

Фронтовые сводки

The Wall Street Journal пишет со ссылкой на высокопоставленных американских военных, что Россия отказалась от идеи захвата Киева и перешла к удержанию уже занятых позиций. Здесь смену стратегии комментирует военный эксперт Юрий Федоров.

Обстрелы, тем не менее, продолжаются. Жертвами удара по торговому центру на северо-западе Киева стали восемь человек, торговый центр полностью уничтожен, окружающие дома серьезно пострадали (видео). В связи с этим ударом Служба безопасности Украины задержала тиктокера, выложившего в сеть видео расположения военных в Киеве. Мэр Борисполя Киевской области призвал жителей уехать из города.

В Сумах после обстрела завода "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака, глава военной администрации Сум Дмитрий Живицкий назвал это “спланированной диверсией российских военных”. Здесь он рассказывает о последствиях аварии и о жизни в оккупированных российской армии городах Сумской области, в том числе об убийствах мирных жителей в Тростянце.

Стало известно, что 18 марта в Харькове после попадания снаряда в многоэтажный жилой дом погиб 96-летний узник “Бухенвальда” Борис Романченко. Вот более подробный рассказ о нем. А вот короткая беседа с блокадницей Маргаритой Морозовой, которая сидит сейчас под обстрелами в Харькове и вспоминает Ленинград.

Продолжаются бои в районе Мариуполя: украинская армия признает, что Россия удерживает сухопутный коридор с Крымом. Из города на свой страх и риск продолжают эвакуироваться жители, но около 300 тысяч человек по-прежнему там. Вот относительно свежее видео из города, вот рассказ представителя Донецкой областной администрации Татьяны Игнатченко-Тюриной о ситуации на Донбассе, а вот история корреспондентов Associated Press Мстислава Чернова и Евгения Малолетки, которые в определенный момент оказались единственными журналистами в осажденном Мариуполе и сумели снять последствия авианалета на роддом и детскую больницу.

В понедельник было нанесено два ракетных удара по городу Ровно. Ракеты туда прилетают в том числе и с территории Беларуси. Российские военные корабли, курсирующие в Черном море, впервые обстреляли жилые кварталы на окраине Одессы. Еще один город, подвергающийся постоянным обстрелам, – Чернигов. Здесь жительница города Любовь Иващенко рассказывает, как она прожила три недели в подвале с двумя детьми и как ее семье все-таки удалось уехать.

Отдельный сюжет – жизнь в оккупации. В Херсоне российские военные открыли огонь по мирным жителям, вышедшим протестовать к зданию облсовета, есть раненые, вот видео. В Херсонской обладминистрации сообщают о похищении очередного чиновника – мэра Берислава Александра Шаповалова. В Харьковской области похищен Николай Сикаленко – глава села Циркуны.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова утверждает, что передала в Международный Красный Крест данные о более чем 500 военнопленных украинцах. Русская служба “Би-би-си” выяснила по открытым источникам имена 557 российских военных, погибших в Украине. Минобороны России первый и единственный раз сообщало о 498 погибших в “спецоперации” 2 марта. Информацию о 9861 погибшем российском военном и 16 153 раненых, появившуюся в заметке прокремлевской “Комсомольской правды” в воскресенье, в редакции объяснили взломом сайта.

По обновленным данным ООН, с начала войны в Украине погибли 925 мирных жителей, ранения получили 1496 человек. На самом деле погибших и раненых гораздо больше, ООН сообщает только о подтвержденных случаях. Вот фотографии 26-го дня войны.

Что дальше

Переговоры о мире между российской и украинской делегациями продолжались в понедельник всего полтора часа, ни о каком прогрессе не сообщалось. Украинский дипломат Валерий Чалый не верит в искренность этих переговоров со стороны России и считает, что Москва ищет прямой конфронтации с НАТО. Президент США Джо Байден на круглом столе с представителями бизнеса сказал, что Путин прижат к стене, применил гиперзвуковую ракету, способен применить также химическое и биологическое оружие.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию "Суспiльне", что только "народ должен будет дать ответ на те или иные форматы компромиссов", которые возможны на переговорах с Россией. Поскольку в условиях военного положения никакие референдумы невозможны, это заявление было воспринято с тревогой – здесь эту тревогу артикулирует бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.

Русь, куда же несешься ты?

Суд в Москве объявил компанию Meta, дочерними структурами которой являются Facebook, Instagram и WhatsApp, "экстремистской организацией". Какие практические последствия это будет иметь для простых юзеров, никто пока не знает, но вот перечень предположительного. Генпрокуратура уверяет, что наличие аккаунта в Facebook и Instagram не будет основанием для уголовного преследования, но можно ли ей верить?

В России заблокирован сайт телеканала Euronews. Economist, Financial Times и Washington Post сняли paywall со статей о войне для читателей из России и Украины. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона сразу по трем статьям: призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по признаку национальности и публичное распространение фейков о действиях российской армии. Первый канал объявил, что Марина Овсянникова, ворвавшаяся в эфир программы “Время” с антивоенным плакатом, звонила в “английское посольство”, где ее якобы и надоумили на такое “предательство”.

В Петербурге структуры “повара Путина” Евгения Пригожина ведут активный набор в “Z-кибервойска”, задача которых – накидать как можно больше “патриотических” комментариев под указанными куратором видео в YouTube. Обещают 45 тысяч рублей в месяц.

Ширится преследование участников антивоенных акций:

Здесь о своем задержании рассказывает московская пенсионерка Ирина Васильева.

В Екатеринбурге на девять суток арестована участница шествия в память о жителях Украины, погибших из‑за войны.

Краснодарца оштрафовали на 30 тысяч рублей за плевок в баннер "Z#СвоихНеБросаем".

Двух жителей Еврейской автономной области оштрафовали на 30 тысяч рублей каждого за посты о войне в Украине по статье о “фейковых новостях” (она была принята для борьбы с информированием о пандемии коронавируса).

Жительницу Тулы оштрафовали на 48 тысяч рублей за вывешенный на балконе плакат “Я против войны”.

Возбуждено четвертое в России уголовное дело по новой статье о "публичном распространении заведомо ложной информации" о российских военных. Обвиняемым стал журналист из Кемеровской области Андрей Новашов, сотрудничающий с изданиями “Сибирь.Реалии” и “Тайга.инфо”. У него дома прошел обыск.

В Йошкар-Оле по уголовному делу об уклонении от службы арестован 20-летний призывник. Он пытался спрятаться в погребе, но его нашли при обыске.

По слухам, которые собрал “Коммерсант”, сентябрьские выборы губернаторов собираются отменить ввиду их непредсказуемости. Предполагается, что к сентябрю станут предельно очевидными последствия наложенных на Россию беспрецедентных санкций, а социально-экономические претензии предъявляют обычно именно губернаторам. Хотя вовсе не они виноваты в том, что в Шереметьево 40% сотрудников перевели на 2/3 оклада, российские благотворительные организации столкнулись с нехваткой лекарств и неразрешимыми логистическими проблемами, друг Путина Геннадий Тимченко вышел из совета директоров “Новатэк”, а Грузию наводнили политэмигранты из России.

То ли еще будет

Главы МИД ЕС провели встречу в Брюсселе для согласования дальнейших действий в отношении России. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил по итогам, что новых санкций до конца недели не будет – вероятно, это связано с трудностью обсуждаемой темы, а именно запрета на импорт российских энергоносителей в ЕС.

В свете уже введенных санкций Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), признанный в России “нежелательной организацией”, запустил "Трекер санкционных активов" – пополняемую базу данных о зарубежных активах, связанных с российскими олигархами, чиновниками, пропагандистами и членами их семей.

Команда Навального в новом расследовании рассказала о пришвартованной сейчас в Италии 140-метровой яхте “Шахерезада” стоимостью в $700 миллионов, которую давно связывают с Путиным: расследователи продемонстрировали список экипажа и доказали, что он почти полностью состоит из сотрудников ФСО. (Федеральная служба охраны, похоже, и составляет постоянный круг общения российского президента – даже “диджеями” на путинге в “Лужниках” работали фсошники).

ФИДЕ дисквалифицировала на полгода российского гроссмейстера Сергея Карякина из-за поддержки войны в Украине, а Россия ввела встречные санкции против Японии (прекратила процесс обсуждения условий мирного договора, который тянется с 1956 года).

Довоенные уголовные дела

Сегодня Лефортовский районный суд Москвы на выездном заседании в покровской колонии вынесет новый приговор Алексею Навальному. В том, что ему дадут примерно столько, сколько просит прокурор (13 лет строгого режима), сомнений мало: вот краткий рассказ об этом едва ли не самом странном суде в российской истории.

В Москве начался суд над бывшим военным корреспондентом “Коммерсанта” Иваном Сафроновым, которого обвиняют в госизмене. Сафронов сидит в изоляторе с июля 2020 года, но ни он сам, ни его защита до сих пор не поняли, в чем именно его обвиняют. Одному из защитников Сафронова, адвокату Ивану Павлову, пришлось уехать из России в связи с уголовным преследованием.

Пять ссылок

Как судили, как убили. Поэт Всеволод Королев рассказывает, как его задержали на акции протеста у Гостиного двора в Петербурге в первый день войны. Или история математика Константина Ольмезова, который покончил с собой после отбытия административного ареста.

Поэт Всеволод Королев рассказывает, как его задержали на акции протеста у Гостиного двора в Петербурге в первый день войны. Или история математика Константина Ольмезова, который покончил с собой после отбытия административного ареста. Психологическое. Психоаналитик Анастасия Рубцова объясняет, как переубеждать близких, которые не верят, что Россия развязала войну в Украине, и что делать, чтобы самому не сойти с ума от ужаса. Или рассказ о том, что такое посттравматическое стрессовое расстройство, с которым неизбежно столкнутся как непосредственные участники войны, так и мирное население.

Психоаналитик Анастасия Рубцова объясняет, как переубеждать близких, которые не верят, что Россия развязала войну в Украине, и что делать, чтобы самому не сойти с ума от ужаса. Или рассказ о том, что такое посттравматическое стрессовое расстройство, с которым неизбежно столкнутся как непосредственные участники войны, так и мирное население. Памяти Юза Алешковского. Фрагмент из его воспоминаний "Три чаинки" – о путешествиях в Китай.

Искренне Ваши,

Семь Сорок