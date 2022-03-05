Закон о военной цензуре

Доброе утро!

Начинается десятый день войны в Украине и первый день после фактического введения в России военной цензуры:

Путин подписал закон о сроках до 15 лет за распространение “фейков о российской армии”. Почти все независимые российские СМИ прекратили работу, работающие из-за границы – заблокированы. Twitter и Facebook тоже заблокированы.

НАТО отказалось закрывать небо над Украиной в ответ на захват Запорожской АЭС российскими войсками.

Гуманитарные коридоры, о создании которых российская и украинская делегации договорились в Беловежской пуще, так и не открылись.

По данным ООН, с начала войны в Украине погибло больше 330 мирных жителей; 1,2 миллиона человек покинули страну.

Война – это мир

В пятницу обе палаты российского парламента одобрили, а Путин подписал закон о лишении свободы сроком до 15 лет за “распространение фейков о российской армии”. Фейками считаются любые сообщения, отличные от официальных заявлений Минобороны. Называть вторжение и войну вторжением и войной нельзя, а можно только “спецоперацией по денацификации”, которая идет “в строгом соответствии с графиком”. Глава ликвидированного "Мемориала" Александр Черкасов говорит, что так же российские власти вели себя и в ходе чеченских войн – разве что сроки до 15 лет тогда были не нужны.

На заседании Совета Федерации сенатор Людмила Нарусова, тем не менее, привела данные о потерях среди солдат-срочников, которых перед отправкой в Украину заставили подписать контракты: “Из роты в сто человек в живых осталось четверо”. Нарусову за это, скорее всего, не посадят, потому что вдове Собчака многое дозволяется – отличие от остальных:

После принятия закона (правозащитник Павел Чиков назвал его “законом о военной цензуре”) “Новая газета” объявила, что удаляет все свои материалы о войне в Украине ради безопасности журналистов, издания Тайга.инфо, The Bell и Snob отказались от освещения войны, “Эхо Москвы” закрыло свой YouTube-канал и соцсети, екатеринбургское издание Znak.com приостановило работу, томское новостное агентство ТВ2 прекратило деятельность (его сайт был к тому же заблокирован Роскомнадзором), а Русская служба “Би-би-си”, Bloomberg и CNN объявили о приостановке работы в России. Издание The Village закрывает офис в России и продолжит работу из Варшавы.

Блокировку “Голоса Америки”, “Би‑би‑си”, Deutsche Welle, “Медузы” и Радио Свобода Роскомнадзор объяснил распространением “фейков по Украине”. К вечеру пятницы Роскомнадзор официально заблокировал Facebook (за “дискриминацию российских СМИ”) и Twitter – по решению Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

По словам исполнительного директора "Общества защиты интернета" Михаила Климарева, все готово и к блокировке YouTube. Климарев сетует, что не видит всплеска скачиваний VPN-клиентов в России.

Роскомнадзор официально обратился в Apple с требованием поменять в приложении “Карты” название Минобороны с “Министерства Фашизма Российской Федерации” на настоящее. Хотя какое из них настоящее?

В моей стране заблокировали Настоящее Время Что делать

Фронтовые сводки

Запорожская АЭС, загоревшаяся после обстрела в ночь на пятницу, уже утром перешла под контроль российских военных (украинские политики называют их “кадыровцами” или “чеченскими боевиками”). Здесь глава “Энергоатома”, управляющей компании ЗАЭС, рассказывает, как происходил захват. Персонал станции продолжает работать под контролем этих военных. Украинские власти обратились к странам НАТО с призывом установить над Украиной свободную от полетов зону, но НАТО ответило отказом. Вот фрагмент из речи президента Украины Владимира Зеленского, в котором он критикует это решение. Российское Минобороны, естественно, утверждает, что украинцы сами подожгли свою АЭС. Повышения уровня радиации не зафиксировано. Город Энергодар, близ которого находится станция, остался без отопления из-за повреждения магистрального трубопровода.

Гуманитарные коридоры, о создании которых в четверг вроде бы договорились российская и украинская делегация, так и не открыты. Тяжелейшая ситуация сложилась в Харькове, который непрерывно обстреливает российская армия: вот видео, на котором харьковчане со слезами на глазах проклинают бомбежки, вот свидетельство известного поэта, харьковчанки Ирины Евсы. Здесь видео из руинированного квартала Житомира. В пятницу шли бои за Николаев и продолжались обстрелы на подступах к украинской столице: в результате российского авиаудара по селу Мархалевка погибли шесть человек, в том числе ребенок.

Российские войска продолжают осаду Мариуполя. Мэр находящегося под российским контролем Херсона сообщает, что российские военные не пропустили фуры с гуманитарной помощью; в городе отключили украинское телевидение и начали транслировать российские телеканалы. Мэр захваченного российскими войсками Мелитополя говорит, что город находится на грани гуманитарной катастрофы: ему не удается договориться о подвозе продовольствия и эвакуации людей. В результате боев в Мелитополе, по его сведениям, десять человек были убиты и около 50 ранены. Жители, тем не менее, выходят на акции протеста с украинскими флагами. Захвачен российскими войсками и город Тростянец Сумской области – глава обладминистрации говорит, что российские военные заняли станцию скорой помощи и не дают медикам выезжать по вызовам. (На машинах скорой помощи часто перемещаются российские диверсионные группы – отсюда необходимость захвата станций).

По данным ООН, с начала войны в Украине было убито около 330 мирных жителей, в том числе 19 детей. Свыше миллиона человек покинули страну. Одним из главных перевалочных пунктов для беженцев является Львов, пока не сильно затронутый войной – вот репортаж оттуда. А вот фотографии девятого дня войны.

Россия: сопротивление и подавление

В пятницу на антивоенных акциях в 16 городах России были задержаны по меньшей мере 76 человек, сообщает заблокированное в России “ОВД-Инфо”, а с начала войны – 8 279 человек. В связи с акцией у Гостиного Двора в Петербурге возбуждено по меньшей мере одно уголовное дело о “насилии в отношении к полицейскому”.

Московская мэрия отклонила заявки на антивоенное шествие и “Марш солидарности народа и армии” 12 марта, сославшись на “неблагоприятную эпидемиологическую обстановку”. Навальный призвал жителей всех российских городов не бояться арестов и выйти на большую акцию в воскресенье, но за “организацию несанкционированной акции” задержали почему-то политика и бывшего муниципального депутата Юлию Галямину – сегодня она ночевала в полиции, ей могут дать 30 суток ареста, что, учитывая ее условный срок по “дадинской статье”, может закончится плохо. В Сибири нравы пока мягче: здесь депутат Томской гордумы Давид Аветян, открыто выступивший против российского вторжения в Украину, рассказывает, как переубеждать милитаристов и что делать, чтобы как можно скорее прекратить войну.

В околокремлевских кругах ходят слухи, что в связи со столь мощными брожениями в российском обществе сентябрьские губернаторские выборы и выборы муниципальных депутатов могут на всякий случай отменить.

В пятницу полиция по неизвестным причинам приходила с обысками по всем московским адресам политика Дмитрия Гудкова (он за границей), к некоторым московским активистам, в “Мемориал” и “Гражданское содействие”. После обыска главу комитета “Гражданское содействие” Светлану Ганнушкину забрали на допрос.

Тверской суд Москвы продлил ректору Шанинки Сергею Зуеву срок ареста – он останется в СИЗО до 5 июня, несмотря на серьезные проблемы с сердцем.

Лефортовский суд Москвы продолжает выездные заседания в покровской колонии: в пятницу суд заслушал 12 свидетелей защиты – жертвователей ФБК, у которых нет никаких претензий к Навальному (у обвинения лишь четыре заявителя, один из которых отказался от своих претензий в суде).

Санкции и их последствия

Сингапур ввел санкции против российских банков и запретил экспорт в Россию продукции двойного назначения. В Италии, по данным Reuters, арестована яхта российского олигарха Алексея Мордашова.

Из России одна за другой продолжают уходить западные компании: Microsoft, Booking.com, люксовые бренды одежды, ресторанный гид Michelin и другие.

Правительство РФ предложило три варианта иностранным компаниям, стремящимся уйти из России: (1) остаться и работать, как будто ничего не произошло; (2) передать свои доли российским партнерам – с тем, чтобы когда-нибудь вернуться; (3) все-таки уйти с рынка, закрыть производство и уволить сотрудников – тогда это будет рассматриваться как “умышленное банкротство”.

Российские компании “Яндекс” и Ozon предупредили о риске дефолта по облигациям из-за того, что биржа Nasdaq приостановила торги их ценными бумагами.

Авиакомпании S7 и Smartavia отменили все международные рейсы; в Дубае задержан самолет “Уральских авиалиний”. Отмены рейсов, скорее всего, связаны с риском ареста самолетов (лизинговые компании, предоставляющие России воздушные суда, досрочно отозвали их в связи с российской агрессией в отношении Украины).

Российские официальные лица страшно озабочены “массовыми отчислениями” российских студентов из западных вузов в связи с вторжением России в Украину – здесь граждане России, работающие и обучающиеся в западных вузах рассказывают, что на самом деле получают поддержку от своих коллег и руководства университетов.

Все остальное

В Минске возбуждено новое уголовное дело против Светланы Тихановской – за призывы к санкциям против Беларуси. (В России это теперь тоже уголовно наказуемая вещь).

Власти самопровозглашенного Приднестровья, на территории которого находятся около 1700 российских военных, призвали Молдову признать независимость их “государства” на фоне подачи заявки на вступление в ЕС.

Две ссылки

Гражданская лирика Александра Дельфинова.

Можно ли сейчас ходить на вернисажи? – ответ петербургского искусствоведа и критика Павла Герасименко.

Искренне Ваши,

Семь Сорок