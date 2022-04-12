Уплотнение в СИЗО

Доброе утро!

Роскомнадзор обнаружил “нарушение экстремистского характера” в работе Google Translate – при переводе с английского на русский фразы “dear Russians” сервис переспрашивал: “Может, вы имели в виду dead Russians?”. Россия – наше отечество. Смерть неизбежна. Новости такие:

Представитель Народной милиции так называемой “ДНР” призвал “обратиться к химическим войскам” для штурма завода “Азовсталь” в Мариуполе.

Председатель Госдумы предложил лишать гражданства россиян, которые “ведут себя предательски”, выступая против войны в Украине.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сказал о переговорах с Путиным, что это был “не дружеский визит”. ЕС начал обсуждать шестой пакет санкций против России.

В Москве задержан политик Владимир Кара-Мурза.

Военные сводки

Россия продолжает интенсивные обстрелы Харькова, но масштабное наступление на Донбассе так и не началось (что украинская армия сможет противопоставить России на восточном фронте, рассказывается здесь). По версии военного эксперта Михаила Самуся, наступление откладывается из-за логистических проблем, с которыми не может справиться российская армия. Другое объяснение в том, что защитники Мариуполя оттягивают на себя довольно большую часть российских войск.

Утром в понедельник в фейсбуке 36-й отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил Украины, которая удерживает оборону в Мариуполе, появилось сообщение о том, что у них закончились боеприпасы, а командование и руководство Украины никак их не поддерживает. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины заявил в ответ, что связь с подразделениями ВСУ в Мариуполе “устойчива и поддерживается”. На этом фоне спикер Народной милиции так называемой “ДНР” сказал в эфире российского Первого канала, что для штурма завода “Азовсталь”, который обороняют украинские военные, следует “обратиться к химическим войскам”. Вечером в телеграм-канале “Азова” появилось сообщение, что российские военные применили против них неизвестное отравляющее вещество. Официально эта информация не подтверждена, но украинский военный эксперт Сергей Грабский не исключает, что это правда – во всяком случае, стоящая за этим логика ему, как военному, понятна. В своем ночном обращении президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад сделать все возможное, чтобы удержать Россию от применения химического оружия. МИД Великобритании заявил, что сообщения о его возможном применении “срочно проверяются”.

О “десятках тысяч” погибших в Мариуполе Зеленский говорил в понедельник в обращении к парламенту Южной Кореи; в ночном обращении он еще раз напомнил, что если бы поставки западного оружия в Украину начались раньше и были более эффективными, Мариуполь давно был бы освобожден (немецкий концерн Rheinmetall собирается поставить Украине до 50 бывших в употреблении танков “Леопард 1”). Из самого Мариуполя поступает крайне мало сведений (в этом репортаже собрано всё, что есть), зато начинают появляться свидетельства о том, что происходит с мариупольцами, эвакуированными в Россию:

Вот рассказ Артема, который – после гибели при обстреле младшего брата – бежал вместе с матерью и соседями в сторону “ДНР”, попал там в фильтрационный лагерь (представлявший собой актовый зал, в котором спать приходилось на полу), был отпущен в Россию, откуда выехал в Европу после долгого допроса на границе с участием четырех фсбшников.

Рассказы мариупольцев, собранные в этом материале, подтверждают, что в так называемой “ДНР” у беженцев изучают содержимое телефонов и подвергают их телесному осмотру: ищут синяки, изучают татуировки. Украинские волонтеры, пытавшиеся помочь с вывозом мариупольцев в Украину, рассказывают о похищении россиянами водителей эвакуационных автобусов – их тоже отправляют в “народные республики”.

По словам вице-премьера Украины Ирины Верещук, в российских тюрьмах и местах лишения свободы, расположенных в так называемых “ДНР” и “ЛНР” и на других подконтрольных российской армии территориях Украины, находятся более 700 украинских военных и более тысячи мирных жителей. Журналист “Крым.Реалии” Владислав Есипенко, который находится в СИЗО Симферополя, передал через адвоката, что в одном из корпусов изолятора “освобождают целый этаж для поступления новых заключенных с временно оккупированных территорий Украины, в частности Херсонской, Запорожской и Донецкой областей”.

Появляются и новые свидетельства о военных преступлениях, совершенных российской армией:

В Бородянке Киевской области под завалами найдены тела еще семи погибших (российские военные не давали украинским спасателям разбирать завалы сразу после обстрелов, когда людей еще можно было спасти).

Вот подборка с рассказами об изнасилованиях, совершенных российскими военными в разных регионах Украины. Жертвам изнасилования, бежавшим в Польшу, приходится сталкиваться с дополнительным ужасом, когда они узнают, что беременны, потому что аборты в Польше запрещены.

В российских регионах, граничащих с Украиной или находящихся рядом с границей, объявили о введении желтого уровня террористической опасности.

“Очень жесткая встреча”

Канцлер Австрии Карл Нехаммер слетал в Москву на переговоры с Путиным. Встречу он охарактеризовал как “очень жесткую”, пояснив, что “это был не дружеский визит”. Нехаммер пытался донести до российского президента мысль о том, что санкции и прочее давление на Россию будут ужесточаться до тех пор, пока он не прекратит войну в Украине. Реакция Путина не известна.

Соответственно, Евросоюз начал работу над шестым пакетом санкций в отношении России, Канада ввела санкции против 33 российских оборонных предприятий, ЕС внес “Аэрофлот” и еще 20 российских авиакомпаний в список небезопасных перевозчиков (из-за введенных ранее санкций находящиеся в России западные самолеты не могут обслуживаться как надо, и полеты на них действительно небезопасны).

Франция раскрыла некую тайную операцию российских спецслужб, в связи с чем высылает из страны еще шестерых российских дипломатов; власти Польши изъяли два объекта дипломатической собственности России в Варшаве (один дом пустовал, в другом находилась российская школа); латвийские спецслужбы сообщили о задержании белорусского шпиона.

Финляндия прекратила почтовое сообщение с Россией и Беларусью. Здесь сообщения о скором вступлении Финляндии и Швеции в НАТО комментирует политолог Дмитрий Орешкин (Путин, по его утверждению, “стратегический лузер”). В чем состоят интересы Турции в нынешней ситуации, рассказано здесь (спойлер: Эрдогану хочется и войну осудить, и с политически братским Путиным не ссориться).

Компания РЖД признана находящейся в состоянии дефолта по одному выпуску евробондов. В мае такой же статус признают и за Российской Федерацией в целом. Министр финансов России Антон Силуанов уже рассказал “Известиям”, как он пойдет в суд, если “страны Запада объявят России дефолт”. В какой именно суд он пойдет, Силуанов не сказал (шансы выиграть у него есть разве что в Басманном суде Москвы).

Из России уходят Société Générale (принадлежащий компании Росбанк продадут Потанину) и Ericsson, поставлявшая оборудования для операторов связи. Сагу о том, как российский менеджмент Obi пытается продолжить работу, несмотря на решение головной компании о закрытии бизнеса в России, читайте тут (юристы называют происходящее “самозахватом или национализацией изнутри”).

Тем временем внутри

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, устроившая антивоенную акцию в прямом эфире программы "Время", начала работу в немецком издании Die Welt. Комментируя эту новость, глава Госдумы Вячеслав Володин предложил лишать гражданства россиян, которые “ведут себя предательски” и критикуют войну в Украине (в околокремлевских кругах говорят, что Володин настолько хорошо понимает настроения Путина, что его смело можно считать внебункерной ипостасью российского президента).

Как выяснило заблокированное в России издание “Тайга.инфо”, муниципальное учреждение “Праздник”, учрежденное администрацией Иркутска, без конкурса выделило 250 тысяч рублей местному филиалу “Комсомольской правды” за освещение концерта в поддержку войны в Украине. Финансируется ли отдельно флешмоб бюджетников в поддержку войны, не известно, но выглядит он дико. Роскомнадзор заблокировал журнал о криптовалютах ForkLog после призыва “не молчать о зверствах российских военнослужащих” в Украине. По подсчетам мобильного оператора Yota, число пользователей VPN-сервисов среди его клиентов с начала 2022 года выросло в 53,5 раза.

Аресты, обыски, задержания, штрафы:

В Москве задержан политик Владимир Кара-Мурза. Его оставили на ночь в ОВД, вменяют “неповиновение полиции”. Скорее всего, посадят на 15 суток.

В Москве по уголовному дело о “дискредитации российской армии” арестован гражданин Колумбии (писал неправильные посты в соцсетях).

В Петербурге – тоже по уголовному дело о “дискредитации российской армии” – задержана художница, музыкант и сотрудница “Бумаги” Саша Скочиленко. До этого у нее дома провели обыск. Ей вменяют замену магазинных ценников на листовки с информацией об обстреле Мариупольского драмтеатра.

В Нижнем Новгороде за антивоенные плакаты пока штрафуют по старым статьям о “нарушении правил проведения массового мероприятия”, но этих штрафов много.

В Екатеринбурге задержан пикетчик с плакатом “Война – это мир” (если за Толстого штрафуют, то за Оруэлла сам бог велел).

В Петербурге начали выносить приговоры по делам о “реабилитации нацизма”, которые массово заводили еще до войны. Пока приговаривают к обязательным работам продолжительностью 300 часов.

Рассуждательное:

Когда и как именно западные санкции скажутся на жизни простых россиян, тут объясняет знаток российских регионов Наталья Зубаревич (спойлер: совсем скоро плохо придется городам с развитым автопромом).

Истории россиян, которые раньше политикой совсем не интересовались, а теперь заинтересовались (в двух случаях интерес был вызван блокировкой Instagram российскими властями).

Монологи ученых, которые думали, что в России можно заниматься наукой мирового уровня, а теперь передумали (примечательно, что гуманитариев среди них нет).

Семь ссылок

Историческое. Рассказ о российском дефолте 1922 года и последовавших за ним десятилетиях международной изоляции. Или беседа с историком из “Мемориала” Никитой Петровым о возрожденных в современной России сталинских практиках отравлений оппонентов.

Рассказ о российском дефолте 1922 года и последовавших за ним десятилетиях международной изоляции. Или беседа с историком из “Мемориала” Никитой Петровым о возрожденных в современной России сталинских практиках отравлений оппонентов. Философия и социология. Фрагменты из книги Теодора Адорно “Minima Moralia. Размышления из поврежденной жизни”, которая наконец-то вышла по-русски в Ad Marginem в переводе Александра Белобратова. Или рассказ социолога из Харьковского национального университета Юрия Гурского о враждующих дискурсах на улицах России и Украины, в соцсетях и журнальных публикациях.

Фрагменты из книги Теодора Адорно “Minima Moralia. Размышления из поврежденной жизни”, которая наконец-то вышла по-русски в Ad Marginem в переводе Александра Белобратова. Или рассказ социолога из Харьковского национального университета Юрия Гурского о враждующих дискурсах на улицах России и Украины, в соцсетях и журнальных публикациях. Кино и театр. Беседы с (1) украинским режиссером Андреем Лисецким, чья документалка “Земля Ивана” получила Гран-при на кинофестивале в Порденоне; (2) Антоном Каттином – обрусевшим швейцарцем, чей новый документальный фильм о России “Праздники” многое объясняет в нынешней войне; (3) Иваном Вырыпаевым – живущим в Польше сибирским режиссером и драматургом, который потрясен безразличием россиян к этой войне.

Искренне Ваши,

Семь Сорок