Самые вредные и токсичные соагрессоры

Доброе утро!

В Катаре задержали и быстро отпустили Петра Верзилова, Веронику Никульшину и еще одну участницу Pussy Riot, которые хотели провести акцию на футбольном поле во время финального матча Чемпионата мира по футболу. Очень жаль, что на этот раз у них ничего не вышло: если бы удалось прорваться на второй подряд финал, на третий их уже пригласили бы в качестве постоянных участников. А получилось вот что:

Рано утром в понедельник Россия атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе. Из 35 запущенных 30 дронов были сбиты, но попадания по целям тоже были.

Днем обстрелам вновь подвергся Херсон. Один человек погиб, есть разрушения.

Путин слетал в Минск повидаться с Лукашенко, а Минобороны России объявило о “слаживающих учениях” в Беларуси.

В Петербурге на 17-летнюю школьницу составили протокол о “дискредитации” российской армии за надпись “Убийцы, вы сами его разбомбили” на сердечке “Мариуполь”.

Московским библиотекам разослали списки книг, которые надо сдать в мукулатуру из-за “пропаганды ЛГБТ”: там тексты Жана Жене, Стивена Фрая, Харуки Мураками, Эдуарда Лимонова.

Евросоюз с 15 февраля вводит потолок цен на газ.

В Канаде начали процесс конфискации активов Романа Абрамовича.

Военные сводки

Рано утром в понедельник Россия выпустила по Украине 35 иранских дронов-камикадзе; запуск производился с восточного побережья Азовского моря, потому что Крым уже не считается безопасным для этого местом. 30 из 35 дронов были сбиты украинской армией, однако в Киеве было попадание в энергетический объект, а в Киевской области оказались разрушенными частные дома. Киев сейчас по 10 часов в сутки живет без света. Здесь украинский военный эксперт Роман Свитан объясняет, почему Россия перестала комбинировать ракеты с дронами при ударах по украинской энергетике. Второй вопрос, который обсуждает Свитан, – новое наступление на Киев со стороны Беларуси, о возможности которого все чаще говорят украинские политики и военные. Свитан считает, что в данный момент оно маловерятно из-за нехватки живой силы на территории Беларуси, но есть и тревожные звоночки.

Главный – визит Путина в Минск (обычно в гости к Путину летает Лукашенко). Путина сопровождали Лавров и Шойгу, а Минобороны России на этом фоне объявило о “слаживающих учениях” в Беларуси. О чем на самом деле в течение 2,5 часов договаривались “соагрессоры, самые вредные и токсичные люди на этой планете” (так охарактеризовал себя и Путина сам Лукашенко), пока не известно. По словам помощника Светланы Тихановской Франака Вячорки, через некоторое время в офисе Тихановской об этом узнают, но, по его предположениям, речь не шла об использовании армии Беларуси для наступления на Украину. Вячорка считает, что присутствие российской армии в Беларуси скорее обеспечивает покорность местного населения, чем создает реальную угрозу Украине. Политолог Иван Преображенский считает, что если новое наступление на Украину из Беларуси действительно планируется, то появление Путина в “штабе СВО”, которое российским телезрителям показали на выходных, можно считать своеобразным прологом к нему, хотя более вероятно, что это поиск нового имиджа для правителя России с 22-летним стажем. Тем не менее, Украина укрепляет свою границу с Беларусью, а бойцы белорусского полка им. Кастуся Калиновского воюют за Украину, потому что понимают, что от ее победы в войне зависит сохранение белорусской государственности – вот интервью с одним из них.

Впрочем, в условиях войны каждый видит опасность на своем направлении: Служба безопасности Молдовы прогнозирует, что Россия в 2023 году вновь попытается пробить коридор в Приднестровье (для этого россиянам надо будет взять Одессу), а в Сербии всерьез опасаются, что Россия намеренно раздувает новый конфликт с Косовым ради отвлечения внимания всего мира от Украины. Почему от отправки своих боевиков в Украину отказалась “Хезболла”, объясняется тут.

Продолжаются ожесточенные бои на окраинах Бахмута Донецкой области – вот новая подборка видео о происходящем там, а вот новая порция фотографий. Украинские военные говорят об ожесточенности российских атак, подозревая, что для взятия Бахмута у россиян назначена “очередная суицидальная дата”. Британская военная разведка описывает порядок наступления так: бойцам из числа бывших зеков выдают планшет с направлением атаки, а командование следит за ее ходом из укрытия при помощи дрона – в случае отклонения от курса бойцам грозят расстрелом. Философ Арсений Куманьков, автор книги “Война в XXI веке”, не находит другого объяснения для столь жестокого отношения к собственным военнослужащим, кроме того, что цель человека в России – умереть. Это подтверждает и открытое письмо Пригожина председателю Госдумы Володину, в котором он стыдит власти России за отказ хоронить завербованных и убитых им зеков на военных кладбищах.

Главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный призвал президента Зеленского ужесточить наказание за неисполнение боевых заданий и дезертирство, а Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против чиновника, восстановившего подачу воды в Крым после захвата Херсонской области российской армией в марте этого года.

Помимо всего этого, Россия в очередной раз подвергла ночному обстрелу из “Градов” Никопольский район Днепропетровской области (жертв нет, но очень много разрушений), а днем обстреляла Херсон: один человек погиб, разрушена школа, были новые попадания в здание администрации.

Плен, оккупация и ее последствия

Волонтерам Save Ukraine удалось вернуть из России 20 украинских детей. По их словам, российские власти никак не способствуют возвращению домой детей, вывезенных на “оздоровление” в Россию – есть ощущение, что перед ними поставлена задача довести как можно большее их число до усыновления российскими семьями.

Что происходит с украинцами, которые не прошли “фильтрацию” при эвакуации из зоны боевых действий, можно понять из истории мариупольца Дмитрия Лисовца, которого задержали на выезде из осажденного города, поместили в СИЗО, где пытали, а теперь собираются судить по обвинениям в терроризме, экстремизме и участии в незаконном вооруженном формировании (под ним подразумеваются Вооруженные силы Украины, в которых он в прошлом служил по контракту).

Росгвардия рапортует, что нашла в частично оккупированных Херсонской и Запорожской областях 24 “пособника ВСУ”. В сводке украинского Генштаба говорится об обысках на этих территориях, в ходе которых россияне тщательно проверяют телефоны местных жителей.

Как жители Ирпеня и Бучи, освоившихся от российской оккупации еще весной, восстанавливают разрушенные дома своими силами, читайте тут.

Война, вид из России

Губернатор Белгородской области сообщил о новых обстрелах, в результате которых были ранены два человека, а один из районов лишился света.

В Москве мигрантам раздают листовки с призывами заключать контракты для участия в войне с Украиной, а в соцсетях усиленно распространяют видеоролики с призывами идти на войну (актеры, которые в этих роликах снимаются, получают за свою работу 8 тысяч рублей и ничего постыдного в ней не видят).

В новогодний "Голубой огонек" на телеканале “Россия 1” обещают позвать российских военных, вернувшихся из Украины. Путин рекомендовал властям Подмосковья и руководителям аннексированных Крыма и Севастополя подготовить земельные участки для особо отличившихся в войне военнослужащих (или их вдов). Судя по уверенности, с какой он эти участки обещает, ожидается, что вернувшихся с войны будет немного. Вот реальная история, это подтверждающая: когда жителя Свердловской области мобилизовали на войну, его брат-близнец, сидевший в колонии, завербовался ЧВК Вагнера – мобилизованный убит, а с его братом давно нет связи.

Издание “Проект” выпустило расследование о борьбе Кремля с плохими новостями – из него, в частности, выясняется, что Минобороны России платило “военкорам” через издание Ura.ru за хвалебные статьи о генерале Лапине, которого в тот момент критиковали Пригожин и Кадыров.

Связанные с войной репрессии не прекращаются:

В Петербурге за надпись "Убийцы, вы сами его разбомбили. Иуды" на инсталляции в виде сердца с надписью "Мариуполь" на Дворцовой площади задержали 17-летнюю школьницу. На нее составили административный протокол о “дискредитации” российской армии и отпустили под обязательство о явке. Демонтированные из-за этой надписи сердца, скорее всего, вернут на место, когда сотрут черные буковки.

Священника из Казани оштрафовали на 15 тысяч рублей за подпись под петицией с призывом прекратить войну в Украине (тоже “дискредитация”).

Верховный суд Башкортостана отказался отменять штраф, назначенный Юрию Шевчуку за “дискредитацию” российской армии, выразившуюся в максиме “родина – это не жопа президента”.

Обвинение в госизмене, предъявленное 21-летнему россиянину, снятому с автобуса на границе с Грузией, основано на его шуточной переписке в мессенджере с другом. Это стало известно со слов друга, которого долго мурыжили в ФСБ, после чего он быстро уехал из России. Второй тоже попытался – но не успел.

Для осложнения работы из-за границы для уехавших россиян “Единая Россия” уже сочинила целый законопроект, но детали его пока неизвестны.

Российский суд в аннексированном Севастополе приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя города Евгения Петрушина по статье о госизмене. Задержанный в апреле 2021 года Петрушин якобы собирал сведения о Черноморском флоте по заданию СБУ.

Российские (и белорусские) будни

Московские библиотеки получили список книг, подлежащих списанию в связи с запретом на “пропаганду ЛГБТ”. В списке – 53 позиции, в том числе книги Стивена Фрая, Харуки Мураками, “Богоматерь цветов” Жана Жене, “Это я – Эдичка” Эдуарда Лимонова, “Рана” Оксаны Васякиной, “Введение в сексологию” Игоря Кона и даже “Толстая тетрадь” Аготы Кристоф, хотя там, кажется, скорее про инцест, чем про ЛГБТ.

Вот интервью с петербургским муниципальным депутатом Сергеем Трошиным, на которого написали донос за то, что он, будучи открытым геем и депутатом, является ходячей “ЛГБТ-пропагандой”.

Из состава избиркомов Петербурга исключили двух "иностранных агентов" – Игоря Кочеткова (он еще и один из основателей "Российской ЛГБТ-сети") и политолога Дмитрия Дубровского.

Суд в Биробиджане приговорил четверых Свидетелей Иеговы к срокам от 7 до 3,5 лет в колонии общего режима. Эта церковь признана в России “экстремистской”.

Новой пионерии разрешили взять название “Движение первых” – оно утверждено после третьего голосования.

В Пензенской области студенты, вступившие в специально созданные властями молодежные отряды "Тигр", будут помогать полиции "следить за подозрительными людьми" на улице. В понедельник первых тигрят привели к присяге.

Путин подписал запрет на суррогатное материнство для иностранцев.

На этом фоне рубль слегка упал, а в российской экономике наметились тревожные тенденции, обзор которых тут.

В Беларуси – суверенная экономика: вынесен первый приговор за нарушение моратория на рост цен, директора магазина приговорили к двум годам колонии.

Международное эхо войны

Канадские власти начали процесс ареста и конфискации активов, принадлежащих находящемуся под санкциями олигарху Роману Абрамовичу. Конфисковывать будет суд, а деньги пойдут на нужды Украины.

Иностранные производители, которые выпускают для России процессоры “Байкал” и “Эльбрус” по предоставленной ею документации, в 2022 году отказались исполнять заказы и поставлять уже произведенную продукцию. В России эти процессоры сделать не могут из-за отсутствия “подходящих предприятий”.

Huawei закрывает в России подразделение корпоративных продаж систем хранения данных и телекоммуникационного оборудования. Сотрудникам предложено перебраться в страны СНГ или уволиться.

Германия не будет выдавать долгосрочные визы россиянам, имеющим деловые, политические или семейные связи с организациями, находящимися под санкциями ЕС. Уже известны случаи, когда визы не смогли получить айтишники, ранее работавшие в “Сбере” и “Альфа-банке”.

В Австрии задержан сын бывшего российского дипломата с гражданством Греции. Его подозревают в шпионаже в пользу России. В Австрии он получает небольшое социальное пособие, что не мешает ему иметь недвижимость в разных странах Европы.

Страны Евросоюза договорились о введении потолка цен на газ. Он установлен на уровне 180 евро за мегаватт-час и начнет действовать с 15 февраля.

В столице Центральноафриканской республики Банги в ночь на понедельник сгорел комплекс зданий представительства Евросоюза. Предположительно, это месть Пригожина за предполагаемое покушение на главу культурного центра "Русский дом" в Банги Дмитрия Сытого, в котором Пригожин обвинил “французов”.

Вокруг света

Премьер Нидерландов Марк Рютте извинился за рабовладельческое прошлое страны и объявил о создании фонда, который будет распространять информацию о рабстве и колониальной политике.

На Конференции ООН по биоразнообразию решили к 2030 году взять под защиту 30% земель и вод на планете.

Комитет Палаты представителей Конгресса США, расследовавший штурм Капитолия 6 января 2021 года, рекомендует предъявить бывшему президенту Дональду Трампу уголовные обвинения по четырем статьям. Рекомендация не является обязательной к исполнению, окончательное решение будет принимать Минюст США.

Кинопродюсер Харви Вайнштейн, который уже отбывает 23-летний срок, признан виновным еще в одном изнасиловании – на этот раз русской модели. Срок могут удлинить.

Шесть ссылок

Диссиденты. Беседа с политическим философом Ильей Будрайтскисом о полезных для сегодняшнего дня уроках советского диссидентства. Или рассказ о диссидентке до диссидентства Екатерине Кусковой (1869–1958), которую Ленин критиковал еще до революции, затем отправил в ссылку, а в 1922 году выслал из России навсегда.

Беседа с политическим философом Ильей Будрайтскисом о полезных для сегодняшнего дня уроках советского диссидентства. Или рассказ о диссидентке до диссидентства Екатерине Кусковой (1869–1958), которую Ленин критиковал еще до революции, затем отправил в ссылку, а в 1922 году выслал из России навсегда. Выставки о войне. Интервью с Томашем Гланцем, одним из кураторов пражской выставки “Боль других”, в которой общеизвестная классика перекликается с работами современных украинских и российских художников – только чтобы показать, что террор неописуем, а чужую боль нельзя ощутить. Или рассказ о выставке новосибирской художницы Янины Болдыревой “Березовые люди” – ярком размышлении о корнях войны.

Интервью с Томашем Гланцем, одним из кураторов пражской выставки “Боль других”, в которой общеизвестная классика перекликается с работами современных украинских и российских художников – только чтобы показать, что террор неописуем, а чужую боль нельзя ощутить. Или рассказ о выставке новосибирской художницы Янины Болдыревой “Березовые люди” – ярком размышлении о корнях войны. Театр. Некролог Алексею Стрельникову – заводиле почти всех процессов в сфере независимого театра в Беларуси (он умер на днях в результате несчастного случая). Или рассказ о первой театральной работе кинорежиссера Сергея Лозницы – поставленных в Вильнюсе “Благоволительницах” по роману Джонатана Литтела.

Искренне Ваши,

Семь Сорок