Матерей командируют на фронт

Доброе утро!

Американский словарь Merriam-Webster назвал словом года “газлайтинг” – прекрасный повод пересмотреть американский триллер Gaslight 1944 года с Ингрид Бергман и наконец запомнить, что этот газлайтинг значит (спойлер: вкрадчивое втюхивание человеку мысли о том, что окружающее безумие является нормой, а вся проблема – в самом человеке). Окружающее безумие выглядит сегодня так:

Тяжелейшие бои продолжаются на Донбассе; российские источники сообщают о полуокружении Бахмута, украинские – о наступлении обеих сторон.

Источники “Важных историй” в ФСБ и российской армии утверждают, что Путин готов воевать годами – лишь бы взять Киев.

Вдова застрелившегося полковника из Владивостока написала открытое письмо Путину, в котором рассказывает о развале в армии.

Российские банки отказывают мобилизованным в оформлении кредитных каникул.

Российские контрактники, отказавшиеся воевать, потребовали от СК возбудить уголовные дела о незаконном лишении свободы – их держали в подвалах в Донбассе.

В организме Михаила Саакашвили обнаружен мышьяк.

Племянница Верховного лидера Ирана арестована за призыв к иностранным правительствам разорвать все связи с Тегераном.

Военные сводки

По данным The New York Times, в Бахмуте Донецкой области идут тяжелые бои, в результате которых обе стороны несут огромные потери. Глава так называемой “ДНР” Денис Пушили сообщил о прорыве в город; советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович настаивает, что наступление ведут обе стороны. Бахмут, ожесточенные бои за который идут с лета, почти полностью разрушен – как и другие города Донецкой области. Из больше чем полуторамиллионного населения области на месте осталось меньше полумиллиона – о том, как живется под постоянными обстрелами и в отсутствии элементарных удобств, здесь рассказывает житель села Дробышево (близ Лимана), а здесь – представитель Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко.

Глава пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк описала ситуацию на Кинбурнской косе как "очень сложную". По данным британской военной разведки, освобожденный в ноябре Херсон остается уязвимым для большей части российской артиллерии (чем эта артиллерия и пользуется, нанося все новые удары по городу и окрестностям). При этом американский институт изучения войны пишет, что российские войска на левом берегу Днепра явно не рассчитывают, что смогут воспрепятствовать форсированию реки украинскими военными. Здесь все эти сообщения комментирует украинский военный эксперт Михаил Жирохов.

В Киевской области после массированной российской атаки на прошлой неделе без электроснабжения остаются около 40% абонентов. Вот репортаж из модульного городка в Буче: после отключения электричества временные домики моментально остывают, из-за постоянных перепадов температуры на стенах появляется конденсат, постели мокнут, повсюду образуется плесень. Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что отключения электроэнергии в украинской столице могут продолжаться до весны. Из-за отсутствия электроснабжения не работают шесть погранпереходов на границе Украины и Молдовы.

В подтверждение недавних сообщений об истощении военных запасов в странах НАТО The Wall Street Journal пишет о проблемах с поставками вооружений на Тайвань, вызванных войной в Украине. Тем не менее, в НАТО явно довольны сплоченностью альянса и готовностью Европы к сотрудничеству во благо Украины. В понедельник в Киеве побывали главы МИД сразу семи европейских стран и по итогам переговоров призвали все государства ЕС увеличить расходы на оборону и поддержку Украины. Американская корпорация Boeing предложила Пентагону производить для Украины дешевые малогабаритные бомбы, которые могут поражать цели на расстоянии 150 км.

Оккупация, военные преступления, беженцы

По данным генштаба украинской армии, на территорию Запорожской АЭС перестали пускать сотрудников, не подписавших контракт с “Росатомом”. Комментируя слова главы украинского “Энергоатома” о подготовке россиян к уходу с АЭС, пресс-секретарь Путина сказал, что это неправда. Зато ФСБ отчиталась об очередном предотвращении теракта на оккупированной части Запорожской области, и степень правдивости этой информации оценке не поддается. Вот репортаж из оккупированного Мелитополя.

В братской могиле под Изюмом обнаружено тело известного детского писателя Владимира Вакуленко. 50-летний писатель пропал в селе Капитоловка Изюмского района Харьковской области в марте 2022 года. Более полугода его искали родители; впоследствии стало известно, что Вакуленко похитили российские военные.

Рассуждая о войне в Украине в интервью иезуитскому журналу America, папа римский Франциск назвал украинцев народом-мучеником и добавил, что если есть народ-мученик, то должен быть и народ, который его мучает. Им, очевидно, является Россия. В этом месте папа, видимо, вспомнил, о гуманизме русской культуры, и оговорился, что мучителями Украины выступают чаще всего не русские, а чеченцы и буряты. Эти слова вызвали возмущение как со стороны официальной представительницы российского МИДа Марии Захаровой, так и со стороны бурятского губернатора Цыденова. Вряд ли они понравятся и фонду “Свободная Бурятия”.

Вот истории украинских беженцев, которым приходится спасаться от войны во второй и даже в третий раз в своей жизни.

Война: вид из России

По данным источников “Важных историй” в ФСБ и российской армии, Путин не оставляет планов взять Киев и для достижения этой цели готов воевать хоть несколько лет, не считаясь с потерями. Российское военное руководство ожидает, что к лету 2023 года потери среди мобилизованных могут составить около ста тысяч человек. Историк Александр Эткинд считает, что если все пойдет именно так, то Россию ждет неминуемый развал (вот большое интервью с ним), а готовы ли к такому развитию событий сами мобилизованные и их близкие, покажет время. Пока дела обстоят так:

Родные мобилизованных из Сибири рассказывают, что на фронте нечего есть – солдаты подъедают привезенное из дома, затем покупают еду на свои деньги, а на передовой просто голодают. Родственники покорно собирают им продуктовые посылки.

О борьбе за незаконно мобилизованных из Астрахани рассказывается здесь: на фронт попадают люди с диабетом, язвой двенадцатиперстной кишки и т.д. Вернуть их домой пока не удается.

На Сахалине “Единая Россия” решила организовать “командировки” на Донбасс для матерей военнослужащих: женщины будут по очереди ездить в так называемую “ДНР”, чтобы контролировать доставку посылок и следить, чтобы “запросы бойцов выполнялись в точности”.

Мобилизованные и их родственники столкнулись с отказами или массовыми ошибками в предоставлении кредитных каникул. На рост жалоб на "недобросовестный подход" банков на форуме Banki.ru обратил внимание "Коммерсант".

Вдова застрелившегося замначальника Тихоокеанского военно-морского училища написала открытое письмо Путину. По ее словам, ее муж совершил “саморасстрел” в кабинете своего начальника, потому что ему угрожали уголовным делом после проверки, проведенной по жалобам на нарушения в процессе мобилизации. Таким образом он якобы хотел привлечь внимание к развалу, царящему в российской армии.

Российские контрактники, которых летом две недели держали в подвале на Донбассе из-за отказа воевать в Украине, потребовали от Следственного комитета России возбудить уголовные дела по статьям о незаконном лишении свободы, похищении человека и превышении полномочий.

Военный суд в Чите отказал контрактнику в увольнении, сославшись на указ Путина о мобилизации, прямо запрещающий увольнение контрактников в этот период. Из решения следует, что военные суды в России не считают мобилизацию оконченной, несмотря на заявления руководства.

И уж точно не закончены связанные с войной репрессии:

В Самаре задержали, принудительно доставили в военкомат и постановили призвать в армию члена незарегистрированной Либертарианской партии России Егора Бесчастнова. Он несколько раз подавал заявления на прохождение альтернативной гражданской службы, но так ничего и не добился.

Из московского СИЗО пропал автор телеграм-канала "Протестный МГУ" Дмитрий Иванов, арестованный по статье о военных "фейках".

Жителя Приморья, обвинявшегося в распространении “фейков” о российской армии, приговорили к полугоду исправительных работ с удержанием пяти процентов зарплаты в пользу государства. Распространением “фейков” было признано размещение видео с разрушенными городами Донбасса и разбитой российской техникой в чате WhatsApp на 230 человек.

Суд в Череповце приговорил к полутора годам лишения свободы условно двух подростков 16 и 17 лет, которых признали виновными в попытке поджога военкомата. В материалах дела утверждается, что к поджогу их подстрекал некий взрослый, который якобы обещал заплатить им пять тысяч долларов.

Международное эхо войны

Российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, сидящий в СИЗО по делу о “фейках” про российскую армию, удостоился премии Axel Springer Stiftung за личное мужество.

Журналиста “Новой газеты. Европа” Илью Азара не пустили на рейс авиакомпании Baltic Air из Берлина в Ригу, потому что у него якобы не та виза, хотя виза была как раз та. Потом извинились, признали ошибку. Подобные неприятности вызваны запретом на въезд для россиян, который ввели страны Балтии, Польша, Финляндия и Чехия.

Суд в Италии отправил под домашний арест сына красноярского губернатора Артема Усса. Он был задержан по запросу США, где его обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег в интересах российских оборонных компаний. Усс будет сидеть под домашним арестом, пока решается вопрос о его экстрадиции. При этом выдачи Усса требует и Россия, где его вдруг обвинили в отмывании денег в особо крупном размере организованной группой.

Для России это, впрочем, стандартная практика. Как выяснили Bellingcat и The Insider, разоблаченного в Нидерландах офицера ГРУ, выдававшего себя за гражданина Бразилии, вписали обвиняемым в старое дело о наркотиках, чтобы вызволить его из бразильской тюрьмы (в Бразилии российский ГРУшник получил 15 лет за использование поддельных документов на имя Виктора Мюллера Ферреры). Вписыванием в старое дело занимался замгенпрокурора России Петр Городов.

Совет Европейского союза внес в список общеевропейских уголовных преступлений обход санкций. Теперь Еврокомиссия сформулирует определение этого преступления, после чего все страны ЕС включат его в свои национальные законодательства.

Путин предложил Токаеву создать союз России, Казахстана и Узбекистана “для решения вопросов в газовой сфере”.

Следственный комитет Беларуси отрапортовал об успешном расследовании более 30 уголовных дел о "терроризме" на железных дорогах.

Украина обвинила Россию в саботировании зерновой сделки путем намеренного затягивания досмотра судов с грузом украинского зерна. Впрочем, вчера из-за плохой погоды из украинских портов все равно не смогло выйти ни одно судно.

Большой адронный коллайдер остановили на две недели раньше запланированного ради экономии энергии на фоне вызванного войной энергетического кризиса.

Российская повседневность

Редакция независимой дагестанской газеты "Черновик" приостановила выпуск печатной версии из-за давления властей республики на сотрудничающие с изданием типографии.

В “Лефортове” может умереть еще один новосибирский физик Анатолий Маслов: ему не оказывают медицинской помощи. Возможно, он уже пережил инфаркт. Маслову 76 лет, его обвиняют в госизмене.

“Мемориал” признал политзаключенным бывшего военного журналиста “Коммерсанта” Ивана Сафронова, приговоренного к 22 годам по делу о госизмене.

В Махачкале четверо Свидетелей Иеговы получили условные сроки от 6 до 6,5 лет.

С 1 декабря в России вступает в силу обновленный и ужесточенный закон об “иностранных агентах”. Вот его разбор. А вот мнение создателя музея ЛГБТ в Петербурге Петра Вознесенского о российской государственной гомофобии и новом законе о запрете “пропаганды ЛГБТ” среди всех.

Как выяснил петербургский историк Константин Шолмов, в 1976 году 23-летний лейтенант КГБ Владимир Путин участвовал в расследовании дела о гигантской надписи “Вы распинаете свободу, но душа человека не знает оков!” на стене Петропавловской крепости – одной из первый акций политического искусства в СССР. По итогам расследования авторов акции Олега Волкова и Юлия Рыбакова обвинили в злостном хулиганстве и порче государственного имущества, памятников истории и архитектуры. Рыбаков получил шесть лет колонии, Волков – семь.

Вокруг света

В городе Экибастузе в Казахстане в тридцатиградусный мороз вышла из строя ТЭЦ. 150 тысяч человек остались без отопления и горячей воды; если вовремя не слить воду из системы отопления, трубы разорвет на морозе, и ликвидация последствий аварии затянется на месяцы.

Из Таджикистана уходит основанный Джорджем Соросом фонд “Открытое общество”: он занимался в республике финансированием гражданских инициатив и независимых медиа. Уход связан с переформатированием работы фонда по всему миру.

Адвокат Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что в организме бывшего президента Грузии обнаружили мышьяк. Друзья и врачи политика убеждены, что он был отравлен.

Племянницу верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, правозащитницу Фариде Морадхани арестовали после ее призыва к мировому сообществу разорвать все связи с Тегераном из-за жестокого подавления протестов.

Шесть ссылок

Чужие войны. Рассказ о том, как белоэмигранты пытались вернуться в Россию, воюя в Испании против Франко. Или набросок биографии первого историка власовского движения Михаила Самыгина (1915–1964).

Рассказ о том, как белоэмигранты пытались вернуться в Россию, воюя в Испании против Франко. Или набросок биографии первого историка власовского движения Михаила Самыгина (1915–1964). Евгений Харитонов. Отрывок из книги Алексея Конакова о Евгении Харитонове (вышла в “Новом издательстве”), посвященный молодости одного из основателей русской гей-литературы. И рецензия Дениса Ларионова на эту книгу.

Отрывок из книги Алексея Конакова о Евгении Харитонове (вышла в “Новом издательстве”), посвященный молодости одного из основателей русской гей-литературы. И рецензия Дениса Ларионова на эту книгу. Университет. Два отрывка из книги “Университет. Хранитель идеального: Нечаянные эссе, написанные в уединении” (изд-во “НЛО”), которую ректор Шанинки Сергей Зуев написал в заключении: первый, о причинах исторической устойчивости университета, и второй – об академических свободах.

Искренне Ваши,

Семь Сорок