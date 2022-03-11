Отчаянно нужен ковчег

Доброе утро!

VK, "Одноклассники" и "Яндекс.Дзен" сообщили о блокировке страниц Настоящего Времени, Радио Свобода, “Медузы” и других независимых медиа на территории России по требованию Роскомнадзора. Самое время переслать эту рассылку друзьям и родственникам, которые узнают новости из соцсетей – теперь новостей там нет, пусть ЖМУТ СЮДА и подписываются. В остальном так:

Украинским властям снова не удалось доставить продовольствие и медикаменты в заблокированный российскими войсками Мариуполь. Из других осажденных городов удалось вывезти около 40 тысяч человек.

Россия обвинила Украину в создании биологического оружия и созывает по этому поводу Совбез ООН.

Переговоры между главами российского и украинского МИД в Турции не принесли результатов. Лавров сказал, что Россия не нападала на Украину.

ЦБ РФ ограничил выдачу валюты юрлицам пятью тысячами долларов.

В связи с ковровыми блокировками некоторые ссылки в этом тексте могут не открываться в России, несмотря на наши старания. Рекомендуем вам поставить VPN.

Фронтовые сводки

Благодаря работе гуманитарных коридоров украинским властям удалось эвакуировать в общей сложности 60 тысяч человек из Сум, Тростянца и Краснополья, около трех тысяч – из Изюма, около 20 тысяч человек из городов и поселков Киевской области. Еду и медикаменты удалось доставить в Энергодар, но Мариуполь остается в полной блокаде: по словам президента Украины, российские войска начали танковую атаку там, где был намечен гуманитарный коридор, и разрушили здание главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, рядом с которым мариупольцы должны были собраться для эвакуации. Город обстреливают каждые полчаса. Разрушено всё, в том числе частный сектор (видео). Вот репортаж о жизни в городе, построенный на немногочисленных свидетельствах, которые удается оттуда получить (там нет электричества и почти нет связи).

Обстрелам продолжает подвергаться Харьков – после авиаудара там загорелся физико-технический институт, один из крупнейших научных центров в Украине (в 1930-е годы там работал Лев Ландау). Вот рассказ скрипачки из Харькова Веры Литовченко, которая с начала войны почти не выходит из подвала, играет там своим соседям и выкладывает записи в фейсбук.

По Чернигову тоже стреляют – причем, как утверждают в Conflict Intelligence Team, запрещенными зажигательными бомбами.

Продолжаются бои в Киевской области – вот видеорепортаж об одной из атак украинских военных, а вот видеопрогулка по полуразрушенному поселку Пуща-Водица (он находится под контролем украинской армии, но регулярно обстреливается). По словам мэра Киева Виталия Кличко, каждый второй киевлянин уехал из города. Тем не менее, жизнь в нем не замерла: здесь беседа с участником территориальной обороны, здесь – с акушером-гинекологом, который принимает роды в бомбоубежище. По данным Пентагона, одна из идущих на Киев российских группировок продвинулась за сутки на пять километров (это медленно – и вот почему) и находится в 15 км от центра Киева, то есть фактически на окраине. 64-километровая колонна российской техники, несколько дней стоявшая под Киевом, рассосалась: теперь военная техника расположена у разных поселков Киевской области.

По мнению эксперта Центра оборонных стратегий Украины Виктора Кевлюка, главной целью российской армии остается Киев, а главной проблемой для украинских войск – российская артиллерия и авиация. Оценивая возможности российской армии, Кевлюк, как и Христо Грозев, прогнозирует резкое снижение интенсивности боевых действий в ближайшие 7–10 дней и ждет со стороны России продолжения ядерного шантажа посредством двух АЭС, находящихся под ее контролем, и других провокаций.

По данным ООН, с начала войны в Украине погибли 549 мирных жителей, 957 человек получили ранения, страну покинули 2,3 млн беженцев. Реальные цифры могут быть выше. По подсчетам американских военных, российские войска выпустили по Украине 710 ракет. Вот фотографии 15-го дня войны.

Президент Украины подписал закон о принудительном изъятии в Украине собственности России и ее резидентов без какой-либо компенсации. Убытки Украины в результате войны, по приблизительной оценке, достигли 100 млрд долларов.

Многократно повторенная ложь

Переговоры между главами МИД России и Украины, состоявшиеся в Турции, ни к чему не привели: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что договориться о прекращении огня не удалось, а его российский коллега Лавров выдал следующее: “Планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы и на Украину не нападали” (и дальше проиграл пластинку о “прямых угрозах безопасности России” и предотвращении создания в Украине “нацистского государства”). Здесь эти заявления главы российской дипломатии комментирует (очень философски) эксперт Центра оборонных стратегий Украины и бывший дипломат Александр Хара.

Неизбежной темой заявлений российских официальных лиц стал авиаудар по детской больнице и роддому в Мариуполе. Представитель России в ООН Василий Небензя еще до удара говорил, что украинские военные выгнали на улицу врачей и пациентов больницы и оборудовали в нем огневую позицию. В четверг глава российской дипломатии Лавров уточнил: в роддоме якобы был опорный пункт батальона “Азов”. Но буквально через несколько часов представитель Минобороны РФ сказал, что никаких ударов по этой больнице Россия вообще не наносила: украинцы сами себя обстреляли. Здесь хронология этих заявлений, здесь – объяснения, почему это ложь.

В тот же день Сергей Лавров и начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов обвинили Украину в создании “этнически ориентированного биологического оружия”, по этому поводу даже созвано заседание Совета безопасности ООН. Обвинения в создании американцами военных биологических лабораторий на Украине звучат в России давно, а документы, якобы изъятые российскими военными в украинских лабораториях, были опубликованы 6 марта. Биолог Евгений Левитин написал открытое письмо российским СМИ, распространяющим все эти рассказы, с требованием прекратить "лживую пропаганду, основанную на дезинформации и ненависти". Здесь он подробно объясняет содержание обнародованных документов и раскрывает лживость обвинений в адрес Украины и принципиальную невозможность создания “этнически ориентированного” биологического оружия.

В российском МИД заявили, что Россия больше не будет участвовать в заседаниях Совета Европы, потому что "не намерена мириться с подрывными действиями" "недружественных" стран ЕС и НАТО, которые, “злоупотребляя своим большинством в Комитете министров Совета Европы, разрушают организацию и общее гуманитарно-правовое пространство в Европе”. Кто на самом деле разрушает правовое пространство и что всё это будет значить для граждан России, здесь объясняет адвокат Каринна Москаленко.

“Медуза” публикует методичку, подготовленную для состоявшегося в четверг всероссийского родительского онлайн-собрания, в ходе которого родителям объясняли, зачем в России блокируют независимые СМИ и соцсети (спойлер: в целях победы в информационной войне и ради защиты детей). Чтобы нивелировать последствия тотальной блокировки независимой прессы в России, крупнейшие газеты Финляндии, Швеции и Дании начали переводить на русский свои публикации о войне в Украине и последствиях действий Кремля для россиян. Читайте прессу северных стран!

Власти Кузбасса разработали отдельную методичку для правильного освещения санкций, введенных в отношении России за вооруженное вторжение в Украину. Местные СМИ теперь обязаны напоминать об обещанных Путиным выплатах и писать, что поскольку всё сырье весь мир закупает в России, этот “весь мир” пострадает от введенных им санкций больше, чем сама Россия. Путин сказал примерно то же самое в ходе онлайн-совещания с правительством (сайт Кремля опять не открывается, поэтому ссылка на Reuters).

В связи с войной Facebook и Instagram частично разрешили язык ненависти: в некоторых странах теперь можно писать, что желаешь смерти Путину и Лукашенко, а в некоторых – “смерть российским оккупантам” (нельзя не отметить сближение культуры модерирования контента с российской культурой методичек – жаль, обмен опытом теперь несколько затруднен).

Вернемся в 1917 год

Российский Центробанк ограничил выдачу наличной валюты юрлицам пятью тысячами долларов. Если нужно больше, придется согласовывать с Центробанком. Рубль продолжил падение, а западные компании – исход из России:

Итальянская компания Eni приостанавливает закупку российской нефти.

Uniqlo приостанавливает деятельность, несмотря на то, что “одежда – жизненная необходимость”.

Hearst отзывает лицензии у российских редакций Esquire и Elle.

Три крупнейшие в мире звукозаписывающие компании, контролирующие более 70% музыкального рынка – Sony Music, Universal Music и Warner Music – приостанавливают деятельности в России. Как и компания Disney.

Тесты на знание английского языка IELTS и TOEFL нельзя будет сдать в России.

В Google Play теперь можно скачивать только бесплатные приложения, а YouTube приостановил монетизацию для российских пользователей.

Western Union приостанавливает работу в России и Беларуси с 24 марта.

“Единая Россия” предлагала национализировать российские активы всех этих уходящих компаний, но подготовленный Минэкономразвития законопроект предполагает лишь введение внешнего управления в этих компаниях силами ВЭБ.РФ и Агентства по страхованию вкладов. Путину законопроект понравился. В “ЕР” внешнее управление назвали шагом к национализации. Второй богатейший бизнесмен в России Владимир Потанин сказал, что это “вернет нас в 1917 год”.

Минтранс России предложил не возвращать находящиеся в лизинге иностранные самолеты без решения правительственной комиссии.

В моей стране заблокировали Настоящее Время Что делать

Террор крепчает

Госдума одобрила во втором чтении поправку о едином реестре лиц, персонально объявленных "иностранными агентами" или связанных с организациями, объявленными “иностранными агентами”. Когда закон вступит в силу, следует ожидать массового исхода из России журналистов и правозащитников (если такой исход еще будет возможен).

Мосгорсуд подвел итоги первых двух недель войны с Украиной:

в российской столице арестованы более 200 участников антивоенных акций, свыше 1100 человек оштрафованы. Число задержанных по всей стране приближается к 14 тысячам.

В Петербурге участник антивоенной акции арестован по уголовному делу о насилии по отношению к полицейскому.

В одном из петербургских отделений полиции сотрудники скрутили руки адвокату от “ОВД-Инфо”, пришедшему представлять задержанных на антивоенных акциях, потом надели на него наручники и пригрозили составить административный протокол о неповиновении полиции (на словах всё это объяснялось тем, что адвокат “защищает нацистов”).

Костромской священник, напомнивший в своей проповеди о заповеди “Не убий!”, оштрафован на 35 тысяч рублей по обвинению в "публичных действиях, направленных на дискредитацию использования" российской армии. (Кстати, в порядке дальнейшей дискредитации – рассказ о том, как снаряд, запущенный в ходе армейских учений в Псковской области, угодил в жилой дом).

Жителя Сургута оштрафовали на 40 тысяч рублей за комментарий "Z значит “засранцы”" (тоже по обвинению в “дискредитации использования”).

Директор старейшей благотворительной организации "Ночлежка" Григорий Свердлин уехал из России из-за угрозы ареста: в последние дни его "с разных сторон предупреждали", что за ним "скоро придут" из-за того, что он "слишком громко выступает" против войны с Украиной. "Ночлежка" помогает бездомным с начала 1990-х годов.

Но преследуют не только противников войны с Украиной:

Суд в Ростове-на-Дону приговорил пятерых крымскотатарских активистов к срокам от 15 до 19 лет по делу "Хизб ут-Тахрир".

В актовом зале покровской колонии продолжается суд над Алексеем Навальным. В четверг судья почти весь день смотрела фильмы ФБК “Он вам не Димон”, запись разговора Навального с одним из его отравителей и частично фильм о дворце Путина (вот отличный репортаж). Сегодня показания в суде будет давать сам Навальный.

Задержанный по статье о мелком хулиганстве экоактивист из Москвы Алексей Дмитриев потерял сознание прямо в суде. Скорая приехала, но отказалась его госпитализировать. За день до этого у него дома прошел обыск, после которого оперативники вынесли его из квартиры на руках, чтобы положить в машину – он успел только крикнуть друзьям, что его избил сотрудник ФСБ.

На жителя Стерлитамака составили протокол за репост расследования “Проекта”, признанного в России “нежелательной организацией”.

У Марии Алехиной в понедельник заканчиваются 15 суток ареста, и на нее прямо в спецприемнике составили новый протокол о неповиновении полиции, чтобы дать еще 15 суток.

Госдума разрешила судить депутата от КПРФ Валерия Рашкина за браконьерство – слишком сильно возмущался фальсификациями на думских выборах.

Международное

Великобритания ввела санкции против Абрамовича, Дерипаски, Миллера, Сечина и других. В связи с этим в сложную ситуацию попал футбольный клуб “Челси”, который Абрамович так и не успел продать, а также израильский музей Яд Вашем, которому Абрамович совсем недавно пожертвовал “восьмизначную сумму”.

Как российское вторжение в Украину восприняли русские, живущих в странах Балтии, читайте тут. Здесь рассказывается, как украинцев встречают в Литве.

Антивоенный комитет России, созданный оппозиционерами и общественными деятели в эмиграции, запустил проект "Ковчег" – группу поддержки россиян, уехавших из страны из-за войны с Украиной. В Ереване и Стамбуле волонтеры готовы предоставить бесплатное временное жилье, в других странах – консультации.

Четыре ссылки

Уехавшие и оставшиеся. Рассказы россиян, бросивших все с началом войны и сбежавших из страны-агрессора куда глаза глядят. Монологи несогласных с войной россиян, сознательно оставшихся в России.

Рассказы россиян, бросивших все с началом войны и сбежавших из страны-агрессора куда глаза глядят. Монологи несогласных с войной россиян, сознательно оставшихся в России. Киев и Одесса. Рассказы украинок, бежавших от войны и мечтающих вернуться: здесь и здесь.

Рассказы украинок, бежавших от войны и мечтающих вернуться: здесь и здесь. Документ. Монолог украинской поп-певицы Оли Поляковой, обращенный к россиянам: “Нас просто нужно оставить в покое, не надо нас очищать от нацистов, их нет, у нас президент еврей. Господи, откройте же глаза, а”.

Искренне Ваши,

Семь Сорок