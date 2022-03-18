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Негативно настроенная шапка

Все, что нужно знать рано утром 18 марта

Доброе утро!

Сегодня в аннексированном Крыму отметят годовщину “воссоединения с Россией”: “Ночные волки” будут кататься на мотоциклах, а жители Севастополя и Симферополя насладятся “митингами-концертами” в поддержку Путина. В остальном так:

  • В четверг жертвами обстрелов Чернигова стали 53 человека; в Харькове после обстрела “Градами” загорелся рынок "Барабашово"; из-под развалин Драматического театра в Мариуполе начали выбираться люди.
  • Костромская ГТРК сообщила о гибели сразу пяти военных в Украине, в том числе командира полка ВДВ, воевавшего под Иловайском в 2014 году.
  • Живущих в Москве украинцев вызывают в полицию и проверяют у них телефоны.
  • В Казани прошли обыски у активистов и журналистов по делу о “склонении к массовым беспорядкам” в телеграм-чате.

Фронтовые сводки

По сообщениям Минобороны РФ, российские войска продвинулись по всем направлениям на 10 км; по сообщению Генштаба Вооруженных сил Украины, наступление российских войск остановлено. Британская разведка полагает, что продвигаться российским войскам мешают успешные контратаки украинской армии; по оценкам американской разведки, с начала войны в Украине погибли более семи тысяч российских военных. В России о погибших сообщают исключительно на региональном уровне: костромское телевидение рассказало сразу о пятерых погибших, один из которых – командир местного полка ВДВ полковник Сухарев.

Российская армия продолжает ракетные обстрелы Киева, Харькова, Чернигова, Изюма, Мариуполя. В Киеве сбитая ПВО ракета упала на жилой дом – и вот результаты. В Харькове после обстрела “Градами” загорелся рынок "Барабашово"; когда на место приехали пожарные, начался повторный обстрел, и один из них погиб. В результате ракетного обстрела города Мерефа в Харьковской области 21 человек погиб, 25 ранены; разрушены школа и дом культуры. Жертвами обстрела Чернигова за сутки стали 53 человека, в том числе гражданин США.

Люди, скрывавшиеся в бомбоубежище Драматического театра в Мелитополе, живы, но разбирать завалы невозможно из-за непрекращающихся обстрелов. Здесь о происходящем в городе рассказывает народный депутат Украины Сергей Тарута – со слов родственницы, которой удалось выбраться. Тарута называет Мелитополь “украинской Хиросимой”. Мариупольский горсовет и советник мэра города подтверждают в соцсетях, что обстрелы не дают провести спасательную операцию. Подсчитывать жертвы тоже никто пока не берется. Восстановить здание Драматического театра предложила Италия. Только погибших не восстановишь.

Появляется все больше свидетельств о расстрелах мирных жителей и бесчинствах российских военных в пригородах Киева. Здесь о двух неделях, проведенных в оккупированном Гостомеле, и о коммуникации с российскими военными рассказывает сотрудница завода Антонова Лариса Дроздова. Гораздо драматичнее рассказ жительницы Бучи Светланы – на ее глазах российские солдаты сначала издевались над членами местной территориальной обороны, а потом расстреляли их (по ее словам, в городских укрытиях еще остаются люди, и они сидят там без еды и питья).

Город Изюм Харьковской области лежит в руинах. По словам секретаря горсовета Константина Петрова, эвакуация сейчас невозможна; в городе нет электричества, газа, тепла, воды и связи, его окраины контролируют российские военные: они пытаются форсировать реку Северский Донец, а украинская армия им в этом препятствует.

Освобожденный в среду мэр Мелитополя Иван Федоров рассказывает в интервью, что после похищения его держали в городском СИЗО, пытаясь добиться (безуспешно) “законной” передачи власти. По словам жительницы Мелитополя Татьяны Кумок, российские военные задерживают протестующих, вывозят их на несколько километров от города и там заставляют умываться зеленкой. Зачем это делается, никто не понимает. В городе отключены украинские телеканалы, интернет пока работает, но пожилые люди вынуждены внимать российскому телевизору.

Который вещает об “освободительной операции” и рассказывает о “новых властях” на оккупированных территориях (на видео при этом показывают речи известных политических маргиналов). По сообщениям украинских медиа и местных жителей, в Херсонской области российские силовики преследуют активистов правых движений, участников боевых действий в Донбассе, сотрудников правоохранительных органов, крымских татар. В Скадовске местных жителей, собравшихся на проукраинский митинг, разогнали дымовыми шашками и слезоточивым газом.

По данным ВОЗ, за время войны в Украине нападениям и обстрелам подверглись 43 медицинских объекта. Президент Украины периодически навещает раненых в госпиталях – вот видео одного такого визита. Фотографии 22-го дня войны – здесь.

В моей стране заблокировали

Настоящее Время

Что делать

Что дальше

Переговоры между российской и украинской делегациями, по словам Зеленского, идут “достаточно сложно”. Подробнее об их ходе здесь рассказывает член украинской делегации, советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк: Украина готова отказаться от вступления в НАТО, но хочет обеспечить себе гарантии безопасности посредством договора с участием нескольких крупных государств. Здесь сказанное Подоляком критически оценивает политолог Олег Саакян: он согласен, что членство в НАТО для Украины уже не принципиально, и понимает всю трудность выбора, стоящего перед украинскими властями – пойти на уступки России ради спасения жизней или обеспечить твердое будущее, повоевав еще. В четверг вечером Путин обсуждал переговорный процесс с президентом Турции Эрдоганом: похоже, близятся его прямые переговоры с Зеленским, на которых будет вестись торг по поводу Крыма и Донбасса.

Это не мешает президенту Украины активно общаться с западными странами. В своем обращении к Бундестагу (полный текст) Зеленский обвинил Германию в возведении новой стены, разделяющей Европу (на этот раз стены “экономических интересов”) и напомнил об исторической ответственности за оккупацию Украины во время Второй мировой войны.

Сейм Литвы призвал НАТО закрыть небо над Украиной, ранее с тем же призывом выступила Эстония; позицию Латвии здесь объясняет министр обороны Артис Пабрикс. Глава МИД Узбекистана заявил, что Ташкент не признает сепаратистские "ДНР" и "ЛНР" и призывает к мирному урегулированию в Украине. Почему Китай будет стараться усидеть на двух стульях, не ссорясь с США, но и не осуждая Россию открыто, здесь объясняет синолог Леонид Ковачич.

Президент США Джо Байден назвал Путина "кровавым диктатором" и “головорезом”, а бывший президент России Дмитрий Медведев завел канал в Telegram и написал там пост про “оголтелую русофобию Запада”. К прекращению войны призвали одновременно Шварценеггер и Земфира.

Но и друзья у России остались: бишкекская милиция задержала участников антивоенного митинга у посольства России в Кыргызстане, а депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев предложил "углубить интеграцию России с КНДР".

Пока без дефолта

Минфин России сообщил о выплате купонного дохода по еврооблигациям на сумму $117,2 млн – это означает, что дефолта пока удалось избежать. В целях дальнейшего экономического оздоровления

  • Глава “Газпрома” Алексей Миллер потребовал от сотрудников “сплотиться” вокруг Путина;
  • Путин пригласил все попавшие под санкции крупные российские компании начать работу в Крыму, потому что теперь уже все равно.

Санкций тоже становится больше:

  • Япония, Австралия и Новая Зеландия ввели новые санкции в отношении России. Ограничения коснулись Путина, ряда российских чиновников и олигархов, а также российских банков и госструктур, управляющих суверенным долгом.
  • Европейское космическое агентство приостановило сотрудничество с "Роскосмосом" в рамках миссии ExoMars.

Здесь о неочевидных экономических последствиях западных санкций рассказывает экономист Максим Ананьев, а здесь на их несправедливость и тяжесть горько жалуется основатель и совладелец "Альфа-банка" Михаил Фридман.

Процесс самоочищения пошел

  • Живущих в Москве украинцев вызывают в полицию для “беседы” и проверяют у них телефоны, на особо строптивых составляют протоколы о нецензурной брани и оставляют ночевать в отделении.
  • В Казани прошли обыски у семи активистов и журналистов по делу о “склонении к массовым беспорядкам” в телеграм-чате.
  • Москвичку оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии за то, что она, "находясь в общественном месте, демонстрировала предметы одежды и значок, раскрашенные в цвета флага Республики Украина, выражающие явно негативное отношение к Вооруженным силам Российской Федерации, привлекала внимание СМИ и блогеров". “Предметами одежды” была шапка.
  • Жительницу Набережных Челнов оштрафовали на 30 тысяч рублей за надпись “Нет войне” в подъезде.
  • На пенсионерку из Томской области завели дело о вандализме из‑за “оскорбительной надписи” про войну с Украиной на стене дома культуры.
  • Еще одна студентка РЭУ имени Плеханова рассказала, что ее отчислили задним числом из‑за антивоенных сториз.
  • Глава Минобороны России Сергей Шойгу направил письмо министру культуры Ольге Любимовой с просьбой исключить президента Украины Владимира Зеленского, в прошлом актера и шоумена, и украинского продюсера Александра Роднянского "из культурной повестки" России.
  • Прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова уволилась и уехала в Нидерланды.
  • Марина Овсянникова, устроившая антивоенную акцию в эфире программы “Время”, уволилась с Первого канала. В интервью Der Spiegel она объяснила, что остается в России, но очень беспокоится за свою безопасность. Семья не одобрила ее акцию.
  • Зато Ника Белоцерковская, в отношении которой возбуждено уголовное дело по статье о “дискредитации российской армии”, восприняла это как знак уважения – мол, причислили к приличным людям. Но Белоцерковская живет во Франции.

Для тех, кто переживает, что Россия превращается в Третий Рейх или скатывается в сталинизм, – успокоительное интервью с политологом Владимиром Гельманом. Россия останется Россией – страной с точечными репрессиями и гражданами, полностью выключенными из политики.

Все остальное

  • Офис‑менеджера "Дождя" и еще восьмерых россиян выслали из Казахстана в Россию как “нежелательных”.
  • В Минске найден повешенным бежавший в Беларусь польский военный Эмиль Чечко. Он дал несколько интервью гостелеканалам Беларуси, в которых заявлял, что польские пограничники убивают мигрантов с Ближнего Востока. В Польше Чечко был приговорен к шести месяцам заключения.
  • В Беларуси из СИЗО вышли еще трое бывших сотрудников портала TUT.BY. Им изменили меру пресечения, не сняв с них обвинений.
  • Радио Свобода/Радио Свободная Европа открывает новые бюро – в Риге и Вильнюсе.

Шесть ссылок

  • Монологи с разных сторон войны. Украинская журналистка Елена Зорина рассказывает, как живет в Киеве под обстрелами со своей собакой. Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова объясняет, зачем она пришла на заседание в вышиванке и с венком из подсолнухов на голове.
  • Революционеры. Разговор с французским активистом Пьером Хаффнером – о том, зачем он захватил виллу дочери Путина в Биаррице. Или рассказ о том, как создатель одной из первых российских ортопедических клиник и друг цесаревны Марии Федоровны Орест Веймар помог князю Кропоткину бежать, а народовольцам – обзавестись оружием.
  • Музы не молчат. Эссе Льва Рубинштейна о специфически российском употреблении слова “геноцид” – из сборника “Время политики” (изд-во Ивана Лимбаха). Или рассказ чехословацкого писателя Яна Дрды “Высший принцип” – из вышедшего сразу после Второй мировой войны сборника “Немая баррикада” (есть замечательный фильм Иржи Крейчика по этому рассказу).

Искренне Ваши,
Семь Сорок

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