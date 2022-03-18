Негативно настроенная шапка

Доброе утро!

Сегодня в аннексированном Крыму отметят годовщину “воссоединения с Россией”: “Ночные волки” будут кататься на мотоциклах, а жители Севастополя и Симферополя насладятся “митингами-концертами” в поддержку Путина. В остальном так:

В четверг жертвами обстрелов Чернигова стали 53 человека; в Харькове после обстрела “Градами” загорелся рынок "Барабашово"; из-под развалин Драматического театра в Мариуполе начали выбираться люди.

Костромская ГТРК сообщила о гибели сразу пяти военных в Украине, в том числе командира полка ВДВ, воевавшего под Иловайском в 2014 году.

Живущих в Москве украинцев вызывают в полицию и проверяют у них телефоны.

В Казани прошли обыски у активистов и журналистов по делу о “склонении к массовым беспорядкам” в телеграм-чате.

Фронтовые сводки

По сообщениям Минобороны РФ, российские войска продвинулись по всем направлениям на 10 км; по сообщению Генштаба Вооруженных сил Украины, наступление российских войск остановлено. Британская разведка полагает, что продвигаться российским войскам мешают успешные контратаки украинской армии; по оценкам американской разведки, с начала войны в Украине погибли более семи тысяч российских военных. В России о погибших сообщают исключительно на региональном уровне: костромское телевидение рассказало сразу о пятерых погибших, один из которых – командир местного полка ВДВ полковник Сухарев.

Российская армия продолжает ракетные обстрелы Киева, Харькова, Чернигова, Изюма, Мариуполя. В Киеве сбитая ПВО ракета упала на жилой дом – и вот результаты. В Харькове после обстрела “Градами” загорелся рынок "Барабашово"; когда на место приехали пожарные, начался повторный обстрел, и один из них погиб. В результате ракетного обстрела города Мерефа в Харьковской области 21 человек погиб, 25 ранены; разрушены школа и дом культуры. Жертвами обстрела Чернигова за сутки стали 53 человека, в том числе гражданин США.

Люди, скрывавшиеся в бомбоубежище Драматического театра в Мелитополе, живы, но разбирать завалы невозможно из-за непрекращающихся обстрелов. Здесь о происходящем в городе рассказывает народный депутат Украины Сергей Тарута – со слов родственницы, которой удалось выбраться. Тарута называет Мелитополь “украинской Хиросимой”. Мариупольский горсовет и советник мэра города подтверждают в соцсетях, что обстрелы не дают провести спасательную операцию. Подсчитывать жертвы тоже никто пока не берется. Восстановить здание Драматического театра предложила Италия. Только погибших не восстановишь.

Появляется все больше свидетельств о расстрелах мирных жителей и бесчинствах российских военных в пригородах Киева. Здесь о двух неделях, проведенных в оккупированном Гостомеле, и о коммуникации с российскими военными рассказывает сотрудница завода Антонова Лариса Дроздова. Гораздо драматичнее рассказ жительницы Бучи Светланы – на ее глазах российские солдаты сначала издевались над членами местной территориальной обороны, а потом расстреляли их (по ее словам, в городских укрытиях еще остаются люди, и они сидят там без еды и питья).

Город Изюм Харьковской области лежит в руинах. По словам секретаря горсовета Константина Петрова, эвакуация сейчас невозможна; в городе нет электричества, газа, тепла, воды и связи, его окраины контролируют российские военные: они пытаются форсировать реку Северский Донец, а украинская армия им в этом препятствует.

Освобожденный в среду мэр Мелитополя Иван Федоров рассказывает в интервью, что после похищения его держали в городском СИЗО, пытаясь добиться (безуспешно) “законной” передачи власти. По словам жительницы Мелитополя Татьяны Кумок, российские военные задерживают протестующих, вывозят их на несколько километров от города и там заставляют умываться зеленкой. Зачем это делается, никто не понимает. В городе отключены украинские телеканалы, интернет пока работает, но пожилые люди вынуждены внимать российскому телевизору.

Который вещает об “освободительной операции” и рассказывает о “новых властях” на оккупированных территориях (на видео при этом показывают речи известных политических маргиналов). По сообщениям украинских медиа и местных жителей, в Херсонской области российские силовики преследуют активистов правых движений, участников боевых действий в Донбассе, сотрудников правоохранительных органов, крымских татар. В Скадовске местных жителей, собравшихся на проукраинский митинг, разогнали дымовыми шашками и слезоточивым газом.

По данным ВОЗ, за время войны в Украине нападениям и обстрелам подверглись 43 медицинских объекта. Президент Украины периодически навещает раненых в госпиталях – вот видео одного такого визита. Фотографии 22-го дня войны – здесь.

В моей стране заблокировали Настоящее Время Что делать

Что дальше

Переговоры между российской и украинской делегациями, по словам Зеленского, идут “достаточно сложно”. Подробнее об их ходе здесь рассказывает член украинской делегации, советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк: Украина готова отказаться от вступления в НАТО, но хочет обеспечить себе гарантии безопасности посредством договора с участием нескольких крупных государств. Здесь сказанное Подоляком критически оценивает политолог Олег Саакян: он согласен, что членство в НАТО для Украины уже не принципиально, и понимает всю трудность выбора, стоящего перед украинскими властями – пойти на уступки России ради спасения жизней или обеспечить твердое будущее, повоевав еще. В четверг вечером Путин обсуждал переговорный процесс с президентом Турции Эрдоганом: похоже, близятся его прямые переговоры с Зеленским, на которых будет вестись торг по поводу Крыма и Донбасса.

Это не мешает президенту Украины активно общаться с западными странами. В своем обращении к Бундестагу (полный текст) Зеленский обвинил Германию в возведении новой стены, разделяющей Европу (на этот раз стены “экономических интересов”) и напомнил об исторической ответственности за оккупацию Украины во время Второй мировой войны.

Сейм Литвы призвал НАТО закрыть небо над Украиной, ранее с тем же призывом выступила Эстония; позицию Латвии здесь объясняет министр обороны Артис Пабрикс. Глава МИД Узбекистана заявил, что Ташкент не признает сепаратистские "ДНР" и "ЛНР" и призывает к мирному урегулированию в Украине. Почему Китай будет стараться усидеть на двух стульях, не ссорясь с США, но и не осуждая Россию открыто, здесь объясняет синолог Леонид Ковачич.

Президент США Джо Байден назвал Путина "кровавым диктатором" и “головорезом”, а бывший президент России Дмитрий Медведев завел канал в Telegram и написал там пост про “оголтелую русофобию Запада”. К прекращению войны призвали одновременно Шварценеггер и Земфира.

Но и друзья у России остались: бишкекская милиция задержала участников антивоенного митинга у посольства России в Кыргызстане, а депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев предложил "углубить интеграцию России с КНДР".

Пока без дефолта

Минфин России сообщил о выплате купонного дохода по еврооблигациям на сумму $117,2 млн – это означает, что дефолта пока удалось избежать. В целях дальнейшего экономического оздоровления

Глава “Газпрома” Алексей Миллер потребовал от сотрудников “сплотиться” вокруг Путина;

Путин пригласил все попавшие под санкции крупные российские компании начать работу в Крыму, потому что теперь уже все равно.

Санкций тоже становится больше:

Япония, Австралия и Новая Зеландия ввели новые санкции в отношении России. Ограничения коснулись Путина, ряда российских чиновников и олигархов, а также российских банков и госструктур, управляющих суверенным долгом.

Европейское космическое агентство приостановило сотрудничество с "Роскосмосом" в рамках миссии ExoMars.

Здесь о неочевидных экономических последствиях западных санкций рассказывает экономист Максим Ананьев, а здесь на их несправедливость и тяжесть горько жалуется основатель и совладелец "Альфа-банка" Михаил Фридман.

Процесс самоочищения пошел

Живущих в Москве украинцев вызывают в полицию для “беседы” и проверяют у них телефоны, на особо строптивых составляют протоколы о нецензурной брани и оставляют ночевать в отделении.

В Казани прошли обыски у семи активистов и журналистов по делу о “склонении к массовым беспорядкам” в телеграм-чате.

Москвичку оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии за то, что она, "находясь в общественном месте, демонстрировала предметы одежды и значок, раскрашенные в цвета флага Республики Украина, выражающие явно негативное отношение к Вооруженным силам Российской Федерации, привлекала внимание СМИ и блогеров". “Предметами одежды” была шапка.

Жительницу Набережных Челнов оштрафовали на 30 тысяч рублей за надпись “Нет войне” в подъезде.

На пенсионерку из Томской области завели дело о вандализме из‑за “оскорбительной надписи” про войну с Украиной на стене дома культуры.

Еще одна студентка РЭУ имени Плеханова рассказала, что ее отчислили задним числом из‑за антивоенных сториз.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу направил письмо министру культуры Ольге Любимовой с просьбой исключить президента Украины Владимира Зеленского, в прошлом актера и шоумена, и украинского продюсера Александра Роднянского "из культурной повестки" России.

Прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова уволилась и уехала в Нидерланды.

Марина Овсянникова, устроившая антивоенную акцию в эфире программы “Время”, уволилась с Первого канала. В интервью Der Spiegel она объяснила, что остается в России, но очень беспокоится за свою безопасность. Семья не одобрила ее акцию.

Зато Ника Белоцерковская, в отношении которой возбуждено уголовное дело по статье о “дискредитации российской армии”, восприняла это как знак уважения – мол, причислили к приличным людям. Но Белоцерковская живет во Франции.

Для тех, кто переживает, что Россия превращается в Третий Рейх или скатывается в сталинизм, – успокоительное интервью с политологом Владимиром Гельманом. Россия останется Россией – страной с точечными репрессиями и гражданами, полностью выключенными из политики.

Все остальное

Офис‑менеджера "Дождя" и еще восьмерых россиян выслали из Казахстана в Россию как “нежелательных”.

В Минске найден повешенным бежавший в Беларусь польский военный Эмиль Чечко. Он дал несколько интервью гостелеканалам Беларуси, в которых заявлял, что польские пограничники убивают мигрантов с Ближнего Востока. В Польше Чечко был приговорен к шести месяцам заключения.

В Беларуси из СИЗО вышли еще трое бывших сотрудников портала TUT.BY. Им изменили меру пресечения, не сняв с них обвинений.

Радио Свобода/Радио Свободная Европа открывает новые бюро – в Риге и Вильнюсе.

Шесть ссылок

Монологи с разных сторон войны. Украинская журналистка Елена Зорина рассказывает, как живет в Киеве под обстрелами со своей собакой. Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова объясняет, зачем она пришла на заседание в вышиванке и с венком из подсолнухов на голове.

Украинская журналистка Елена Зорина рассказывает, как живет в Киеве под обстрелами со своей собакой. Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова объясняет, зачем она пришла на заседание в вышиванке и с венком из подсолнухов на голове. Революционеры. Разговор с французским активистом Пьером Хаффнером – о том, зачем он захватил виллу дочери Путина в Биаррице. Или рассказ о том, как создатель одной из первых российских ортопедических клиник и друг цесаревны Марии Федоровны Орест Веймар помог князю Кропоткину бежать, а народовольцам – обзавестись оружием.

Разговор с французским активистом Пьером Хаффнером – о том, зачем он захватил виллу дочери Путина в Биаррице. Или рассказ о том, как создатель одной из первых российских ортопедических клиник и друг цесаревны Марии Федоровны Орест Веймар помог князю Кропоткину бежать, а народовольцам – обзавестись оружием. Музы не молчат. Эссе Льва Рубинштейна о специфически российском употреблении слова “геноцид” – из сборника “Время политики” (изд-во Ивана Лимбаха). Или рассказ чехословацкого писателя Яна Дрды “Высший принцип” – из вышедшего сразу после Второй мировой войны сборника “Немая баррикада” (есть замечательный фильм Иржи Крейчика по этому рассказу).

Искренне Ваши,

Семь Сорок