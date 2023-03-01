НЛО над СПб и падение подавленных дронов

Доброе утро!

Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Путине Валерий Фадеев предложил законодательно определить понятие русофобии и ввести наказание за ее проявления. “Это непростая, тонкая работа”, – признал Фадеев. Действительно: если ввести наказание в УК РФ, то за русофобию придется наказывать исключительно россиян, а если преследовать ее за рубежом, то придется оккупировать весь мир. Но российская армия по-прежнему топчется под Бахмутом:

Владимир Зеленский заявил о росте интенсивности боев под Бахмутом. Bloomberg считает, что украинская армия готовится оставить город.

В результате российских обстрелов Херсона во вторник погибли четыре мирных жителя.

Сразу несколько беспилотников упали в Подмосковье и еще четырех регионах России. Небо над Петербургом закрывали для полетов авиации.

В Подмосковье обнаружилось еще одно кладбище вагнеровцев.

“Проект” выпустил расследование о личных финансах Путина. Из него следует, что президент купил гимнастке Кабаевой самую дорогую квартиру в России.

Москвича, который расписал свою машину антивоенными лозунгами, въехал на ней в заграждения на Пушкинской площади и поджег ее, приговорили к четырем годам колонии за хулиганство.

VK запретила удаленную работу из-за рубежа.

Военные сводки

Командующий украинских сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский назвал ситуацию под Бахмутом Донецкой области крайне напряженной; “наиболее подготовленные штурмовые отряды Вагнера”, по его словам, не оставляют попыток взять город в кольцо и не считаются с огромными потерями, составляющими от 600 до тысячи человек в сутки. Президент Украины в вечернем обращении тоже отметил рост интенсивности боев за город, а советник главы офиса президента по экономическим вопросам Александр Роднянский в интервью CNN заявил о возможности “стратегического отступления” украинской армии. Анализируя смену риторики, Bloomberg делает вывод, что украинская армия в ближайшие дни отступит из Бахмута.

Российские атаки под Угледаром, наоборот, затихли, сейчас там действует только пехота – вот репортаж с украинских позиций в окрестностях этого города. По подсчетам проекта Oryx, только в этом районе Россия с конца января потеряла около ста единиц военной техники – как это выясняется и почему так много, здесь рассказывает волонтер проекта Якуб Яновский.

Украинское оперативное командование "Юг" сообщает о существенном росте российской корабельной группировки в Черном море и активизации воздушной разведки, что может свидетельствовать о подготовке нового массированного ракетного удара по Украине. Германия пообещала предоставить Украине две системы ПВО Skynex – они имеют алый радиус действия и предназначены для борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами. Боеприпасы к Skynex стоят дешевле, чем к другим системам ПВО.

В результате беспорядочного обстрела Херсона российскими войсками во вторник были убиты четыре человека, еще пять получили ранения; повреждены дома, линии электропередач, теплосеть.

Из любопытного: интервью с израильским добровольцем, воюющим сейчас в составе украинской армии на востоке; счастливая история пса Васи, который с 2016 года служил с украинскими военными на Донбассе, где попал в ловушку, потерял лапу, а теперь получил протез от польских ветеринаров; разговор с хозяином пса Патрона о тонкостях работы по разминированию.

Падающие беспилотники

Во вторник Россию постиг дронопад: два беспилотника упали и взорвались на территории нефтебазы “Роснефти” в Туапсе (начался пожар, который, однако, не перекинулся на нефтехранилище), еще один упал в Адыгее. В российском Минобороны утверждают, что эти дроны "были подавлены" средствами РЭБ. Кроме того, некий беспилотник сбили над Брянской областью и еще один упал в окрестностях подмосковной Коломны недалеко от газовой компрессорной станции "Воскресенск". Прилет дронов сопровождался объявлением “угрозы ракетного удара” на нескольких российских телеканалах и радиостанциях в разных регионах страны (это опять объяснили взломом).

На этом фоне утром во вторник на два часа закрывали небо над Петербургом, аэропорт Пулково не выпускал и не принимал рейсы – пресса связывала это с обнаружением неизвестного летательного объекта в окрестностях города, а в Минобороны России закрытие неба объяснили тренировкой сил ПВО “по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением”. Военный аналитик Кирилл Михайлов считает, что российские власти будут и далее умалчивать о том, что произошло на самом деле.

Были ли все эти беспилотники украинскими, мы не знаем, но российские военные их таковыми, очевидно, считают: в ночь на среду уже российские беспилотники полетели в Украину, по меньшей мере один был сбит в Полтавской области.

Выводы, которые можно сделать из дронопада, сводятся к следующему: (1) украинские беспилотники могут летать далеко, достигают даже Подмосковья; (2) их несколько типов; (3) российская ПВО не защищает небо на сто процентов, а сами пролеты дронов могли помочь собрать о ней информацию.

Прочие проявления войны в России

Радио Свобода обнаружило под Москвой еще одно кладбище убитых в Украине "вагнеровцев". Там похоронены в том числе выходцы из Центральной Азии, все они были завербованы в российских тюрьмах.

После полномасштабного российского вторжения в Украине пропали как минимум 1365 российских военных. Такой вывод делает "Новая газета. Европа" после анализа десяти тысяч постов во "ВКонтакте" от родственников пропавших без вести. Некоторые ищут своих родных с весны прошлого года. Реальная цифра пропавших без вести должна быть в несколько раз выше. В январе сообщений о потере связи с близкими было в шесть раз больше, чем в первый месяц войны.

Лидером по количеству погибших на войне в пересчете на душу населения стала Бурятия – вот что думают об этом в республике.

Для поднятия боевого духа в российских войсках Минкульт вместе с Минобороны создает агитбригады: их комплектуют из лекторов общества “Знание”, представителей “Боевого братства” и артистов. Чем обеспечивается поддержка “спецоперации” среди гражданского населения, здесь объясняет социолог Денис Волков (спойлер: тем, что на фронт забирают не всех). Хотя вот эта история мобилизованного с паническими атаками вроде бы подсказывает, что берут как раз всех без разбора.

Борьба с антивоенщиной идет своим чередом:

Москвича Алексея Ничушкина приговорили к четырем годам колонии по статье о хулиганстве: 27 февраля прошлого года он расписал свою машину антивоенными лозунгами, въехал на ней в металлические ограждения на Пушкинской площади, после чего поджег. Целый год он провел в СИЗО. В последнем слове Ничушкин назвал свой поступок “своеобразным одиночным пикетом с использованием автомобиля”.

В Петербурге отправлен в СИЗО аспирант Алферовского университета Владимир Миронов – он разбил окно военкомата и расписал фасад антивоенными надписями. Соответственно, уголовных дел против него два: о хулиганстве – за разбитое окно, о “дискредитации” российской армии – за надписи.

Сокамерники в московском СИЗО насильно выбрили ирокез на голове 18-летнего активиста Максима Лыпканя, арестованного по делу о “фейках” за интервью Радио Свобода. По словам адвоката, Лыпканю угрожают, что он может “попасть в петухи” из-за своих взглядов.

Против 62-летней жительницы аннексированного Севастополя возбуждено уголовное дело о вандализме за то, что она нарисовала украинский флаг на городских лавочках и фонарном столбе.

Московскую журналистку Юлию Старостину, помогавшую украинским беженцам, оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье о "дискредитации" российской армии за фразу “любовь и дружба сильнее войны”, сказанную в интервью “Дождю”.

"Википедия" оштрафована на 2 млн рублей за отказ удалить статьи о действиях российской армии в Украине.

Но бывают и чудеса: председатель новгородского "Яблока" Виктор Шалякин выиграл суд у России в связи незаконным преследованием его по статье о “дискредитации” российской армии.

Расследования

“Проект” опубликовал очередную серию “Железных масок”, в которой рассказывается о личных финансах Путина и недвижимости его тайной жены гимнастки Алины Кабаевой. Информацию, лежащую в основе расследования, “Проект” получил от “важного менеджера бизнес-империи одного из ближайших друзей президента” – он решил рассказать журналистам, как все устроено, возмутившись российским вторжением в Украину. Источник рассказал о кипрской компании Ermira, которой – через малоуспешного петербургского адвоката – владеет сам Путин. Эта компания покупала квартиру бывшей жене Путина Людмиле и ее бойфренду, она же оплачивала работы по отделке дворца в Геленджике и она же приобрела для Алины Кабаевой самую большую квартиру в России – пентхаус в Сочи площадью 2600 кв. метров. Сейчас Кабаева там не живет, потому что с маленькими детьми комфортнее сидеть в глуши на Валдае – к терему Кабаевой, расположенному рядом с путинской резиденцией, ведет приватная железная дорога. Президентский вокзал находится в двух километрах от резиденции, и эти два километра преодолеваются на вертолете. В расследовании еще очень много интересного, есть даже фотография швейцарских гинекологов Кабаевой на VIP-трибуне парада Победы в Москве.

Именно к валдайской резиденции Путина за два дня до оглашения президентского послания Федеральному Собранию прилетал личный самолет братьев Ковальчуков, утверждается в расследовании “Системы”. Возможно, Ковальчук-младший и надоумил Путина “приостановить” участие России в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. (Путин закон о приостановке, молниеносно принятый Госдумой и Совфедом, уже подписал – вместе с законами о денонсации договоров с Советом Европы и отказе от конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, а также запретом на использование иностранных слов в официальных документах).

Из расследования украинского сайта Bihus.Info выяснилось, что кум Путина Виктор Медведчук и его соратник Тарас Козак записали свои активы на 62-летнюю пенсионерку из Львова, пытаясь скрыть их от возможных арестов. Недаром пресс-секретарь Путина Песков в интервью “Известиям” причислил Медведчука к “имеющимся в Украине здоровым силам”: если действует так же, как Путин, значит, здоров. Вот только Медведчук уже не в Украине.

Русские за границей

VK запретила своим сотрудникам работать удаленно из-за границы (соцсетью руководит сын первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко). Власти Казахстана разрешили иностранным врачам, инженерам и IT-специалистам получать ВНЖ в упрощенном порядке, без подтверждения их платежеспособности.

Но защищенными себя чувствовать нигде не приходится:

В Ереване задержан москвич Никита Каменский – в России он объявлен в розыск по уголовному делу о вандализме за антивоенные граффити.

Калмыцкого активиста-яблочника не впускают в Монголию.

Польша отказала в убежище российскому активисту таджикского происхождения Саше Печеньке (Саиданвару Сулаймонову). В 2021 году, после акции в поддержку Навального в ковидном госпитале, он был выслан из России на 40 лет. Печенька гражданин Таджикистана, и Варшава решила, что на родине ему ничего не угрожает, хотя там спецслужбы уже приходили к родственникам, интересуясь, когда можно будет поговорить с Сулаймоновым. В Польше Печенька занимается помощью украинским беженцам и делает об этом подкаст (заблокированный в России). Он будет подавать апелляцию.

Вот рассказ петербурженки Юлии, живущей сейчас в Кыргызстане, о задержании после акции памяти в годовщину войны. Кыргызская полиция угрожала задержанным россиянам депортацией, и теперь они думают, не уехать ли подальше, не дожидаясь ее.

Как отказаться от российского гражданства, рассказывается здесь. Проблема в том, что отказаться от него можно, только имея какое-то еще гражданство.

Международное эхо войны

Полиция Молдовы объявила о закрытии центра Кишинева для движения транспорта и запрете проведения массовых акций до вечера 2 марта. На вторник был запланирован митинг пророссийской партии “Шор”, который мог перерасти в массовые беспорядки с захватом заложников и правительственных зданий (во всяком случае, таков был российский план, перехваченный украинской разведкой). Здесь бывший министр обороны Молдовы Анатол Шалару объясняет, что происходит, и советует не ждать наступления на Украину из Приднестровья (по его словам, цель российских заявлений об ожидаемых провокациях – оттянуть украинские войска к молдавской границе).

В Украине национализировали "PIN Банк", принадлежавший президенту футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру. По данным украинских властей, Гинер связан с корпорацией “Ростех”, поставляющей оружие, боеприпасы и технику для нужд российской армии. Ранее Украина ввела в отношении Гинера санкции сроком на 10 лет.

Во вторник в Украине побывал главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан – изучал обстоятельства российских ракетных ударов и нападений дронов на объекты энергетики и инфраструктуры. В юрисдикцию МУС входит расследование военных преступлений, преступлений против человечности и акты геноцида на территории Украины, какой бы из воюющих сторон они ни совершались. Военным преступлениям России в конфликтах последних 30 лет посвящен доклад “Мемориала” – речь в нем идет о постоянстве этих преступлений; вот беседа с одним из авторов, членом совета “Мемориала” Владимиром Малыхиным.

Начался визит Александра Лукашенко в Пекин. Здесь китаист Алексей Чигадаев объясняет, зачем он туда поехал и будет ли Китай поставлять России оружие для войны с Украиной.

В Беларуси задержали подростков, якобы связанных с "ЧВК Рёдан". Облава на анимэшников прошла в Гомеле, а в телеграм-канале ГУБОПиК появилось "покаянное видео" с "популяризатором". Задержания подростков начались в России, продолжились в Украине и вот теперь Беларусь. Кто придумал этот “ЧВК Рёдан”, непонятно: в Украине считают, что Россия, а в Петербурге представители полиции объясняли школьникам, что это дело рук “кураторов из западных спецслужб” (то есть получается, что придумали все-таки в России).

Прочие новости из России, Беларуси и аннексированного Крыма

Более 120 тысяч жителей Евпатории остались без воды из-за аварии на магистральном водопроводе. Под Мурманском потерпел крушение гражданский вертолет Ми-8 – никто не погиб, но есть пострадавшие.

Российская Госдума приняла в первом чтении закон о смягчении наказаний полицейским за умышленные преступление (теперь то, что преступление совершено полицейским, не будет считаться отягчающим обстоятельством).

Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видео из ИК-6 во Владимирской области – на нем запечатлено “нарушение”, за которое Навального отправили в ШИЗО. Сотрудник колонии говорит Навальному, что составит рапорт, потому что тот сидит с засученными рукавами, на что Навальный отвечает, что роба ему мала и рукава коротки (и они действительно коротки).

В Костроме секретарь суда предложил пристрелить адвоката бывшего главы ярославского "Яблока", но Следственный комитет не нашел в его словах состава преступления.

В соцсетях начали набирать зрителей на митинг-концерт по случаю девятой годовщины аннексии Крыма. Им обещают выступление Путина. Вход на стадион будет по билетам, а билеты будут выдавать только после предоставления личных данных.

Роскомнадзор заблокировал фотобанк Shutterstock за наличие там картинок про самоубийства.

В Беларуси задержали вернувшегося из-за границы бывшего пожарного Максима Сташуленка. В 2020 году он предупредил жителей микрорайона "Каскад", что к ним едут сотрудники МЧС срезать бело-красно-белый флаг. После этого его уволили с работы и выгнали из служебной квартиры. Теперь вменяют “организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок”.

В Беларуси в костеле Матери Божьей Ружанцовой закрасили известную фреску "Чудо на Висле", на которой изображена Варшавская битва 1920 года, обеспечившая победу полякам в советско-польской войне. По телевизору борьбу с фреской объяснили тем, что "Польшу по-прежнему мучают фантомные боли, и ее власти всерьез смотрят на то, чтобы запад Беларуси вернуть в свой состав".

Все остальное

Сербия и Косово согласились с планом Евросоюза по нормализации отношений между ними. Общая идея в том, чтобы обе страны в будущем вошли в Евросоюз и ощутили на собственном опыте бессмысленность споров о границах в условиях их отсутствия.

Великобритания и Евросоюз достигли соглашение о новых правилах торговли в Северной Ирландии – оно позволит товарам свободно поступать в Северную Ирландию из остальной части Великобритании. Этот вопрос некогда стоил Терезе Мэй поста премьера, а теперь, похоже, уже никого не волнует.

В Греции столкнулись грузовой и пассажирский поезда. По меньшей мере 26 человек погибли, 85 пострадали. Вагоны пассажирского поезда, в котором находились 350 человек, сошли с рельсов, один из них загорелся.

Вот рассказ о землетрясении в Турции, основанный на впечатлениях медиков, спасателей и волонтеров. Число жертв превысило 44 тысячи человек.

Шесть ссылок

Философия. Интервью с философом Джоном Селларсом о современном стоицизме и эпикурействе. Или эссе Натальи Пахсарьян к 490-летию Мишеля Монтеня.

Интервью с философом Джоном Селларсом о современном стоицизме и эпикурействе. Или эссе Натальи Пахсарьян к 490-летию Мишеля Монтеня. Торговля. История русской торговой экспедиции XVII века, потерпевшей крушение на Таймыре – ее следы были обнаружены советскими геологами лишь в 1940 году. Или краткая история коммивояжерства – американской разъездной торговли.

История русской торговой экспедиции XVII века, потерпевшей крушение на Таймыре – ее следы были обнаружены советскими геологами лишь в 1940 году. Или краткая история коммивояжерства – американской разъездной торговли. Художества. Рассказ о современных художниках-садовниках, для которых садоводство становится методом работы с сообществом, а растения – условием возникновения новой коммуникации. Или история краснодарской “Группировки ЗИП”, которая была основана в 2009 году, полностью переменила культурный ландшафт города и создала Центр современного искусства “Типография” – он стал первым “иностранным агентом” среди российских учреждений культуры.

Искренне Ваши,

Семь Сорок