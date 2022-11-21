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Без фейерверка, но с пожарами

Все, что нужно знать рано утром 21 ноября

Доброе утро!

Участники климатического саммита ООН договорились создать фонд помощи бедным странам, страдающим от климатических катастроф. При этом обязательств по сокращению выбросов двуокиси углерода, которые приводят к изменению климата, в итоговом документе нет. В новостях так:

  • Украина и Россия обвинили друг друга в обстрелах Запорожской АЭС.
  • В Украине началась добровольная эвакуация из освобожденных регионов.
  • Двух российских военных задержали перед строем за отказ ехать на войну.
  • При взрыве газа в пятиэтажке на Сахалине погибли девять человек.
  • Пять человек стали жертвами крупного пожара в центре Москвы.
  • По данным экзитпола, президентом Казахстана избран Токаев.
  • В Катаре начался чемпионат мира по футболу.

Военные сводки

В ночь на субботу российская армия обстреляла несколько сел Никопольского района Днепропетровской области, в субботу сообщалось об обстрелах Херсонской области и окраин Херсона, в воскресенье Россия и Украина обвинили друг друга в обстрелах Запорожской АЭС – МАГАТЭ факт обстрела подтвердило.

Продолжаются ожесточенные бои на Донбассе. Как утверждает генштаб Вооруженных сил Украины, в Луганске и вокруг него растет число российских военных подразделений. Россия, у которой по всем западным подсчетам, должны уже закончиться ракеты, старается нарастить запас дронов: успешно, если верить российским “патриотическим” комментаторам, используются беспилотники “Ланцет” (здесь о них рассказано подробно) плюс, как утверждает The Washington Post, Иран налаживает производство своих дронов в России, чтобы защитить себя таким образом от западных санкций. В субботу с визитом в Киеве побывал премьер Великобритании Риши Сунак: Украине обещаны зенитки, радары и средства электронной борьбы с дронами.

После российских ракетных обстрелов, разрушивших почти половину энергосистемы Украины, в стране продолжаются аварийные отключения электричества, хотя президент Зеленский в воскресенье вечером обнадежил граждан тем, что ситуацию в некоторых регионах удалось стабилизировать. Здесь о положении в Киеве рассказывает мэр города Виталий Кличко, здесь перспективы оценивает директор крупнейшей энергокомпании Украины ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил в интервью Sky News, что война, по его ощущениям, должна закончиться к “концу весны”. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сказал в ответ, что мечтать не вредно, но он лично был бы реалистичнее. О том, как война видится из Вильнюса, читайте в интервью президента Литвы Гитанаса Науседы (спойлер: его очень беспокоит присутствие российских войск в Беларуси).

Оккупация, деоккупация и военные преступления

В субботу в освобожденный Херсон прибыл первый поезд из Киева, и тогда же было объявлено о начале добровольной эвакуации из освобожденных районов Херсонской и Николаевской областей: при отсутствии электричества и водоснабжения жить там зимой чрезвычайно сложно. Вот репортаж из села Максимовка Николаевской области, остававшегося в оккупации на протяжении восьми месяцев.

Журналистам британской Times удалось выяснить обстоятельства убийства главного дирижера Херсонского музыкально-драматического театра, 46-летнего Юрия Керпатенко: по словам соседей, российские военные застрелили его рано утром на пороге его квартиры (накануне они с подругой, будучи пьяными, пинали урны для голосования на так называемом референдуме о присоединении к России). По данным генпрокурора Украины Андрея Костина, на освобожденных территориях Харьковской, Донецкой и Херсонской областей за последние два месяца обнаружили тела более 700 человек, более 90% убитых – мирные жители.

В центре оккупированного Мелитополя открыли памятник полковнику КГБ Григорию Бояринову: он руководил штурмом дворца проамериканского премьера Афганистана Хафизуллы Амина в Кабуле в 1979 году и участвовал в убийстве политика.

Украинские власти расследуют появившееся в пятницу видео, на котором предположительно запечатлен расстрел российских военнопленных украинскими солдатами. Судя по уже опубликованным комментариям, основная версия состоит в том, что россияне сдались в плен и открыли огонь (вероломство), а украинцы их убили (внесудебная казнь).

О военных преступлениях, которые российские наемники ЧВК Вагнера уже год совершают в Мали, подробно рассказано тут.

Война: вид из России

  • Число поименно известных погибших российских военных (их подсчет по открытым источникам ведут “Медиазона”, “Русская служба Би-би-си” и команда волонтеров) превысило 9 тысяч, 259 из них – мобилизованные.
  • Двух российских военнослужащих задержали прямо во время построения по уголовному делу об отказе выполнять боевой приказ. Видео опубликовали в воскресенье несколько телеграм-каналов. Когда точно оно снято, неясно, но по косвенным данным установлено, что дело происходит в Белгородской области.
  • Сотни мобилизованных из Томской области вышли на стихийный митинг в учебно-тренировочном центре (предположительно в Чебаркуле Челябинской области). Они возмущались сразу всем: отменой увольнений, недостатком боеприпасов на полигоне и средств доставки туда, а также полной неразберихой в документах и планах военного начальства.
  • Стрелявший в военкома Усть-Илимска Руслан Зинин объяснил мотивы своего поступка в письме: своими действиями он якобы пытался спасти от мобилизации младшего брата. Военком поправился после ранения, его уже выписали из больницы.
  • Жительницу Новосибирска, которая обратилась в прокуратуру с требованием проверить президента Путина на соблюдение Конституции и норм международного права, будут судить по административной статье о “дискредитации” армии. Но не за само обращение в прокуратуру, а за видео, на котором она рассказывает, что обратилась в прокуратуру.
  • Мэр Москвы сообщил, что в городе отменяют новогодние фейерверки и уличные концерты, а сэкономленные таким образом средства направят на войну. Так, мол, проголосовали сами москвичи на платформе “Активный гражданин”.

Огня и так достаточно

В воскресенье жертвами крупного пожара в центре Москвы стали по меньшей мере пять человек. В субботу взрыв на газопроводе произошел на северной границе Петербурга – он вызвал сильный пожар на газозаправочной станции. В субботу же при взрыве газа в пятиэтажке в поселке Тымовское на Сахалине погибли девять человек (вот репортаж с места). На следующий день в том же поселке снова взорвался газ, но людей удалось эвакуировать. В субботу вечером в Брянской области кто-то намеренно поджег приют для животных – погибли 50 кошек и две собаки. На Камчатке начал извергаться вулкан Ключевская сопка – самый высокий в Евразии.

В аннексированном Крыму суд приговорил к трем годам колонии жителя поселка Пушкино Азиза Файзуллаева – за поджог поселковой администрации.

В новосибирском "Первом театре" отменили спектакль "Принцесса и людоед", который должен был состояться в воскресенье. Официальная причина отмены показа – "технические неполадки на сцене", однако на прошлой неделе местные активисты призывали проверить спектакль на "пропаганду нетрадиционных ценностей" из-за того, что все роли в нем, в том числе и роль принцессы, играют мужчины. При этом технические проблемы в театре действительно есть: там отключено электричество и пахнет гарью.

Вокруг света

  • В Казахстане прошли досрочные президентские выборы. По данным экзитпола, проведенного международным институтом региональных исследований "Открытое общество", на них с большим отрывом побеждает действующий президент Касым-Жомарт Токаев.
  • Кто победил на президентских выборах в Экваториальной Гвинее, пока официально не известно. Но если знать, что в них участвовал действующий президент Теодоро Обианг Нгема Мбасого, находящийся у власти уже 43 года, то догадаться нетрудно.
  • В Северной Корее впервые показали по телевизору дочь Ким Чен Ына: отец привел ее на испытания межконтинентальной баллистической ракеты.
  • В ночь на воскресенье турецкая военная авиация нанесла ракетные удары по базам курдской вооруженной оппозиции на севере Ирака и Сирии. Официально это ответ на теракт в центре Стамбула 13 ноября, жертвами которого стали 13 человек.
  • Не менее пяти человек погибли, 18 получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе для ЛГБТ в городе Колорадо-Спрингс в США.
  • Новый владелец Twitter Илон Маск разблокировал аккаунт Дональда Трампа, но тот сказал, что ему не очень-то и хотелось возвращаться в эту соцсеть, потому что у него теперь есть своя собственная.
  • В Катаре начался чемпионат мира по футболу. К этому празднику спорта много претензий, в том числе политических – они изложены здесь.

Семь ссылок

  • Проект “Россия”. Беседа с британским журналистом Оуэном Мэтьюзом, автором книги Overreach, “Просчет” о причинах и обстоятельствах путинской войны в Украине; интервью с художником Данилой Ткаченко о конце России как проекта; фрагмент из книги австрийского социолога Элизабет Шимпфёссль “Безумно богатые русские. От олигархов к новой буржуазии” (изд-во Individuum), посвященный роли женщин и гендерным отношениям в российском олигархате.
  • Суды и нацисты. Подробный рассказ о Нюрнбергском трибунале: оправдания военных, слезы банкиров и ложь бюрократов. Или отрывок из книги Герлинде Пауэр-Штудер “Конрад Морген: cовесть нацистского судьи” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о нацистском юристе, назначенном Гиммлером расследовать коррупцию в концлагерях.
  • Антропология. 11 слов, помогающих понять культуру франкоязычной Бельгии. Или фрагмент из книги Наталии Осояну “Румынские мифы. От вырколаков и фараонок до Мумы Пэдурий и Дракулы” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”) – об особенностях румынской космогонии.

Искренне Ваши,
Семь Сорок

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