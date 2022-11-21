Без фейерверка, но с пожарами

Доброе утро!

Участники климатического саммита ООН договорились создать фонд помощи бедным странам, страдающим от климатических катастроф. При этом обязательств по сокращению выбросов двуокиси углерода, которые приводят к изменению климата, в итоговом документе нет. В новостях так:

Украина и Россия обвинили друг друга в обстрелах Запорожской АЭС.

В Украине началась добровольная эвакуация из освобожденных регионов.

Двух российских военных задержали перед строем за отказ ехать на войну.

При взрыве газа в пятиэтажке на Сахалине погибли девять человек.

Пять человек стали жертвами крупного пожара в центре Москвы.

По данным экзитпола, президентом Казахстана избран Токаев.

В Катаре начался чемпионат мира по футболу.

Военные сводки

В ночь на субботу российская армия обстреляла несколько сел Никопольского района Днепропетровской области, в субботу сообщалось об обстрелах Херсонской области и окраин Херсона, в воскресенье Россия и Украина обвинили друг друга в обстрелах Запорожской АЭС – МАГАТЭ факт обстрела подтвердило.

Продолжаются ожесточенные бои на Донбассе. Как утверждает генштаб Вооруженных сил Украины, в Луганске и вокруг него растет число российских военных подразделений. Россия, у которой по всем западным подсчетам, должны уже закончиться ракеты, старается нарастить запас дронов: успешно, если верить российским “патриотическим” комментаторам, используются беспилотники “Ланцет” (здесь о них рассказано подробно) плюс, как утверждает The Washington Post, Иран налаживает производство своих дронов в России, чтобы защитить себя таким образом от западных санкций. В субботу с визитом в Киеве побывал премьер Великобритании Риши Сунак: Украине обещаны зенитки, радары и средства электронной борьбы с дронами.

После российских ракетных обстрелов, разрушивших почти половину энергосистемы Украины, в стране продолжаются аварийные отключения электричества, хотя президент Зеленский в воскресенье вечером обнадежил граждан тем, что ситуацию в некоторых регионах удалось стабилизировать. Здесь о положении в Киеве рассказывает мэр города Виталий Кличко, здесь перспективы оценивает директор крупнейшей энергокомпании Украины ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил в интервью Sky News, что война, по его ощущениям, должна закончиться к “концу весны”. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сказал в ответ, что мечтать не вредно, но он лично был бы реалистичнее. О том, как война видится из Вильнюса, читайте в интервью президента Литвы Гитанаса Науседы (спойлер: его очень беспокоит присутствие российских войск в Беларуси).

Оккупация, деоккупация и военные преступления

В субботу в освобожденный Херсон прибыл первый поезд из Киева, и тогда же было объявлено о начале добровольной эвакуации из освобожденных районов Херсонской и Николаевской областей: при отсутствии электричества и водоснабжения жить там зимой чрезвычайно сложно. Вот репортаж из села Максимовка Николаевской области, остававшегося в оккупации на протяжении восьми месяцев.

Журналистам британской Times удалось выяснить обстоятельства убийства главного дирижера Херсонского музыкально-драматического театра, 46-летнего Юрия Керпатенко: по словам соседей, российские военные застрелили его рано утром на пороге его квартиры (накануне они с подругой, будучи пьяными, пинали урны для голосования на так называемом референдуме о присоединении к России). По данным генпрокурора Украины Андрея Костина, на освобожденных территориях Харьковской, Донецкой и Херсонской областей за последние два месяца обнаружили тела более 700 человек, более 90% убитых – мирные жители.

В центре оккупированного Мелитополя открыли памятник полковнику КГБ Григорию Бояринову: он руководил штурмом дворца проамериканского премьера Афганистана Хафизуллы Амина в Кабуле в 1979 году и участвовал в убийстве политика.

Украинские власти расследуют появившееся в пятницу видео, на котором предположительно запечатлен расстрел российских военнопленных украинскими солдатами. Судя по уже опубликованным комментариям, основная версия состоит в том, что россияне сдались в плен и открыли огонь (вероломство), а украинцы их убили (внесудебная казнь).

О военных преступлениях, которые российские наемники ЧВК Вагнера уже год совершают в Мали, подробно рассказано тут.

Война: вид из России

Число поименно известных погибших российских военных (их подсчет по открытым источникам ведут “Медиазона”, “Русская служба Би-би-си” и команда волонтеров) превысило 9 тысяч, 259 из них – мобилизованные.

Двух российских военнослужащих задержали прямо во время построения по уголовному делу об отказе выполнять боевой приказ. Видео опубликовали в воскресенье несколько телеграм-каналов. Когда точно оно снято, неясно, но по косвенным данным установлено, что дело происходит в Белгородской области.

Сотни мобилизованных из Томской области вышли на стихийный митинг в учебно-тренировочном центре (предположительно в Чебаркуле Челябинской области). Они возмущались сразу всем: отменой увольнений, недостатком боеприпасов на полигоне и средств доставки туда, а также полной неразберихой в документах и планах военного начальства.

Стрелявший в военкома Усть-Илимска Руслан Зинин объяснил мотивы своего поступка в письме: своими действиями он якобы пытался спасти от мобилизации младшего брата. Военком поправился после ранения, его уже выписали из больницы.

Жительницу Новосибирска, которая обратилась в прокуратуру с требованием проверить президента Путина на соблюдение Конституции и норм международного права, будут судить по административной статье о “дискредитации” армии. Но не за само обращение в прокуратуру, а за видео, на котором она рассказывает, что обратилась в прокуратуру.

Мэр Москвы сообщил, что в городе отменяют новогодние фейерверки и уличные концерты, а сэкономленные таким образом средства направят на войну. Так, мол, проголосовали сами москвичи на платформе “Активный гражданин”.

Огня и так достаточно

В воскресенье жертвами крупного пожара в центре Москвы стали по меньшей мере пять человек. В субботу взрыв на газопроводе произошел на северной границе Петербурга – он вызвал сильный пожар на газозаправочной станции. В субботу же при взрыве газа в пятиэтажке в поселке Тымовское на Сахалине погибли девять человек (вот репортаж с места). На следующий день в том же поселке снова взорвался газ, но людей удалось эвакуировать. В субботу вечером в Брянской области кто-то намеренно поджег приют для животных – погибли 50 кошек и две собаки. На Камчатке начал извергаться вулкан Ключевская сопка – самый высокий в Евразии.

В аннексированном Крыму суд приговорил к трем годам колонии жителя поселка Пушкино Азиза Файзуллаева – за поджог поселковой администрации.

В новосибирском "Первом театре" отменили спектакль "Принцесса и людоед", который должен был состояться в воскресенье. Официальная причина отмены показа – "технические неполадки на сцене", однако на прошлой неделе местные активисты призывали проверить спектакль на "пропаганду нетрадиционных ценностей" из-за того, что все роли в нем, в том числе и роль принцессы, играют мужчины. При этом технические проблемы в театре действительно есть: там отключено электричество и пахнет гарью.

Вокруг света

В Казахстане прошли досрочные президентские выборы. По данным экзитпола, проведенного международным институтом региональных исследований "Открытое общество", на них с большим отрывом побеждает действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

Кто победил на президентских выборах в Экваториальной Гвинее, пока официально не известно. Но если знать, что в них участвовал действующий президент Теодоро Обианг Нгема Мбасого, находящийся у власти уже 43 года, то догадаться нетрудно.

В Северной Корее впервые показали по телевизору дочь Ким Чен Ына: отец привел ее на испытания межконтинентальной баллистической ракеты.

В ночь на воскресенье турецкая военная авиация нанесла ракетные удары по базам курдской вооруженной оппозиции на севере Ирака и Сирии. Официально это ответ на теракт в центре Стамбула 13 ноября, жертвами которого стали 13 человек.

Не менее пяти человек погибли, 18 получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе для ЛГБТ в городе Колорадо-Спрингс в США.

Новый владелец Twitter Илон Маск разблокировал аккаунт Дональда Трампа, но тот сказал, что ему не очень-то и хотелось возвращаться в эту соцсеть, потому что у него теперь есть своя собственная.

В Катаре начался чемпионат мира по футболу. К этому празднику спорта много претензий, в том числе политических – они изложены здесь.

Семь ссылок

Проект “Россия”. Беседа с британским журналистом Оуэном Мэтьюзом, автором книги Overreach, “Просчет” о причинах и обстоятельствах путинской войны в Украине; интервью с художником Данилой Ткаченко о конце России как проекта; фрагмент из книги австрийского социолога Элизабет Шимпфёссль “Безумно богатые русские. От олигархов к новой буржуазии” (изд-во Individuum), посвященный роли женщин и гендерным отношениям в российском олигархате.

Беседа с британским журналистом Оуэном Мэтьюзом, автором книги Overreach, “Просчет” о причинах и обстоятельствах путинской войны в Украине; интервью с художником Данилой Ткаченко о конце России как проекта; фрагмент из книги австрийского социолога Элизабет Шимпфёссль “Безумно богатые русские. От олигархов к новой буржуазии” (изд-во Individuum), посвященный роли женщин и гендерным отношениям в российском олигархате. Суды и нацисты. Подробный рассказ о Нюрнбергском трибунале: оправдания военных, слезы банкиров и ложь бюрократов. Или отрывок из книги Герлинде Пауэр-Штудер “Конрад Морген: cовесть нацистского судьи” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о нацистском юристе, назначенном Гиммлером расследовать коррупцию в концлагерях.

Подробный рассказ о Нюрнбергском трибунале: оправдания военных, слезы банкиров и ложь бюрократов. Или отрывок из книги Герлинде Пауэр-Штудер “Конрад Морген: cовесть нацистского судьи” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о нацистском юристе, назначенном Гиммлером расследовать коррупцию в концлагерях. Антропология. 11 слов, помогающих понять культуру франкоязычной Бельгии. Или фрагмент из книги Наталии Осояну “Румынские мифы. От вырколаков и фараонок до Мумы Пэдурий и Дракулы” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”) – об особенностях румынской космогонии.

Искренне Ваши,

Семь Сорок