Доброе утро!

В городе Камышин Волгоградской области полицейские поставили на профилактический учет 11-летнего школьника, который, по их мнению, занимался “дискредитацией” российской армии в соцсетях. В остальном так:

Российская армия обстреляла Киев во время официального визита генсека ООН Антониу Гутерриша.

Зеленский заявил, что Украина готова к неотложным переговорам для эвакуации людей из Мариуполя и рассчитывает на поддержку ООН. Песков ответил, что никаких переговоров не нужно: гражданские пусть выходят, а военные пусть сдаются.

В ходе поквартирного обхода в центре Москвы перед парадом 9 мая полицейские спрашивают, не живут ли где украинцы.

Парламент Германии разрешил поставку тяжелых вооружений Украине; президент США просит Конгресс выделить 33 млрд долларов на поддержку Украины.

Военные сводки

По оценкам Пентагона, российское наступление на Донбассе развивается "медленно и неравномерно" – как из-за сопротивления Украины, так и по причине логистических сложностей. Украинский военный эксперт Николай Белесков подробно описывает слабые подвижки на линии фронта, сравнивает текущую битву за Донбасс с наступлением российской армии на Киев и с осторожным оптимизмом предсказывает контрнаступление украинской армии этим летом.

Оптимизм основан на ожидании поставок тяжелого западного вооружения: такие поставки разрешил Бундестаг (вот почему это решение можно назвать историческим для Германии), обе палаты американского Конгресса одобрили законопроект о ленд-лизе для Украины (теперь нужна только подпись президента Байдена), а сам Байден, выступая перед Конгрессом, попросил одобрить его запрос на дополнительную финансовую помощь Украине объемом 33 миллиарда долларов. Почему поступление западного тяжелого вооружения в Украину переломит ход войны, здесь доходчиво объясняет военный эксперт Сергей Грабский.

Байден, кроме того, обещал создать юридические механизмы для конфискации денег и имущества “путинской клептократии”. Эти средства предполагается направить на ликвидацию причиненного Украине урона.

В четверг вечером, когда в Киеве с официальным визитом находился генсек ООН Антониу Гуттериш, российская армия обстреляла город. Целью, предположительно, был завод “Артем”, выпускающий авиационные ракеты, но одна из ракет (или ее обломки) попали в нижние этажи жилого дома. Ранения получили по меньшей мере три человека. Сообщалось также о взрывах в Одесской области.

Вот новая порция военных фотографий.

На оккупированных территориях

По итогам переговоров с генсеком ООН президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к неотложным переговорам для эвакуации людей из Мариуполя, в ходе которых он рассчитывает на поддержку ООН. Москва ответила довольно быстро устами путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова: "Путин ясно сказал, что гражданские лица могут выйти с "Азовстали", а военные – сложить оружие, это не тема для переговоров". Киев настаивает на эвакуации скрывающихся на “Азовстали” гражданских лиц и раненых военных в сторону Украины; Зеленский также считает, что защитники Мариуполя должны выйти из укрытий с оружием в руках. Кроме того, Украина просит содействия ООН в организации эвакуации гражданских лиц из других районов Донбасса и наращивания объемов гуманитарной помощи. Украинское руководство Мариуполя предупреждает об эпидемиологической катастрофе в городе.

В ходе своего визита в Украину генсек ООН посетил Бородянку – городок под Киевом, едва ли не полностью разрушенный во время российской оккупации. "Я представляю свою семью в одном из этих домов, теперь разрушенных и черных. Я вижу, как мои внучки в панике убегают”, – сказал Гуттериш. Но под Киевом есть разрушения, вызывающие у местных не скорбь, а гордость: вот рассказ о селе Демидов, жители которого устроили наводнение, разрушив дамбу на реке Ирпень, – они считают, что тем самым они спасли Киев.

Разрушением инфраструктуры занимаются и жители оккупированного юга Украины: под Мелитополем кто-то взорвал железнодорожный мост, по которому доставляли оружие и топливо российским войскам. В этом регионе российские военные ведут себя так же, как и под Киевом: грабят дома, занимаются бессудными расправами и запугивают – вот рассказ двух женщин, бежавших из оккупированной деревни в Николаевской области.

Генпрокурор Украины назвала имена десяти российских военнослужащих, подозреваемых в пытках жителей Бучи (с некоторыми из них удалось связаться журналистам, и они утверждают, что “их там не было”). Американский журнал Time опубликовал большую статью “Внутри мира Зеленского” о жизни Офиса президента Украины в осажденном Киеве – вот ее краткий пересказ.

О дальнейшей судьбе оккупированной Херсонской области поступают противоречивые сообщения: пророссийский активист Стремоусов, назначенный сейчас "зампредом военно-гражданской администрации Херсонской области", сказал российскому государственному агентству РИА Новости, что область с 1 мая переходит на рубль. Разговоры о проведении “референдума” о создании “ХерНР” почему-то утихли, это подтверждает и глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута. При этом в распоряжении журналистов “Схем” оказался созданный в недрах “Единой России” "Манифест Южнорусского Народного Собора" – в нем подводится “историческая” база под “референдум” о создании квазигосударства “Южная Русь”. Раньше упоминалась еще и “Таврическая губерния”: вопрос нейминга, по-видимому, окончательно не решен. Здесь политолог Кирилл Рогов объясняет, почему Россия не сможет интегрировать захваченные территории Украины.

В России войны по-прежнему нет

По данным нижегородского издания NN.ru, 19 апреля в Белгородской области близ границы с Украиной погиб российский военнослужащий, уроженец города Арзамаса. Кто обстреливает приграничные территории и военные объекты внутри России, доподлинно не известно, но вот некоторые соображения на этот счет. Как минимум в некоторых происшествиях винить Украину бессмысленно: например, в столкновении двух военных вертолетов в Саратовской области (один разбился). И все же в Ростове-на-Дону собрались ремонтировать бомбоубежище.

Познавательное о российских военнослужащих:

Истории контрактников, которые, побывав в Украине, решили туда не возвращаться. Они отказываются – их запугивают.

Жутчайший репортаж из Бурятии, где почти ежедневно хоронят погибших на войне. Прощания организуют в спортивном центре стрельбы из лука (где в то же самое время занимаются дети), журналистам говорят, что спрашивать статистику “неприлично и непорядочно”, а на вопросы в связи с диспропорционально большим числом погибших на войне бурятов отвечают: “Мы все путинские буряты”. Самым разговорчивым оказывается могильщик на кладбище – он уверяет, что в ковид хоронили больше.

Разговоры с родственниками убитых российских военных, чьи тела так и остаются в Украине.

Рассказ об еще одном моряке, выжившим на крейсере “Москва”. Он подтверждает, что погибших много.

В Петербурге школьникам дают задание написать письмо российским солдатам, “исполняющим воинский долг” в Украине. Листок с письмом надо потом сложить треугольником, как во время Великой Отечественной войны. “Единая Россия” предлагает принимать в вузы без экзаменов… – тут логично предположить, что “ветеранов боевых действий”, раз уж многим из них по 18-19 лет, но нет – …детей “ветеранов боевых действий”. Обоснование этой чадолюбивой инициативы пока не опубликовано.

При поквартирном обходе домов вдоль Тверской улицы, который ежегодно совершают московские полицейские в преддверии парада 9 мая, теперь спрашивают о живущих в округе украинцах.

Za президента

В Москве задержали подростка, который встал в пикет с плакатом “уй ойне” около храма Христа Спасителя.

В Москве на выходе из университета сотрудники Центра “Э” задержали администратора телеграм‑канала “Протестный МГУ” Дмитрия Иванова.

Суд в Петербурге приговорил к году и четырем месяцам колонии участника антивоенной акции – его обвинили в применении насилия к полицейскому 2 марта.

Жительницу Новочебоксарска оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о “дискредитации” российской армии путем замены ценников в супермаркете на “графические изображение человека с лозунгом, дискредитирующим Вооруженные силы РФ”. Донос написали сотрудники магазина, хотя могли бы ничего и не заметить.

На якутского активиста, вышедшего к бюро ритуальных услуг с плакатом “Жених приехал”, составили два протокола: о мелком хулиганстве и о “дискредитации” российской армии.

На жителя Петербурга возбуждено уголовное дело о “реабилитации нацизма” за прошлогодние комментарии с георгиевской ленточкой и искаженной фразой “Деды воевали” (как уж он ее исказил, догадывайтесь сами).

Подобных сообщений море, и проект “ОВД-Инфо” выпустил гид по преследованиям за антивоенные акции. Одних только уголовных дел по статье о “дискредитации” оказалось больше ста. Но преследуют не только людей, но и медиа:

Горно-Алтайскую газету “Листок” оштрафовали на 300 тысяч рублей по новой статье о “призывах к санкциям”. Учредитель газеты – в СИЗО по уголовному делу о “дискредитации”.

Радио Свобода оштрафовано на 800 тысяч рублей за неудаление “запрещенной информации”.

Twitter оштрафовали на 3 миллиона рублей за отказ удалить посты со свастиками и рецептами коктейлей Молотова (“в сковороде на сильном огне разогреваем пару ложек масла…”).

Google оштрафован на 3 миллиона рублей за отказ удалить с YouTube клип Моргенштерна “Розовое вино 2” (Роскомнадзор нашел в нем “информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств”).

Группа Би-2 отменила свое выступление в Омске из-за баннера "Zа президента", висевшего в качестве задника на концертной площадке. После этого замминистра по делам молодежи Омской области Иван Колесник извинился перед омичами и объяснил проблему: организаторы концерта “тайно ночью завесили баннер с флагом России и надписью "Zа президента" черным траурным полотном, ни с кем не согласовывая” – обнаружив это, омские власти весь день предлагали “разные компромиссные варианты”, но музыканты отказывались снимать черную ткань, поэтому администрации пришлось сделать это своими руками. Такие дела.

Новости российского федерализма

Бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина приговорили к 15 годам колонии строго режима по делу о взятках от кандидатов на городских выборах. Вину он не признал. Это уже второй срок экс-губернатора: в феврале 2018 года его приговорили к 13 годам колонии строгого режима по делу о взятках от местных бизнесменов. (“Будет сидеть! Я сказал!”)

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вступил в, так сказать, полемику с телепропагандистом Владимиром Соловьевым. Последний назвал Екатеринбург “центром мерзотной либероты”, на что Куйвашев ответил, что екатеринбуржцы – свободные, умеющие критически мыслить люди, и предложил следить за языком. От Соловьева последовал ответ: “Ты мне по понятиям что ли пытаешься предъявить?” (тут имеет смысл визуализировать виллы на озере Комо).

На бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана составили протокол о “неуважении власти” за сториз со скриншотом его же твита, в котором он задает вполне себе здравый вопрос главе российского МИДа Сергею Лаврову.

Бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Албин (он же – бывший губернатор Костромской области Слюняев) выступил против ядерной войны, о неизбежности которой много говорит Маргарита Симоньян: “Твари и пропагандоны будут гореть в аду! Владимир Владимирович, они многократно Вас обманули. Речь о наших детях и внуках! И о Ваших тоже! Остановите этих сволочей!”. Владимир Владимирович пока не ответил. (Тем временем муж Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян доходчиво объясняет казахам, что если они будут рыпаться, их ждет судьба Украины).

В Петербурге меняют Устав города. Процесс похож на принятие поправок к российской конституции в том смысле, что для губернатора Беглова тоже предусмотрено обнуление. Но изменения гораздо глубже и хуже – здесь их комментирует политолог Александр Конфисахор.

Российское экономическое чудо

Компания VK (бывшая Mail.ru Group) договорилась о покупке новостного агрегатора "Яндекс.Новости" и сервиса блогов "Яндекс.Дзен". “Яндекс” хотел от них избавиться как от активов, вызывающих излишнее внимание властей и в этом смысле токсичных.

Руководствуясь теми же соображениям, Олег Тиньков договорился о продаже своей доли в “Тинькофф банк” Владимиру Потанину. Как это ни парадоксально, Потанин, возглавляющий российский список Forbes, пока не попал ни под европейские, ни под американские санкции.

С начала войны в Украине Россия почти удвоила доходы от продажи энергоносителей странам Европейского Союза, следует из доклада финского Центра исследований энергии и чистого воздуха (CREA). Даже при общем снижении объема продаж рост цен на них принес Москве около 63 миллиардов евро. Главным покупателем остается Германия. Многие европейские страны воспринимают такое положение дел как прореху в санкциях, в связи с чем просят Еврокомиссию разъяснить общеевропейское отношение к оплате за газ рублями.

Украина активно участвует в разработке плана поэтапного освобождения Европы от российского энергетического ига. Сделать это можно относительно быстро, и вот два комментария как: от президента Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаила Гончара и советника главы Офиса президента Украины, экономиста Тимофея Милованова. Общий смысл: было бы желание, а нероссийский газ найдется.

Россиян в этом контексте очень интересует, будет ли дефицит. Вот ответ на этот вопрос (спойлер: в каком-то смысле будет).

На этом фоне бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева отпускают из колонии по УДО. Хотя что стоило организовать для него персональную шарашку по выводу России из кризиса.

Шесть ссылок

Из жизни империи. Рассказ о том, как в Крыму производились лучшие церковные вина Российской империи. Или отрывок из книги Сергея Антонова “Банкроты и ростовщики Российской империи: Долг, собственность и право во времена Толстого и Достоевского” (изд-во “НЛО”), посвященный юридической стороне всего этого.

Рассказ о том, как в Крыму производились лучшие церковные вина Российской империи. Или отрывок из книги Сергея Антонова “Банкроты и ростовщики Российской империи: Долг, собственность и право во времена Толстого и Достоевского” (изд-во “НЛО”), посвященный юридической стороне всего этого. Художества. Беседа Игоря Гулина с Борисом Гройсом к 35-летию выхода его книги “Gesamtkunstwerk Сталин” – о судьбе авангардного наследия, конкуренции в искусстве, возможности новых революций и возвращении в XIX век. Или рассказ Анны Толстовой о судьбе Гриши Брускина, который – после скоропостижного закрытия его выставки в Третьяковке – опять стал неофициальным художником.

Беседа Игоря Гулина с Борисом Гройсом к 35-летию выхода его книги “Gesamtkunstwerk Сталин” – о судьбе авангардного наследия, конкуренции в искусстве, возможности новых революций и возвращении в XIX век. Или рассказ Анны Толстовой о судьбе Гриши Брускина, который – после скоропостижного закрытия его выставки в Третьяковке – опять стал неофициальным художником. Кино. Путеводитель по кинематографу Сергея Соловьева. Или рассказ о том, как менялся образ женщины в советском довоенном кино.

Искренне Ваши,

Семь Сорок