Упало и убило – теперь и в Польше

Доброе утро!

Учителей одной из школ Туапсинского района Краснодарского края заставили жертвовать на российскую армию: их обязали отдать по две тысячи рублей из зарплаты в 15 тысяч чистыми. На что идут учительские деньги, можно почитать в новостях:

Россия подвергла массированному ракетному обстрелу всю территорию Украины: было выпущено больше 90 ракет, 73 из них украинские ПВО сбили.

В Украине повреждены 15 энергетических объектов, без электроснабжения остались больше семи миллионов абонентов. Прокачка нефти в Европу прекратилась из-за выхода из строя подстанции, питавшей насосы нефтепровода “Дружба”.

В Киеве обломки ракет упали на жилые дома, вызвав пожары. Один человек погиб.

Две ракеты или их обломки упали в польской деревне недалеко от границы с Украиной, убив двоих человек.

Чешский парламент признал нынешний российский режим террористическим.

Выступая по видеосвязи на саммите G20 в Индонезии, президент Украины призвал остановить войну, но остановить ее справедливо, а не на условиях России.

Несущие тьму

Во вторник днем российская армия нанесла множество ракетных ударов по всей территории Украины. По словам пресс-атташе Воздушных сил Украины Юрия Игната, по Украине было выпущено больше 90 ракет, 73 из них сбила украинская ПВО – вот его интервью. Удары наносились в основном ракетами Х-101 и Х-555, но было и около 20 “Калибров”, а также десять иранских беспилотников-камикадзе. Целями стали объекты энергетической инфраструктуры в Харькове, Ровно, Житомире, Полтаве, Кривом Роге. Сообщалось о взрывах в Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Львовской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях. В Киеве обломки сбитых ракет упали на жилые дома, спровоцировав пожары. По меньшей мере один человек погиб. Вот рассказ очевидцев.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал этот удар самым массированным с начала войны. Повреждения получили 15 энергетических объектов, среди них есть как объекты генерации электроэнергии, так и системы ее распределения. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, главными целями атак были высоковольтные подстанции и ТЭЦ. Из-за ударов по всей Украине прошла волна аварийных отключений электроэнергии, без света остались больше семи миллионов абонентов – в том числе пол-Киева. Власти назвали ситуацию критической. По всей стране наблюдались серьезные сбои в работе интернета.

Неожиданные последствия для НАТО

Одним из выведенных из строя украинских энергообъектов стала подстанция, от которой питались насосы нефтепровода “Дружба” – российская нефть по нему поступает в Чехию, Словакию и Венгрию. Введенные ЕС санкции этого нефтепровода не касаются, но теперь прокачка нефти по нему остановлена из-за аварии. В Венгрии по этому поводу даже собирали Совет безопасности. После ударов по украинской энергосистеме перебои с электроснабжением начались также в Молдове.

Но есть и более тревожное последствие: две ракеты упали в польской деревне Пшеводув в шести километрах от украинской границы и убили двух человек. Пока достоверно не установлено, были ли это российские ракеты, обломки сбитых ВСУ российских ракет или ракеты украинской ПВО – польские специалисты выясняют это на месте, войска приведены в повышенную боевую готовность.

Вечером во вторник польский премьер Моравецкий собирал экстренное заседание комитета правительства по безопасности и обороне. Президент Польши Анджей Дуда сказал в обращении к народу, что скорее всего Варшава задействует статью 4 договора НАТО, запускающую консультации между странами – членами оборонного союза при угрозе безопасности или территориальной целостности одной из них. Президент США созвал экстренную встречу глав государств НАТО и G7, находящихся сейчас в Индонезии, после которой не стал обвинять Россию в запуске этих ракет. Министр обороны Украины Алексей Резников написал в твиттере, что именно во избежание подобных инцидентов Украина с начала войны просила НАТО закрыть небо. Глава ООН предостерег от дальнейшей эскалации конфликта.

В российском Минобороны сообщения о падении российских ракет в Польше назвали “намеренной провокацией в целях эскалации обстановки”.

“G19” и прочие дерзости

Несмотря на то, что массированные ракетные удары готовятся сильно заранее, ракетный обстрел Украины выглядел как ответ на видеообращение Владимира Зеленского к саммиту G20. Зеленский в своей речи назвал высокое собрание “G19”, хотя глава российского МИДа Лавров в зале присутствовал. Он заявил о необходимости остановить войну, но "справедливо и на основе Устава ООН и международного права". Зеленский попросил мировых лидеров не предлагать Украине “идти на компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью” и пообещал, что никаких “Минсков-3”, которые Россия нарушит сразу же после заключения, на этот раз не будет. Лавров на пресс-конференции назвал требования Украины “нереалистичными и неадекватными”, а речь Зеленского – отказом от переговоров. Путинский пресс-секретарь Песков тоже сказал, что слова Зеленского “абсолютно подтверждают” нежелание Киева договариваться.

Резолюцию Генассамблеи ООН о необходимости выплаты репараций Украине Песков вообще назвал “формализацией грабежа наших золотовалютных резервов” (здесь министр юстиции Украины Денис Малюська объясняет, как будет работать компенсационный механизм, создание которого одобрила Генассамблея).

Ждем, что ответит Песков на обвинение в систематических пытках украинских военнопленных, прозвучавшее в адрес России со стороны управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

После ракетного удара по Украине во вторник парламент Чехии признал нынешний российский режим террористическим.

Военные сводки

В ночь на среду России традиционно обстреляла из “Градов” Марганецкую, Червоногригорьевскую и Никопольскую общины в Днепропетровской области – по ним было выпущено около 60 снарядов. Уничтожены несколько хозяйственных построек, повреждены линии электропередач и водопровод.

Тяжелые бои идут на Донбассе: вот репортаж из Северска Бахмутского района Донецкой области – от него до фронта всего 10 километров. Новостей из Павловки, о взятии которой сутками ранее сообщали российские власти, нет – но вот разбор битвы за эту деревню с объяснением, зачем она нужна российской армии. Американский институт изучения войны прогнозирует, что Россия перебросит в Донецкую область часть войск, освободившихся после отхода с правого берега Днепра, и за счет этого добьется некоторых успехов, которые, однако, не должны переломить общий ход войны.

Минобороны России обещает мобилизованным вознаграждение за уничтоженную и захваченную украинскую военную технику – деньги, правда, не особо большие. США, по данным CNN, думают, как модифицировать беспилотники Gray Eagle, чтобы их можно было поставлять в Украину. Президент США направил в Конгресс запрос о выделении 37 миллиардов 700 миллионов долларов на помощь Украине – уже второй за год.

Назначенная Россией "администрация" Новой Каховки покинула находящийся на левом берегу Днепра город и переехала в более безопасные районы частично оккупированной Херсонской области. Глава этой самой “администрации” Владимир Сальдо заявил, что Каховская ГЭС перестала вырабатывать электроэнергию, потому что она не нужна. С другого берега Днепра сообщают, что энергетический объект, который обеспечивал питание всего правобережья Херсонской области и значительной части Николаевской, практически уничтожен. “Два автотрансформатора, каждый весом 250 тонн, взорваны”, – написал в фейсбуке глава правления “Укрэнерго” Владимир Кудрицкий.

На деоккупированных территориях Херсонской области продолжается фиксация военных преступлений: вот рассказ о некоторых особо вопиющих случаях, а вот беседа с бойцом спецподразделения Национальной полиции Украины о работе в Херсоне.

Президент России – по рекомендации главы РАН, физика-электронщика Красникова – присвоил звание "Город воинской славы" оккупированным Мариуполю и Мелитополю. Из обоснования, представленного в указе, не ясно, когда именно эти города покрыли себя воинской славой, и уж тем более не ясно, зачем им сейчас присваивать это звание. Здесь истолкованием поведения Путина занимается политолог Андрей Колесников (спойлер: Путину нечего сказать, он не знает, как выкрутиться из войны).

Война: вид из России

Власти Белгородской области сообщили о гибели четырех человек в результате обстрела города Шебекино. Что именно там произошло, не очень ясно.

В Подмосковье арестовали мобилизованного, который обругал и толкнул офицера в учебном центре "Патриот". Против него возбуждено уголовное дело по статьям об оскорблении военнослужащего и насилии против военачальника – ему грозит до 15 лет.

Во вторник в сети появилось обращение родственниц мобилизованных из города Фокино Брянской области – они просят Путина вернуть их родных с фронта. Вот каталог подобных обращений, всплывающих в последние недели почти ежедневно. Возможно, эту практику скоро криминализируют: во всяком случае, суд в Архангельске оштрафовал местную жительницу на 15 тысяч рублей по статье о “дискредитации” армии за плакат “Сбор подписей за отмену мобилизации”.

Как узнала “Верстка”, бронь от мобилизации, которая по закону полагается журналистам, получил очень узкий круг редакций – в частности, бронью не обеспечили сотрудников РБК, “Коммерсанта” и “Ведомостей”. В полном составе от войны освободили лишь редакции ядовито-желтых “КП”, “АиФ” и “МК”.

Родственники заключенных, сидящих в ИК-37 в поселке Яя Кемеровской области, утверждают, что осужденных насильно заставляют подписывать контракты с ЧВК Вагнера: над ними издеваются, их избивают и пытают с применением электрошокера.

Содержанием видео, на котором кто-то разбивает голову кувалдой заключенному Евгению Нужину, ранее попавшему в украинский плен, занялись следователи. Об этом сообщила омбудсмен Москалькова. Владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин тоже подключился к процессу: как сообщила пресс-служба “Конкорда”, он обратился к генпрокурору России с требованием провести проверку для установления обстоятельств убийства и предложил свою версию, в соответствии с которой Нужина похитили и убили сотрудники американских спецслужб. Возможно даже, продолжает пресс-служба, что Нужин "был завербован ЦРУ и заблаговременно сел в тюрьму на 27 лет, чтобы внедриться в ЧВК и создать условия для своей казни". В ответ на это ерничество советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил в интервью “Дождю”, что Нужин подписал добровольное согласие на обмен и вернулся в Россию в результате обмена военнопленными.

Родители погибших в Украине российских военных часто судятся за “гробовые” – вот очередная история из Ленинградской области.

Международное эхо войны

Минобороны Беларуси обязало до конца года явиться в военкоматы всех военнообязанных – "для проверки учетных данных". Вероятно, белорусы скоро составят на фронте компанию российским мобилизованным.

По сведениям Financial Times, Россия готова продлить зерновую сделку с Украиной – в обмен на возобновление работы трубопровода, по которому Москва поставляет аммиак в порт под Одессой через территорию Украины (это даст России почти 2,5 млрд долларов дополнительных доходов).

МАГАТЭ в ближайшие недели по запросу Украины направит миссии по ядерной безопасности на Чернобыльскую АЭС, а также три действующие атомные электростанции – Хмельницкую, Ровенскую и Южно-Украинскую.

Бэнкси подтвердил авторство семи граффити в Киевской области.

В Украине возбудили уголовное дело об оправдании российской агрессии из-за песни о “матушке – Руси”, которую пели прихожане Киево-Печерской лавры. В то же самое время телеканал “Крым 24” показал покаянное видео женщины, включавшей песни Верки Сердючки на набережной Ялты.

Власти Чукотки утверждают, что расторгли соглашение со Всемирным фондом дикой природы из-за "угрозы национальной безопасности": экологи будто бы создают особо охраняемые территории, что приводит к "отторжению земель от государства под видом блага для животного мира" (и вообще “их финансируют враги России”). В WWF сказали, что соглашение истекло летом 2022 года, и напомнили, что особо охраняемые территории на территории России могут создать только российские власти.

Как эмигранты из России поднимают экономику Грузии, читайте здесь.

Российская повседневность

Заместителя главреда "Якутия.Инфо" оштрафовали на 30 тысяч рублей за слово "фронт" в эфире телеканала "Дождь" (“дискредитация” российской армии).

Росфинмониторинг внес сооснователя "Диссернета" Андрея Заякина в перечень террористов и экстремистов (он жертвовал деньги команде Навального).

Московский театр им. Вахтангова объявил, что главный режиссер Юрий Бутусов уволился, потому что не может ездить на работу из Парижа. Совет по культуре Санкт-Петербурга тоже почистили от антивоенных элементов: исключили художника Покраса Лампаса, актрису Ксению Раппопорт и куратора Дмитрия Озеркова.

Суд в Петербурге оштрафовал 17-летнего подростка на 80 тысяч рублей за фотографию с голой задницей на фоне Спаса на Крови (“оскорбление чувств верующих”). В Москве на 10 суток арестован участник молебна за запрет абортов и захоронение Ленина.

Ксения Собчак, по слухам, ходила в “Ростех”, чтобы уладить конфликт с Чемезовым, из-за которого арестованы администраторы нескольких телеграм-каналов, в том числе и принадлежащих ей.

Мосгорсуд приговорил к 13 годам колонии бывшего представителя "Аэрофлота" в Великобритании по делу о госизмене. Приговор был вынесен в конце августа, но известно о нем стало только сейчас. В чем состояла госизмена, никто не знает, потому что дело засекречено. Доступа к государственной тайне у приговоренного не было.

Об особенностях партийного строительства в России. Пригожин, говорят, собирается создать собственное “патриотическое консервативное движение” под патронатом братьев Ковальчуков; о том, как финансируется созданная под их же патронатом “либеральная” партия “Новые люди”, читайте здесь (любопытно).

Вокруг света

Дональд Трамп объявил о выдвижении в президенты США – но это еще не значит, что ему удастся выиграть республиканскую номинацию.

ООН объявила, что численность населения Земли достигла восьми миллиардов. Самой населенной страной в мире остается Китай, но довольно скоро его обгонит Индия.

Нелегальная миграция в Европу, по данным Frontex, за год выросла на 73%.

И только в Беларуси всё стабильно: профсоюзный лидер Александр Мишук получил 2,5 года колонии за призыв создать забастовочный комитет на “Беларуськалии” (“действия против нацбезопасности”), а житель Минска приговорен к четырем годам за регистрацию в чат-боте полка им. Калиновского и плане "Перамога" (участие в “экстремистском формировании” и подготовка к участию в вооруженном).

Шесть ссылок

Из истории Центральной Азии. Отрывок из книги Адиба Халида “Создание Узбекистана. Нация, империя и революция в раннесоветский период” (изд-во Academic Studies Press) – об инициаторах процесса национального строительства в регионе. Или фрагмент из исследования Паоло Сартори “Идеи о справедливости: шариат и культурные изменения в русском Туркестане” (изд-во “НЛО”) – о том, как трансформировалось правовое сознание мусульман при российской власти.

Отрывок из книги Адиба Халида “Создание Узбекистана. Нация, империя и революция в раннесоветский период” (изд-во Academic Studies Press) – об инициаторах процесса национального строительства в регионе. Или фрагмент из исследования Паоло Сартори “Идеи о справедливости: шариат и культурные изменения в русском Туркестане” (изд-во “НЛО”) – о том, как трансформировалось правовое сознание мусульман при российской власти. Августейшие особы. 10 самых популярных легенд о Генрихе VIII. Или рассказ о том, как воспитывали молодых Романовых.

10 самых популярных легенд о Генрихе VIII. Или рассказ о том, как воспитывали молодых Романовых. Тело. Беседа с неврологом Джудит Кампизи и клеточным биологом Деной Дубль о причинах старения и возможности его замедлить. Или отрывок из книги Рэйчел Гросс “VAGINA OBSCURA. Анатомическое путешествие по женскому телу” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”) – о том, как хирурги всего 20 лет назад установили истинные размеры клитора.

Искренне Ваши,

Семь Сорок