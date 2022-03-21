Дрейф мин и ядерная деэскалация

Доброе утро!

В Москве покончил с собой математик из Донецка, который не смог уехать в Украину из-за ареста. В предсмертной записке он написал, что не может вынести ужаса происходящего. На войне так:

Российским авиаударом разрушена школа искусств в Мариуполе. Там укрывались около 400 человек. Украина отвергла ультиматум России о сдаче города.

Киев утверждает, что фронт практически замер. По данным CIT, Россия продолжает переброску войск и техники в Ростовскую область.

В России блокируют все новые сайты и задерживают участников антивоенных акций.

США предлагают Турции передать российские системы С-400 Украине.

Фронтовые сводки

В воскресенье Россия выдвинула ультиматум защитникам Мариуполя: предлагалось сегодня с 10:00 до 12:00 организовать выход из города украинских военных "и иностранных наемников" без оружия – в таком случае им обещали сохранить жизнь. Украина отвергла этот ультиматум. В субботу от российского авианалета пострадала школа искусств №12, где укрывались от обстрелов около 400 жителей Мариуполя. В окрестностях города был убит замглавнокомандующего Черноморским флотом России.

В ночь на понедельник обстрелам подвергся Подольский район Киева, погибли четыре человека. На выходных от взрывов осколков ракет пострадал жилой дом в Святошинском районе украинской столицы. Продолжаются обстрелы Харькова (вот интервью с мэром города, вот рассказ местной журналистки), обстреливают города Киевской области, Чернигов, Житомирскую область. На Чернобыльской АЭС произошла частичная ротация персонала: на смену сотрудникам, проработавшим 600 часов, приехали 46 добровольцев.

По словам советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, фронт “практически замер”, потому что ни у одной из сторон нет сил, чтобы переломить ситуацию. Conflict Intelligence Team отмечает, что Россия продолжает переброску войск и военной техники в Ростовскую область. Украинский Генштаб зафиксировал признаки подготовки белорусской армии к прямому вторжению в Украину, а посол Беларуси в Украине отрапортовал об эвакуации всех дипломатов. Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов говорит, что “если сапог хотя бы одного белорусского солдата пересечет границу, он будет уничтожен”. По его словам, Лукашенко не может не понимать, что участие белорусской армии в этой войне означает уничтожение белорусской государственности. (О том же самом говорит и белорус-доброволец, воюющий на стороне Украины). Глава правления украинских железных дорог Александр Камышин уверяет, что "честные люди среди белорусских железнодорожников сумеют остановить военные эшелоны в Украину".

Минобороны России заявило об использовании ракет "Кинжал" для удара по военному складу в Ивано-Франковской области, и США подтвердили, что “Кинжалы” действительно использовались. ФСБ заявила, что украинские военные заминировали подходы к портам, в связи с чем “не исключается дрейф мин в Босфор и Средиземное море”. Здесь это заявление комментирует руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко: на самом деле российский Черноморский флот заминировал акваторию у входа в гирло Дуная и вокруг острова Змеиный, что препятствует движению коммерческих судов. Весьма вероятным остается и использование Россией тактического ядерного оружия: в российском военном планировании с начала 2010-х годов существует концепция “ядерной деэскалации” конфликта, объясняет военный эксперт Павел Лузин.

В оккупированных Россией украинских городах – Бердянске, Каховке, Херсоне и других – прошли проукраинские митинги. Российские военные задерживают и избивают участников этих акций. Россияне отпустили из оккупированной Каховки похищенного журналиста Олега Батурина, он провел в плену почти восемь дней. В Энергодаре Запорожской области российские военные похитили первого заместителя мэра Ивана Самойдюка.

В Украине приостановлена деятельность "Оппозиционной платформы – За жизнь" и еще десяти пророссийских партий.

По данным ООН, с начала войны в Украине погибли по меньшей мере 902 мирных жителя, еще 1459 получили ранения. Среди убитых – 115 детей. Вот фотографии 25-го дня войны.

Здесь генпрокурор Украины Ирина Венедиктова рассказывает, как ее ведомство фиксирует совершаемые российской армией военные преступления. Возможно, для их оценки после войны будет создан специальный трибунал по Украине.

Чем недовольны россияне

В 25-й день войны глава РПЦ призвал молиться о “едином народе, который хотят сделать расслабленным”. Единство россиян и украинцев он назвал “исторической и божьей правдой”. Бывший президент России Медведев написал в Telegram, что западные компании, объявившие об уходе с российского рынка, “с самого начала думали только о возврате”. На самом деле в Кремле очень озабочены последствиями войны для устойчивости путинского режима и в спешном порядке изучают с помощью социологов, что вызывает наибольшее недовольство россиян. А поводы для недовольства имеются:

В России заблокировали сайты "Медиазона. Центральная Азия", Agentura.ru и фан‑группу политолога Екатерины Шульман "ВКонтакте". По подсчетам проекта "Роскомсвобода", с начала войны заблокировали уже 593 страницы.

По данным “ОВД-Инфо”, с начала войны в России задержаны более 15 тысяч участников антивоенных акций. В воскресенье в Москве на пикетах задержали сотрудников ликвидированного “Мемориала”. Вот разговор с правозащитницей из Забайкалья, только что отсидевшей 10 суток по статье о “пропаганде нацизма” за антивоенный пикет.

Больше всего административных протоколов по новой статье о дискредитации российских военных составлено в Калининграде и Томске.

Но преследуют отнюдь не только по этой статье: в Казани под домашний арест отправлен кандидат биологических наук Андрей Бояршинов по делу об оправдании терроризма в Telegram-чате.

В Краснодаре координатора "Умного наблюдения" арестовали на 10 суток за твит "о сотрудниках полиции" (“возбуждение ненависти”).

Волгоградца арестовали на 15 суток за антивоенный плакат на концерте в честь присоединения Крыма; к местным активистам пришли с обысками.

Адыгейского активиста избили, арестовали, оштрафовали и отправили под домашний арест после антивоенного поста.

Актриса и благотворитель Чулпан Хаматова уехала из России и боится возвращаться. Вот беседы с людьми, открыто выступившими против войны в Украине и так или иначе пострадавшими от этого: с редактором новостей Первого канала Мариной Овсянниковой, с главным художником канала Дмитрием Ликиным, с учителем географии Кямраном Манафлы (уволенным за “аморальное поведение”), с благотворителем из Перми Дмитрием Жебелевым.

“Большая стратегия”

Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед израильским Кнессетом. Он напомнил слова уроженки Киева Голды Меир: “Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса”. Напомнив, что во время Второй мировой войны многие украинцы спасали евреев, Зеленский сказал, что теперь для евреев настал час спасать украинцев (имеются в виду, конечно, израильские системы противоракетной обороны).

Агентство Reuters пишет со ссылкой на свои источники, что США неофициально обсуждают с Турцией возможность передачи Украине российских ракетных комплексов С-400. В Словакию прибыли первые подразделения для развертывания системы Patriot (сейчас на вооружении там стоит система С-300 советского производства).

МИД Китая сбалансировало свои антивоенные заявления заявлением с критикой “все более возмутительных санкций”, которые Запад накладывает на Россию. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мер отрапортовал о заморозке активов россиян на 850 миллионов евро из-за введения санкций ЕС. Здесь экономист Тимофей Милованов объясняет, почему война между Россией и Украиной может привести к серьезной нехватке продовольствия во всем мире.

В интервью американскому телеканалу CNN президент Украины сказал, что если бы его страна была членом НАТО, то войны сейчас не было бы. Вполне возможно, что Зеленский прав: здесь политолог Кирилл Шамиев рассказывает, как Запад проглядел “большую стратегию” Путина, нацеленную на захват Украины.

Шесть ссылок

Исторические параллели. Историк Александр Гогун находит истоки тактики “живого щита”, которой с 2014 года пользуется российская армия в Украине, в практике красных партизан в годы Второй мировой войны. Юрист из ЮАР Гарт Менкес рассказывает о своем опыте борьбы с апартеидом.

Историк Александр Гогун находит истоки тактики “живого щита”, которой с 2014 года пользуется российская армия в Украине, в практике красных партизан в годы Второй мировой войны. Юрист из ЮАР Гарт Менкес рассказывает о своем опыте борьбы с апартеидом. Киношники по обе стороны границы. Антон Долин беседует с украинским кинокритиком Натальей Серебряковой – она только что выбралась из Сум, покинуть которые решилась после того, как авиабомба упала неподалеку от ее дома. Корреспондент Радио Свобода разговаривает о войне с Любовью Аркус – создательницей журнала “Сеанс” и основательницей центра реабилитации для людей с аутизмом “Антон тут рядом”.

Антон Долин беседует с украинским кинокритиком Натальей Серебряковой – она только что выбралась из Сум, покинуть которые решилась после того, как авиабомба упала неподалеку от ее дома. Корреспондент Радио Свобода разговаривает о войне с Любовью Аркус – создательницей журнала “Сеанс” и основательницей центра реабилитации для людей с аутизмом “Антон тут рядом”. Нам, русским за границей, иностранцы ни к чему. Журналист Тодар Бактемир объясняет, как влияет на Армению невиданный наплыв москвичей. Живущие в Финляндии русские рассказывают, как отношение к ним финнов изменилось с началом войны.

Искренне Ваши,

Семь Сорок