“Риск ядерной войны реален”

Доброе утро!

Илон Маск покупает Twitter за 44 миллиарда долларов – сделку одобрил совет директоров компании. В остальном так:

Россия нанесла удары по железнодорожной инфраструктуре Украины.

Под Мариуполем обнаружена еще одна братская могила. Эвакуировать мирных жителей с “Азовстали” опять не удалось.

В Госдуму внесен новый законопроект об “иностранных агентах”: теперь для того, чтобы стать “иностранным агентом”, достаточно находиться “под иностранным влиянием”, финансирование из-за границы получать не обязательно.

ФСБ утверждает, что задержала неких “неонацистов”, которые якобы собирались убить телеведущего Соловьева по заказу СБУ.

Военные сводки

Утром в понедельник российская армия нанесла ракетные удары как минимум по пяти железнодорожным станциям в центре и на западе Украины – вероятно, для того, чтобы затруднить поставки военной техники от западных стран. В результате этих обстрелов один человек погиб, еще четверо ранены. Вот комментарий главы украинских железных дорог Александра Камышина.

Ближе к полудню понедельника Минобороны России объявило о планах прекратить “любые боевые действия” и открыть коридор для эвакуации мирных жителей с “Азовстали” в Мариуполе, однако украинскую сторону об этом в должном порядке не проинформировали, и вывести из подземелий “Азовстали” никого не удалось. Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко говорит, что Россия продолжает обстрелы территории комбината, а украинские власти готовы заниматься эвакуацией мирных жителей только под гарантии международных организаций о прекращении огня, потому что верить России у них нет никаких оснований. На спутниковых снимках обнаружилась третья братская могила длиной 200 метров под Мариуполем – она находится на кладбище в поселке Старый Крым; мэр Мариуполя говорит, что знает о ее существовании от местных жителей. Вот история семьи Ковалевских, находившихся в Мариуполе до 4 апреля, затем выехавших на территорию “ДНР”, оттуда – в Россию, а из России, не без приключений, – в Эстонию.

По мнению бывшего замначальника штаба ВМС Украины Андрея Рыженко, необходимость длительной осады Мариуполя сильно ослабила российскую военную группировку, которая в данный момент готовится к наступлению в районе Гуляйполя. По его мнению, при наращивании поставок оружия западными странами у Украины есть все шансы сдержать российское наступление на Донбассе и затем инициировать контрнаступление. Президент Украины тоже в этом уверен. Такого же мнения придерживаются и в Пентагоне. Поставки оружия идут: премьер Польши публично рассказал, что Варшава передала Киеву модифицированные советские танки, немецкий концерн Rheinmetall запросил у правительства ФРГ разрешение на поставку Киеву 88 танков Leopard 1A5. На этом фоне глава российского МИДа Сергей Лавров заговорил о риске ядерной войны (риск, по его словам, “реален”, хотя принципиальная позиция Москвы состоит в том, что ядерная война недопустима).

По данным ООН, в Украине с начала войны погибли 2665 мирных жителей. Вот рассказ о троих погибших – одесситки Валерии Глодан, ее мамы и трехмесячной дочки Киры, а вот монолог осиротевшего отца семейства.

Фотографии последних дней войны смотрите тут.

На оккупированных территориях

В телах убитых в Буче и Ирпене нашли флешетты – маленькие металлические дротики, широко применявшиеся во время Первой мировой войны. Флешетты находили в головах и грудных клетках погибших.

Российские военные захватили городской совет Херсона, сняли флаг Украины и распустили сотрудников. Всем им, включая мэра города Игоря Колыхаева, дали уехать. Ожидается, что в ближайшие дни Россия устроит в Херсоне псевдореферендум, по результатам которого будет объявлено о создании “ХерНР”. Здесь житель Херсона Константин рассказывает, как это, скорее всего, будет организовано: приедут журналисты с камерами и статисты в роли херсонцев – снимут ролик об учреждении нового псевдогосударственного образования и уедут (так, во всяком случае, сейчас снимают раздачу российской гуманитарной помощи). По словам Константина, настроения в городе мрачные, а ситуация с лекарствами – катастрофическая.

В оккупированном российскими войсками Купянске Харьковской области тоже нет лекарств, не хватает еды и отсутствует связь. Мэр города, пошедший на открытое сотрудничество с россиянами, вопросы снабжения не решает и отправляет людей непосредственно к российским военным. В городе пропадают активисты, семьи украинских военных терроризируют.

Активисты пропадают и в Мелитополе. Главу одного из мелитопольских райсоветов Сергея Прийму российские военные забрали после обыска 45 дней назад. Его жена не может добиться от них никакой информации о местонахождении мужа.

Здесь глава фонда BYSOL, белорусский правозащитник Андрей Стрижак, много работавший на Донбассе, рассказывает, зачем, по его мнению, российская армия совершает военные преступления на территории Украины.

В России войны нет

По оценкам министерства обороны Великобритании, в Украине погибли около 15 тысяч российских военнослужащих. Российское оборонное ведомство пока остановилось на цифре 1351, хотя даже в открытых источниках журналистам “Медиазоны” удалось найти больше 1 700 публикаций о погибших. Вот анализ этих сообщений: погибли не менее 500 солдат наиболее боеспособных соединений – десантников, морских пехотинцев и спецназовцев, большинство погибших – совсем молодые люди из небогатых регионов, некоторые, вероятно, были срочниками.

В России, по официальным данным, находятся около миллиона беженцев из Украины. Здесь о тех, кто добрался до Москвы, и помощи, которую они получают, рассказывает глава комитета “Гражданское содействие” Светлана Ганнушкина.

Губернатор Белгородской области сообщил о двух обстрелах деревень региона за сутки. Причин пожара на нефтебазе в Брянске российские власти так и не назвали – вот видео этого пожара. В Твери подсчитали жертв пожара в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны России, разрабатывавшем “Искандеры” – 17 человек (возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности).

В Тирасполе обстреляли из ручного гранатомета здание Министерства госбезопасности самопровозглашенного и поддерживаемого Россией Приднестровья. В Главном управлении разведки Минобороны Украины этот обстрел назвали “спланированной провокацией российских спецслужб”.

Сначала Путин, а потом и ФСБ объявили о задержании россиян-"неонацистов", "планировавших убийство" российского телепропагандиста Владимира Соловьева – якобы по заданию Службы безопасности Украины. У них, как водится, изъяли коктейли Молотова, пистолеты, гранату, наркотики и националистическую литературу. "Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы", – сказал Путин. В СБУ все это назвали "новыми фантазиями российских спецслужб". Ранее в Беларуси похожим образом, якобы по заказу западных спецслужб, некие террористы “покушались” на главного телепропагандиста Георгия Азаренка.

Россия объявила о высылке 40 немецких дипломатов.

Началось “десятилетие науки и технологий”

Путин подписал указ, в котором 2022 – 2031 годы объявлены “десятилетием науки и технологий”.

Чтобы наука развивалась как можно успешнее, правительство России обязало школы и вузы получать разрешение на сотрудничество с иностранцами и зарубежными организациями – без них сотрудничать нельзя. Кроме того, в Госдуму внесен новый законопроект об “иностранных агентах”, в котором “иностранным агентом” предлагается считать лицо, "получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах" (то есть финансирование из-за границы получать не обязательно). Чтобы стать “агентом”, этому лицу достаточно просто “распространять сообщения и материалы, предназначенные для неограниченного круга лиц” или участвовать в создании таких материалов. Предусматривается еще статус “лица, аффилированного с иностранным агентом” (сюда относятся в том числе родственники). Существующие в данный момент реестры “иностранных агентов” предлагается объединить в один; туда можно будет включать также и коммерческие компании. Всем им будет запрещено заниматься преподаванием и другой просветительской деятельностью.

С технологиями тоже не задалось. Производитель мотоциклов "Урал" объявил о переносе производства (не то чтобы супертехнологичного, но всё же) из России в Казахстан. Соцсеть “ВКонтакте” направила в министерство цифрового развития просьбу найти “десятки тысяч серверов” на фоне дефицита иностранной техники. Аэропорт “Внуково” ввел режим простоя для сотрудников и сократил им зарплаты – из-за “сложной ситуации в авиаотрасли”.

Высокие технологии преследований

В Москве в отношении председателя профсоюза курьеров Кирилла Украинцева завели уголовное дело по “дадинской” статье о повторном нарушении правил проведения митингов. Вечером в понедельник у него дома прошел обыск. В профсоюзе уголовное дело связывают с забастовкой курьеров Delivery Club, которая началась 22 апреля в связи со снижением оплаты труда. Но нельзя исключать, что полиции просто не нравится фамилия профсоюзного лидера.

В Барнауле прошел обыск в квартире журналистки Марии Пономаренко, задержанной накануне в Петербурге. В отношении Пономаренко возбуждено уголовное дело о “дискредитации” российской армии посредством поста о бомбежке Мариупольского драмтеатра в небольшом телеграм-канале. То, что этот пост написала она, пока не доказано. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

В Перми в отношении координатора движения за права избирателей “Голос” возбуждено административное дело о “дискредитации” российской армии посредством поста об открытом письме политологов против войны в Украине.

Суд назначил 15 суток ареста и 50 тысяч рублей штрафа москвичу, сломавшему картонную фигуру украинской бабушки с советским флагом (арест – по статье о мелком хулиганстве, штраф – по статье о “дискредитации” российской армии). Приговоренный дважды извинился на камеру.

Вот беседа с благовещенским историком Владимиром Пушкаревым, которого оштрафовали на 45 тысяч рублей по статье о всё той же “дискредитации” за антивоенный пост в ВК.

В Якутске задержали активиста, вышедшего к бюро ритуальных услуг с плакатом "Жених приехал". Какую статью ему вменяют, пока не известно.

Роскомнадзор заблокировал кузбасское издание "Скат", освещающее войну в Украине. Учредитель издания Лев Гяммер уехал из России осенью 2021 года из-за уголовного дела об экстремистском сообществе в отношении соратников Навального.

Те, кому хочется знать, когда все это кончится, могут почитать интервью с антропологом Алексеем Юрчаком, автором бестселлера о позднем СССР “Это было навсегда, пока не кончилось”.

Шесть ссылок

Война в Украине и Вторая мировая. Беседа со специалистом по истории Третьего Рейха Игорем Петровым о параллелях между 1941 годом и годом 2022-м. Или разговор с одним из создателей “Бессмертного полка” Сергеем Лапенковым – о том, как проект о семейной памяти был присвоен российским государством и полностью изменил смысл (создатели “Бессмертного полка” просят не связывать их с нынешними шествиями).

Беседа со специалистом по истории Третьего Рейха Игорем Петровым о параллелях между 1941 годом и годом 2022-м. Или разговор с одним из создателей “Бессмертного полка” Сергеем Лапенковым – о том, как проект о семейной памяти был присвоен российским государством и полностью изменил смысл (создатели “Бессмертного полка” просят не связывать их с нынешними шествиями). Другие войны. (1) Эссе британской пацифистки Веры Бриттен о романтизации кровопролитий, написанное в связи с опытом Первой мировой войны. (2) История о том, как Пикассо превратил военную трагедию Герники в искусство. (3) Рассказ о том, как изображали войну древние греки.

(1) Эссе британской пацифистки Веры Бриттен о романтизации кровопролитий, написанное в связи с опытом Первой мировой войны. (2) История о том, как Пикассо превратил военную трагедию Герники в искусство. (3) Рассказ о том, как изображали войну древние греки. Доброе. Филолог и исследователь культуры памяти Николай Эппле объясняет, почему именно сейчас стоит внимательно перечитать Корнея Чуковского.

Искренне Ваши,

Семь Сорок