Боль, руины и могилы

Доброе утро!

Во вторник с утра пораньше Путин поздравил своих бывших коллег по органам госбезопасности с Днем чекиста и призвал их "оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов". Потому что враг не дремлет:

В 300-й день войны президент Украины побывал на передовой в Бахмуте, чтобы наградить защитников города. Сегодня, по данным американских медиа, он прибудет в Вашингтон.

В Брянской области в результате обстрелов были повреждены железнодорожные пути и нарушено электроснабжение.

В Чувашии произошел взрыв на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород, после чего начался пожар. Погибли три человека.

Команда Навального выпустила расследование о заместителе Шойгу Тимуре Иванове и его жене: смотреть на этот густопсовый гламур довольно страшно.

В Тюмени все-таки назначили штраф за воблу, а на Дворцовую площадь вернули отмытые сердечки “Мариуполь” и “Петербург”.

По подсчетам Bloomberg, экспорт российской нефти упал на 54% за первую полную неделю после введения потолка цен.

Президентские гонки

В 300-й день войны президент Украины съездил на передовую в Бахмут, чтобы вручить награды защитникам города. Он пожелал им здоровья и добавил: “Хочется пожелать света, но ситуация сложная, свет то есть, то нет. Главное, чтобы свет был внутри”. Примерно в это время Путин в Кремле тоже раздавал награды – “главам” аннексированных территорий Украины и российским пропагандистам. Руководительница RT Маргарита Симоньян в благодарственной речи пообещала “мочить людоедов”, пока Путин не даст отбой. Вот видеофрагменты обеих церемоний.

Когда до Москвы донеслись вести о визите Зеленского на передовую, “Российская газета” с пометкой “эксклюзив” опубликовала новость о том, что Путин тоже съездил в зону боевых действий, и Песков это подтвердил, уточнив, правда, что президент посетил штаб. Независимое издание “Агентство”, в свою очередь, уточнило, что штаб, который посетил Путин, находится в Ростове-на-Дону. “Передовые позиции”, которые облетал на вертолете Шойгу, тоже удалось геолоцировать: они находятся в аннексированном Крыму, в районе Армянска, то есть в 80 км от линии фронта. В стороне от этой движухи не смог остаться и владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин: в телеграм-канале "Пресс-служба Пригожина" появилось несколько видео, на которых он отдает приказ людям в камуфляже и масках "морзяночкой отбить" сообщение "Владимиру Александровичу" о том, что он, Пригожин, находится рядом и готов встретиться.

Но Владимир Александрович, по данным американских медиа, уже улетел в Вашингтон, где ожидается его встреча с президентом США Джо Байденом и (возможно) выступление в Конгрессе. Обсуждаться там, вероятно, будет нечто очень серьезное, раз ради этого Зеленский впервые с начала войны покинул Украину.

Военные сводки

По подсчетам американского Института изучения войны, с 1 октября по 20 декабря российские военные в непрекращающихся боях смогли занять в окрестностях Бахмута территорию в 192 кв. км. Бои за Бахмут продолжаются – вот новый репортаж с окраин города, которые объезжают украинские полицейские, чтобы доставить остающимся там жителям необходимое и убедить их эвакуироваться. В других прифронтовых городах Донецкой области ситуация немногим лучше – достаточно посмотреть съемки из Красногоровки. Президент Зеленский, который тоже проехал через несколько городов Донбасса по пути в Бахмут, описал увиденное там тремя словами: “Боль, руины и могилы”.

В регионах, уже оставленных российской армией, люди продолжают жить в подвалах: и потому что жилье разрушено, и потому что обстрелы не прекращаются (вот рассказ об одном таком подвале в селе Кутузовка Харьковской области). По данным главы администрации Херсонской области, за сутки Россия 42 раза обстреляла регион, два человека погибли, трое получили ранения. 80% Киевской области утром во вторник оставались без электроснабжения после атаки иранских дронов утром в понедельник.

Глава “Руси сидящей” Ольга Романова утверждает, что украинских военнопленных, содержащихся в колонии в оккупированной Горловке Донецкой области, отправляют на фронт в составе российских подразделений. Сначала их шантажом заставляют подписать отказ от обмена, потом им выдают российский паспорт, а сразу после него – мобилизационную повестку. Подобным же образом вербовать пытаются и вывезенных в Россию украинских заключенных, и украинцев, не прошедших фильтрацию при эвакуации из зоны боевых действий. Массовым это явление, по данным Романовой, пока не стало, но статистика российского МВД внушает опасения: только в ноябре ведомство выдало более ста тысяч паспортов жителям оккупированных территорий Украины.

Чего еще мы не знали о войне:

"Важные истории" изучили, как российские военные убивают друг друга на фронте и в тылу (основные причины – неосторожность, пьянство и "дружественный огонь");

“Медиазона” поговорила с добровольцами, которые поехали на фронт, “чтобы помочь стране”, и воссоздала их типичный путь: от подписания контракта, окопов, губительных приказов командования до заключения в яме для отказников;

Корреспондент Радио Свобода поговорил с россиянином, который полтора месяца проработал на стройке в Мариуполе, о ситуации и настроениях в городе;

Соратники Навального опубликовали расследование о человеке, который занимается восстановлением Мариуполя – замминистра обороны России Тимуре Иванове. Строительство в уничтоженном городе сейчас ведут те же компании, которые – в порядке откатов – строили особняк в центре Москвы и загородную резиденцию для Иванова и его жены и, вероятно, финансируют их умопомрачительные отпуска, поездки и покупки. Тимур Иванов и его жена недавно развелись – вероятно, чтобы уберечь ее от санкций ЕС. Все совершеннолетние дети этой пары живут за границей; когда российская авиация бомбила Мариуполь, жена Иванова покупала драгоценности в Париже.

Война, вид из России

Губернатор Брянской области сообщил о повреждении железнодорожных путей и нарушении энергоснабжения в результате обстрелов; белгородский губернатор вновь рапортовал об обстреле Шебекино, где тоже нет света. Власти Курской области тоже писали об обстрелах.

Что именно обстреливали в Курской области, особенно интересно, потому что там уходит в Украину газопровод Уренгой – Помары – Ужгород, на чувашском участке которого во вторник днем произошел мощный взрыв, унесший жизни трех человек. За взрывом последовал пожар. Российские власти объяснили случившееся ремонтными работами. Объяснение, в общем, конечно, правдоподобное.

Путин создал рабочую группу по вопросам мобилизации и социальной поддержки воюющих и их семей. Возглавил группу лидер “Единой России” Турчак, а в ее состав вошли депутаты и телеграм-военкоры, в том числе деанонимизированный недавно создатель “Рыбаря” Михаил Звинчук. Заниматься они будут “мониторингом”, “рассмотрением вопросов” и разъяснительной работой. Для чего нужна эта группа, если мобилизация, как утверждает Путин, закончилась, осталось без объяснений.

Аннексированные Россией территории Украины назначили своих представителей в Совете Федерации, а Госдума России продолжила работу над “военными законами”: в третьем чтении одобрены штрафы в пять миллионов или сроки в пять лет за “осквернение” георгиевской ленточки, в первом чтении признаны “экстремистскими” карты России без аннексированных территорий (штраф до миллиона рублей).

Глава Минцифры Максут Шадаев подсчитал, что с начала текущего года из России уехали и не вернулись около ста тысяч айтишников – это 10% всех специалистов российских IT-компаний. Британская Financial Times связала арест российских активов Олега Дерипаски на миллиард долларов с его критикой войны в Украине.

Прочие военные репрессии:

В Тюмени суд апелляционной инстанции все-таки оштрафовал на 30 тысяч рублей по статье о “дискредитации” местную жительницу Алису Климентову, написавшую мелом на асфальте: “Нет в***е”. Суд первой инстанции не стал ее штрафовать, удовлетворившись объяснением, что надпись значит “Нет вобле”.

На Дворцовую площадь в Петербурге вернули переплетенные сердечки “Мариуполь” и “Петербург”, отмыв их от надписи “Убийцы, вы сами его разбомбили. Иуды”. За нанесение этой надписи на 17-летнюю школьницу был составлен протокол о “дискредитации” российской армии.

Вот разговор с метеорологом из Карелии Антониной Никулиной, на которую составлены уже три протокола о “дискредитации”. Сегодня по ее делу состоится суд в Костомукше, до которой Никулиной из деревни, где она живет, ехать 120 км.

Здесь – история семьи Ричарда и Марии Роузов из Кирова, которых обвиняют по уголовной статье о фейках. Ричард сидит в СИЗО (к “фейкам” ему добавили еще обвинение в “оправдании терроризма” за пожелание смерти Путину), а Марии, находившейся под запретом определенных действий, удалось сбежать из России с ребенком. (Кажущееся английским имя Ричарда Роуза – на самом деле семейный прикол: он гражданин России, уроженец Кирова, его отца тоже звали Ричардом, а Роуз – искаженная молдавская фамилия).

МВД России объявило в федеральный розыск Марата Гельмана – менеджера культурных проектов, в прошлом политтехнолога. По какой статье, не написано, но он сам считает, что за “фейки”, вот его комментарий.

Прочее российское

Минюст России обратился в суд с иском о ликвидации Московской Хельсинкской группы – старейшей правозащитной организации в России, работающей с 1976 года. Основание для ликвидации придумано формальное: МХГ якобы незаконно действовала в разных регионах России, несмотря на свой чисто московский статус. Вот комментарий исполнительного директора МХГ Светланы Астраханцевой.

Госдума утвердила в третьем чтении единую статью административного кодекса для “иностранных агентов” и увеличила им штрафы.

Суд в Ростове-на-Дону заочно заменил условный срок на реальный бывшему координатору “Открытой России” в Ростовской области Анастасии Шевченко (в августе она уехала из России). Шевченко – первая в России осужденная по статье о сотрудничестве с “нежелательной организацией”. В 2021 году суд дал ей четыре года условно, позже срок сократили до трех лет. До решения суда Шевченко больше двух лет просидела под домашним арестом; во время следствия у нее умерла 17-летняя дочь, которая жила в интернате для детей с особенностями развития.

В ШИЗО к Навальному вернули “немытого зека”, с которым он ранее уже отсидел 15 суток. Через два дня после окончания первого срока “немытый зек” получил новые 15 суток в ШИЗО за “курение в неположенном месте”. Алексей пытается объяснить сокамернику, что единственное, что позволит разорвать этот порочный ШИЗО-круг, – это превращение в “самого чистого зека на зоне”.

Суд в Иркутске приговорил к шести годам и восьми месяцам колонии бывшего министра здравоохранения области Наталию Ледяеву по делу о мошенничестве при закупках медицинских масок во время пандемии. Ее сын Илья Белоусов получил восемь с половиной лет колонии, меньшими сроками наказаны четыре поставщика.

Международное эхо войны

США обвинили генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в том, что он "уступил российским угрозам" и не отправил официальных лиц в Украину для проверки используемых Россией беспилотников, которые, по мнению Вашингтона и других стран, Москве поставляет Иран. Bloomberg пишет, что Киеву удалось достичь соглашения со Space Exploration Technologies Corp. Илона Маска о поставке более десяти тысяч дополнительных антенн Starlink для противодействия российским воздушным атакам. С оплатой этих поставок помогут несколько стран ЕС.

По подсчетам Bloomberg, в первую полную неделю действия европейского нефтяного эмбарго морской экспорт нефти из России упал на 54%. Частично обвал такой глубины объясняется ремонтом в ключевом экспортном балтийском порту Приморск, однако в Находке экспорт тоже сократился. На этом фоне российский рубль несколько подешевел (69 рублей за доллар и 74 за евро). Как это может быть связано с санкциями и что будет дальше, здесь объясняют российские экономисты.

Из этого как будто следует, что санкции работают, если их соблюдать. Что происходит не всегда: как пишет Белорусский расследовательский центр, с момента введения Евросоюзом запрета на импорт белорусской древесины, ее экспорт из Казахстана и Кыргызстана в страны ЕС вырос в тысячи раз. Расследователи назвали компании, через которые производится реэкспорт, и основных покупателей белорусской древесины в обход санкций: это Польша, Литва, Латвия, Германия и Нидерланды. Чтобы бороться с подобными практиками, в ЕС с 1 января появляется должность спецпредставителя по санкциям.

Служба госбезопасности Латвии вынесла предупреждение партии "Стабильность!" в связи с тем, что ее члены давали интервью российским и белорусским медиа (в том числе изданиям, которые контролируют люди, находящиеся под санкциями ЕС).

Власти Великобритании обязали инвестиционный фонд LetterOne, основанный российскими миллиардерами Михаилом Фридманом и Петром Авеном, продать долю в интернет-провайдере. В этом нашли угрозу национальной безопасности.

В Украине арестовали 115 объектов недвижимого имущества российской "Татнефти" (нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания, земельные участки и пр.). Россия расторгла соглашение с Украиной о взаимном признании дипломов и ученых степеней.

История со взрывом в польской полиции подарка, привезенного из Украины, привела к отстранению замглавы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Дмитрия Бондаря и возбуждению уголовного дела.

Верховный суд Швеции отказал в экстрадиции в Турцию оппозиционного турецкого журналиста Бюлента Кенеша, которого Эрдоган обвиняет в причастности к попытке госпереворота 2016 года. Выдача Кенеша была одним из условий для согласия Турции на вступление Швеции в НАТО. Всего Анкара требует выдачи 73 человек. Как минимум одного из них шведские власти уже выдали. Что будет дальше, пока не ясно. До вторжения России в Украину Швеция придерживалась нейтралитета и не планировала вступать в военные союзы.

И к вопросу о возмездии: суд в Германии признал 97-летнюю Ирмгард Фюрхнер соучастницей более 10,5 тысяч убийств в нацистском концлагере Штуттгоф. Она работала в нем машинисткой коменданта. Фюрхнер приговорили к двум годам условно.

Шесть ссылок

Философское. Разбор понятий власти, господства и насилия у Ханны Арендт и других мыслителей XX века. Или попытка увидеть хайдеггеровскую философию глазами марксиста.

Разбор понятий власти, господства и насилия у Ханны Арендт и других мыслителей XX века. Или попытка увидеть хайдеггеровскую философию глазами марксиста. Архитектурное. Два фрагмента из книги историка архитектуры Кэтрин Зубович “Москва монументальная. Высотки и городская жизнь в эпоху сталинизма” (изд-во Corpus): первый, о массовых переселениях, вызванных строительством высоток, и второй – о проектировании Дворца Советов, который так и не был построен.

Два фрагмента из книги историка архитектуры Кэтрин Зубович “Москва монументальная. Высотки и городская жизнь в эпоху сталинизма” (изд-во Corpus): первый, о массовых переселениях, вызванных строительством высоток, и второй – о проектировании Дворца Советов, который так и не был построен. С персидского. Два рассказа современных иранских писателей – “Самовар” Хушанга Моради-Кермани и “Серая пятница” Мониру Раванипур.

Искренне Ваши,

Семь Сорок