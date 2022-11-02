Пермакризис и пермафрост

Доброе утро!

На пятых за последние 3,5 года парламентских выборах в Израиле лидирует партия Беньямина Нетаньяху. Это, впрочем, еще не значит, что ему удастся сформировать правительство и что страну в ближайшее время не ждут очередные внеочередные выборы. В остальном так:

По словам президента Украины, 40% энергетической инфраструктуры страны разрушено российскими ударами. Производство электроэнергии сокращено.

Оккупационные власти Херсонской области объявили “принудительную эвакуацию” из района Каховской ГЭС. Обладминистрация переместилась в Скадовск.

Российский сенатор Клишас объявил, что для завершения мобилизации не требуется специального указа президента. На самом деле он требуется, и мобилизация, вопреки заявлениям властей, продолжается.

В Волгограде 200 тысяч человек почти неделю остаются без воды из-за прорыва канализации. Сточные воды стекают прямо в Волгу.

Навального в седьмой раз с августа отправили в ШИЗО – теперь на 11 суток.

Сегодня приостановлено движение судов по зерновому коридору в Черном море.

Военные сводки

По словам президента Украины Владимира Зеленского, около 40% энергетической структуры Украины разрушено российскими ударами, страна была вынуждена сократить производство электроэнергии из-за нарушенной связности сетей. По всей Украине продолжаются экстренные отключения электричества – вот рассказы киевлян о новом быте. С сегодняшнего дня троллейбусы в городе заменят автобусами. Здесь экс-глава комитета по ЖКХ при Киевской городской администрации Олег Попенко рассказывает о сложностях, с которыми сталкиваются украинские энергетики в своих попытках восстановить разрушенное российскими ракетами. На то, чтобы восстанавливать инфраструктуру в деоккупированных регионах Украины, попросту не остается возможностей – тем более, что Россия продолжает их обстреливать – вот репортажи из двух городов Харьковской области, Волчанска и Купянска. Зеленский считает, что Россия делает ставку на зимний холод, который разрушит нормальность жизни и вынудит Украину и Европу пойти ему на уступки.

В ночь на вторник российская армия интенсивно обстреливала из “Градов” Никополь Днепропетровской области и из С-300 Николаев – там погибла женщина, пострадали гражданские объекты, полностью разрушен двухэтажный жилой дом. В России губернаторы Белгородской и Курской областей сообщили об обстрелах приграничных сел.

Оккупационные власти Херсонской области объявили “принудительную эвакуацию” в районе Каховской ГЭС с 6 ноября. Сама оккупационная администрация, по данным Генштаба украинской армии, переместилась в Скадовск.

По данным британской военной разведки, Россия разместила на белорусском аэродроме Мачулищи истребители МиГ-31К и гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал". CNN пишет, что Иран направляет в Россию новую партию оружия, в том числе баллистические ракеты “Фатех-110” и “Зульфикар” с дальностью 300 и 700 километров соответственно. Эффективной защиты от них у Украины нет. Здесь спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказывает, как украинская армия справляется с российскими крылатыми ракетами: хвалит немецкую систему ПВО IRIS-T и ждет новых поставок от западных партнеров. США объявили, что поставят Украине восемь систем противовоздушной обороны средней дальности NASAMS и боеприпасы к ним. Как работает созданное в Украине мобильное приложение для отслеживания ракет и дронов, читайте тут.

Помимо ракетных обстрелов, Украина постоянно подвергается кибератакам – здесь рассказывается, как справляться с ними украинским кибервойскам помогает Великобритания. Об отношении НАТО к этой войне и перспективах вступления Украины в альянс в интервью Настоящему Времени рассуждает помощница генерального секретаря НАТО по общественной дипломатии Байба Браже.

Мерцающая мобилизация и вербовка

В понедельник вечером Путин обещал “посоветоваться с юристами” о том, нужен ли отдельный президентский указ о прекращении мобилизации, объявленной президентским указом 21 сентября. Утром во вторник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что отдельного указа о завершении мобилизации не требуется. Это означает, что она будет продолжаться в том ритме и темпе, какой удобен властям. Более того, она продолжается прямо под заявления Пескова, Шойгу и Путина о ее прекращении (вот случаи из Петербурга, вот истории из других регионов России), и власти явно озабочены тем, чтобы сделать этот процесс более эффективным:

В Московской области в порядке эксперимента базы военкоматов базы военкоматов интегрируют с данными ЗАГСа, ГАС "Выборы", ФНС и Пенсионного фонда;

Во вторник утром депутаты от “Единой России” рассказали, что подготовили законопроект о введении уголовной ответственности (до пяти лет) за уклонение от призыва в рамках мобилизации, а вечером заявили, что эта “инициатива утратила актуальность”.

Глава общественного движения "Гражданин. Армия. Право" Сергей Кривенко и юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Александр Помазуев убеждены, что мобилизацию просто притормозят лишь на время осеннего призыва (который тоже является скрытой формой мобилизации), а сроки для уклонистов все равно будут введены.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об отправке на фронт “после подготовки и боевого слаживания” 87 тысяч мобилизованных. По меньшей мере 40 из них, отказавшиеся “идти на убой”, сидят в бывшей колонии в Перевальске: их уговорами, угрозами и оскорблениями убеждают вернуться на передовую, бьют, кормят раз в день и заставляют грузить боеприпасы – вот подробности.

О жестком психологическом давлении рассказал и отказник из Петербурга Кирилл Березин. Перед отправкой в Украину из воинской части в Белгородской области Березин сдал оружие и воевать отказался, требуя альтернативной службы. После этого его долго прорабатывал начштаба, угрожая выбить зубы, дать прикладом по голове и отправить в Украину в бессознательном состоянии. Березину удалось забрать из части документы и на такси вернуться в Петербург, где он написал в СК явку с повинной, объяснив, что покинул часть, опасаясь за свою жизнь после угроз начштаба. На время проверки Березина отправили в воинскую часть в Петербурге.

Свежий пример “обманной” мобилизации – история восьми сотрудников компании “Транснефть-Прикамье” в Казани. Они были уверены, что имеют бронь от предприятия, и поэтому, получив повестку, поехали в военкомат оформить отсрочку, но уже к вечеру оказались на учебном полигоне. Мужчинам от 26 до 49 лет, в армии никто из них не служил, но все закончили военную кафедру. Бытовые условия в учебных центрах могут быть ужасающими: в том, что находится в Елани Свердловской области, военнослужащих одолевают вши, потому что мест для мытья там не хватает.

Сколько человек уже мобилизованы в России, точно не известно. Власти твердят, что не больше 300 тысяч, то есть 1% от мобилизационного резерва, но есть ощущение, что их гораздо больше. Ранее “Медиазона”, основываясь на количестве срочно заключенных браков, оценила число мобилизованных в 500 тысяч, теперь “Верстка” изучила госконтракты на закупку военной амуниции, подписанные после объявления мобилизации в 11 регионах России, и пришла к выводу, что в восьми из них мобилизовали больше 1% резерва: в Хабаровском крае – 3,5%, в Тверской области – 3%, в Калмыкии – 2,8%. Эти расчеты не дают точного числа, но показывают, что мобилизованных может оказаться сильно больше, чем заявляют власти. По подсчетам “Новой газеты. Европа”, по меньшей мере 101 из них уже погиб, причем многие – не доехав до Украины (эти данные взяты из открытых источников, реальная цифра, скорее всего, на несколько порядков больше).

Вербовка в тюрьмах тоже не прекращается, только теперь процесс перекинулся на Сибирь: родственники рассказали о вербовке 109 заключенных в ИК-44 в городе Белово Кемеровской области. На фронте они вольются в ряды ЧВК Вагнера. После публичного признания Пригожина в том, что он является владельцем этой ЧВК, в прессе резко выросло число упоминаний о погибших в Украине вагнеровцах. Похоже, наемников стараются превратить в общественном сознании в обычных военных – подобно тому, как сам Пригожин из приближенного к власти бандита по особым поручениям пытается стать публичной фигурой. Здесь этот процесс комментирует политолог Андрей Колесников.

Нормализации войны в общественном сознании способствуют шитье военной одежды в школах и объявления властей разных регионов о перечислении доходов с массовых мероприятий на нужды “новых территорий”. В ближайшее время все эти процессы, вероятно, будут только усиливаться: журналистка Фарида Рустамова утверждает, что закрытый опрос, проведенный по заказу Кремля, показал, что 68% респондентов выступают за продолжение войны.

Прочее российское

Несколько районов Волгограда (это около 200 тысяч человек) уже почти неделю остаются без водоснабжения из-за прорыва канализации эпических масштабов – вот подробности случившегося и даже фотографии фекальных масс, медленно стекающих прямо в Волгу.

Навального в седьмой раз с августа отправили в ШИЗО – на этот раз на 11 суток за плохую уборку прогулочного двора и “оскорбление” оперуполномоченного Неймовича: Навальный обратился к нему "лейтенант Неймович", а не по имени-отчеству. С момента его выхода из ШИЗО после предыдущей 14-дневной отсидки прошло шесть дней.

О том, как сидится в Крестах поэту Всеволоду Королеву, обвиняемому в распространении “фейков” о российской армии, читайте тут.

Суд в Москве оштрафовал “Википедию” на 2 млн рублей за отказ удалить две статьи, касающиеся войне в Украине. Российской интернет-цензуре исполнилось десять лет, вот основные вехи ее становления.

На фоне этой цензуры команда независимых журналистов объявила о запуске проекта “Говорит НеМосква” – телеграм-канала о жизни в российских регионах. Вот интервью с главредом проекта Виктором Мучником, ранее возглавлявшим томский телеканал “ТВ2” и сейчас живущим в Израиле.

Михаил Ходорковский написал книгу о будущем России, и здесь довольно подробно о ней и о нем рассказывает.

Международное эхо войны

Украина до окончания войны приостанавливает рассмотрение заявлений россиян об оформлении и обмене временного или постоянного вида на жительство. Запрет также касается оформления разрешения на иммиграцию. Ограничения не распространяются на граждан России, имеющих в Украине близких родственников, на отслуживших в ВСУ не менее трех лет и на прибывших в Украину для трудоустройства.

Делегации ООН, Турции и Украины договорились не планировать на сегодня движение судов по Черному морю. До того, как это объявление было сделано, Эрдогану звонил Путин. Что он сказал ему на самом деле, доподлинно не известно, но ООН и министр инфраструктуры Украины уже заявили, что в четверг движение судов возобновится, а в Анкаре сказали, что турецкие сухогрузы в любом случае продолжат возить украинское зерно. Не обращать внимания на выход России из сделки оказалось невозможным, потому что страховщики по этой причине сильно задрали цены на свои услуги.

Министерство финансов США выпустило разъяснения, из которых следует, что танкеры с российской нефтью, загруженные до 5 декабря и разгруженные до 19 января, не попадут под действие потолка цен, который устанавливают ЕС и США. Каким будет сам этот потолок, по-прежнему не ясно.

Россия и Иран договорились подписать соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС. О невеликих перспективах этого союза здесь рассказывает профессор Института стран Азии и Африки Еврейского университета в Иерусалиме Владимир Месамед.

Составители словаря английского языка Collins Dictionary, который издается в Шотландии, выбрали словом года permacrisis, то есть постоянный кризис.

Шесть ссылок

Из раннесоветской истории. Отрывок из статьи Льва Литошенко (1886–1943), в котором рассказывается, как развивать село, не уничтожая, а поощряя кулаков – сборник работ Литошенко (экономиста, блиставшего в 1920-е годы, а потом сгинувшего в сталинском терроре) вышел в изд. доме “Дело” РАНХиГС. Или статья историка текстильного дизайна Ксении Гусевой “Электрофарфор и электротекстиль” – о следе, который оставили в искусстве 1920–1930-х ленинские идеи об электрификации.

Отрывок из статьи Льва Литошенко (1886–1943), в котором рассказывается, как развивать село, не уничтожая, а поощряя кулаков – сборник работ Литошенко (экономиста, блиставшего в 1920-е годы, а потом сгинувшего в сталинском терроре) вышел в изд. доме “Дело” РАНХиГС. Или статья историка текстильного дизайна Ксении Гусевой “Электрофарфор и электротекстиль” – о следе, который оставили в искусстве 1920–1930-х ленинские идеи об электрификации. Ученые биографии. Рассказ о жизни Питирима Сорокина – известного социолога, уроженца деревни Турья Вологодской губернии и пассажира философского парохода. Или фрагмент из книги Рэйчел Свейби “52 упрямые женщины: Ученые, которые изменили мир” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), посвященный математику Софье Ковалевской.

Рассказ о жизни Питирима Сорокина – известного социолога, уроженца деревни Турья Вологодской губернии и пассажира философского парохода. Или фрагмент из книги Рэйчел Свейби “52 упрямые женщины: Ученые, которые изменили мир” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), посвященный математику Софье Ковалевской. Рунет. Отрывок из книги Натальи Конрадовой “Археология русского интернета” (изд-во “Corpus”), посвященный развитию кибернетики в СССР, а также идеям об автоматизации управления и создания всесоюзной компьютерной сети. Или спецпроект о российском пиратстве 90-х – с разбором книжной, игровой и музыкальной отраслей, интервью с организаторами процесса и пр.

Искренне Ваши,

Семь Сорок