Пионеры не хотят перемен

Доброе утро!

В воскресенье в Иркутской области загорелось нефтегазовое месторождение, в субботу во Владивостоке горел крупный продовольственный склад. Но есть и другие стихии:

В ночь на понедельник над Николаевской областью было сбито несколько дронов-камикадзе.

На выходных в Харькове и Киеве восстановили водо- и теплоснабжение.

Российский Следственный комитет не нашел состава преступления в призыве Антона Красовского “топить” украинских детей.

В Петербурге демонтировали переплетенные сердечки “Петербург” и “Мариуполь” после появления на одном из них надписи “Убийцы, вы сами его разбомбили”.

В Якутии пропал антивоенный активист Айхал Аммосов.

Военные сводки

В ночь на понедельник над Николаевской и Херсонской областями было сбито несколько иранских дронов-камикадзе. Чуть позже они добрались до северной части Украины: тревога объявлялась Черкасской, Полтавской, Киевской, Харьковской областях, над Черниговской областью работала ПВО. В субботу украинская разведка сообщала, что Россия получила новую партию дронов для обстрелов Украины, но она, скорее всего, меньше по размерам, чем первая. В ответ на предупреждения американских чиновников об опасности военного сотрудничества Ирана и России для стран Ближнего Востока иранские власти заявили, что их сотрудничество с Россией не направлено против третьих стран.

По данным украинского командования, в субботу Россия нанесла по Украине пять ракетных ударов и совершила более десяти обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск на разных участках фронта. Власти так называемой “ЛНР” в субботу сообщали об ударе из HIMARS по городу Счастье, в воскресенье губернатор российской Белгородской области заявил об обстрелах, в результате которых один человек погиб и еще восемь получили ранения. Сообщения о необходимости спуститься в укрытия пришли белгородцам лишь через полчаса после появления первых сообщений в соцсетях о падении ракет, укрытия же оказались запертыми.

В субботу украинский Генштаб окончательно подсчитал число ракет, выпущенных в пятницу по территории Украины – их оказалось 98. В российском Минобороны заявили, что все назначенные объекты были поражены, но сколько их было, не уточнили. Водоснабжение в Харькове и Киеве восстановили уже в субботу, в воскресенье власти Киева объявили о восстановлении теплоснабжения.

В районе Бахмута продолжаются ожесточенные бои – вот репортаж с передовой, в котором украинские военные рассказывают о расстрелах “дезертиров” в подразделениях ЧВК Вагнера (им известно о них от взятых в плен россиян). Информацию о расстрелах подтверждает и бежавший с фронта наемник-вагнеровец из Томской области Андрей Медведев. Вот свежие фотографии войны.

В субботу утром Кремль сообщил о визите Путина в "оперштаб СВО" в день массированной атаки по Украине, а ровно через сутки – о визите министра обороны Шойгу на передовую. С чего вдруг россиянам стали рассказывать такие вещи, доподлинно не известно, но можно считать, что это подтверждает слухи о готовящемся зимнем наступлении России. Украинская разведка, правда, утверждает, что пока не видит его признаков, а американский Институт изучения войны пишет, что даже если оно готовится, оно вряд ли будет успешным. Командующий оперативным командованием "Юг" украинской армии генерал-майор Андрей Ковальчук сказал в интервью британскому телеканалу Sky News, что Россия может мобилизовать миллион человек, но даже в таких обстоятельствах победа Украины остается возможной при условии оказания ей необходимой поддержки. Зеленский заявил в интервью французским телеканалам, что операция по освобождению Крыма уже началась в головах людей, а это самое важное.

Из истории войны:

Репортаж о разрушенном доме Надежды Мойсеенко из села Калиновка Киевской области.

Пересказ основных моментов гигантского расследования The New York Times о причинах неудачи российского вторжения в Украину.

Сравнение нынешней войны в Украине с первой чеченской.

Война, вид из России

По подсчетам юриста и правозащитника Павла Чикова, в 2022 число исков в московские суды против военкоматов поставило рекорд. Но и военкоматы в этом году ведут себя не так, как раньше: к розыску призывников подключили полицейских, которые пробивают телефоны, смотрят камеры наружного наблюдения и пользуются всеми прочими доступными им служебными возможностями. Даже заявление подмосковного военкома о переходе к двухлетнему сроку службы по призыву (позже опровергнутое Минобороны) Павел Чиков интерпретирует как намеренный вброс, направленный на “стимулирование призывников” явиться в военкоматы сейчас.

Следственный комитет России не нашел состава преступления в призывах директора русскоязычного вещания RT Антона Красовского “топить” украинских детей.

Власти Липецка согласовали было митинг против войны в Буркина-Фасо, но за сутки до акции опомнились и отозвали разрешение.

На инсталляции в виде сердца с надписью "Мариуполь" по Дворцовой площади в Петербурге неизвестные написали черными буквами: "Убийцы, вы сами его разбомбили. Иуды". После этого новогоднюю инсталляцию с двумя переплетенными сердечками “Петербург” и “Мариуполь” начали демонтировать.

В Якутии пропал антивоенный активист, музыкант Айхал Аммосов. Он не выходил на связь с 11 декабря, а 13-го не явился на заседание суда по своему уголовному делу о “дискредитации” российской армии. Аммосов говорил, что за ним следили неизвестные.

Суд заблокировал по иску прокуратуры сайт владимирского регионального антивоенного издания "Резонанс". Главред “Резонанса” уехал из России в апреле после обыска по уголовному делу о вандализме, которое возбудили против него за создание антивоенного граффити.

Два интервью об устойчивости российской экономики в условиях санкций: российский бизнесмен Дмитрий Потапенко объясняет, почему западные санкции не прекратят поставок электроники и технологий двойного назначения в Россию, а экономист Сергей Алексашенко доказывает, что денег на войну России будет хватать еще долго, а желающим смены режима имеет смысл надеяться только на успехи украинской армии.

Российские будни

Источники The Moscow Times в околокремлевских кругах утверждают, что Кремль поручил госкомпаниям найти позитивные инфоповоды для Путина. Ожидается, что теперь российский президент все чаще будет открывать птицефабрики, свиноводческие хозяйства и прочие наукоемкие производства.

Делегаты съезда обновленной всесоюзной пионерии проголосовали за название “Движение первых” для своей организации. Однако поскольку такое словосочетание не значилось среди спущенных сверху, решение еще могут пересмотреть. Судя по показанному делегатам видеообращению Путина, в котором тот анонсировал “большие перемены” в мире, ожидалось, что детская организация получит название “Большая перемена”. Но что-то не срослось.

Торговец оружием Виктор Бут, недавно освобожденный из американской тюрьмы, выступил на открытии отделения ЛДПР в Луганске, где сказал, что вернулся на родину “как Донбасс в Россию”.

“Экологическая вахта Сахалина”, объявленная в пятницу “иностранным агентом”, объявила о закрытии, а крупнейшие российские газеты начали удалять со своих сайтов рекламу “20 идей по развитию России” бизнесмена Дмитрия Давыдова, потому что человек с таким именем тоже был объявлен “иностранным агентом”. На самом деле никто не знает, кто он такой и существует ли этот человек вообще.

Вокруг света

Издание Barents Observer пишет со ссылкой на источники в норвежских структурах, что Норвегия почти не выдает визы россиянам, не объявляя о прекращении официально.

Популярную в Иране актрису Таране Алидусти арестовали за выступления в поддержку участников протестов. Агентство “Тасним”, близкое к Корпусу стражей исламской революции, пишет, что она подозревается в публикации фейков и "разжигании хаоса".

Вот интервью с сестрой лидера белорусских протестов Марии Колесниковой – о том, каково сейчас быть политзаключенным в Беларуси.

Шесть ссылок

Пушкин. Отрывок из книги Александра Долинина “Путешествие по „Путешествию в Арзрум““ (“Новое издательство”) – о символике Дарьяльского ущелья в кавказском травелоге Пушкина. Или фрагмент из исследования историка Сабин Мельхиор-Бонне “Оборотная сторона любви. История расставаний” (изд-во “НЛО”) – о браке Пушкина и Натальи Гончаровой.

Отрывок из книги Александра Долинина “Путешествие по „Путешествию в Арзрум““ (“Новое издательство”) – о символике Дарьяльского ущелья в кавказском травелоге Пушкина. Или фрагмент из исследования историка Сабин Мельхиор-Бонне “Оборотная сторона любви. История расставаний” (изд-во “НЛО”) – о браке Пушкина и Натальи Гончаровой. История медиа. Рассказ о журнале “Декоративное искусство СССР”, самом либеральном художественном издании в стране. Или история программы “Взгляд” – легендарной телепередачи 1990-х, которая стала рупором перестройки сознания.

Рассказ о журнале “Декоративное искусство СССР”, самом либеральном художественном издании в стране. Или история программы “Взгляд” – легендарной телепередачи 1990-х, которая стала рупором перестройки сознания. Капитализм. Отрывок из книги Марианы Маццукато “Предпринимательское государство. Развеем мифы о государстве и частном секторе” (издательский дом ВШЭ) – о том, как на самом деле были созданы прорывные технологии Apple. Или фрагмент из работы историка Марка Левинсона “Ящик. Как грузовой контейнер сделал мир меньше, а мировую экономику больше” (изд-во “Эксмо”), посвященный рождению этого торгового медиума.

Искренне Ваши,

Семь Сорок