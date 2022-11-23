Карманные женщины Путина

Доброе утро!

Правительство России утвердило новый вид плашки “иностранного агента”: вместо “данное сообщение” с 1 декабря нужно будет писать “настоящий материал”. Теперь заживем. В остальном так:

Служба безопасности Украины провела обыски в Киево-Печерской лавре и компании VS Energy, которую связывают с российскими бизнесменами.

Российский губернатор аннексированного Севастополя рассказал об отражении атаки беспилотников.

По данным источников “Верстки” во власти, вторая волна мобилизации в России начнется “до конца зимы”.

В колониях Сибири и Дальнего Востока продолжается вербовка заключенных в ЧВК Вагнера. Отказавшихся избивают.

В Москве отправлен под домашний арест полковник Генштаба, требовавший от военкома Раменок взятку стиральной машиной.

Шесть из девяти стран прекратили обслуживание российских карт “Мир”.

Военные сводки

Во вторник российская армия обстреляла пункт выдачи гуманитарной помощи в здании школы в городе Орехове Запорожской области, погиб сотрудник социальных служб. В ночь на среду в результате обстрела райбольницы в Вольнянске Запорожской области частично разрушено родильное отделение, погиб младенец. С раннего утра до позднего вечера во вторник продолжались обстрелы Херсона с левого берега Днепра, погибли по меньшей мере два человека, еще семь получили ранения. Херсон остается без электричества, тепла и водоснабжения – тем не менее, на улицах много людей, граждане готовятся к тяжелой зиме, а украинские военные, наблюдающие за активностью россиян на левом берегу, предсказывают интенсификацию обстрелов, вот свежий репортаж из города.

Премьер Украины Денис Шмыгаль оценил ущерб от обстрелов украинских энергетических объектов в два миллиарда долларов. Глава украинской энергетической компании Yasno Сергей Коваленко заявил, что отключения электроэнергии в Украине могут продлиться до весны – все зависит от того, продолжат ли россияне свои ракетные атаки. Попытки российской пропаганды сыграть на трудностях, с которыми столкнулись лишившиеся света и воды украинцы, пока не увенчались успехом: сколько бы российские медиа ни рассказывали о протестах простых граждан против отключений света, никаких протестов нет – а почему нет, здесь объясняет украинский политолог Олег Саакян.

Служба безопасности Украины провела обыски в энергетической компании VS Energy, которую связывают с российскими бизнесменами: она занимает 10% энергетического рынка Украины, но именно те регионы, где она работает, больше всего пострадали от российских обстрелов. Обыски – точнее, “контрразведывательные мероприятия” – СБУ и Нацгвардия Украины провели также в Киево-Печерской лавре и монастырях в Ровненской области. СБУ пояснила, что проверки проходили с целью недопущения использования УПЦ как ячейки “русского мира”. Опасения, что она таковой является, не лишены оснований; контекст происходящего здесь разъясняет профессор Стокгольмской школы теологии Кирилл Говорун (только видео).

Российский губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил об успешном отражении атаки украинских беспилотников, Украина это никак не комментировала. Что происходит в военном плане на Кинбурнской косе и черноморском побережье Крыма, здесь рассказывает украинский эксперт Сергей Грабский.

Российская Госдума призвала парламенты других стран "осудить преступления киевского режима" и содействовать привлечению к ответственности исполнителей убийства российских военных, сдавшихся в плен (речь идет о появившихся в пятницу видео). Генпрокуратура Украины возбудила в связи с этими видео уголовное дело: российские военные обвиняются в вероломстве, поскольку они "имитировали сдачу в плен и открыли огонь по ВСУ". Украина вернула тела 33 погибших военнослужащих, Россия обмен телами никак не комментировала.

Хроники мобилизации

Депутаты законодательного собрания Карелии от “Яблока” Эмилия Слабунова и Инна Болучевская призвали Путина издать указ о завершении мобилизации, потому что его отсутствие “сказывается на психологическом состоянии общества, является источником беспокойства и повышенной тревожности в российских семьях и трудовых коллективах”. Обоснование они, конечно, придумали слабое, но сам призыв своевременный: по данным источников “Верстки” во власти, вторая волна мобилизации может начаться еще до конца зимы, когда кончатся призывники первой волны. Тревогу в связи с этим выражают почти исключительно женщины, поэтому в Кремле спешно готовят встречу Путина с матерями российских военных. Недавно сформированный “Совет матерей и жен” призывает российского президента встретиться “не с согласованными вами карманными женщинами”, а лично с ними.

Тем временем продолжается жесткое давление на мобилизованных, пытающихся отказаться от участия в войне – здесь о типичных жалобах рассказывает Иван Чувиляев, пресс-атташе фонда "Идите лесом", который помогает россиянам избежать мобилизации. Чувиляев называет угрозы уголовными делами “типичным шантажом”: о массовом возбуждении уголовных дел за отказ от службы данных нет. Двое военнослужащих, на которых эти дела все же заведены и которых задержали прямо перед строем в назидание другим, уже вернулись в военную часть (их обвиняют по статье небольшой тяжести, и заключение под стражу в таких случаях не применяется). Учитывая то, что строй, перед которым задержали этих двоих, уже увезли на КАМАЗах в Луганскую область, уголовные дела действительно возникли ради запугивания основной массы.

На мобилизованных перекинулась и распространившаяся из Чечни практика публикации “покаянных видео”: власти Алтайского края опубликовали видео с извинениями мобилизованного, который пожаловался на плохую подготовку.

Но последствия мобилизации наблюдаются и на стороне мобилизующих: как утверждает “Коммерсант”, военный суд в Москве отправил под домашний арест полковника Генштаба, который потребовал у военкома Раменок взятку в виде стиральной машины за благополучный для того исход проверки в его военкомате.

Продолжается вербовка заключенных в колониях Сибири и Дальнего Востока – вот подборка всех известных сообщений родственников и правозащитников. Многие родственники настаивают, что заключенных увозят на фронт против их воли, а тех, кто все же не упирается, жестоко избивают. По некоторым сведениям, после публикации видео с убийством Евгения Нужина у заключенных поубавилось желания идти на войну, поэтому стали появляться “мотивирующие” истории: осужденный за двойное убийство заключенный из ИК-6 в Марий Эл получил из рук Пригожина орден Мужества за то, что он единственный из подразделения выжил во время артобстрела. Остается гадать, кого этот пример может вдохновить.

Война: вид из России

Власти Белгородской области сообщили о гибели женщины в результате обстрела, а затем – о гибели еще двух человек, наехавших на боеприпас в селе Старолесье. Губернатор области опубликовал фотографии “засечной черты” на границе с Украиной. Цель этих сооружений, вероятно, не в том, чтобы защититься от предполагаемого нападения Украины, а в том, чтобы вызвать тревогу граждан и обеспечить “эффект сплочения” вокруг действующей власти.

По данным околокремлевских источников “Медузы”, фокус-группы, проведенные по заказу АП в регионах, свидетельствуют, что россияне стали задумываться о причинах происходящего и в данный момент хотят только одного: чтобы власти от них отстали. Основными болевыми точками оказались мобилизация, экономические трудности и блокировка Instagram.

За вызванными войной в Украине репрессиями люди особо не следят, хотя порой они вопиющие:

В Новосибирске 22-летнего студента с третьей группой инвалидности полицейские похитили и пытали в лесу (в том числе электрошокером), выбивая из него признания в том, что он поджег баннеры в поддержку войны. Признания выбили, уголовное дело об умышленном уничтожении имущества возбудили, и теперь – несмотря на заявление о пытках и отказ от показаний – отправляют на принудительное освидетельствование в психбольницу. Освидетельствование может продлиться месяц, а максимальный срок по этой уголовной статье – пять лет.

В аннексированном Крыму бывшего преподавателя техникума избили и арестовали на 14 суток за публикацию "ВКонтакте" украинской песни "Червона калина" (“демонстрация нацистской символики”). Ранее его уволили с работы за прослушивания песни Bayraktar.

В Кирове суд впервые в России начал заочно рассматривать дело о “фейках” об армии. Обвиняемый – живущий в США композитор и дирижер Прохор Протасов, автор гимна города. Повод – публикации ссылок на материалы Настоящего Времени и “Медузы” в ВК. Сегодня в Москве начнется очный суд над политиком Ильей Яшиным – его обвиняют по той же статье.

В Казани заочно арестован и объявлен в розыск журналист проекта Радио Свобода “Idel.Реалии” Андрей Григорьев. Его и еще нескольких казанских журналистов обвиняют в публичном оправдании терроризма за видео о нападении с красной краской на посла России в Польше (к которому они, по их словам, не имеют никакого отношения).

Мариинский театр убрал имя хореографа Ильи Живого из списка авторов спектаклей, созданных при его участии, и удалил с сайта страницу с биографией Живого. Спектакли при этом идут. В конце февраля Живой публично осудил войну в Украине и уехал из России.

Для привлечения в армию “рациональных” добровольцев премьер Мишустин пообещал “участникам СВО” засчитывать стаж в двойном размере при назначении пенсий. Это обещание каких-либо значимых практических последствий, понятное дело, иметь не будет – в отличие от разрешения на упрощенные закупки для военных нужд, которое премьер выдал силовым ведомствам.

Какой будет Россия после войны, здесь рассказывает политолог и географ Дмитрий Орешкин (спойлер: будет либо хунта, либо гражданская война).

Международное эхо войны

Сегодня в Ереван на саммит ОДКБ приезжает Путин. Накануне в столице Армении прошли акции протеста, сегодня они продолжатся.

По данным Bloomberg, шесть из девяти стран, в которых работала российская платежная система "Мир", отказались от ее поддержки из-за угрозы вторичных санкций со стороны США.

США и ЕС готовятся в ближайшие дни объявить о потолке цен на российскую нефть. Минфин США уже опубликовал свои разъяснения по этому поводу – без указания точной “высоты” потолка, а G7 и Австралия согласовали предложенный США план.

“Газпром” обвинил Украину в отборе газа, предназначенного для Молдовы, и пригрозил сократить поставки. Цены на газ сразу же слегка подросли.

Американский производитель видеокарт и чипов Nvidia объявил о закрытии всех бизнес-операций в России, а китайская компания Huawei разделила корпоративное подразделение в Евразии на две части: бизнес в России и Беларуси будет работать отдельно от других стран СНГ (это сделано для минимизации санкционных рисков).

Широкая коалиция депутатов Европарламента призвала руководство ЕС включить ЧВК Вагнера в список террористических организаций.

В Швеции по подозрению в шпионаже в пользу России арестованы два эмигранта из России, занимающиеся импортом и экспортом – в том числе промышленных технологий и электронных компонентов.

Из Associated Press уволен автор заметки о падении ракеты в польской деревне Пшеводув, утверждавший – со ссылкой на один источник в американской разведке, – что ракета была российской. Основание для увольнения – правило двух источников. Washington Post, правда, изучила внутреннюю переписку агентства и выяснила, что добро на публикацию этой заметки дали редактора AP, не желавшие дожиться других заявлений (сам автор как раз сомневался).

Об увольнениях в аппарате президента Польши официально не сообщается, хотя они должны были бы последовать: как выяснилось, после падения ракеты в Пшеводуве Анджей Дуда поговорил с пранкерами Вованом и Лексусом, представившимися Макроном. Это уже второй разговор Вована и Лексуса с Дудой за последние два года (в прошлый раз они представлялись Гутерришем).

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пришел на товарищеский матч между сборными Венгрии и Греции по футболу в шарфе с картой “великой Венгрии” (в границах до 1920 года, когда Венгрии принадлежали части нынешних Румынии, Словакии, Хорватии, Австрии, Сербии и Украины). Послов Венгрии вызвали в МИДы Румынии и Украины. До войны это прошло бы незамеченным: карты “великой Венгрии” красуются где только можно с момента прихода Орбана к власти в 2010 году.

США предоставят Украине $4,5 млрд в качестве бюджетной поддержки; Еврокомиссия выделила Украине очередной транш помощи в размере 2,5 млрд евро.

Российское и белорусское невоенное

Художницу и ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову окончательно оправдали по делу о распространении порнографии в краевом суде.

В Чечне после убийства в понедельник инспектора ДПС проходят массовые задержания, родственников нападавшего похитили силовики.

Младшего сына бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Сам он находится за границей, а его мать Зарема Мусаева сидит в СИЗО в Грозном по уголовному делу о нападении на полицейского. Чеченские силовики похитили ее в Нижнем Новгороде в январе 2022 года. Семья должна была уехать за границу буквально через день после этого.

Суд в Омске приговорил местную жительницу к восьми месяцам условно по уголовному делу об экстремизме – в комментарии к новости о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте она написала: “Фадину и других на вилы” (Оксана Фадина была тогда мэром города).

МВД Беларуси признало издание Hrodna.life и его соцсети "экстремистским формированием".

Одного из лидеров белорусских протестов 2020 года Марию Колесникову поместили в ШИЗО. Она отбывает 11-летний срок в гомельской женской колонии.

Вокруг света

В Германии на 90-м году жизни умер Юрий Шухевич – советский диссидент и сын одного из командиров Украинской повстанческой армии. В общей сложности Шухевич провел в советских тюрьмах и лагерях 28 лет, там он полностью потерял зрение. Вернуться во Львов он смог только в 1989 году, где сразу же начал борьбу за независимость Украины. С 1990 по 1994 год он возглавлял Украинскую национальную ассамблею – Украинскую национальную самооборону (УНА-УНСО). В 2006 году Ющенко присвоил ему звание героя Украины.

Франция, Великобритания и Германия обвинили Тегеран в нарушении обязательств по ядерной сделке после сообщений о том, что Иран приступил к обогащению урана до 60% на подземном объекте Фордо.

Бежавшие из страны участницы иранских протестов рассказывают, что задержанных на протестах женщин насилуют в тюрьмах.

Верховный суд США разрешил демократам в Конгрессе затребовать налоговые декларации Трампа – теперь бюджетный комитет Палаты представителей сможет завершить свое расследование.

Количество жертв землетрясения в Индонезии выросло до 268, ранены более тысячи человек.

Шесть ссылок

Как читать “Сказание о Магмете Салтане” Ивана Пересветова и один из самых известных древнерусских памятников “Повесть о Петре и Февронии”.

“Сказание о Магмете Салтане” Ивана Пересветова и один из самых известных древнерусских памятников “Повесть о Петре и Февронии”. Философическое. Эссе Жиля Делеза к 250-летию Руссо (1962), переведенное на русский через месяц после публикации, но отвергнутое “Иностранной литературой”. Или отрывок из книги Дэвида Фиделера “Завтрак с Сенекой. Как улучшить качество жизни с помощью учения стоиков” (изд-во “КоЛибри”) – о социальных задачах стоиков.

Эссе Жиля Делеза к 250-летию Руссо (1962), переведенное на русский через месяц после публикации, но отвергнутое “Иностранной литературой”. Или отрывок из книги Дэвида Фиделера “Завтрак с Сенекой. Как улучшить качество жизни с помощью учения стоиков” (изд-во “КоЛибри”) – о социальных задачах стоиков. Фейки и фейкодел. Пять историй о самых знаменитых научных фальсификациях – от подложных “Хождений Ивана Новгородца” до самолета Можайского. Или рассказ об Александре Сулакадзеве (1771–1829) – вдохновенном творце альтернативной истории и создателе многих русских фейков.

Искренне Ваши,

Семь Сорок